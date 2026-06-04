Lista miniștrilor lui Nicușor Dan din viitorul guvern Tomac. Pe cine a impus seful statului în portofoliile de la Palatul Victoria
Postat la: 04.06.2026 |
Președintele Nicușor Dan a anunțat, în această seară, la ora 18:00, numele lui Eugen Tomac drept viitor premier, iar numele miniștrilor care ar face parte din viitorul guvern sunt deja vehiculate în spațiul public. Chiar înainte ca numele premierului să fie anunțat public de șeful statului, există deja o schiță cu viitorul Executiv.
- Funcția de ministru de Externe ar urma să îi revină lui Luca Niculescu, în prezent secretar de stat și coordonator al procesului de aderare a României la OCDE.
- În postul de ministru al Apărării ar urma să ajungă diplomatul Mihnea Motoc, el având deja experiență în domeniu, întrucât a mai fost ministru al Apărării între anii 2015 - 2017, sub mandatul premierului Cioloș.
- Funcția de ministru al Educației ar urma să fie preluată de Sorin Costreie, care acum este consilier prezidențial.
- Pentru Ministerul Finanțelor ar fi propus ca ministru ori actualul titular, Alexandru Nazare, ori Bogdan Drăgoi, care a mai ocupat această funcție timp de trei luni, în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.
- Funcția de ministru al Sănătății ar urma să îi revină medicului Cătălin Cîrstoiu. El este managerul Spitalului Universitar din București și fusese desemnat drept candidat comun PSD-PNL la Primăria Capitalei.
- Favorit pentru funcția de ministru al Culturii este profesorul Adrian Papahagi, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Papahagi a contribuit la fondarea Partidului Mișcarea Populară, la inițiativa lui Traian Băsescu, partid condus ulterior de Eugen Tomac.
În privința lui Tomac, pregătit să fie propus premier, el este acum consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.
Imediat după ce ar fi desemnat ca premier, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și pentru a elabora programul de guvernare. Apoi, pentru a fi validat de Parlament, noul cabinet are nevoie de 234 de voturi ale senatorilor și deputaților. PSD s-a arătat dispus să voteze un cabinet tehnocrat condus de Eugen Tomac. PNL și USR continuă să aibă rezerve în această privință.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Șeful Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, suspendat. Este judecat într-un dosar DNA, iar următorul pas depinde de Ilie Bolojan
Adunarea Generala a Acționarilor Hidroelectrica a decis suspendarea lui Silviu Razvan Avram din funcția de președinte al ...
-
Atac "sub steag fals: "AI a decis că explozia dronei care a cazut pe blocul din Galați s-a produs cu cateva sute de grame de TNT si nu cu zeci de kg cum a anuntat MApN
Initial, in informarile de la MApN s-a spus ca nu se stie incarcatura exacta a dronei care a lovit la etajul superior al ...
-
Cum au transformat companiile private vizele pentru Europa într-o afacere de miliarde
Obținerea unei vize pentru UE a devenit, pentru milioane de oameni din intreaga lume, un proces tot mai scump și mai dep ...
-
Emil Constantinescu dezvăluie că a fost la un pas să fie asasinat de un om de încredere al lui Iliescu. Cine a oprit „execuția"
Fostul președinte al Romaniei Emil Constantinescu a vorbit intr-un interviu acordat recent despre un eveniment din 1999, ...
-
Nicușor Dan va fi "consultat strategic" și asistat în relațiile cu SUA în baza unui contract de 565.000 de dolari pe lună cu Eversheds Sutherland
Administrația Prezidențiala a anunțat luni ca a incheiat un contract de consultanța strategica și asistența in relațiile ...
-
Ciudata șpagă de la Bagdasar-Arseni: Pacientă condamnată după ce a dat bani unui medic neurochirurg. DNA anchetează un dosar uriaș de mită
O pacienta care a oferit 1.000 de lei unui medic neurochirurg de la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar-Arseni" d ...
-
Strada Ba'al: Egregorul de la numărul 120 de pe Wall Street - Lucis Trust și mașinăria ocultă care transformă logo-urile în sigilii și „voințele mici" în Plan
Dr. Heather Lynn La porțile lumii financiare americane se afla un taur. Se afla langa Bowling Green, in Lower Manhattan, ...
-
Pandemia de Covid a fost o operațiune militară - Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer ci de subcontractanți din armată"
Autor: Shannon Joy Robert Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer. Ele au fost puse la punct ...
-
Donald Trump vrea sa puna în aplicare un plan vechi de aproape 100 de ani. O doctrină din 1930 dorea unirea Statelor Unite, Canadei, Mexicului și Groenlandei
O doctrina care dorea sa uneasca America de Nord intr-o singura națiune și sa-și extinda granițele pana la Canalul Panam ...
-
Fascinația înfricoșătoare a lui Putin pentru ocultism
Autor: Mark Hollingsworth Îmbracat cu o eșarfa lunga alba și pantaloni militari de culoare kaki, ținand in mana un ...
-
Distrugătorul pe care Planul îl așteaptă, 250 de dosare active ale FBI-ului și numele pe care Peter Thiel l-a văzut la Stanford
Autor: Dr. Heather Lynn Acest articol descrie mecanismele de recrutare ale unei rețele transnaționale care face in preze ...
-
Sebastian Ghiță e devoalat ca agent rusesc într-o ampla dezvaluire despre Maia Sandu și Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor prezidențiale
Cu cateva zile in urma portalul FIP AM din Armenia a publicat o ampla investigație. O spargere masiva de comunicari și d ...
-
Clanul Cârpaci a cumpărat Palatul Marshall de sub nasul lui Dominic Fritz: Imobilul istoric s-a vândut cu 2.3 milioane de euro, printr-un terț
Mai știți povestea cu recuperam patrimoniul Timișoarei de la clanurile de romi, spusa cu atata emfaza de adminisrația co ...
-
De ce crede lumea despre Papa Negru de la Vatican și Nobilimea Neagră de la Roma că e de fapt la conducerea Imperiilor Occidentale
Mai ales in ultima vreme lumea pare ca are de a face din ce in ce mai mult cu teoriile conspiratiei. Se si spune in folc ...
-
Operațiune împotriva pornografiei infantile pe navele Disney Cruise: 28 de angajați arestați în urma unei acțiuni sub acoperire la San Diego
Între 23 și 27 aprilie 2026, agenții federali au urcat la bordul a opt nave de croaziera in San Diego și au reținu ...
-
O dezvăluire șocantă a unui expert în economie: "Salariul real al românilor este cu mult mai mic decât cel indicat oficial"
Salariul mediu net din Romania a ajuns in decembrie 2025 la 5.914 lei, insa aceasta suma nu reflecta realitatea pentru c ...
-
"Planul" și "Vițelul de Aur" - Cele Nouă Postulate de Bază ale Noului Grup al Servitorilor Lumii - "Guvernul spiritual interior al Planetei"
Autor: Dr. Heather Lynn „Omenirea nu urmeaza un drum intamplator sau necunoscut. Exista un Plan." Aceasta est ...
-
Adevăratul Zelenski dezvăluit de fosta sa purtătoare de cuvânt: De la consum de droguri, la actorie politică și dorința de a continua un război devastator
Iulia Mendel, fosta purtatoare de cuvant a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu jurnalistul ...
-
Raport cu nereguli grave la RAR: firma care a primit peste 10 milioane de lei, în timp ce auditorii vorbesc despre contracte divizate și plăți fără drept
Un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor finalizat inainte de demisia fostului ministru al Trans ...
-
Guvernul Bolojan mai dă un "tun" de sute de milioane în dauna industriei locale: cum a fost ignorată oferta internă pentru prețuri duble din străinătate
În septembrie 2025, la capatul a doi ani de discutii cu Fortele Navale Romane, Damen Galati se angaja sa construia ...
-
Ilie Bolojan este anchetat oficial pentru intervențiile făcute asupra Hidroelectrica
Acțiunile prim-ministrului interimar și Ministru al Energiei, Ilie Bolojan, au devenit obiectul unei analize riguroase d ...
-
Un nou guru spiritualo-sexual: Cazul "vizionarului Reiki" acuzat de șapte cliente de agresiuni intime în timpul terapiilor: "În realitate sunt de ordinul zecilor!"
Poliția Capitalei anunța ca s-a sesizat din oficiu și a demarat verificari dupa apariția in spațiul public a informațiil ...
-
Biblia și inventarea istoriei Israelului care nu se regăsește în nicio dovadă arheologică. Personajele religioase nu au lăsat vreo urmă reală nicăieri
Autor: Aline de Diéguez 1. Nihil sine ratione Nimic nu este fara motiv. Acest principiu enunțat de Leibniz și pre ...
-
Ilegalitate gravă a Guvernului Bolojan - OUG adoptată de guvernul demis, deși inclusiv avizele interne spuneau că se încalcă legea
Un document transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre Ministerul Economiei și Secretariatul Gen ...
-
PNRR - Sute de milioane de euro pierdute din cauza comitetului condus de Oana Gheorghiu. Documentul e zdrobitor
Romania a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul privind AMEPIP dupa ce, printr-o decizie a premier ...
-
Războiul Statelor Unite pentru dominația energetică vizează o dominație asupra Europei și Asiei
În ciuda unor infrangeri militare evidente, razboiul dus de Statele Unite impotriva Iranului ar putea face parte d ...
-
Românii care au pierdut bani achiziționând proprietați în Orașul-Fantomă: Mitul Dubaiului se prăbușește - economie la pământ, fără turiști: "Nu mai iei nici banii pe care i-ai dat"
Criza din Orientul Mijlociu a facut ravagii in Dubai. Investitorii au intrat in panica deoarece numarul de turiști a sca ...
-
Orgiile ca ritualuri secrete de invocare a "entităților divine" în toate marile religii ale antichității
Autor: Dr. Heather Lynn La sfarșitul anilor 1780, un fost evreu de origine poloneza, devenit catolic, pe nume Jacob Fran ...
-
România își distruge intenționat turismul la Marea Neagră în beneficiul Albaniei, Bulgariei, Greciei și Turciei. Cine încasează șpăgile falimentului HoReCa?!
Refuzul autoritaților de a respecta legea care prevede deschiderea sezonului estival pe 1 Mai a facut un eșec total din ...
-
Prezentăm "rețeta tuturor rețetelor": Big Pharma vrea să interzică un remediu miraculos împotriva cancerului care funcționează cu 85% rată de succes (lista ingredientelor)
Dr. William Makis, un oncolog canadian care folosește compuși reutilizați și inofensivi precum fenbendazolul și ivermect ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu