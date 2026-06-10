Ritualuri secrete: Tehnologia antică a transferului demonic. Sunt liderii mondiali posedați?

Vaticanul tocmai a declarat o stare de urgență globală. Tucker Carlson l-a numit pe președinte „Anticristul". O istorică care s-a infiltrat într-o școală de mistere legată de ONU explică ce se întâmplă sub ochii voștri.

Dr. Heather Lynn

Conform celei mai vechi mitologii păstrate pe pământ, regii nu domneau singuri. Fiecăruia i se atribuia un demon. Sumerienii îi numeau Apkallu. Aceștia erau consilieri divini și șopteau la urechea conducătorului. Cuvântul „muzeu" provine din grecescul mouseion: un templu în care spiritele intrau în oamenii care veneau în căutarea cunoașterii. Homer nu a scris Iliada. El a cerut unei zeițe să-l posede și să-i folosească vocea. Prima frază este cererea: „Cântă, o, zeiță."

Toată lumea folosește cuvântul „posedat" în ultima vreme. Termenul mai popular, în ultima vreme, a fost „Tehnologia Transferului Demonic". Ei o spun ca pe o metaforă. Ce-ar fi dacă ar exista o explicație pragmatică, chiar științifică, pentru ceea ce pare a fi posedarea demonică a liderilor noștri mondiali?

Tucker Carlson l-a numit pe președintele Statelor Unite "Anticristul" în podcastul său. Vaticanul a găzduit Asociația Internațională a Exorciștilor, care l-a avertizat pe Papa Leon al XIV-lea cu privire la o creștere globală a satanismului și a solicitat în mod oficial un exorcist instruit în fiecare dieceză catolică de pe pământ. Părintele Chad Ripperger, unul dintre cei mai proeminenți demonologi din Biserica modernă, a descris mecanismele specifice prin care influența demonică operează prin instituții și indivizi.

Este posibil ca liderii mondiali să acționeze sub influența unei forțe demonice străvechi? Răspunsul este mai tulburător decât întrebarea, deoarece lumea antică nu s-a limitat la a descrie posedarea. Au construit o infrastructură pentru aceasta. I-au dat un nume. I-au clasificat etapele. Au identificat metodele de inducere, modelele de răspândire instituțională și vulnerabilitatea celor mai apropiați de putere.

Acest articol urmărește acea infrastructură de la templele din Sumer la curtea imperială romană, la taxonomia operațională a influenței demonice a Vaticanului și până în sălile guvernului modern. Pe parcurs, veți afla de ce cuvântul „idee" descrie ceva care vă stăpânește, mai degrabă decât ceva ce dețineți, și ce a identificat Biserica Catolică în tăcere ca fiind o urgență în 2026.

Aflăm mai multe din Placa mesopotamiană de exorcizare care arată ierarhia forțelor demonice și a spiritelor protectoare. Anticii nu se limitau la a crede în demoni. Ei le-au cartografiat rangurile, le-au catalogat funcțiile și au construit sisteme instituționale pentru a le gestiona.

Ei vor să fie posedați

Acest lucru nu se limitează la lumea antică. Într-o scenă pe care am documentat-o în Evil Archaeology, oficiali ai guvernului mongol s-au adunat într-un centru de conferințe al unui hotel pentru a participa la un ritual șamanic de posedare. Nu erau acolo pentru a-l opri. Sperau că va funcționa.

O șamană în vârstă de 68 de ani și cei doi ucenici ai ei s-au îmbrăcat în costume cu franjuri în culori vii, în timp ce sala a amuțit. Șamana a început să bată toba și să cânte. Un spectator a fost copleșit. A sărit în brațele celor care îl țineau. Dansatorii s-au înghesuit în jur și au continuat să bată tobele.

Scopul era să cheme o entitate și să-i ceară ajutorul. Un oficial guvernamental privea, fără să clipească, sperând că șamana își va îndeplini promisiunea.

Practica nu s-a oprit niciodată. Pur și simplu și-a schimbat costumele. La "Mic dejunul Național de Rugăciune", organizat anual la Washington din 1953, președinții în funcție, senatorii și membrii cabinetului își pleacă capetele și invită Duhul Sfânt să lucreze prin ei. Pastorii își pun mâinile pe oficialii aleși și se roagă ca îndrumarea divină să intre în ei și să le ghideze deciziile. În cercurile creștine carismatice, acest lucru este sărbătorit ca prezența lui Dumnezeu.

În termeni tehnici, este o invocație: o cerere ritualică ca o inteligență non-umană să intre într-o ființă umană și să-i influențeze acțiunile. Vocabularul este diferit. Operațiunea este identică. Singura distincție este dacă cultura consideră forța posedatoare ca fiind binevoitoare. În întreaga lume antică, posedarea nu era întotdeauna un dușman. Era un instrument. Întrebarea nu a fost niciodată dacă aceste forțe existau, ci doar cine le controla.

Dumnezeu intră în tine

În tradiția ocultă, posedarea necesită o invitație. Aceasta este originea mitului vampirului: creatura nu poate trece pragul decât dacă este invitată. Același principiu funcționează în magia ritualică. O invocație este o deschidere deliberată a ușii. Întrebarea pe care majoritatea oamenilor nu și-o pun niciodată este dacă persoana care o deschide înțelege ce lasă să intre.

Cuvântul englezesc „enthusiasm" provine din grecescul entheos: en, care înseamnă „în", și theos, care înseamnă „zeu". A fi entuziast însemna să ai un zeu în tine. Aceasta era descrierea clinică.

Mouseionul era un templu al posedării. Muzele erau entități, nu metafore. Dacă acesta era cadrul de referință pentru artă și cunoaștere, care era cadrul de referință pentru putere?

Faraonul Egiptului nu era un conducător care îl reprezenta pe Horus. Faraonul era Horus. Spiritul șoimului cobora în trupul regelui la încoronare. Când faraonul murea, acel spirit se transfera în următorul recipient. Aceasta era teologia de stat. Aparatul guvernamental al celei mai puternice civilizații de pe pământ era construit pe premisa că conducătorul său era un om posedat.

Romanii aveau un concept paralel. Fiecare persoană avea un genius, un spirit divin atașat de ea încă de la naștere. Geniusul împăratului era geniusul Romei înseși. Refuzul de a onora geniusul împăratului era trădare. O forță divină acționează prin intermediul unui vas uman, iar statul impune venerația față de forță, nu față de om.

Sumerienii au formalizat această aranjare cu o precizie care ar trebui să tulbure pe oricine acordă atenție. Apkallu (abgal în sumeriană) erau șapte înțelepți divini creați de zeul Enki, fiecare fiind repartizat unui anumit rege antediluvian ca sfetnic și preot. Lista regilor și a înțelepților din Uruk, o tăbliță cuneiformă datând din 165 î.e.n., asociază în mod explicit fiecare înțelept cu regele pe care îl slujea. Un înțelept pentru fiecare rege. Înțeleptul mediază între tărâmul divin și conducătorul uman. Regele guvernează. Apkallu îi șoptește la ureche conducătorului.

În studiile akkadiene, Apkallu sunt descriși ca jinn semizei. Termenul arab jinn, de la janna, care înseamnă „a fi ascuns", se referă la ființe spirituale ascunse care se pot atașa de, influența sau poseda complet un gazdă umană. În tradiția savantă islamică, jinn-ul poate invada partea creierului responsabilă de reglarea neurotransmițătorilor, alterând starea de spirit și comportamentul fără ca gazda să-și dea seama. Gazda funcționează, își exercită funcția, dar nu știe ce o conduce.

Deși nu este clar dacă genius-ul roman are o legătură etimologică cu jinn-ul, arhitectura funcțională este identică. Genius, Muza, Jinn, Genia: toate sunt entități spirituale non-umane asociate cu un individ, care acționează prin intermediul acestuia și sunt tratate ca sacre de către stat. Trei civilizații, trei vocabularuri, un singur model. O inteligență non-umană atribuită unui conducător uman, care mediază puterea divină printr-un vas muritor.

Conform celei mai vechi mitologii cunoscute, cea a sumerienilor care au trăit în ceea ce este astăzi Irakul modern, după marele potop, Apkallu, ființe complet divine, au fost înlocuiți de consilieri parțial umani numiți ummanu, cărturari și meșteșugari. Gilgamesh, legendarul rege al Urukului, a fost primul conducător consemnat ca având un consilier în întregime uman. Consilierii divini au fost înlocuiți treptat de cei umani. Structura relației a persistat. Consilierul șoptește. Conducătorul acționează. Întrebarea cine conduce de fapt nu a fost niciodată rezolvată. A devenit mâna invizibilă.

Când Dumnezeu mănâncă gazda

Împăratul roman Caligula este amintit ca un nebun. S-a declarat încarnarea lui Jupiter. A purtat conversații cu zeul. A construit un pod între palatul său și Templul lui Jupiter, astfel încât să-și poată vizita „fratele". A executat cetățeni din impuls, a afișat un comportament sexual care a îngrozit chiar și sensibilitățile romane și a cerut să fie venerat ca o zeitate vie.

Nero a urmat aceeași traiectorie. Începutul domniei sale a fost competent, chiar lăudat. Apoi a urmat o dizolvare progresivă a identității personale în rol. Crime. Grandiozitate. Spectacolul înlocuind guvernarea. Roma a ars. El a cântat. Explicația convențională este nebunia. Explicația antică era mai specifică.

Carl Jung, psihanalistul elvețian, avea un termen pentru asta: inflație psihică. Acesta descrie ce se întâmplă când ego-ul se identifică atât de complet cu o energie arhetipală, încât persoana crede că ea însăși este forța, în loc să o canalizeze. Devine instrumentul acesteia. Își pierde capacitatea de a-și distinge propria voință de impulsul acesteia. Personalitatea este consumată. Ceea ce rămâne arată uman, ocupă funcții, ține discursuri. Nu mai conduce.

Jung nu folosea o metaforă. El a observat că zeii sunt forțe psihice personificate. Aceasta era o afirmație tehnică despre structura conștiinței. Când una dintre aceste forțe preia controlul asupra unei persoane, simptomele nu se limitează la ceea ce Hollywoodul v-a învățat să vă așteptați. Nu sunt capete care se învârt și vomită supă de mazăre și nici levitație. Semnele sunt mai subtile: fixație obsesivă asupra unei singure idei, incapacitatea de a asculta sfaturi contrare, grandiozitate confundată cu viziune și înlocuirea progresivă a judecății personale cu compulsia ideologică. Urmăriți orice conferință de presă. Veți recunoaște simptomele.

Ideile au oameni

Cuvântul grecesc „idee" provine de la „idein", care înseamnă „a vedea". În sistemul lui Platon, filosoful atenian care a scris în secolul al IV-lea î.e.n., Ideile (Formele) nu sunt lucruri generate de oameni. Ele sunt realități autonome care există independent de orice minte individuală. Un om nu produce o Ideea. Un om participă la una. Ideea este realitatea primară. Omul este doar un vas. Platon descria posedarea în limbaj filosofic. Predăm acest concept în universități de două mii de ani fără să ne dăm seama.

Jung a ajuns la aceeași concluzie prin observație clinică. El a scris că oamenii nu au complexe. Complexele au oameni. Un complex este un conținut psihic autonom care pune stăpânire pe un individ și acționează prin intermediul acestuia. Persoana crede că gândurile îi aparțin. Complexul gândește în locul ei.

În tradiția ocultă, acest proces are un nume. Se numește egregor: o formă-gând colectivă generată de atenția concentrată susținută a unui grup. Când o mișcare politică, o corporație sau o instituție religioasă concentrează suficientă energie emoțională și intelectuală în jurul unui simbol sau al unei ideologii comune, acea concentrare generează ceva care funcționează ca o entitate autonomă. Se hrănește cu credință. Devine mai puternic odată cu intensitatea. Începe să acționeze asupra oamenilor care îl hrănesc, modelându-le percepțiile, îngustându-le gândurile, omogenizându-le limbajul.

Sunetul posedării

Părintele Chad Ripperger în podcastul lui Tucker Carlson, aprilie 2026. Ripperger descrie mecanismele clinice ale posedării demonice. El observă și paralelele cu comportamentul politic și cultural modern.

Părintele Chad Ripperger, unul dintre cei mai activi exorciști din Statele Unite, a petrecut optsprezece ani observând modul în care demonii se manifestă prin corpul uman. El descrie un fenomen pe care îl numește „morphing": fața se schimbă, tenul capătă culori pe care pielea umană nu le produce în mod natural, iar vocea capătă caracteristici proprii naturii demonului, mai degrabă decât ale persoanei. El spune că „morphing-ul" reprezintă aproximativ nouăzeci la sută din ceea ce observă exorciștii în timpul sesiunilor. Persoana cu care vorbeai nu mai este în spatele ochilor. Altceva folosește instrumentul.

Ripperger descrie, de asemenea, modul în care demonii asediază imaginația și emoțiile într-o asemenea măsură încât persoana nu poate gândi în afara cutiei perceptuale care a colonizat-o. El numește aceasta obsesie în sensul clinic, teologic. Persoana nu este complet posedată. Ea funcționează. Are un loc de muncă. Ia decizii. Pur și simplu nu poate percepe nimic în afara limitelor pe care forța asediatoare le-a construit în jurul ei. El a observat, în mod public, că acest model este identic cu psihologia mișcărilor ideologice. A spus că, atunci când îndepărtezi fațada, comunismul și psihologia diabolică funcționează pe aceeași logică structurală.

Acum ia în considerare un alt tip de transformare. Priviți un student în primul an care ajunge la o universitate de elită în septembrie. Priviți-l din nou în iunie. Vocea răgușită s-a instalat. Accentul ascendent la sfârșitul propozițiilor declarative, transformând afirmațiile în întrebări. Afectul aplatizat. Vocabularul identic folosit de mii de indivizi care se consideră gânditori independenți.

Ei nu au ales asta. I-a copleșit. Până ajung în Silicon Valley, transformarea este completă. Vorbesc cu o singură voce. Ei cred că au ajuns la opiniile lor în mod independent. Ascultați modul în care vorbește Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Cadența măsurată. Pauzele calibrate pentru a semnala gândirea profundă. Registrul vocal care nu se ridică și nu se rupe niciodată. Este vocea unui sistem, nu a unei persoane.

Ascultați cum pronunță acum mulți din Generația Z cuvântul „femei". Schimbarea este uniformă. Nu este regională. Nu a apărut din niciun dialect. Milioane de oameni au început să pronunțe greșit același cuvânt în același mod, în același timp, și nimeni nu poate identifica punctul de origine. Lingviștii numesc asta o tendință de vorbire. Lumea antică ar fi numit-o altfel.

Când milioane de oameni încep să vorbească cu aceeași cadență, folosind aceleași contracții, aceleași schimbări tonale, același vocabular moral, în același timp, asta nu este cultură. Asta este sincronizare memetică. Lumea antică avea un nume pentru asta. Lumea modernă o numește mem și o tratează ca pe o glumă. Cuvântul „mem" a fost inventat de Richard Dawkins, biologul evoluționist, ca o paralelă deliberată cu „gena": o unitate de transmitere culturală care se replică, suferă mutații și colonizează mințile. Dawkins l-a folosit ca o metaforă științifică. Anticii l-ar fi recunoscut ca o descriere exactă a ceea ce avertizau ei.

Așa cum am discutat în articolul meu recent, "Bani, sex și vrăjitorie", cuvântul „glamour" provine din alterarea scoțiană a cuvântului „grammar", care la rândul său derivă din „grimoire", o carte de vrăji. Un glamour, în sensul său original, este o vrajă aruncată prin limbaj. Este manipularea percepției prin cuvinte. Face ca persoana vrăjită să vadă altceva decât ceea ce este de fapt acolo.

