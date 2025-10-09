Gog și Magog: se împlinește profeția biblică a lui Ezechiel sub ochii noștri?

Gog și Magog este unul dintre cele mai enigmatice și temute concepte din tradiția biblică evreiască. Este vorba aici despre războiul escatologic final, o confruntare titanică între Israel și o coaliție a națiunilor lumii, care precede răscumpărarea mesianică.

Dacă termenul reapare astăzi în dezbaterea israeliană, este pentru că evenimentele recente - războiul din 7 octombrie, ura mondială față de Israel, rezoluțiile ONU, izolarea diplomatică crescândă - rezonează în mod straniu cu această profeție antică.

Ce sunt Gog și Magog?

Gog este numele conducătorului, iar Magog este numele națiunii sau teritoriului său. Este o figură apocaliptică care apare în special în Ezechiel 38-39, în Zaharia 14 și, într-o manieră mai criptică, în Talmud și Zohar.

În Biblia ebraică, Gog este menționat ca un conducător al armatei provenind din regiunea „Magog", care, potrivit lui Ezechiel (38:2), se află: „în țara lui Magog, prințul lui Rosh, lui Meșek și lui Tubal". Aceste nume au fost asociate în mod tradițional cu popoarele scite, caucaziene, chiar eurasiatice (actuala Rusie meridională, Asia Centrală, chiar și granițele orientale ale Europei).

Israel, micuțul stat evreiesc din inima unui Orient Mijlociu în fierbere, înconjurat, acuzat, amenințat cu dispariția, continuă totuși să reziste. În fața lui se află o lume care se coalizează cu o rapiditate și o unanimitate aproape rituale. Capitolele 36-39 din profetul Ezechiel, recitite în lumina istoriei moderne, de la Shoah până la 7 octombrie, capătă brusc aspectul unui oglindă întinsă către epoca noastră. Chiar și ateii, citindu-le rând cu rând, ar putea simți o ușoară amețeală.

Ezechiel 38: cartografia unui asediu modern

Ezechiel, profet al exilului babilonian din secolul al VI-lea î.Hr., nu este un visător mistic, ci un vizionar precis. Cu mult înainte de orice întoarcere din exil, el descrie un viitor improbabil: acela al unui popor evreu întors pe pământul său, reconstruit, senin, dar care va fi în curând ținta unor atacuri. „Voi urca împotriva unei țări cu sate deschise, împotriva celor care sunt liniștiți și în siguranță... pentru a jefui, pentru a face pradă". (Ez 38:11-12)

Este vorba despre Israel, întors din exil, reinstalat pe pământurile sale, fără ziduri sau fortărețe, și totuși înconjurat. Decorul nu are nimic abstract. Seamănă cu liniile frontului actuale. Cu un stat modern, deschis, democratic, prins în clește între amenințările armate din nord și sud, ostilitatea ideologică din vest și ambițiile apocaliptice din est.

Israelul de astăzi: textul devine geopolitic

Ceea ce descrie Ezechiel nu este o invazie militară brutală, ci o convergență ostilă, o coaliție de națiuni justificată nu prin cucerire, ci prin drept, morală, pretinsa justiție. Începând cu 2023, lumea pare să se reorganizeze nu în jurul propriilor crize, ci în jurul unei respingeri comune a Israelului.

Curtea Penală Internațională, într-un gest fără precedent, pune pe picior de egalitate liderii unei democrații în război și comanditanții unui masacru. Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, corupt de cele mai rele regimuri, acumulează mai multe rezoluții împotriva Israelului decât împotriva tuturor tiranilor de pe planetă la un loc. Statele europene recunosc Palestina în plin război, în momentul în care cadavrele carbonizate din 7 octombrie încă strigă după dreptate.

Flotila Sumud, ultima avatară a unui teatru militant, părăsește coastele tunisiene sub pretextul ajutorului umanitar, dar transportă mai ales spectacol ideologic, simbol media și resentimente îmbrăcate în umanism. Scopul său nu este atât să hrănească Gaza, cât să condamne Israelul pe scenă. Teatrul este biblic. Dar inversat.

În nord, Hezbollah trage zilnic asupra teritoriului israelian. În sud, Houthi. În est, Iranul. În vest, Europa „obosită" se descarcă moral promovând recunoașterea unui stat inexistent. Este un război pe quadrante. Un război al imaginilor, al simbolurilor, al deciziilor judecătorești și al conferințelor ONG-urilor. Iar Israelul, singur, trebuie să-și justifice existența.

Ezechiel, profetul întoarcerii amânate

Când Ezechiel profețește, poporul său este exilat în Babilon. El anunță, împotriva tuturor așteptărilor, o întoarcere pe pământul Israelului. Vorbește despre munți cultivați din nou, orașe repopulate, fântâni redeschise. El merge până la a prezice o transformare interioară a poporului, o renaștere spirituală: „Vă voi aduna din toate națiunile, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un spirit nou". (Ez 36:24-26)

Într-adevăr, exilații se întorc la Ierusalim sub impulsul lui Cyrus, iar al doilea Templu este reconstruit. Dar suflul promis de profet pare să se stingă. Întoarcerea din Babilon a fost fragilă, parțială și curând supusă opresiunii grecești, apoi romane. Și de data aceasta, Roma distruge Ierusalimul. Templul este ras de pe fața pământului. Poporul evreu este din nou dispersat.

S-ar putea crede că profeția lui Ezechiel s-a prăbușit odată cu orașul sfânt. Dar dimpotrivă: a doua distrugere nu a anulat profeția - a amânat-o. Ca și cum nu și-ar fi găsit încă momentul. Ca și cum ar fi necesitat un exil mai lung, o devastare mai radicală, o dispersare mai totală... pentru ca împlinirea ei să fie cu atât mai strălucitoare.

Profeția suspendată: un cod cu întârziere

Această întârziere profetică, această suprapunere istorică, face textul și mai tulburător astăzi. Căci versetele lui Ezechiel, recitite din 1948, capătă un sens pe care nici o întoarcere din Babilon nu l-a întruchipat vreodată. Singurul moment din istoria evreilor în care această viziune găsește o corespondență aproape literală este epoca noastră. Adevărata împlinire a lui Ezechiel nu începe cu întoarcerea din exilul babilonian, ci cu întoarcerea post-Shoah.

Acest popor a fost distrus de două ori, dar s-a întors a treia oară. Și de data aceasta, este o întoarcere definitivă. Nu simbolică, ci concretă. O limbă reînviată. O armată. O suveranitate. Frontiere. O capitală. Un teritoriu. O memorie. Viziunea oaselor uscate din capitolul 37, mult timp neînțeleasă, devine brusc o metaforă insuportabil de precisă: corpuri fără carne, numere pe piele, fantome ieșite din lagăre - și totuși, o renaștere. „Iată, voi deschide mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce înapoi în țara lui Israel". (Ez 37:12)

Și după înviere... asaltul

Dar Ezechiel nu se oprește aici. De îndată ce poporul s-a întors pe pământul său, de îndată ce oasele au fost ridicate, apare o altă viziune, mai sumbră, mai globală: Gog și Magog. Legătura este clară, implacabilă: întoarcerea poporului evreu pe pământul său precede ultima mare criză din istorie. Profetul descrie renașterea națională, apoi încercuirea. Reconstrucția Ierusalimului, apoi încercarea de anihilare. Vulnerabilitatea aparentă a Israelului, apoi mântuirea sa.

Ezechiel anunță totuși o răsturnare brutală. Gog, conducătorul națiunilor coaliate, nu triumfă. Dumnezeu intervine El însuși. Nu printr-un gest mistic sau poetic, ci printr-o dereglare a lumii, o panică geopolitică, o fragmentare bruscă a alianței. Națiunile coaliate se prăbușesc din interior. „Voi arăta măreția și sfințenia Mea. Mă voi face cunoscut în fața tuturor națiunilor, și ele vor ști că Eu sunt Domnul." (Ez 38:23)

Este o scenă de haos - nu de triumf. O scenă de dezvăluire - nu de miracol kitsch. O lume care se credea suverană, dreaptă, organizată, care se prăbușește într-o pierdere de control. Iar Israelul, supraviețuind în ciuda lui. Shoah-ul pregătise deja acest gen de răsturnare. La fel și 7 octombrie. Fiecare dramă împotriva poporului evreu pare să dea naștere unei răsturnări neașteptate, unei renașteri. Poporul care trebuia să dispară redevine central.

Un război escatologic fără steaguri, dar nu fără victime

Talmudul, în tratatul Sanhedrin, evocă Gog și Magog ca un proces, un ansamblu de crize interconectate care preced o formă de răsturnare istorică. Nu există o dată, nu există uniforme. Doar o creștere a haosului, o pierdere a reperelor morale, o inversare a narațiunilor. Exact ceea ce trăim noi.

Astăzi, nu mai sunt săbiile care se ciocnesc, ci hashtagurile. Nu mai sunt tancurile care înconjoară Ierusalimul, ci articolele, editorialele, procesele pentru genocid intentate celor care vor supraviețui. Israelul nu luptă doar în Gaza. Luptă în universități, în tribunale internaționale, în rețelele sociale, în redacțiile occidentale. Este un război de ștergere. Un război existențial.

Cum a putut un profet al exilului, fără hărți, fără sateliți, fără informații despre istoria viitoare, să prevadă că un popor mort va învia, că va fi reconstruit pe pământul său, apoi acuzat, înconjurat, diabolizat, înainte de a fi, din nou, salvat printr-o răsturnare de situație neașteptată? Coincidența sfidează statisticile. Textul, departe de a fi o fabulă, capătă aspectul unui cod.

Și dacă Gog și Magog nu ar fi o metaforă?

Nu credincioșii pun această întrebare astăzi. Ci analiștii, geopoliticienii, juriștii internaționali, incapabili să explice cum singurul stat evreiesc din lume a devenit singura obsesie mondială. Problema nu este religioasă. Este rațională. Când o citim fără prejudecăți, Tora seamănă mai puțin cu o mitologie și mai mult cu o hartă cu efect întârziat, ale cărei elemente se activează unul câte unul.

Și dacă, fără să știm, ne-am afla într-un capitol din Ezechiel? Și dacă Gog și Magog nu ar fi o fabulă, ci un avertisment, un ciclu care se repetă atâta timp cât lumea refuză o adevăr fundamental: Israelul nu este un accident al istoriei, ci nodul logicii sale? Și dacă, de data aceasta, intervenția divină nu ar veni de sus... ci ar apărea din Israel însuși, prin reziliența, adevărul, memoria și capacitatea sa de a purta ceea ce lumea nu mai vrea să vadă.

Celelalte profeții ale lui Ezechiel: o oglindă a secolului nostru

Dar Ezechiel merge mai departe. El nu descrie doar întoarcerea unui popor și războiul care va urma. El anunță, de asemenea, cu o precizie vizionară, transformarea ecologică, agricolă, spirituală și strategică a țării Israelului - predicții considerate mult timp simbolice, dar care astăzi sunt aproape de reportaj. El scrie că orașele vor fi reconstruite, că pământul pustiu va redeveni ca grădina Edenului (Ez 36:35), că deșertul va înflori, că națiunile vor spune: „acest pământ devastat a devenit ca un paradis".

El anunță sfârșitul umilinței evreilor în lume: „Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre... Voi face ca națiunile să vă respecte" (Ez 36:29-30). El prezice chiar și adunarea armatei, puterea ei defensivă și ofensivă: „Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului... Voi pune pe voi nervi, voi face să crească carne pe voi... Voi pune în voi suflarea mea și veți trăi" (Ez 37:4-6).

În mod clar, o armată ieșită din neant - Tsahal născută din cenușa Holocaustului? - susținând o țară care face deșertul să înverzească, restaurează ruine antice, impune limba sa și se face auzită într-o lume din ce în ce mai ostilă. Aceste detalii, care nu sunt menționate niciodată în textul despre Gog și Magog, dar care sunt scrise de același profet în capitolele precedente, fac ca lectura lui Ezechiel să fie astăzi absolut uluitoare.