Hoții de sare: Cum ajunge Salrom pe mâna USR la ordinul neo-marxistilor lui Radu Miruță. Noua conducere n-are nici cea mai vagă legatura cu domeniul
Postat la: 23.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministrul Economiei, usr-istul Radu Miruță, a anunțat marți, pe Facebook, că managementul Societății Naționale a Sării - Salrom - a fost demis, decizia fiind luată „prin vot", împreună cu acționarul minoritar. Oficialul afirmă că „s-a terminat cu nepăsarea și aroganța" și că resursele statului „nu sunt moștenire personală", după luni de tensiuni publice cu managementul companiei. Primele confirmări publice ale demiterii au fost transmise și prin surse media.
În postarea sa, ministrul acuză fosta echipă de conducere că „a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea" și că a făcut „achiziții inutile și costisitoare", aspecte pe care spune că le-au documentat două rapoarte oficiale - al Corpului de Control al premierului și al Ministerului Economiei. Miruță mai anunță că va merge „mai departe, în instanță, pentru recuperarea prejudiciilor și pedepsirea celor vinovați".
În locul conducerii demise ar urma să intre, "cu mandate temporare, profesioniști selectați din aplicațiile depuse pe site-ul ministerului sau specialiști reputați în domeniile lor - un executiv cu experiență în explorare geologică, un auditor financiar și un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders", potrivit ministrului. Acestia sunt toti cu afinitati USR, "progresisti" declarati: Alin Miloaie (care este numit si presedinte al CA, ar urma sa fie numit interimar si director general), Zoltan Barbara (care conform unor surse s-ar putea sa fie numit director general, la concurenta cu Miloaie) - culmea - decoract cu Crucea de Merit a Ungariei, Razvan Perticaș - acestia trei fiind din partea actionariatului MEDAT, plus doi din partea FP: Luiza Hashka si Voicu Cheța. Practic, USR pune mana pe sare prin interpusi. Niciunul dintre acestia, insa, nu are experienta anterioara in domeniu, conform CV-urilor care sunt pe internet (unul e specializat in brutării, altul in ape geo-termale, un altul in transporturi rutiere etc.)
Salrom a respins concluziile și l-a criticat pe ministru, invocând o „succesiune de factori naturali excepționali" și arătând că o parte din lucrările de pe cursul pârâului Corund și din zona exploatărilor istorice țin de alte instituții. Compania a sugerat că va utiliza căile legale în disputa privind schimbarea conducerii.
Pe termen scurt, Salrom urmează să aibă echipa interimară, selectată de minister, până la finalizarea procedurilor de numire a unei conduceri stabile. Chiar dacă explicațiile pe care le-a oferit conducerea Salrom arată că raportul mai sus mentionat se bazează pe date incorecte sau inexacte, Miruță nu a așteptat niciun fel de clarificare și a mers mai departe, neo-marxistii controland acum "sarea românească", dupa un puci gen "noaptea, ca hoții".
A fost nevoie de raportul CCPM care să justifice decizia de demitere a conducerii, iar Adunarea Generală a Acționarilor a fost convocată pe repede-nainte, la inițiativa Fondului Proprietatea - coacționar în SNS Salrom. În locul fostei conduceri vor fi numiți în funcții oamenii USR-ului, iar schimbarea trebuia făcută cât mai repede, pentru a se prelua și proiectele cu finanțare europeană pentru extragerea și prelucrarea grafitului de la Baia de Fier.
Demiterea conducerii Salrom a fost anunțată de ministrul Radu Miruță cu mult înainte de publicarea Raportului CCPM, dar nu exista bază legală pentru a se trece la fapte. Raportul a fost emis după două luni, timp în care a fost schimbat și șeful Corpului de Control, iar surse din interiorul Salrom susțin că a fost modificat, pentru a se ajunge la rezultatele necesare demiterii conducerii, chiar dacă în instanță se va putea demonstra, ulterior, că toate concluziile sunt greșite, fiind bazate pe date incorecte sau inexacte, furnizate chiar de Ministerul Economiei.
De altfel, toate punctele Raportului CCPM au fost demontate, cu argumente solide și dovezi concludente, de conducerea Salrom, într-un comunicat de presă transmis chiar în ziua întrunirii AGA pentru votul demiterii. Deși ministrul Radu Miruță ar fi putut ține cont de explicațiile oferite de conducerea Salrom, nici măcar nu a luat în considerare argumentele și dovezile, anunțând ca pe un triumf personal că foștii șefi ai companiei vor fi înlocuiți.
Ceea ce transmitea conducerea Salrom alaltăieri - exact în ziua întrunirii AGA pentru demitere - arată că nimic din Raportul CCPM nu se poate susține. Sunt dovezi care atestă faptul că inundațiile devastatoare din luna mai 2025 au avut la bază o succesiune de factori naturali excepționali, determinați de debitul foarte ridicat al pârâului Corund (64 mc/s), care a depășit semnificativ valorile de calcul (50 mc/s, debit stabilit de către ANAR - ABA Mureș), ca fiind debitul maxim suportat de albia Pârâului Corund - ceea ce nu s-ar fi putut preîntâmpina nici dacă erau deja efectuate lucrările de îndiguire și permeabilizare pe care societatea le avea în plan, dar nu s-au putut realiza decât parțial, din cauza lipsei acordului celorlalți factori de decizie din zonă - inclusiv Apele Române.
„Acest debit a depășit parametrii de calcul luați în considerare la momentul elaborării proiectelor tehnice, toate acestea fiind realizate conform normelor și avizelor emise de autoritățile competente. Singurele soluții tehnice pentru ca debitul suportat de albia pârâului să nu depășească cei 50 mc/s ar fi fost regularizarea în amonte și devierea Pârâului Corund - lucrări care intrau în responsabilitatea ANAR", a transmis conducerea SNS Salrom.
Investițiile ar fi trebuit să fie făcute de alte instituții, inclusiv de cele aflate în subordinea Ministerului Economiei. Sunt multe aspecte care au fost ignorate de Corpul de Control. Conducerea demisă a Salrom arăta că ar trebui să se investigheze dacă au fost alocate, între 2022 și 2025, de către ANAR, fonduri de peste 800 milioane lei pentru regularizarea cursurilor de apă în județele Covasna și Harghita și dacă au fost utilizate.
De asemenea, ABA Mureș avea, încă de la începutul anului 2024, informații că există risc major de inundare din cauza Pârâului Corund și nu a făcut intervenții concrete în zonă, în timp ce, în ultimii trei ani, Salrom a alocat toate sumele necesare pentru protejarea zăcământului de sare, a spațiilor subterane și a echipamentelor utilizate, conform programelor anuale de investiții.
„În 2023 și 2024, Programul Anual de Investiții a fost modificat, prin creșterea sumelor alocate către Sucursala Praid. În anul în curs, începând cu luna iunie, fondurile pentru Sucursala Praid au fost suplimentate prin redirecționarea sumelor alocate altor investiții aflate în derulare la celelalte sucursale ale societății", a mai transmis fosta conducere a Salrom, precizând că SNS virează anual minimum 90% din profitul net realizat către bugetul de stat, conform Memorandumului primit de la Ministerul Finanțelor.
În legătură cu obligațiile privind minele istorice, foștii directori ai Salrom informau că Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a pus la dispoziția Corpului de Control al Prim-Ministrului informații incomplete și inexacte care au condus, în mod eronat, la concluzia că SNS ar avea obligația de a efectua lucrările de închidere, monitorizare post-închidere și ecologizare a minelor istorice. Conform legislației în vigoare și a documentelor aflate atât în posesia Salrom, cât și a Ministerului Economiei, obligativitatea închiderii minelor vechi prin impermeabilizare, betonare sau alte metode revine, fără echivoc, MEDAT prin alocarea de fonduri de la buget pentru aceste lucrări.
Dar a fost nevoie de un raport al CCPM care să justifice întrunirea AGA pentru demiterea conducerii Salrom, Fondul Proprietatea fiind acționarul care a solicitat ședința, în beneficiul ministrului Radu Miruță și al USR, pentru că viitorii directori au legături puternice cu partidul din care face parte ministrul Economiei.
Nimeni nu înțelege de ce era atât de urgentă întrunirea AGA marți, după ora 16:00, într-o ședință care a durat până aproape de miezul nopții, chiar în ziua în care conducerea Salrom anunța de ce Raportul CCPM e greșit.
Președintele Consiliului de Administrație va fi Alin Miloaie, cu puternice legături cu USR, în Capitală. Un alt viitor membru al conducerii Salrom este Mihai Răzvan Perțicaș, de la Oradea. A fost anunțat și un membru al Romanian Business Leaders - organizație care îl are în spate pe fostul vicepremier Dragoș Anastasiu.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale a Sării S.A. de marți a fost compusă dintr-un reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului care deţine 51% din capitalul social, reprezentat de Monica Păduraru, în baza Ordinului MEDAT nr. 2164/21.10.2025 și ai Fondului Proprietatea SA care deţine 49% din capitalul social, reprezentat de Cătălin Niculiță, în baza Procurii speciale nr. 165/20.10.2025.
La punctul nr. 1 aflat pe ordinea de zi, privind „Desemnarea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Naționale a Sării S.A.", AGA a decis în unanimitate de voturi exprimate de cei doi acționari, că îl desemnează pe Cătălin Niculiță, în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Naționale a Sării S.A.
