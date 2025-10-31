A fost numit un nou șef la Jandarmeria Capitalei: În timpul liber slujește ca preot pentru oamenii cu deficiențe de auz

Ministerul de Interne l-a numit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București pe colnelul Toma Marius Cezar. Acesta ocupa funcția de șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș și a fost detașat la București pentru a conduce jandarmii din Capitală. În timpul liber, Toma slujește la biserica Sfântul Stelian din Pitești, ca preot voluntar pentru oamenii cu deficiențe de auz.

"Vă informăm faptul că, începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Precizăm faptul că această funcție era temporar vacantă de la finalul lunii august, ca urmare a faptului că domnul general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române. Colonelul Toma Marius Cezar ocupă funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei.", arată Jandarmeria Capitalei.

Marius Cezar Toma slujeşte la biserica Sfântul Stelian din Piteşti, biserica pentru perosanele cu deficiențe de auz. "Tatal meu lucrase ca muncitor la Dacia. Mergea la Parintele Constantin Onu si a invatat slujbele in limbaj mimico-gestual, iar dupa pensionare a devenit primul preot pentru surzi din tara. A slujit la Biserica Sfantul Stelian din 1997 pana in 2004, atunci cand s-a ridicat la ceruri. Eu eram deja in jandarmeie atunci si, dupa ce tatal meu a plecat la Dumnezeu, din ce in ce mai mult ne-am gandit cu totii la el si mergeam la slujbele pentru surzi. In 2011 am inceput sa particip, in fiecare duminca, la aceste slujbe", spunea în 2012 Marius Toma.

Seful Jandarmilor slujește la biserica pentru surzi, însă o face în mod voluntar. Marius-Cezar absolvit Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, fiind repartizat la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt. Şi-a continuat studiile la Universitatea Piteşti - Ştiinţe economice - Finanţe bănci, după care a adăugat la CV trei masterate, unul în ştiinţe penale, urmat la Universitatea Titu Maiorescu, iar cel de-al doilea în Managementul informaţiilor de securitate naţională, la Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul. Cel de-al treilea masterat urmat de Marius Cezar Toma este la Te­ologie - Misiune şi slujire în limbaj mimi­co-gestual.

În perioada 2004 - 2015, a participat, în calitate de cursant, ajutor instructor sau intervenient, la 4 cursuri internaţionale, 4 seminare internaţionale şi 8 cursuri de pregătire în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, al anticorupţiei şi al supravegherii operative şi culegerii probelor, în România, Turcia, Franţa, Olanda, Italia, Marea Britanie, Luxemburg.