Cum s-a aflat că madam Tapalaga - soția "acoperitului pe Justiție" din presă și fostă sefă de cabinet a sinistrei Monica Macovei - are o pensie de 5500 de euro
Postat la: 14.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Avocatul Adrian Toni Neacșu a reacționat dur pe Facebook la un editorial publicat de jurnalistul Dan Tăpălagă pe platforma G4Media.ro, în care acesta din urmă susținea că „justiția a devenit o oligarhie instituțională". Potrivit avocatului, textul semnat de Tăpălagă reprezintă „un nou atac împotriva independenței justiției", camuflat sub pretextul criticii pensiilor speciale ale magistraților.
„Deși tot textul a fost scris pentru a strecura un singur apel - schimbați din nou legile justiției -, pretextul sunt iarăși pensiile speciale", a afirmat Neacșu, sugerând că scopul real ar fi reîntoarcerea la perioada în care justiția era controlată politic și instituțional. Avocatul a adăugat că ar fi luat în considerare critica jurnalistului doar dacă acesta nu ar fi omis să menționeze situația personală a propriei soții, „doamna judecător Monica Niculescu, fost șef de cabinet al Monicăi Macovei, ieșită la pensie la 50 de ani, în 2021, cu o pensie de peste 5500 de euro". În opinia lui Neacșu, jurnalistul ar urmări, de fapt, să reactiveze discursul anti-magistrați și să justifice o nouă intervenție politică în domeniul justiției.
Editorialul lui Dan Tăpălagă susținea că „justiția s-a transformat într-o putere suverană, lipsită de control, care a degenerat într-o oligarhie instituțională", iar magistrații ar fi prioritizat interesele financiare în detrimentul responsabilității profesionale. Tăpălagă acuza totodată lipsa de performanță a marilor parchete și a instanțelor superioare, pe fondul menținerii „privilegiilor" din sistemul judiciar. Tapalaga este cunoscut in presa ca "acoperitul pe Justitie" al retelelor sorosiste si serviciilor intrucat publica numai texte "servite" pentru a influenta opinia publica pe un site care este imbibat de manipulare.
În continuarea mesajului său, Toni Neacșu afirmă că editorialul trebuie citit „în altă cheie", fiind expresia unei frustrări mai profunde a celor care au pierdut influența asupra sistemului. „Toate ororile justiției din perioada deceniului negru al binomului DNA-SRI au fost făcute cu ajutorul unor judecători și procurori. Mare parte dintre aceștia au ieșit natural din sistem după ce justiția s-a eliberat de politicieni și servicii", a scris avocatul.
El susține că foștii magistrați care colaborau cu rețelele de influență din sistem, după ce și-au pierdut privilegiile, au rămas „nostalgici după vremurile lor de aur" și ar dori o reîntoarcere la perioada controlului exercitat de DNA și SRI. În acest context, Neacșu îl descrie pe Dan Tăpălagă drept „purtătorul de cuvânt al acestei părți a magistraturii" - cea care, în opinia sa, încă mai visează la restabilirea vechilor raporturi de putere.
„Sunt acei judecători și procurori care protestau față de orice intervenție a Curții Constituționale menită să readucă normalitatea, care refuzau să aplice hotărârile obligatorii ale instanțelor supreme, care trimiteau scrisori alarmiste Comisiei Europene și apărau puterea DNA de a șantaja magistrați", a declarat avocatul.
Neacșu susține că actuala conducere a sistemului judiciar, formată în jurul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reușit să consolideze o justiție independentă de factorul politic și de influențele serviciilor de informații. Potrivit acestuia, Tăpălagă și susținătorii săi deplâng pierderea controlului pe care îl exercitau în perioada „binomului torționar DNA-SRI", când, afirmă avocatul, justiția era folosită ca instrument de teroare și intimidare.
„Visul lor se numește acum Nicușor Dan, de la care se așteaptă să se pună în fruntea unei restaurații a abuzului, a ororilor judiciare și a controlului societății prin teroare juridică", a mai spus Neacșu. El consideră că editorialul lui Tăpălagă se înscrie într-o campanie mai largă de discreditare a actualei conduceri a justiției și de reabilitare a vechilor mecanisme de presiune instituțională.
Avocatul a amintit că jurnalistul Dan Tăpălagă „are o experiență îndelungată în a fi purtătorul de cuvânt al justiției instrumentalizate", fiind „fost consilier și purtător de cuvânt al Monicăi Macovei, arhitectul justiției abuzive", precum și „partener media al binomului DNA-SRI".
