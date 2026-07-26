Călin Georgescu, pe urmele lui Mihai Viteazul, la târgul din Călugăreni: "Încă se mai aude vuietul marii bătălii. Suntem neam de voievozi, nu neam de slugi. Nu ne vindem!"
Postat la: 26.07.2026 |
Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a fost întâmpinat în acaestă dimineață de sute de susținători la Târgul de la Călugăreni, în județul Giurgiu, unde își anunțase prezența cu câteva zile în urmă. Călin Georgescu a rostit, de pe scena Târgului de la Călugăreni, un mesaj despre credință și istorie.
"Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne bucurăm astăzi de întâlnirea noastră aici, la Călugăreni. Vă mulțumesc! Călugăreni, loc istoric, loc sfințit, în 1595, din jertfă, credință și curaj. Încă se mai aude vuietul marii bătălii a lui Mihai Viteazul. Strămoșii noștri nu s-au plecat. Ei au înfruntat un imperiu, cel mai mare la acea vreme, și-au apărat crucea, libertatea și pământul nostru sfânt. Strămoșii, dragii mei, ne privesc acum din ceruri și ne întreabă "ce faceți voi?". Suntem neam de voievozi, nu neam de slugi. România noastră nu este de vânzare. Pământul nostru nu este de vânzare. Sufletul nostru nu este de vânzare. Nu ne vindem", a spus acesta, citat de aceeași sursă.
Călin Georgescu a anunțat că duminică dimineața merge la Călugăreni, în județul Giurgiu, pentru "a le strânge mâna celor care ne hrănesc și dăruiesc României rodul și jertfa muncii lor, spre binele și prosperitatea țării", însă a ținut să reamintească că duminica ar trebui să fie zi de odihnă, nu de târg. "Dacă vrem ca munca aceasta să aibă spor și binecuvântare, trebuie spus cu dragoste și cu răspundere: în credința noastră ortodoxă, nu putem cere spor de la Dumnezeu cu târgul deschis în timpul Sfintei Liturghii, așa cum este acum. Ideal ar fi ca sâmbăta să fie pentru târg, iar duminica pentru Dumnezeu și pentru familie. Cu timp, răbdare și, mai ales, cu dragoste, toate se vor așeza într-o bună rânduială creștină în țara noastră", a spus acesta în postarea de pe Facebook în care își anunța prezența la Călugăreni.
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