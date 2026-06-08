La centrala de la Cernavodă oare s-au gândit olimpicii și generalii sau trebuie să le explice cineva?!
Postat la: 08.06.2026 |
Avem două incidente deja, unul la Galați, celălalt la Constanța, la o distanță de doar câteva zile între ele. În timp ce Nicușor Dan și pleiada lui de generali buni de nimic dezbat intens despre cum să arunce absolut orice pe ruși, oamenii cu mințile la ei se gândesc că cel de-al treilea incident poate fi foarte realist și foarte aproape, scrie ziaristul Marius Florian, de la Tomis News, care ne dă în continuare un scenariu înfiorător.
Ceea ce urmează să detaliez acum nu are legătură nici cu ideologia, nici cu orice alte prostii, ci cu ceea ce s-ar putea întâmpla în mod concret, exact acum când citim. Din acest moment, plecăm de la ipoteza că eu sunt un lider ucrainean. Să începem:
Dacă eu sunt lider ucrainean, Nicușor Dan a anunțat pe toată lumea că am voie să fac ce vreau. Perfect! Scopul meu este să bâzâi prin vecini, ca să încerc să-i bag în război și să mă scape de ruși. După Galați și Constanța, toată lumea a fost anunțată că sunt rușii, nu eu, deci pot să lucrez liniștit. După cum urmează:
Distanța pe Dunăre, între Reni (Ucraina) și Cernavodă (România), urmărind cursul fluviului, este de aproximativ 250-280 km, cu tot cu meandre și curbe. Eu dețin drone tip Magura V5, Palyanitsa, etc., cu viteze de 40-50 km/h. În baza curenților și hidrodinamicii (curentul Dunării este 0,5-1,5 m/s în zona Cernavodă), sunt accelerate ușor dronele în direcția de curgere. Pe scurt: în 5 ore, drona e la Cernavodă. Adică îi dau drumul la miezul nopții și e acolo când nici nu răsare soarele. Hai fie, 6-7 ore, dacă merge mai lent pentru a evita detecția, vântul și valurile ar putea reduce viteza cu 20-30% ș.a.m.d.
Între timp, România are radare de coastă (tip Thales, Lockheed Martin) instalate la Constanța și alte puncte strategice, care pot detecta ținte maritime la distanțe de 50-150 km (depinde de tip și condiții atmosferice), însă zona Reni-Cernavodă, pe unde-mi trimit eu bărcuța, depășește capacitatea majorității radarelor costiere standard. Capacitatea de detecție pe fluviu este mai limitată decât pe mare deschisă, iar dronele mici își fac de cap, însuși ministrul Miruță ne-a spus de 100 de ori zilele acestea că... România nu le vede (ai zice că mă invită...)
După incidentele din Galați și Constanța, oficialii români au recunoscut că sistemele de detecție pe Dunăre sunt insuficiente și există zone „oarbe" pe fluviu, unde dronele pot trece nedetectate. Concret, România nu are un sistem integrat de detecție pe toată lungimea Dunării, sistemele de apărare aeriană sunt concentrate pe țărm și în zone urbane, iar comunicarea între punctele de observație pe fluviu nu este suficient de rapidă.
Fast forward: Drona mea ajunge la Cernavodă, face bum! Urmări: O explozie de 50 kg TNT ar crea un crater de 5-10 metri și o undă de șoc de peste 500 metri. Dacă explozia nimerește sistemele de răcire sau generatoarele de urgență ale centralei, pierderea răcirii ar putea duce la supraîncălzirea combustibilului nuclear, centrala ar avea timp de răspuns 30 minute - 2 ore pentru activarea sistemelor de backup și ar fi instant risc de fuziune parțială a miezului (similar cu Three Mile Island, 1979).
Progresie tehnică:
- Pierderea răcirii - 0 min - Temperatura miezului crește exponențial
- Degradare combustibil - 30-60 min - Combustibilul nuclear se topește, eliberează gaze radioactive
- Breșă în vasul reactor - 1-3 ore - Combustibilul topit cade în containment
- Presiune în containment - 2-4 ore - Gaze și vapori radioactivi sub presiune extremă
- Breșă în containment - 4-6 ore - Eliberare masivă de radionuclizi în atmosferă, adică:
- Cesiu-137 (jumătate de viață: 30 ani)
- Iod-131 (jumătate de viață: 8 zile)
- Stronțiu-90 (jumătate de viață: 29 ani)
- Plutoniu-239 (jumătate de viață: 24.000 ani)
Apoi urmează adevărata nenorocire, adică dispersia radioactivă:
Direcția vântului: Vânturile predominante în regiunea Constanța sunt din nord-vest și nord-est, viteză vânt: 10-20 km/h (viteză medie)
Scenariul 1: Vânt spre nord-vest (spre Dunăre și Moldova)
- Zona de contaminare severă (>1000 Sv/an): 5-15 km de centrală
- Zona de contaminare moderată (100-1000 Sv/an): 15-50 km
- Depozitare radioactivă detectabilă: 100+ km (până în Ploieşti!!!)
Scenariul 2: Vânt spre sud-est (spre mare și Bulgaria - uuu, poate reușim să-i băgăm și pe bulgari în război! Hai și pe turci!)
- Dispersie mai rapidă deasupra Mării Negre
- Contaminare mai limitată pe uscat
- Risc de depozitare pe țărmurile bulgare și turce
Scenariul 3: Vânt spre sud (spre Constanța)
- Evacuare de urgență pentru 500.000+ oameni
- Contaminare severă a apei de băut și a solului agricol
- Impact catastrofal pe infrastructura urbană
Estimare victime (caz extrem, vânt spre Constanța):
- Decese imediate: 1.000-5.000 (în raza de 10 km)
- Boli acute: 10.000-50.000
- Evacuări de urgență: 500.000+
Efecte pe termen lung:
- Cancer: Creștere de 5-10% în ratele de cancer (tiroid, leucemie, plămâni) în 10-30 ani
- Mutații genetice: Creștere a anomaliilor congenitale în generațiile următoare
- Contaminarea apei: Dunărea și acviferii subterani ar fi nefolosibili pentru decenii
- Agricultura: Solul ar fi neproductiv pe 1.000+ km²
Costuri economice
- Evacuare și relocare: $10-50 miliarde
- Decontaminare: $50-100 miliarde (dacă posibilă)
- Pierderi agricole: $5-20 miliarde/an pe 10-20 ani
- Pierderi turism: $2-5 miliarde/an (Constanța, litoralul)
Costuri medicale pe termen lung: $10-30 miliarde
Total estimat: $100-200+ miliarde (echivalent cu 20-40% din PIB-ul României)
După ce ați citit toate nenorocirile astea, care se pot întâmpla în orice clipă, puteți să stați liniștiți: nu va fi nici o probă că drona a fost ucraineană. Și dacă ar fi, tot nu ar mai conta...
În fine, asta s-ar întâmpla în ipoteza „ce aș face eu dacă aș fi ucrainean". Scenariul realist și norocul României sunt că are lideri capabili, eficienți, pregătiți (unii sunt chiar olimpici!), care aruncă cu ideologia prin televiziuni, iar drona se sperie și se scufundă singură, la ieșirea din Reni!
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