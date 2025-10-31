Este iminent un atac al SUA asupra Venezuelei: Marile nave de război au fost plasate la distanța de atac și se așteaptă doar semnalul lui Trump

Statele Unite și-au intensificat prezența navală în Caraibe, imaginile din satelit confirmând desfășurarea navelor USS Iwo Jima și USS Gravely, staționate acum la o așa numita "distanță de atac" față de Venezuela. Surse militare vorbesc despre faptul că un atac este iminent fiind doar o chestiune de "ore sau de zile" până când vor fi atacate facilitățile militare din Venezuela.

Washingtonul susține că aceste unități militare sunt, de fapt, adevărate laboratoare de droguri și sunt controlate direct de către Nicolas Maduro, pe capul căruia americanii au pus cea mai mare recompensă din istorie: 50 de milioane de dolari, informează Miami Herald, dar și alte mari publicații americane.

Administrația Trump a luat decizia de a ataca instalațiile militare din Venezuela, iar atacurile ar putea avea loc în orice moment, au declarat surse militare pentru Miami Herald, în contextul în care SUA se pregătesc să inițieze următoarea etapă a campaniei împotriva cartelului de droguri Soles.

Atacurile planificate, raportate și de Wall Street Journal, vor urmări distrugerea instalațiilor militare utilizate de organizația de trafic de droguri care, potrivit SUA, este condusă de omul forte al Venezuelei, Nicolás Maduro, și gestionată de membri de vârf ai regimului său.

Surse au declarat pentru Herald că țintele - care ar putea fi lovite din aer în câteva zile sau chiar ore - au ca scop și decapitarea ierarhiei cartelului. Oficialii americani estimează că acest cartel exportă anual aproximativ 500 de tone de cocaină, împărțite între Europa și Statele Unite.

Deși sursele au refuzat să spună dacă Maduro însuși este o țintă, una dintre ele a afirmat că timpul său se apropie de sfârșit. „Maduro este pe cale să se trezească prins în capcană și ar putea descoperi în curând că nu poate părăsi țara, chiar dacă ar decide să o facă", a declarat sursa.

„Ce este și mai rău pentru el, acum există mai mulți generali venezueleni dispuși să-l captureze și să-l predea, fiind pe deplin conștienți că una este să vorbești despre moarte și alta este să o vezi venind." Citește mai mult: Război în Venezuela? Cum s-ar desfășura un atac militar al SUA împotriva lui Maduro

Washingtonul a dublat recompensa pentru informații care duc la arestarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari - cea mai mare recompensă oferită vreodată - și oferă recompense de 25 de milioane de dolari pentru capturarea unora dintre principalii săi locotenenți, inclusiv ministrul de interne Diosdado Cabello, care se crede că conduce operațiunile cartelului.

O altă figură cheie a regimului care se confruntă cu acuzații de trafic de droguri din partea SUA este ministrul apărării Vladimir Padrino López.