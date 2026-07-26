Iran susține că a vândut petrol de 18 miliarde de dolari de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu

Ministerul Petrolului din Iran a afirmat sâmbătă că a vândut petrol în valoare de 18 miliarde de dolari în cele cinci luni de război cu Statele Unite, declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane asupra Teheranului.

Iranul a vândut petrol în valoare de 11,5 miliarde de dolari (10 miliarde de euro) între 28 februarie, data începerii războiului, și 8 aprilie, când s-a încheiat un armistițiu, a afirmat ministerul într-un comunicat, informează AFP.

Între 8 aprilie și 7 iulie, data la care au fost reluate ostilitățile, s-au vândut petrol în valoare de 6,5 miliarde de dolari (5,7 miliarde de euro), a adăugat aceeași sursă.

"Aceasta reprezintă peste 60% din veniturile din petrol prevăzute în bugetul anual, în plină criză", a precizat acesta.

La începutul lunii iulie, Washingtonul a reluat atacurile asupra Iranului, care, ca represalii, bombardează țările vecine din Golf, aliate ale Statelor Unite, în ciuda semnării unui memorandum de înțelegere în luna iunie.

Teheranul blochează din nou și strâmtoarea Ormuz, de importanță strategică, crucială pentru traficul mondial de hidrocarburi. În schimb, Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene.

Cu toate acestea, în timpul blocadei americane anterioare, din aprilie până în iunie, negociatorul-șef iranian și președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmase că Iranul nu a reușit să exporte "niciun baril de petrol".