La punctul nr. 2 aflat pe ordinea de zi, privind „Constatarea încetării mandatelor Simonei Georgiana Ochian și a lui Ion Valeriu Ioniță, ca urmare a prezentării demisiilor, în data de 22.07.2025. La punctul nr. 3 aflat pe ordinea de zi, privind „Revocarea administratorilor Societății Naționale a SĂRII S.A., pentru neîndeplinirea de către aceștia a obligațiilor prevăzute de art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la convocarea ședinței A.G.A., în urma solicitării MEDAT, transmisă prin adresa nr. 6840/RDM/07.07.2025, AGA a decis revocarea lui Nicolae Cîmpeanu, a directorului general Constantin Dan Dobrea și a lui Ioan Dragoș Moraru, în calitate de administratori ai Societății Naționale a SĂRII S.A., pentru neîndeplinirea de către aceștia a obligațiilor prevăzute de art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la convocarea ședinței A.G.A., în urma solicitării MEDAT, transmisă prin adresa nr. 6840/RDM/07.07.2025.
La punctul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, privind „Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ", AGA a aprobat alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ, astfel: Alin Miloaie, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății,
La punctul nr. 7 aflat pe ordinea de zi, privind „Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a administratorilor numiți", AGA a aprobat nivelul indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, care va fi în cuantum de 14.996 lei, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 a câștigului salarial pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate - Cod CAEN 0893 - înregistrat la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economie națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Orbán la ban trage! Guvernul de la Budapeste distribuie aproape 18 milioane de euro în Transilvania. O parte au ajuns în firmele politicienilor
Guvernul ungar distribuie peste 7,3 miliarde de forinți (circa 18 milioane de euro) sub forma de sprijin nerambursabil p ...
-
ANRE și Distrigaz Sud Rețele se află sub investigație pentru "deficiențe sistemice și neglijențe instituționale" după ce au ignorat peste 250 de sesizări
Dupa explozia din Rahova, aflam pe surse din interior, ANRE si Distrigaz Sud se afla sub ancheta "pentru posibile defici ...
-
Scandal uriaș la ANRE. Cum au fost cedate francezilor în mod ilegal două mari rețele de gaze!
O investigație despre transferul rețelelor de gaz din orașele Otopeni și Zimnicea catre Distrigaz Sud Rețele, companie f ...
-
Deflagratia a avut energia a 50 de kg de TNT - Analiza Inteligentei Artificiale asistată de experti despre explozia din Blocul din Rahova
Zilele astea spațiul public online a fost invadat de comentarii de tot felul - lucru foarte bun deoarece s-au adunat mul ...
-
Cristian Sima: 2 trilioane de dolari au dispărut de pe bursă după un anunț al lui Trump. Familia lui a cumpărat masiv acțiuni cu putin inainte
Am analizat cel mai controversat subiect al momentului și trebuie sa vorbim despre asta. Vinerea trecuta, 2 trilioane de ...
-
România e implicată într-o rețea internațională de nave fantomă ale regimului Assad care furau grâne din Ucraina
Trei nave siriene, candva deținute de regimul Bashar al-Assad și ulterior implicate in transportul cerealelor furate din ...
-
Mărturia unui locatar din blocul care a sărit în aer in Rahova: "Au cerut 1.500 de lei ca să deschidă robinetul de la gaze și au plecat fără să verifice nimic"
Un locatar al blocului din Rahova, in care a avut loc explozia devastatoare de vineri dimineața, susține ca o firma reco ...
-
Serviciile secrete ucrainene au folosit acte „false" pentru înlăturarea unui adversar al lui Zelenski
Volodimir Zelenski i-a retras cetatenia lui Ghennadi Truhanov, cel care a fost primarul Odesei de peste 10 ani, spunand ...
-
Edward Snowden dezvaluie un nou set de documente despre HAARP si proeictele secrete ale DARPA
Edward Joseph Snowden (nascut pe 21 iunie 1983) este un fost contractor al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și den ...
-
Deținuți-hackeri au preluat controlul serverelor din penitenciare și au modificat pedepse și drepturi
O breșa de securitate fara precedent a zguduit Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP), dupa ce deținuți cu cuno ...
-
Ministrul Economiei Radu Miruță a debutat in politica mare ca proprietar de pârloage de lux și a ajuns președinte de partid pe persoană fizică
Ascensiunea lui Radu Miruța pe scena politica a fost una greoaie, am putea spune și totul a pornit de la niște "balarii" ...
-
Cum s-a aflat că madam Tapalaga - soția "acoperitului pe Justiție" din presă și fostă sefă de cabinet a sinistrei Monica Macovei - are o pensie de 5500 de euro
Avocatul Adrian Toni Neacșu a reacționat dur pe Facebook la un editorial publicat de jurnalistul Dan Tapalaga pe platfor ...
-
CNI a cheltuit peste 66.000 de euro pe parfumarea birourilor, ca să combată mirosurile venite dinspre toalete
Într-o perioada in care instituțiile publice reclama lipsa resurselor pentru investiții esențiale, Compania Națion ...
-
Operațiunea Relentless de la București, episodul ratat
* La 20 de ani de la afacerea Rapirea din Irak, secretele ascunse prin dosare continua sa iasa la iveala * Jurnaliștii s ...
-
Istoria nespusă a unicului Imperiu Românesc - Imperiul Asăneștilor. Am stăpânit Balcanii 100 de ani
În anul 1185, doi romani din Balcani, Petru si Asan, au ridicat la lupta toate popoarele din Balcani aflate sub st ...
-
Cum a dispărut brusc Philip K. Dick după ce a dezvăluit cel mai mare secret al realității in care trăim VIDEO
Înainte de Mandela Effect, inainte de „Matrix", Philip K. Dick a avertizat ca realitatea in care traim a fos ...
-
Gog și Magog: se împlinește profeția biblică a lui Ezechiel sub ochii noștri?
Gog și Magog este unul dintre cele mai enigmatice și temute concepte din tradiția biblica evreiasca. Este vorba aici des ...
-
Filiera secretă militară rusă care trimitea colete-bombă prin curieri in Europa a fost demascată
O ancheta internaționala a dezvaluit o rețea a serviciilor secrete militare ruse care a trimis in Europa colete-bomba pr ...
-
NYT: „Cine este Charlie Kirk?". Cum a devenit un instrument politic la mii de kilometri distanță de SUA
„Cine este Charlie Kirk?", se intreaba unul dintre participanții la comemorarea care a avut loc sambata intr-un pa ...
-
Departamentul secret al ANCOM care a influentat puternic alegerile prezidentiale si a condus la anularea procesului electoral
Hotnews a dezvaluit ca in cadrul ANCOM exista un departament secret, despre care niciun sef al insitutiei nu ofera infor ...
-
Acordul privind pandemia conferă OMS puterea de a rechiziționa resurse de la statele suverane
Acordurile privind pandemia vor conferi OMS puteri sporite, permițandu-i sa declare stari de urgența și sa rechiziționez ...
-
Baronii de la Hidroelectrica se ocupa și de defrișări: Ca sa taie "la ras" si sa valorifice 40 de ha de pădure au mințit că Hidrocentrala de la Răstolița e "de interes național"
În vara acestui an, Curtea de Apel Cluj a decis suspendarea Hotararii de Guvern care permitea scoaterea din fondul ...
-
Hunter Biden implicat într-o afacere cu vânzări de terenuri la București în jurul ambasadei SUA pentru niște chinezi. Intră în scenă și Puiu Popoviciu
New York Times a publicat un articol in care dezvașuie ca, in timp ce tatal sau era vicepreședinte al SUA, Hunter Biden ...
-
Șeful DNA dezvăluie cum și-a infiltrat omul în mafia din Portul Constanţa: „I-am dat un X5, o casă foarte bună și a avut și bani buni de cheltuială"
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit detalii despre ancheta complexa din Dosarul „Portul Constanța", de ...
-
Cum se fură identități în România. Banii duc către firma fondată de hackerul din dosarul Hexi Pharma. „Cel care păcălește acești oameni folosește buletinul meu"
Înainte de noul an universitar, mai mulți studenți au fost pacaliți sa inchirieze apartamente. Proprietarul-fantom ...
-
Ce conține raportul 00778639 al DGIA care a declanșat anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate nu printr-un mecanism democratic intern, ci ca urmare a unei ingerințe ...
-
Noul șef al vămilor din România a fost urmărit 9 ani într-un dosar penal. A scăpat de acuzații la unitatea de elita a DNA
Bogdan Alexandru Balan, noul șef al Autoritații Vamale Romane, a fost urmarit penal de DNA pentru abuz in serviciu și fa ...
-
Cum funcționează sistemul de subvenții al Ungariei în Transilvania de aproape 3 miliarde de euro: structuri religioase, fundații apropiate de UDMR și presa loială lui Viktor Orban
Fondurile publice de la guvernul Ungariei se revarsa in Transilvania de peste un deceniu, iar prima cercetare independen ...
-
Nume de cod "Mioara": Colaboratorul anchetatorilor EPPO pus pe urmele "Regelui ciobanilor" - interceptat după ce aflase de ancheta privind terenurile
Dumitru Andresoi, denumit in breasla drept „regele ciobanilor", pentru ca este considerat ca fiind cel mai instari ...
-
Statul român le face cadou americanilor resursele românești de magneziu considerate cele mai bogate din Europa!
Compania Verde Magnesium SRL a primit o licența in acest sens, de la Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, in decem ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu