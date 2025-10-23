Hoții de sare: Cum ajunge Salrom pe mâna USR la ordinul neo-marxistilor lui Radu Miruță. Noua conducere n-are nici cea mai vagă legatura cu domeniul

Ministrul Economiei, usr-istul Radu Miruță, a anunțat marți, pe Facebook, că managementul Societății Naționale a Sării - Salrom - a fost demis, decizia fiind luată „prin vot", împreună cu acționarul minoritar. Oficialul afirmă că „s-a terminat cu nepăsarea și aroganța" și că resursele statului „nu sunt moștenire personală", după luni de tensiuni publice cu managementul companiei. Primele confirmări publice ale demiterii au fost transmise și prin surse media.

În postarea sa, ministrul acuză fosta echipă de conducere că „a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea" și că a făcut „achiziții inutile și costisitoare", aspecte pe care spune că le-au documentat două rapoarte oficiale - al Corpului de Control al premierului și al Ministerului Economiei. Miruță mai anunță că va merge „mai departe, în instanță, pentru recuperarea prejudiciilor și pedepsirea celor vinovați".

În locul conducerii demise ar urma să intre, "cu mandate temporare, profesioniști selectați din aplicațiile depuse pe site-ul ministerului sau specialiști reputați în domeniile lor - un executiv cu experiență în explorare geologică, un auditor financiar și un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders", potrivit ministrului. Acestia sunt toti cu afinitati USR, "progresisti" declarati: Alin Miloaie (care este numit si presedinte al CA, ar urma sa fie numit interimar si director general), Zoltan Barbara (care conform unor surse s-ar putea sa fie numit director general, la concurenta cu Miloaie) - culmea - decoract cu Crucea de Merit a Ungariei, Razvan Perticaș - acestia trei fiind din partea actionariatului MEDAT, plus doi din partea FP: Luiza Hashka si Voicu Cheța. Practic, USR pune mana pe sare prin interpusi. Niciunul dintre acestia, insa, nu are experienta anterioara in domeniu, conform CV-urilor care sunt pe internet (unul e specializat in brutării, altul in ape geo-termale, un altul in transporturi rutiere etc.)

Salrom a respins concluziile și l-a criticat pe ministru, invocând o „succesiune de factori naturali excepționali" și arătând că o parte din lucrările de pe cursul pârâului Corund și din zona exploatărilor istorice țin de alte instituții. Compania a sugerat că va utiliza căile legale în disputa privind schimbarea conducerii.

Pe termen scurt, Salrom urmează să aibă echipa interimară, selectată de minister, până la finalizarea procedurilor de numire a unei conduceri stabile. Chiar dacă explicațiile pe care le-a oferit conducerea Salrom arată că raportul mai sus mentionat se bazează pe date incorecte sau inexacte, Miruță nu a așteptat niciun fel de clarificare și a mers mai departe, neo-marxistii controland acum "sarea românească", dupa un puci gen "noaptea, ca hoții".

A fost nevoie de raportul CCPM care să justifice decizia de demitere a conducerii, iar Adunarea Generală a Acționarilor a fost convocată pe repede-nainte, la inițiativa Fondului Proprietatea - coacționar în SNS Salrom. În locul fostei conduceri vor fi numiți în funcții oamenii USR-ului, iar schimbarea trebuia făcută cât mai repede, pentru a se prelua și proiectele cu finanțare europeană pentru extragerea și prelucrarea grafitului de la Baia de Fier.

Demiterea conducerii Salrom a fost anunțată de ministrul Radu Miruță cu mult înainte de publicarea Raportului CCPM, dar nu exista bază legală pentru a se trece la fapte. Raportul a fost emis după două luni, timp în care a fost schimbat și șeful Corpului de Control, iar surse din interiorul Salrom susțin că a fost modificat, pentru a se ajunge la rezultatele necesare demiterii conducerii, chiar dacă în instanță se va putea demonstra, ulterior, că toate concluziile sunt greșite, fiind bazate pe date incorecte sau inexacte, furnizate chiar de Ministerul Economiei.

De altfel, toate punctele Raportului CCPM au fost demontate, cu argumente solide și dovezi concludente, de conducerea Salrom, într-un comunicat de presă transmis chiar în ziua întrunirii AGA pentru votul demiterii. Deși ministrul Radu Miruță ar fi putut ține cont de explicațiile oferite de conducerea Salrom, nici măcar nu a luat în considerare argumentele și dovezile, anunțând ca pe un triumf personal că foștii șefi ai companiei vor fi înlocuiți.

Ceea ce transmitea conducerea Salrom alaltăieri - exact în ziua întrunirii AGA pentru demitere - arată că nimic din Raportul CCPM nu se poate susține. Sunt dovezi care atestă faptul că inundațiile devastatoare din luna mai 2025 au avut la bază o succesiune de factori naturali excepționali, determinați de debitul foarte ridicat al pârâului Corund (64 mc/s), care a depășit semnificativ valorile de calcul (50 mc/s, debit stabilit de către ANAR - ABA Mureș), ca fiind debitul maxim suportat de albia Pârâului Corund - ceea ce nu s-ar fi putut preîntâmpina nici dacă erau deja efectuate lucrările de îndiguire și permeabilizare pe care societatea le avea în plan, dar nu s-au putut realiza decât parțial, din cauza lipsei acordului celorlalți factori de decizie din zonă - inclusiv Apele Române.

„Acest debit a depășit parametrii de calcul luați în considerare la momentul elaborării proiectelor tehnice, toate acestea fiind realizate conform normelor și avizelor emise de autoritățile competente. Singurele soluții tehnice pentru ca debitul suportat de albia pârâului să nu depășească cei 50 mc/s ar fi fost regularizarea în amonte și devierea Pârâului Corund - lucrări care intrau în responsabilitatea ANAR", a transmis conducerea SNS Salrom.

Investițiile ar fi trebuit să fie făcute de alte instituții, inclusiv de cele aflate în subordinea Ministerului Economiei. Sunt multe aspecte care au fost ignorate de Corpul de Control. Conducerea demisă a Salrom arăta că ar trebui să se investigheze dacă au fost alocate, între 2022 și 2025, de către ANAR, fonduri de peste 800 milioane lei pentru regularizarea cursurilor de apă în județele Covasna și Harghita și dacă au fost utilizate.

De asemenea, ABA Mureș avea, încă de la începutul anului 2024, informații că există risc major de inundare din cauza Pârâului Corund și nu a făcut intervenții concrete în zonă, în timp ce, în ultimii trei ani, Salrom a alocat toate sumele necesare pentru protejarea zăcământului de sare, a spațiilor subterane și a echipamentelor utilizate, conform programelor anuale de investiții.

„În 2023 și 2024, Programul Anual de Investiții a fost modificat, prin creșterea sumelor alocate către Sucursala Praid. În anul în curs, începând cu luna iunie, fondurile pentru Sucursala Praid au fost suplimentate prin redirecționarea sumelor alocate altor investiții aflate în derulare la celelalte sucursale ale societății", a mai transmis fosta conducere a Salrom, precizând că SNS virează anual minimum 90% din profitul net realizat către bugetul de stat, conform Memorandumului primit de la Ministerul Finanțelor.

În legătură cu obligațiile privind minele istorice, foștii directori ai Salrom informau că Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a pus la dispoziția Corpului de Control al Prim-Ministrului informații incomplete și inexacte care au condus, în mod eronat, la concluzia că SNS ar avea obligația de a efectua lucrările de închidere, monitorizare post-închidere și ecologizare a minelor istorice. Conform legislației în vigoare și a documentelor aflate atât în posesia Salrom, cât și a Ministerului Economiei, obligativitatea închiderii minelor vechi prin impermeabilizare, betonare sau alte metode revine, fără echivoc, MEDAT prin alocarea de fonduri de la buget pentru aceste lucrări.

Dar a fost nevoie de un raport al CCPM care să justifice întrunirea AGA pentru demiterea conducerii Salrom, Fondul Proprietatea fiind acționarul care a solicitat ședința, în beneficiul ministrului Radu Miruță și al USR, pentru că viitorii directori au legături puternice cu partidul din care face parte ministrul Economiei.

Nimeni nu înțelege de ce era atât de urgentă întrunirea AGA marți, după ora 16:00, într-o ședință care a durat până aproape de miezul nopții, chiar în ziua în care conducerea Salrom anunța de ce Raportul CCPM e greșit.

Președintele Consiliului de Administrație va fi Alin Miloaie, cu puternice legături cu USR, în Capitală. Un alt viitor membru al conducerii Salrom este Mihai Răzvan Perțicaș, de la Oradea. A fost anunțat și un membru al Romanian Business Leaders - organizație care îl are în spate pe fostul vicepremier Dragoș Anastasiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale a Sării S.A. de marți a fost compusă dintr-un reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului care deţine 51% din capitalul social, reprezentat de Monica Păduraru, în baza Ordinului MEDAT nr. 2164/21.10.2025 și ai Fondului Proprietatea SA care deţine 49% din capitalul social, reprezentat de Cătălin Niculiță, în baza Procurii speciale nr. 165/20.10.2025.

La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind „Desemnarea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Naționale a Sării S.A.", AGA a decis în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, că îl desemnează pe Cătălin Niculiță, în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Naționale a Sării S.A.

La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind „Constatarea încetării mandatelor Simonei Georgiana Ochian și a lui Ion Valeriu Ioniță, ca urmare a prezentării demisiilor, în data de 22.07.2025. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind „Revocarea administratorilor Societății Naționale a SĂRII S.A., pentru neîndeplinirea de către aceștia a obligațiilor prevăzute de art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la convocarea ședinței A.G.A., în urma solicitării MEDAT, transmisă prin adresa nr. 6840/RDM/07.07.2025, AGA a decis revocarea lui Nicolae Cîmpeanu, a directorului general Constantin Dan Dobrea și a lui Ioan Dragoș Moraru, în calitate de administratori ai Societății Naționale a SĂRII S.A., pentru neîndeplinirea de către aceștia a obligațiilor prevăzute de art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la convocarea ședinței A.G.A., în urma solicitării MEDAT, transmisă prin adresa nr. 6840/RDM/07.07.2025.

La punctul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, privind „Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ", AGA a aprobat alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ, astfel: Alin Miloaie, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății,

La punctul nr. 7 aflat pe ordinea de zi, privind „Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a administratorilor numiți", AGA a aprobat nivelul indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, care va fi în cuantum de 14.996 lei, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 a câștigului salarial pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate - Cod CAEN 0893 - înregistrat la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economie națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.