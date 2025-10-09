Departamentul secret al ANCOM care a influentat puternic alegerile prezidentiale si a condus la anularea procesului electoral

Hotnews a dezvaluit ca in cadrul ANCOM exista un departament secret, despre care niciun sef al insitutiei nu ofera informatii presei. Departamentul este format din consilieri "numai unul si unul", cu salarii uriase, scutiti de a publica declaratii de avere. Mai mult, nimeni nu stie exact cu ce se ocupa acestia si ce sfaturi dau. Unul din consilieri este chiar sotia sefului institutiei - Valeriu Zgonea. Un alt consilier este sotia directorului interimar al SRI - Razvan Ionescu. Si lista continua.

Este important acest fapt in contextul in care ANCOM este coordonatorul digital al alegerilor electorale si cel care "păzeste" desfasurarea procesului si numararea voturilor. ANCOM poate influenta decisiv alegerile, cum din punct de vedere digital poate frauda procesul electoral. Tot ANCOM a afirmat ca a gasit ingerinte majore ale Rusiei in alegerile prezidentiale din România in favoarea candidatului Calin georgescu, dar fara sa aduca probe concrete nici pana astazi. Ancheta Hotnews poate fi citita integral AICI.

Cei șapte consilieri diferă de cei ai preşedintelui şi ai vicepreşedinţilor instituţiei. Faptele sunt insa de o gravitate fără precedent: