Lista miniștrilor lui Nicușor Dan din viitorul guvern Tomac. Pe cine a impus seful statului în portofoliile de la Palatul Victoria

Președintele Nicușor Dan a anunțat, în această seară, la ora 18:00, numele lui Eugen Tomac drept viitor premier, iar numele miniștrilor care ar face parte din viitorul guvern sunt deja vehiculate în spațiul public. Chiar înainte ca numele premierului să fie anunțat public de șeful statului, există deja o schiță cu viitorul Executiv.

Funcția de ministru de Externe ar urma să îi revină lui Luca Niculescu, în prezent secretar de stat și coordonator al procesului de aderare a României la OCDE.

În postul de ministru al Apărării ar urma să ajungă diplomatul Mihnea Motoc, el având deja experiență în domeniu, întrucât a mai fost ministru al Apărării între anii 2015 - 2017, sub mandatul premierului Cioloș.

Funcția de ministru al Educației ar urma să fie preluată de Sorin Costreie, care acum este consilier prezidențial.

Pentru Ministerul Finanțelor ar fi propus ca ministru ori actualul titular, Alexandru Nazare, ori Bogdan Drăgoi, care a mai ocupat această funcție timp de trei luni, în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

Funcția de ministru al Sănătății ar urma să îi revină medicului Cătălin Cîrstoiu. El este managerul Spitalului Universitar din București și fusese desemnat drept candidat comun PSD-PNL la Primăria Capitalei.

Favorit pentru funcția de ministru al Culturii este profesorul Adrian Papahagi, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Papahagi a contribuit la fondarea Partidului Mișcarea Populară, la inițiativa lui Traian Băsescu, partid condus ulterior de Eugen Tomac.

În privința lui Tomac, pregătit să fie propus premier, el este acum consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

Imediat după ce ar fi desemnat ca premier, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și pentru a elabora programul de guvernare. Apoi, pentru a fi validat de Parlament, noul cabinet are nevoie de 234 de voturi ale senatorilor și deputaților. PSD s-a arătat dispus să voteze un cabinet tehnocrat condus de Eugen Tomac. PNL și USR continuă să aibă rezerve în această privință.