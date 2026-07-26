Omul care investește milioane pentru a rămâne tânăr anunță un nou experiment controversat: „M-am clonat... ca nou-născut"
Postat la: 26.07.2026 |
Antreprenorul american Bryan Johnson, cunoscut pentru investițiile sale în tehnologii destinate prelungirii vieții, afirmă că a creat o „clonă" a propriei persoane sub forma unor celule reprogramate în laborator, despre care spune că ar putea fi folosite în viitor pentru testarea unor terapii și dezvoltarea de organe destinate transplantului.
Într-o postare publicată pe platforma X, Johnson, în vârstă de 48 de ani, a scris: „Tocmai m-am clonat... sub forma unui nou-născut", a scris el într-o postare pe X.
Deși a folosit termenul „clonă", procedura descrisă de acesta nu presupune crearea unui copil clonat, ci utilizarea unei tehnologii cunoscute sub numele de celule stem pluripotente induse (induced pluripotent stem cells - iPSC).
Metoda constă în prelevarea unor celule din organism, de regulă, din sânge sau din piele, și reprogramarea lor genetică astfel încât să dobândească proprietăți similare celulelor stem embrionare.
Aceste celule pot fi apoi utilizate în cercetare pentru studierea bolilor, testarea unor tratamente experimentale și dezvoltarea medicinei regenerative.
Tehnologia este bine cunoscută în comunitatea științifică și a fost dezvoltată de cercetătorul japonez Shinya Yamanaka, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2012.
Johnson a declarat că, în prezent, „versiunea sa de bebeluș există doar într-un vas Petri", adăugând că unii oameni ar putea considera această direcție de cercetare ca una distopică, în timp ce alții o vor vedea ca pe viitorul medicinei.
Luna trecută, Bryan Johnson a anunțat că a fost diagnosticat cu o boală autoimună incurabilă, care determină sistemul imunitar să atace celulele sănătoase ale mucoasei stomacului.
El a afirmat că intenționează să folosească tehnologii precum inteligența artificială, analiza genomică și medicina personalizată pentru a dezvolta noi opțiuni terapeutice.
Potrivit lui Johnson, celulele reprogramate ar putea fi utilizate în viitor pentru testarea tratamentelor fără riscuri directe pentru pacient, pentru dezvoltarea de organe destinate transplantului și pentru cercetări privind regenerarea țesuturilor.
„Această tehnologie ne oferă o cale pentru inversarea procesului de îmbătrânire", a scris el.
Afirmațiile lui Bryan Johnson au generat reacții diverse pe rețelele sociale.
Unii utilizatori au salutat inițiativa ca pe o demonstrație a potențialului medicinei regenerative, în timp ce alții au criticat proiectul și l-au descris drept o expresie a preocupării excesive a antreprenorului pentru prelungirea vieții.
Johnson a susținut în repetate rânduri că experimentele sale urmăresc să accelereze progresul cercetării medicale și să contribuie la dezvoltarea unor noi tratamente.
Cu toate acestea, experți din domeniu subliniază că tehnologia iPSC este încă utilizată în principal în cercetare, iar aplicațiile precum creșterea de organe umane complet funcționale pentru transplant sau inversarea procesului de îmbătrânire rămân obiective aflate în diferite stadii de dezvoltare și nu fac parte din practica medicală curentă.
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