Dosarul FBI "Artic Frost" a fost scos din sertar: Trump, Kirk și 160 de republicani au fost investigați din umbră în era Biden

Mai multe documente din dosarele FBI au fost publicate marți, 28 ocotmbrie, de către Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților. Acestea arată amploarea investigației Departamentului de Justiție din timpul administrației Biden, demonstrând acuzațiile de interferență în alegerile din 2020.

Președintele Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley (Republican din Iowa), a publicat dosare legate de ancheta cu numele de cod „Arctic Frost", în urmă cu vreo două luni. Le-a făcut publice, iar presa americană a comentat situația, în timpul unei audieri. Atunci Grassley a spus că înregistrările au dezvăluit că "ancheta Arctic Frost a fost mult mai largă decât o simplă chestiune electorală" și că investigația FBI „s-a extins la organizațiile republicane".

Investigația FBI, lansată în urma alegerilor din 2020 a vizat un număr mare de grupuri sau persoane afiliate republicanilor - inclusiv Turning Point USA, co-fondată de activistul conservator ucis Charlie Kirk, a scris New York Post.

160 de republicani urmăriți ca parte a anchetei „Arctic Frost"

Conform documentelor din dosarele FBI, prezentate marți Comisiei, peste 160 de republicani, inclusiv actuali oficiali ai administrației Trump, ar fi fost investigați de FBI sub fostul președinte Joe Biden, ca parte a anchetei Arctic Frost. Șeful adjunct de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino, avocatul american pentru grațiere, Ed Martin, și consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, se numără printre figurile proeminente ale Partidului Republican numite în dosarele FBI.

„Ceea ce am constatat este că (investigația) a fost mult mai largă, mult mai extinsă, decât am crezut vreodată", a declarat președintele Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, republicanul Jim Jordan, pentru Fox News. „A fost o operațiune politică împotriva președintelui Trump?... Câți alți membri ai Congresului ați spionat?'... Acestea sunt genul de întrebări pe care vrem să le punem lui Jack Smith, pentru a vedea ce fel de răspunsuri primim de la tipul care a condus toată această operațiune", a adăugat congresmanul.

Anchetarea din umbră a oamenilor lui Trump a început în 2022

Fostul procuror general Merrick Garland, fostul adjunct al procurorului general adjunct Lisa Monaco și fostul director FBI Christopher Wray au semnat cu toții investigația asupra grupurilor conservatoare și a aliaților lui Trump în aprilie 2022, a arătat o notă publicată săptămâna trecută de președintele Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley. Ancheta i-a fost predată lui Jack Smith în noiembrie 2022, când a fost numit consilier special, după ce Donald Trump și-a anunțat candidatura la Casa Albă din 2024.

Smith l-a acuzat ulterior pe Trump că a acumulat ilegal documente de securitate națională și a încercat în mod greșit să răstoarne rezultatele alegerilor din 2020. Multe dintre cele 198 de pagini de documente Arctic Frost, publicate de Comisia Judiciară a Camerei sunt puternic redactate, scrie sursa citată.

Documentele arată că anchetatorii Arctic Frost au folosit agenți FBI în mai multe birouri din țară - de la Seattle la New York - pentru a efectua interviuri și a culege informații. Mai multe cereri de a "înregistra pe ascuns" subiecții interviului sunt, de asemenea, detaliate în documente. Sunt consemnate sume de bani necesare pentru investigațiile din teren ale agenților, solicitări de mandate de percheziție a „dispozitivelor mobile".

Acuzații despre apropierea republicanilor de Putin

Acuzațiile care susțin că Ed Corrigan, președintele Institutului de Parteneriat Conservator și consilier republican al Senatului, este "pro-Putin" și "vrea să construiască infrastructură pentru a pregăti oamenii pentru războiul civil" au fost dezvăluite într-un alt e-mail care pare să fi fost trimis biroului FBI din Washington de la un agent din Seattle.

"Corrigan controlează în secret grupul libertății și are planuri care nu sunt bune pentru FBI", a scris agentul FBI din Seattle, atribuind informațiile unei surse. "Corrigan urăște FBI-ul, pe care îl numește spooks." Jack Smith a primit, de asemenea, metadate de pe telefoanele a opt senatori republicani și a unui membru republican al Camerei Reprezentanților care i-ar fi permis procurorului special să vadă pe cine au sunat sau au trimis mesaje ca parte a investigației Arctic Frost.