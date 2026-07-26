Băsescu: „Trebuie negociat cu ucrainenii să nu se mai joace cu dronele". Fostul președinte critică achizițiile Armatei
Postat la: 26.07.2026 |
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, sâmbătă seară, atât intervențiile Armatei Române împotriva dronelor care au pătruns în spațiul aerian național, cât și riscurile generate de atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune și blocajul politic de la București.
Referindu-se la cele două drone doborâte de avioane F-16 în județele Buzău și Tulcea, Băsescu a apreciat, la România TV, reacția armatei, dar a atras atenția asupra costurilor unor astfel de operațiuni.
„Mă uitam la entuziasmul doborârii celor două drone. Semnalul e bun, dar, sub semnul întrebării, o discuție legată de preț. Sigur, nu poți să faci o practică din a lovi cu o rachetă o dronă. Dar ce te faci dacă o dronă cade peste o școală sau peste o rafinărie?", se întreabă fostul șef al statului.
În contextul războiului din Ucraina, Băsescu consideră că planurile de înzestrare ale armatei trebuie adaptate noilor realități de pe câmpul de luptă.
„Trebuie ajustate comenzile pe SAFE. S-au lansat niște comenzi ciudate având în vedere evoluția războiului din Ucraina. Pentru ce să cumperi un tanc german sau american când ajunge o dronă să ți-l facă praf?", a afirmat fostul președinte.
Traian Băsescu a comentat și efectele atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiune, pe fondul temerilor privind aprovizionarea cu carburanți și posibile creșteri de prețuri.
Băsescu a susținut că România ar trebui să poarte discuții directe cu autoritățile de la Kiev pentru protejarea intereselor economice naționale.
„Trebuie negociat cu ucrainenii să fie foarte atenți, să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc", a declarat fostul președinte.
Traian Băsescu a criticat și întârzierea desemnării unui nou prim-ministru, afirmând că România nu își poate permite să funcționeze o perioadă îndelungată cu un executiv interimar.
„Sincer, eu nu am o explicație. De aceea și în ieșirile publice am solicitat de câteva ori să se facă a doua numire care să ajungă în Parlament, pentru a se crea condiții eventual și pentru alte soluții decât cele pentru care nu se găsește majoritate. Adică soluția alegerilor anticipate", a spus fostul președinte.
Fostul șef al statului a explicat de ce problema guvernării trebuie să fie rezolvată rapid.
„Nu putem sta până în 2028, în toamnă, cu un guvern interimar. Trebuie rezolvată problema Guvernului cât se poate de repede", a afirmat Băsescu.
În opinia sa, președintele Nicușor Dan ar trebui să aleagă unul dintre candidații propuși de principalele partide.
„Avem două partide care au avut opțiuni. PNL-ul a spus Siegfried Mureșan, PSD-ul a spus Sorin Grindeanu. Președintele trebuie să aleagă una din aceste două opțiuni și să desemneze un prim-ministru care să formeze un Guvern", a declarat fostul președinte.
Băsescu a avertizat că România nu se află în situația unor state care își permit perioade lungi fără guvern cu puteri depline.
„România nu e Belgia. În Belgia stau câte o sută de zile, două sute de zile fără Guvern, negociază, numai că Belgia merge singură. La noi, fără Guvern nu poți să înaintezi prea mult", a spus acesta.
Fostul președinte a invocat printre prioritățile care necesită un executiv funcțional implementarea programului SAFE, derularea PNRR, gestionarea efectelor secetei și inundațiilor, precum și elaborarea noii legi a salarizării.
„Guvernul trebuie să fie în activitate, în plină activitate. Au fost inundații catastrofale. Cine a mișcat un deget de la Guvern? (...) Este urgența zero să avem Guvern. Mai ales că discutăm legea salarizării și noi nu avem Guvern", a conchis Traian Băsescu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Călin Georgescu, pe urmele lui Mihai Viteazul, la târgul din Călugăreni: "Încă se mai aude vuietul marii bătălii. Suntem neam de voievozi, nu neam de slugi. Nu ne vindem!"
Fostul candidat la președinție, Calin Georgescu, a fost intampinat in acaesta dimineața de sute de susținatori la Targul ...
-
Preot ajuns șef PSD, oprit să mai slujească. Reacția sa: „Dumnezeu va face dreptate la vremea potrivită"
Un preot devenit politician PSD a ajuns sa fie cercetat disciplinar și oprit din a sluji dupa ce superiorii ierarhici di ...
-
Ministrul Radu Miruță anunță cât a plătit pe vacanța în Turcia, după ce a fost surprins pe plajă
În vacanța parlamentara, ministrul Apararii, Radu Miruța (USR), interimar la Transporturi, a fost surprins in timp ...
-
România se împrumută cu 18 milioane de lei în fiecare oră: „Dobânzile sunt mai mari ca în Serbia și Albania, țări care nu fac parte din UE"
În ultimul an, datoria publica a crescut cu 158,3 miliarde de lei (434 milioane/zi), depașind pentru prima data pr ...
-
George Simion, dezvăluiri din culisele negocierilor pentru un nou Guvern. Cum au încercat Veștea și Tomac să spargă AUR cu ajutorul lui Murad. "De parcă noi am fi o tarabă"
George Simion scoate la suprafața jocurile de culise din perioada negocierilor pentru noul Cabinet. Liderul AUR acuza di ...
-
Realitatea Plus a primit amenda maximă pentru promovarea excesivă a lui Călin Georgescu: 'Numai despre asta se vorbește'
Consiliul National al Audiovizualului a amendat Realitatea Plus cu suma de 200.000 de lei pentru promovarea lui Calin Ge ...
-
Stenograme din ședința PNL. Scandal între gruparea disidentă și actuala conducere a partidului
Liderii de organizații inlaturați de conducerea PNL din funcții sunt cei de la șefiile organizațiilor Sector 2, Sector 3 ...
-
Ministra de Externe, Oana Țoiu, spune că unul dintre frații Tate a încercat să o abordeze în SUA. "Singura reacție a fost să plec"
Ministra Afacerilor Externe a Romaniei, Oana Țoiu, spune ca nu a avut o intalnire oficiala sau planificata cu frații Tat ...
-
Dan Motreanu vede o anomalie în Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: "Ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră"
Europarlamentarul Dan Motreanu, secretar general al PNL și ales prim-vicepreședinte la Congresul extraordinar din 21 iun ...
-
Patriarhia Română reacționează după apelul unei deputate USR de boicotare a orei de Religie. Disputa privind noile standarde de evaluare se amplifică
Un schimb dur de replici a izbucnit intre deputata USR Corina Atanasiu și Patriarhia Romana, dupa ce parlamentara le-a c ...
-
Ciprian Ciucu afirmă că primarul pro-rus al Chișinăului aflase înaintea sa și a lui Ilie Bolojan că Adrian Veștea va fi nominalizat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezvaluit in emisiunea „În fața ta" de la Digi24 ca se afla la o confer ...
-
Nicușor Dan vrea să testeze pistolul primit cadou de la președintele Turciei: „Nu am mai tras din armată"
Președintele Nicușor Dan a declarat ca intenționeaza sa testeze in poligon pistolul primit cadou in timpul vizitei ofici ...
-
Liviu Dragnea explică războiul politic: Ilie Bolojan a fost executat din fașă, să nu candideze la prezidențiale. Nicușor Dan l-a chemat pe amicul lui, Sorin Grindeanu
Liderul PSD Liviu Dragnea acuza ca PSD și Nicușor Dan s-au aliat ca sa il execute pe Ilie Bolojan inainte ca acesta sa d ...
-
Bruxelles-ul lansează 9 proceduri de infringement împotriva României, în aceeași zi. Ce trebuie să facă statul pentru a nu ajunge în fața Curții Europene de Justiție
Comisia Europeana a deschis noua proceduri de infringement impotriva Romaniei pentru netranspunerea unor directive UE. T ...
-
Petrișor Peiu, după ce Nicușor Dan a respins AUR la guvernare: „Este o mare ticăloșie la care se pretează omulețul de la Cotroceni"
Senatorul AUR Petrișor Peiu a lansat miercuri, 15 iulie, un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, dupa ce șeful ...
-
Sondaj comandat de PSD: AUR ar câștiga alegerile parlamentare cu 40% din voturi. Ce procente au restul partidelor, la mare distanță de locul 1
Un sondaj IRES realizat la comanda PSD indica o schimbare semnificativa in opțiunile electorale ale romanilor, cu AUR pe ...
-
Cum ar arăta viitorul Parlament în cazul alegerilor anticipate. Două partide ar dispărea. Cine și-ar dubla scorul
În luna mai, 41% dintre romani considerau alegerile anticipate o soluție, iar dupa doua luni de criza percepțiile ...
-
Marea Înțelegere care se coace la Cotroceni: Patru guverne pentru România, în următorii trei ani
Neințelegerile și neincrederea dintre liderii partidelor politice conduce la planuri politice cum nu s-au mai vazut vreo ...
-
PSD se pregătește să saboteze eventualele alegeri anticipate prin președintele Autorității Electorale Permanente Adrian Țuțuianu
„PSD nu se teme de alegeri anticipate" este un refren pe care il rostesc tot mai frecvent Sorin Grindeanu și ceila ...
-
Tribunalul a decis. Guvernul României trebuie să desecretizeze informațiile privind ajutoarele acordate Ucrainei, din 2020: „Sunt bani publici, cetățenii trebuie să știe"
Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a caștigat, in prima instanța, ...
-
Blocaj după discuțiile de la Cotroceni: Nicușor Dan nu ar mai exclude varianta anticipatelor
Discuțiile de luni, 13 iulie, de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guv ...
-
Călin Georgescu la Domnești: Discursul său despre „Grădina Maicii Domnului", despre românii jefuiți de munca lor. A încheiat cu un citat dintr-un film de desene animate
Înconjurat de bodyguarzi, Calin Georgescu a descins duminica, 12 iulie, dis-de-dimineața, in targul de la Domnești ...
-
SRI are un buget anual de 1,5 miliarde de euro. Racolează în permanență oameni, cu salarii de 7.500 de lei net de la intrare, plus chirie
SRI folosește instituții intregi de presa ca sa indobitoceasca, sa faca propaganda, ori asta nu mai e democrație. E cel ...
-
Nicușor Dan schimbă tactica: negocieri televizate luni la Cotroceni. Alexandru Nazare, varianta care câștigă teren pentru premier
Președintele Nicușor Dan pregatește o mutare neașteptata pentru runda de negocieri de luni, 13 iulie, de la Palatul Cotr ...
-
Când ar fi început lupta în interiorul coaliției - Oana Gheorghiu: Brusc, nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan
Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, devenita intre timp si vicepresedinte al PNL, afirma, sambata, ca PSD a ramas in ...
-
Udrea îl „deconspiră" pe Ilie Bolojan și scoate din arhivă „imagini de colecție". „Nu vrea să se știe că a fost USL-ist, partener cu PSD-ul, a luptat pentru demiterea lui Băsescu"
Elena Udrea, fost ministru al Turismului, condamnata in dosarul "Gala Bute", a postat vineri, 10 iulie, mai multe imagin ...
-
Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu deschide dosarul Portului Constanța: Candidatul respins care ar fi ajuns primul - "Facem selecția până iese cine trebuie"
Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu susține ca selecția pentru Consiliul de Administrație al Administrației Porturilo ...
-
Scandalul Pfizer escaladează. Alexandru Rogobete răspunde acuzațiilor lui Vlad Voiculescu: „Aveți tupeu să vorbiți de trădare de țară?"
Fostul ministru al Sanatații, Alexandru Rogobete, respinge acuzațiile lansate de fostul ministru al Sanatații, Vlad Voic ...
-
Scenariul anticipatelor: În ziua în care se dizolvă Parlamentul e nevoie de OUG și 5 Hotărâri de Guvern, explică șeful AEP
Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca ...
-
Sorin Grindeanu: "Nicușor Dan a fost echilibrat în toată această perioadă. Ilie Bolojan e ca un negustor de praf"
Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat ca președintele Nicușor Dan „a fost echilibrat in toata aceasta perioada". ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu