Cum s-a aflat că madam Tapalaga - soția "acoperitului pe Justiție" din presă și fostă sefă de cabinet a sinistrei Monica Macovei - are o pensie de 5500 de euro

Avocatul Adrian Toni Neacșu a reacționat dur pe Facebook la un editorial publicat de jurnalistul Dan Tăpălagă pe platforma G4Media.ro, în care acesta din urmă susținea că „justiția a devenit o oligarhie instituțională". Potrivit avocatului, textul semnat de Tăpălagă reprezintă „un nou atac împotriva independenței justiției", camuflat sub pretextul criticii pensiilor speciale ale magistraților.

„Deși tot textul a fost scris pentru a strecura un singur apel - schimbați din nou legile justiției -, pretextul sunt iarăși pensiile speciale", a afirmat Neacșu, sugerând că scopul real ar fi reîntoarcerea la perioada în care justiția era controlată politic și instituțional. Avocatul a adăugat că ar fi luat în considerare critica jurnalistului doar dacă acesta nu ar fi omis să menționeze situația personală a propriei soții, „doamna judecător Monica Niculescu, fost șef de cabinet al Monicăi Macovei, ieșită la pensie la 50 de ani, în 2021, cu o pensie de peste 5500 de euro". În opinia lui Neacșu, jurnalistul ar urmări, de fapt, să reactiveze discursul anti-magistrați și să justifice o nouă intervenție politică în domeniul justiției.

Editorialul lui Dan Tăpălagă susținea că „justiția s-a transformat într-o putere suverană, lipsită de control, care a degenerat într-o oligarhie instituțională", iar magistrații ar fi prioritizat interesele financiare în detrimentul responsabilității profesionale. Tăpălagă acuza totodată lipsa de performanță a marilor parchete și a instanțelor superioare, pe fondul menținerii „privilegiilor" din sistemul judiciar. Tapalaga este cunoscut in presa ca "acoperitul pe Justitie" al retelelor sorosiste si serviciilor intrucat publica numai texte "servite" pentru a influenta opinia publica pe un site care este imbibat de manipulare.

În continuarea mesajului său, Toni Neacșu afirmă că editorialul trebuie citit „în altă cheie", fiind expresia unei frustrări mai profunde a celor care au pierdut influența asupra sistemului. „Toate ororile justiției din perioada deceniului negru al binomului DNA-SRI au fost făcute cu ajutorul unor judecători și procurori. Mare parte dintre aceștia au ieșit natural din sistem după ce justiția s-a eliberat de politicieni și servicii", a scris avocatul.

El susține că foștii magistrați care colaborau cu rețelele de influență din sistem, după ce și-au pierdut privilegiile, au rămas „nostalgici după vremurile lor de aur" și ar dori o reîntoarcere la perioada controlului exercitat de DNA și SRI. În acest context, Neacșu îl descrie pe Dan Tăpălagă drept „purtătorul de cuvânt al acestei părți a magistraturii" - cea care, în opinia sa, încă mai visează la restabilirea vechilor raporturi de putere.

„Sunt acei judecători și procurori care protestau față de orice intervenție a Curții Constituționale menită să readucă normalitatea, care refuzau să aplice hotărârile obligatorii ale instanțelor supreme, care trimiteau scrisori alarmiste Comisiei Europene și apărau puterea DNA de a șantaja magistrați", a declarat avocatul.

Neacșu susține că actuala conducere a sistemului judiciar, formată în jurul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reușit să consolideze o justiție independentă de factorul politic și de influențele serviciilor de informații. Potrivit acestuia, Tăpălagă și susținătorii săi deplâng pierderea controlului pe care îl exercitau în perioada „binomului torționar DNA-SRI", când, afirmă avocatul, justiția era folosită ca instrument de teroare și intimidare.

„Visul lor se numește acum Nicușor Dan, de la care se așteaptă să se pună în fruntea unei restaurații a abuzului, a ororilor judiciare și a controlului societății prin teroare juridică", a mai spus Neacșu. El consideră că editorialul lui Tăpălagă se înscrie într-o campanie mai largă de discreditare a actualei conduceri a justiției și de reabilitare a vechilor mecanisme de presiune instituțională.

Avocatul a amintit că jurnalistul Dan Tăpălagă „are o experiență îndelungată în a fi purtătorul de cuvânt al justiției instrumentalizate", fiind „fost consilier și purtător de cuvânt al Monicăi Macovei, arhitectul justiției abuzive", precum și „partener media al binomului DNA-SRI".

Reacția avocatului Toni Neacșu vine în contextul în care Curtea Constituțională urmează să se pronunțe, pe 20 octombrie, asupra sesizării privind constituționalitatea legii care modifică pensiile de serviciu ale magistraților. În editorialul său, Dan Tăpălagă susține că există riscul ca judecătorii CCR să mențină „privilegiile" din sistem, pe fondul unei „majorități anti-reformiste".

În schimb, Neacșu consideră că aceste critici au un substrat ideologic, menit să pregătească terenul pentru o nouă intervenție politică asupra justiției. „Treptat, ÎCCJ, CSM-ul și majoritatea curților de apel s-au așezat în fruntea acțiunilor de eliberare de sub influențele obscure ale serviciilor și ale structurilor de putere politică. Această schimbare este aproape definitivă", a conchis avocatul.