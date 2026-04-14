De ce Grupul Bilderberg este cea mai puternică organizație secretă din lume și care este rolul ei în Noua Ordine Mondială
Postat la: 14.04.2026 |
Autor: William Cooper
Grupul Bilderberg a fost organizat în 1952 și numit după hotelul unde a avut loc prima sa întâlnire în 1954. Omul care a organizat Grupul Bilderberg, Prințul Bernhard al Olandei, are drept de veto referitor la alegerea Vaticanului pentru orice Papă pe care îl selectează. Prințul Bernhard are acest drept deoarece familia sa, Habsburgii, este descendentă din împărații romani. Prințul Bernhard este liderul Familiilor Negre (Nobilimea Neagră - Black Nobility). El pretinde că este descendent al Casei lui David și, prin urmare, pretinde că este înrudit cu Iisus. Prințul Bernhard, cu ajutorul CIA, a adus corpul de conducere ascuns al Iluminaților în atenția publicului sub numele de Grupul Bilderberg. Aceasta este alianța oficială care formează corpul de conducere mondial.
Nucleul organizației este format din trei comitete compuse din câte treisprezece membri fiecare. Astfel, inima Grupului Bilderberg este formată din 39 de membri total ai Iluminaților. Cele trei comitete sunt formate exclusiv din membri ai tuturor grupurilor secrete care alcătuiesc Iluminații, Francmasonii, Vaticanul și Nobilimea Neagră. Această comisie lucrează pe tot parcursul anului în birouri din Elveția. Determină cine este invitat la întâlnirea anuală și ce politici și planuri vor fi discutate. Fiecare propunere sau plan care a fost discutat vreodată la o întâlnire anuală a Grupului Bilderberg s-a concretizat de obicei în termen de unu sau doi ani după întâlnire. Grupul Bilderberg conduce „războiul tăcut" care este purtat împotriva noastră. Aceștia sunt bărbații care cu adevărat conduc lumea. Femeile nu sunt admise.
Numerele 3, 7, 9, 11, 13, 39 și orice multiplu al acestor numere au o semnificație specială pentru Iluminați. Observați că Grupul Bilderberg are un nucleu de 39 de membri care sunt împărțiți în 3 grupuri de câte 13 membri fiecare. Observați că nucleul de 39 răspunde celor 13 care alcătuiesc Comitetul de Politică. Acordați o atenție deosebită faptului că cei 13 membri ai Comitetului de Politică răspund la Masa Rotundă a celor Nouă. Știți că numărul inițial de state din Statele Unite ale Americii a fost 13. De aici si cele 13 linii rosii si albe (in total) de pe steagul SUA. Constituția are 7 articole și a fost semnată de 39 de membri ai Convenției Constituționale.
Statele Unite s-au născut pe 4 iulie 1776. Iulie este a șaptea lună a anului. Adaugă 7 (pentru iulie) și 4 și ai 11; 1+7+7+6 = 21, care este un multiplu de 3 și 7. Adaugă 2+1 și obții 3. Uită-te la cifrele din 1776 și vezi două 7-uri și un 6, care este un multiplu de 3. Coincidență, zici? Eu spun, „Nonsense!" și mi-aș dori cu adevărat să pot spune ceva mult mai puternic. Pentru cei dintre voi care încă spun că este accidental, totuși, ofer următoarele dovezi. Aș putea scrie o carte doar despre legăturile numerice, dar nu o voi face.
Manly P. Hall, mason de gradul 33, probabil cel mai renumit expert în aceste subiecte, a scris în cartea sa Destinul Secret al Americii: „De mai bine de TREI MII DE ANI, societățile secrete au muncit pentru a crea fundamentele cunoștințelor necesare stabilirii unei democrații iluminate între națiunile lumii toate au continuat și încă există, ca Ordinul Căutării."
Bărbați legați printr-un jurământ secret să lucreze în favoarea democrației mondiale au decis că în coloniile americane vor planta rădăcinile unui nou mod de viață. Ordinul Căutării a fost înființat în America înainte de mijlocul secolului al XVII-lea. Franklin vorbea în numele Ordinului Căutării, iar majoritatea bărbaților care au lucrat cu el în primele zile ale Republicii Americane erau, de asemenea, membri. Nu doar că mulți dintre fondatorii Guvernului Statelor Unite erau masoni, dar au primit ajutor de la un corp secret și august existent în Europa, care i-a ajutat să stabilească această țară pentru un scop particular cunoscut doar de câțiva inițiați.
Treisprezece este numărul mistic atribuit lui Satan, conform lui Stan Deyo în excelenta sa carte intitulată Cosmic Conspiracy. Toate aceste numere mistice au, de asemenea, o semnificație specială pentru francmasoni. Ar trebui să fii un skeptic devotat pentru a rata semnificația enormă a tuturor acestor presupuse coincidențe.
Am citit un raport secret în timp ce eram în serviciul de informații navale că cel puțin o dată pe an, poate mai des, două submarine nucleare se întâlnesc sub calota polară și se cuplează într-o ecluză. Reprezentanții Uniunii Sovietice se întâlnesc cu Comitetul de Politică al Grupului Bilderberg. Rușii primesc scenariul pentru următoarea lor reprezentație. Punctele de pe ordinea de zi includ eforturile combinate în programul secret spațial care guvernează Alternativa 3. Această metodă de întâlnire este singura care este sigură anti-detectare și/sau de interceptare. Protestul public care ar rezulta ar distruge totul dacă aceste întâlniri ar fi descoperite.
Un program documentar al BBC-TV intitulat "Science Report" a dezvăluit aceleași fapte, dar ulterior a emis o retractare. În retractare, au declarat că emisiunea fusese ficțiune. Trebuie menționat aici că „Science Report" era un program documentar foarte respectat - non-ficțiune - în Marea Britanie. Niciodată în istoria sa nu a difuzat ficțiune. Nu există nicio altă metodă pe care o cunosc pentru a verifica aceste întâlniri, în afară de a deveni cumva membru al echipajului pe unul dintre submarine. Alternativa 3 este adevărată și face parte din planul de instaurare a Noii Ordini Mondiale.
Membrii Grupului Bilderberg sunt cei mai puternici finanțatori, industriași, oameni de stat și intelectuali, care se reunesc în fiecare an pentru o conferință privată despre afacerile mondiale. Întâlnirile oferă o oportunitate informală, neoficială, pentru liderii internaționali de a socializa și sunt notorii pentru mantia de secret pe care o au. Biroul central se află în Haga, în Elveția, singura țară europeană care nu a fost niciodată invadată sau bombardată în timpul Primelor și Celui de-al Doilea Război Mondial. Elveția este sediul puterii mondiale. Scopul Grupului Bilderberg este un guvern și un sistem economic socialist totalitar la nivel mondial.
Chiar și faptul că o întâlnire este secretă îmi spune că se întâmplă ceva ce nu aș aproba. Nu credeți niciodată că bărbați maturi se întâlnesc regulat doar pentru a purta robe elegante, a ține lumânări și a se felicita reciproc. George Bush, de pildă, când a fost inițiat în Skull & Bones, nu a stat gol într-un sicriu cu o panglică legată în jurul organelor genitale și nu a strigat detaliile tuturor experiențelor sale sexuale pentru că era distractiv. Avea mult de câștigat acceptând inițierea în Ordin. Acești bărbați se întâlnesc din motive importante, iar întâlnirile lor sunt secrete deoarece ceea ce se întâmplă în timpul întâlnirilor nu ar fi aprobat de comunitate.
John Robison a scris Dovezi ale unei Conspirații în 1798, și cred că a spus cel mai bine în următorul pasaj din carte: "Nimic nu este atât de periculos ca o Asociație mistică. Un obiect mistic îi permite liderului să își schimbe poziția după cum dorește și să se adapteze la orice modă sau prejudecată curentă. Aceasta îi oferă din nou aproape putere nelimitată; pentru că poate folosi aceste prejudecăți pentru a conduce oamenii în grupuri. Îi găsește deja asociați prin prejudecățile lor și așteptând un lider care să le concentreze forțele și să le pună în mișcare. Și când mari mase de oameni sunt puse în mișcare, cu o ființă pe care și-o doresc ca ghid, chiar și inginerul însuși nu poate spune: 'Până aici vei merge și nu mai departe.' Este omul de rând chiar atât de prost pe cât cred elitele? Dacă este, atunci poate că cetățeanul mediu este mai bine să rămână ignorant, fiind manipulat în fel și chip, ori de câte ori elita consideră necesar".