Ripperger descrie aceeași dinamică din camera de exorcizare: demonii, spune el, pun o perspectivă asupra imaginației tale. Ei modifică modul în care percepi o persoană, o situație, o realitate. Lucrul în sine nu s-a schimbat. Percepția ta asupra lui a fost înlocuită. El spune că așa distrug demonii căsătorii, cariere și chiar instituții. Ei schimbă felul în care posedatul percepe lumea si vede faptele.

Consilierii de la curte, consilierii spirituali, strategii media și proiectanții de fluxuri algoritmice îndeplinesc cu toții aceeași funcție. Ei construiesc realitatea în care trăiește liderul. Liderul acționează din interiorul acelei realități construite. Din exterior, pare o posedare. Din interior, se simte ca o convingere.

Vrăjitorul de la curte

Conducătorii puternici nu guvernează singuri. De-a lungul istoriei, tronul a avut o umbră lângă el: consilierul spiritual a cărui funcție este de a modela percepția conducătorului asupra realității. Faraonul avea preoții săi. Solomon avea inelul și demonii săi. Elisabeta I îl avea pe John Dee, matematicianul-magician care a proiectat expansiunea imperială a Angliei printr-o combinație de navigație, spionaj și comunicare angelică. Dee credea că primea informații strategice de la entități cu care lua legătura prin intermediul unui clarvăzător pe nume Edward Kelley.

Consilierii spirituali acționează astăzi în sălile puterii moderne. Luați în considerare rolul unor figuri precum Paula White, pastora evangheliei prosperității care este consilier spiritual al unui președinte în funcție. White nu s-a limitat doar la a se ruga împreună cu președintele Donald Trump. Ea a condus sesiuni de luptă spirituală în Biroul Oval, a condus cercuri de rugăciune printre membrii personalului de rang înalt și a declarat public mandate divine pentru acțiuni politice specifice. Ea a încadrat deciziile politice în termenii unui conflict spiritual cosmic.

Indiferent dacă cineva crede sau nu în această teologie, funcția este identică cu cea a vrăjitorului de la curte din istoria consemnată: consilierul construiește o realitate teologică, liderul acționează în cadrul acesteia, iar deciziile liderului par raționale din interiorul acelei arhitecturi.

Consilierul nu controlează conducătorul prin forță. Consilierul controlează conducătorul prin percepție. Ei construiesc lumea pe care o vede conducătorul. Odată ce conducătorul acționează în interiorul acelei lumi construite, posedarea este invizibilă pentru cel posedat, deoarece acesta crede că vede clar pentru prima dată.

În texte magice precum "Cheia lui Solomon" și "Cheia Mică a lui Solomon", demonii nu sunt în mod inerent răi din proprie voință. Sunt inteligențe fără trup. Forțe. Unelte. Aceste grimoare, datând din secolele XIV-XVII, tratau entitățile supranaturale ca puteri care puteau fi benefice sau distructive, în funcție de modul în care erau abordate. Pericolul nu a fost niciodată entitatea în sine. Pericolul era să te apropii de ea fără stăpânire de sine. Trebuie să fii un mag înainte de a comanda un demon. Altfel, demonul te comandă pe tine.

Biserica știe

Biserica Catolică menține cea mai detaliată taxonomie instituțională a influenței demonice dezvoltată vreodată. Nu este teoretică. Cuvântul „teorie" însuși provine din grecescul theoria, de la theos: a vedea divinul. Teologia este, la rădăcină, studiul modului în care forțele divine interacționează cu lumea umană. Biserica a definit aceste interacțiuni în termeni practici, operaționali.

S-ar putea să te întrebi de ce contează taxonomia catolică atunci când există slujiri de eliberare, vindecători carismatici și nenumărați alții care pretind că lucrează cu diabolicul. Aceasta este o întrebare practică cu un răspuns practic. Biserica Catolică există de două milenii. Ea a observat, documentat, numit și structurat aceste fenomene de-a lungul secolelor, pe toate continentele, în toate culturile. Taxonomia sa este produsul unei memorii instituționale la o scară pe care nicio altă organizație nu o poate egala.

Taxonomia face distincția între:

Obsesie: atacul extern persistent asupra gândurilor unei persoane de către o forță demonică. Persoana nu este încă controlată, dar este asediată. Gândirea ei se îngustează. Fixațiile ei se intensifică.

Infestare: atașarea unei prezențe demonice de un loc, un obiect sau o instituție. Forța acționează prin intermediul mediului, mai degrabă decât printr-un singur individ.

Opresiune: suferință fizică, emoțională sau psihologică cauzată de o forță demonică. Persoana suferă. Sănătatea i se deteriorează. Relațiile i se destramă. Judecata i se erodează.

Posedare: ocuparea completă a unei persoane de către o entitate demonică. Entitatea vorbește prin intermediul persoanei. Acționează prin intermediul persoanei. Personalitatea inițială este copleșită.

Majoritatea oamenilor își imaginează posedarea ca fiind stadiul final. Biserica înțelege că primele trei stadii sunt mult mai frecvente și mult mai periculoase, deoarece sunt invizibile. O persoană sub influența obsesiei continuă să meargă la muncă. Continuă să prezideze ședințe. Continuă să semneze legi. Pur și simplu nu poate gândi în afara structurii care a colonizat-o.

Papa Francisc a recunoscut oficial Asociația Internațională a Exorciștilor și cei 250 de preoți ai acesteia din 30 de țări. În această lună, aceeași organizație s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea și a avertizat asupra unei situații de urgență. Biserica își extinde infrastructura pentru războiul spiritual în 2026. Ei nu au explicat de ce cred că urgența este acum.

De ce ne-am pierdut vocabularul

Pe parcursul unei mari părți din istoria umanității, civilizațiile de pe tot globul dispuneau de un vocabular detaliat pentru a descrie fenomenul forțelor nemateriale care influențau comportamentul uman. Egiptenii îl aveau. Grecii îl aveau. Romanii îl aveau. Sumerienii îl aveau. Tradiția mistică evreiască îl avea. Biserica creștină îl are încă. Tradițiile indigene din întreaga lume îl păstrează. Occidentul modern l-a aruncat.

Procesul a fost deliberat. Ascensiunea materialismului științific în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, accelerată de activitatea Royal Society (ea însăși o ramificație a Invisible College, o rețea de filosofi naturali cu legături rozacruciene documentate), a redefinit sistematic limitele cercetării acceptabile. Orice nu putea fi măsurat, cântărit sau reprodus într-un laborator era exclus din domeniul cunoașterii.

Categoria „spiritului" a fost reclasificată de la o forță reală la o metaforă. Categoria „posedării" a fost reclasificată de la un diagnostic la o iluzie. Acest lucru nu a făcut ca fenomenul să dispară. L-a făcut invizibil. O populație care nu are vocabular pentru un lucru nu poate rezista acelui lucru. Nici măcar nu-l poate vedea.

Tu îl vezi. L-ai văzut. De fiecare dată când privești un lider vorbind și simți ceva în spatele ochilor care nu este persoana pe care o cunoșteai odată. De fiecare dată când observi că limbajul se aplatizează, că ritmul se sincronizează, că individul se dizolvă în rol. De fiecare dată când spui, pe jumătate în glumă, „sunt posedați", cauți un cuvânt pe care strămoșii tăi îl foloseau cu precizie și pe care ai fost antrenat să-l folosești ca hiperbolă. Totuși, este cea mai veche diagnosticare din civilizația umană. Anticii înțelegeau cum era indusă, cum se răspândea și cum putea fi oprită.

Corpul tău este un templu. Cineva sau ceva se află în interiorul lui. Ți-am spus ce este posedarea. Există metode documentate care sunt mai vechi decât orice guvern de pe pământ și sunt utilizate în mod activ. Grimoarele antice le descriu. Biserica Catolică le-a catalogat. Tradițiile rituale satanice le-au perfecționat.