Reacția avocatului Toni Neacșu vine în contextul în care Curtea Constituțională urmează să se pronunțe, pe 20 octombrie, asupra sesizării privind constituționalitatea legii care modifică pensiile de serviciu ale magistraților. În editorialul său, Dan Tăpălagă susține că există riscul ca judecătorii CCR să mențină „privilegiile" din sistem, pe fondul unei „majorități anti-reformiste".
În schimb, Neacșu consideră că aceste critici au un substrat ideologic, menit să pregătească terenul pentru o nouă intervenție politică asupra justiției. „Treptat, ÎCCJ, CSM-ul și majoritatea curților de apel s-au așezat în fruntea acțiunilor de eliberare de sub influențele obscure ale serviciilor și ale structurilor de putere politică. Această schimbare este aproape definitivă", a conchis avocatul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
CNI a cheltuit peste 66.000 de euro pe parfumarea birourilor, ca să combată mirosurile venite dinspre toalete
Într-o perioada in care instituțiile publice reclama lipsa resurselor pentru investiții esențiale, Compania Națion ...
-
Operațiunea Relentless de la București, episodul ratat
* La 20 de ani de la afacerea Rapirea din Irak, secretele ascunse prin dosare continua sa iasa la iveala * Jurnaliștii s ...
-
Istoria nespusă a unicului Imperiu Românesc - Imperiul Asăneștilor. Am stăpânit Balcanii 100 de ani
În anul 1185, doi romani din Balcani, Petru si Asan, au ridicat la lupta toate popoarele din Balcani aflate sub st ...
-
Cum a dispărut brusc Philip K. Dick după ce a dezvăluit cel mai mare secret al realității in care trăim VIDEO
Înainte de Mandela Effect, inainte de „Matrix", Philip K. Dick a avertizat ca realitatea in care traim a fos ...
-
Gog și Magog: se împlinește profeția biblică a lui Ezechiel sub ochii noștri?
Gog și Magog este unul dintre cele mai enigmatice și temute concepte din tradiția biblica evreiasca. Este vorba aici des ...
-
Filiera secretă militară rusă care trimitea colete-bombă prin curieri in Europa a fost demascată
O ancheta internaționala a dezvaluit o rețea a serviciilor secrete militare ruse care a trimis in Europa colete-bomba pr ...
-
NYT: „Cine este Charlie Kirk?". Cum a devenit un instrument politic la mii de kilometri distanță de SUA
„Cine este Charlie Kirk?", se intreaba unul dintre participanții la comemorarea care a avut loc sambata intr-un pa ...
-
Departamentul secret al ANCOM care a influentat puternic alegerile prezidentiale si a condus la anularea procesului electoral
Hotnews a dezvaluit ca in cadrul ANCOM exista un departament secret, despre care niciun sef al insitutiei nu ofera infor ...
-
Acordul privind pandemia conferă OMS puterea de a rechiziționa resurse de la statele suverane
Acordurile privind pandemia vor conferi OMS puteri sporite, permițandu-i sa declare stari de urgența și sa rechiziționez ...
-
Baronii de la Hidroelectrica se ocupa și de defrișări: Ca sa taie "la ras" si sa valorifice 40 de ha de pădure au mințit că Hidrocentrala de la Răstolița e "de interes național"
În vara acestui an, Curtea de Apel Cluj a decis suspendarea Hotararii de Guvern care permitea scoaterea din fondul ...
-
Hunter Biden implicat într-o afacere cu vânzări de terenuri la București în jurul ambasadei SUA pentru niște chinezi. Intră în scenă și Puiu Popoviciu
New York Times a publicat un articol in care dezvașuie ca, in timp ce tatal sau era vicepreședinte al SUA, Hunter Biden ...
-
Șeful DNA dezvăluie cum și-a infiltrat omul în mafia din Portul Constanţa: „I-am dat un X5, o casă foarte bună și a avut și bani buni de cheltuială"
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit detalii despre ancheta complexa din Dosarul „Portul Constanța", de ...
-
Cum se fură identități în România. Banii duc către firma fondată de hackerul din dosarul Hexi Pharma. „Cel care păcălește acești oameni folosește buletinul meu"
Înainte de noul an universitar, mai mulți studenți au fost pacaliți sa inchirieze apartamente. Proprietarul-fantom ...
-
Ce conține raportul 00778639 al DGIA care a declanșat anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate nu printr-un mecanism democratic intern, ci ca urmare a unei ingerințe ...
-
Noul șef al vămilor din România a fost urmărit 9 ani într-un dosar penal. A scăpat de acuzații la unitatea de elita a DNA
Bogdan Alexandru Balan, noul șef al Autoritații Vamale Romane, a fost urmarit penal de DNA pentru abuz in serviciu și fa ...
-
Cum funcționează sistemul de subvenții al Ungariei în Transilvania de aproape 3 miliarde de euro: structuri religioase, fundații apropiate de UDMR și presa loială lui Viktor Orban
Fondurile publice de la guvernul Ungariei se revarsa in Transilvania de peste un deceniu, iar prima cercetare independen ...
-
Nume de cod "Mioara": Colaboratorul anchetatorilor EPPO pus pe urmele "Regelui ciobanilor" - interceptat după ce aflase de ancheta privind terenurile
Dumitru Andresoi, denumit in breasla drept „regele ciobanilor", pentru ca este considerat ca fiind cel mai instari ...
-
Statul român le face cadou americanilor resursele românești de magneziu considerate cele mai bogate din Europa!
Compania Verde Magnesium SRL a primit o licența in acest sens, de la Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, in decem ...
-
Big Pharma nu se mai satura: Noile reglementari privind hipertensiunea arterială transforma peste noapte un miliard de oameni sanatosi in bolnavi cronici pe pastile
Asociatia Americana a Inimii (American Heart Association - AHA), cel mai puternic organism din SUA pentru reglementari m ...
-
Premieră în politica românească - ordin de protecție cerut de primar împotriva unui consilier local la Argeș
Zilele trecute, la Judecatoria Campulung, s-a inregistrat o premiera in politica argeșeana. Protagoniștii, primarul PNL ...
-
Dezvăluiri din culisele războiului din Ucraina. Cum ar fi ajutat serviciile secrete americane Kievul să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022
O carte de investigație, al carei autor nu a fost inca dezvaluit, arata cum CIA ar fi ajutat Ucraina sa se pregateasca i ...
-
Urmează 10 ani apocaliptici: Raportul Vanguard pentru piețele financiare aduce o perspectivă sumbră asupra economiei mondiale
Raportul Vanguard si perspectivele pentru urmatorii 10 ani: Un tabel compara intervalele de randament previzionate și vo ...
-
FDA a declanșat o anchetă privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor mARN împotriva COVID-19
Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) lanseaza o ancheta privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor i ...
-
Când taică-su era pe patul de moarte, Putin i-a făcut o promisiune. Azi, lumea plătește prețul acelor vorbe
Razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina ar putea avea radacini personale, susțin doi jurnaliști ruși de investig ...
-
Suveica lui Ilie Bolojan pentru câțiva jucători de pe piața energetică din România. Cine sunt fericiții care nu vor mai plăti impozit pe cifra de afaceri
Guvernul discuta o ordonanța de urgența ce ar putea excepta de la plata impozitului pe cifra de afaceri companiile care ...
-
Ei, uite, d-aia s-a dus Trump la Londra! Guvernul britanic semnează un acord militar în valoare de miliarde de dolari cu Palantir-ul lui Peter Thiel
În timpul recentei vizite a președintelui Trump in Marea Britanie, Regatul Unit a semnat un acord in valoare de 1 ...
-
Dezvăluire cutremurătoare a unui analist de top din industria asigurărilor: 5000 de americani sunt uciși săptămânal de serurile mARN Covid
Unul dintre cei mai importanți analiști de date din lume a dezvaluit ca industria asigurarilor depisteaza in prezent pan ...
-
Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
Fundația Anticorupție (FBK), organizație fondata de Alexei Navalnii și condusa acum de foștii sai colaboratori, a public ...
-
Pământul României pleacă la export cu vaporul. Argila din Mircea Vodă, exportată în Spania sub ochii autorităților
Un perimetru de 11 hectare s-a transformat, in timp, intr-o exploatare de zeci de hectare, cu argila luata din Romania ș ...
-
Noi dezvăluiri șocante: Cum au încasat 13 directori Romsilva bonusuri de pensionare de un milion de euro, în ultimii 2 ani
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a dezvaluit vineri, 5 septembrie, ca 13 directori din cadrul Romsilva au incasat, doa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu