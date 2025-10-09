Departamentul secret al ANCOM care a influentat puternic alegerile prezidentiale si a condus la anularea procesului electoral

Postat la: 09.10.2025

Departamentul secret al ANCOM care a influentat puternic alegerile prezidentiale si a condus la anularea procesului electoral

Hotnews a dezvaluit ca in cadrul ANCOM exista un departament secret, despre care niciun sef al insitutiei nu ofera informatii presei. Departamentul este format din consilieri "numai unul si unul", cu salarii uriase, scutiti de a publica declaratii de avere. Mai mult, nimeni nu stie exact cu ce se ocupa acestia si ce sfaturi dau. Unul din consilieri este chiar sotia sefului institutiei - Valeriu Zgonea. Un alt consilier este sotia directorului interimar al SRI - Razvan Ionescu. Si lista continua.

Este important acest fapt in contextul in care ANCOM este coordonatorul digital al alegerilor electorale si cel care "păzeste" desfasurarea procesului si numararea voturilor. ANCOM poate influenta decisiv alegerile, cum din punct de vedere digital poate frauda procesul electoral. Tot ANCOM a afirmat ca a gasit ingerinte majore ale Rusiei in alegerile prezidentiale din România in favoarea candidatului Calin georgescu, dar fara sa aduca probe concrete nici pana astazi. Ancheta Hotnews poate fi citita integral AICI.

Cei șapte consilieri diferă de cei ai preşedintelui şi ai vicepreşedinţilor instituţiei. Faptele sunt insa de o gravitate fără precedent:

  • Laura Zgonea - soţia lui Valeriu Zgonea, preşedintele ANCOM. Lucra în instituție atunci când acesta a devenit șef
  • Elena Cristina Ionescu - soţia lui Răzvan Ionescu, şeful interimar al SRI de peste doi ani. Elena Cristian Ionescu a lucrat în mediul privat până în 2013, iar de atunci e angajată în sistemul public;
  • Flavia Mihaela Petruş - membră PNL, consilier local la Primăria Cluj-Napoca;
  • Radu Ţuţu - membru PSD, fost consilier local la Primăria Municipiului Bucureşti în mandatul Gabrielei Firea;
  • Leontin Nicolae de Maio - fost membru PNL Timiş, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare de Judecătoria Timişoara, într-un dosar penal pentru refuz de recoltare de probe biologice;
  • Oana Costinela Constantinescu - fostă consilieră la Ministerul Afacerilor Externe, decorată de Klaus Iohannis, pentru că a contribuit la „succesul exercitării de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene";
  • Alina Şumudică - angajată la ANCOM în 2008 ca specialist în comunicare.

 