V-am arătat rolul societăților secrete și grupurilor în cadrul structurii de putere mondială. Sper că puteți vedea cum aceste grupuri dobândesc și mențin puterea. Ar trebui să aveți o oarecare înțelegere a modului în care, operând în secret și infiltrând fiecare nivel al guvernului și al industriei vitale, inclusiv presa, cei aleși manipulează oamenii și națiunile lumii în orice direcție dorită. Structura secretă de putere tinde spre un stat socialist totalitar (fascism). Nu sunt naziștii, deoarece ei erau un produs al acestei structuri de putere. Nu sunt evreii, deși sunt implicați unii evrei foarte bogați. Nu sunt comuniștii, deoarece se încadrează în aceeași categorie cu naziștii. Nu sunt bancherii, dar ei joacă un rol important.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Frecvența Tăcută din Programul "Stargate": Despre experimentele secrete de manipulare a creierelor populației de către CIA
La mijlocul anilor 1970, publicul american a fost captivat de „spionii psihici" ai programului STARGATE. Hollywood ...
-
Totul e un mare blat! Pariuri suspecte înainte de armistițiul dintre SUA și Iran: Câștiguri de sute de mii de dolari de persoană pentru 50 de conturi observate deocamdata
Mai multe conturi create recent pe platforma de predicții Polymarket au obținut caștiguri de sute de mii de dolari pebtr ...
-
Cursa înarmării pentru Sfântul Graal: Epstein, Peter Thiel și formula matematică pentru nemurire
Autor: Dr. Heather Lynn Pitagoreii au inecat un om pentru ca a divulgat un adevar matematic. Francmasonii au codificat ...
-
De la CNSAS - Olimpiada de la Los Angeles din 1984: unul din șase membri ai delegației României era informator al Securității
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a publicat pe pagina proprie de Facebook un documentce conține ...
-
Garda Forestieră Vrancea și Parchetele Focșani și Panciu anchetează un furt de masă lemnoasă de peste 500 de mii euro. Autorul e un cunoscut toporator: "Găbău - 13"
La sesizarea Bazei Experimentale Vidra din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin D ...
-
N-avem militari dar avem o armată de academicieni. Sute de privilegiați - politicieni, generali și "elite" de carton - încasează milioane din bani publici
Academia Romana are un numar maxim de membri titulari si de membri corespondenți de 181, iar numarul maxim al membrilor ...
-
Jurnalist investigat pentru spoinaj face afirmații explozive: avioanele guvernului Orban ar fi adus în secret bani și obiecte de valoare din Rusia
Jurnalistul de investigație maghiar Szabolcs Panyi, acuzat de spionaj de catre autoritațile de la Budapesta, susține ca ...
-
Societăți secrete: Legăturile între marile familii cabalistice și elitele europene și americane sunt mult mai profunde și mai ritualice - Neocruciații și sionismul!
În anul de grație 1626, in localitatea Smirna din Imperiul Otoman (actualul Izmir/Turcia), se naștea Sabbatai Zevi ...
-
Power Couple la Sectorul 2 - Hopincă & Dobre, sau cum se administrează 2,5 miliarde de lei printr-o rețea cu capete de pod Piedone și Oprea
Rareș Hopinca a caștigat Primaria Sectorului 2 in 2024 la o diferența de doar 402 voturi, suficient cat sa preia control ...
-
Afacere de 580 de milioane de dolari - Tranzacții suspecte cu petrol fix înainte ca Trump să provoace prăbușirea bursei după declarațiile privind pacea cu Iran
Mai mulți afaceriști au dat lovitura și au cumparat petrol ieftin, la bursa. Se intampla ieri, cu numai 15 minute inaint ...
-
Dezvăluirea anului: Spargerea care a schimbat istoria SUA - Povestea incredibilă a unor oameni obișnuiți care au pătruns în FBI și au expus cele mai întunecate secrete
Într-o zi din inceputul anului 1971, o tanara cu ochelari a aparut la un birou regional al Biroului Federal de Inv ...
-
Producătorii de petrol fac o avere din conflictul Israel - Iran: între 25 - 30 de miliarde pentru fiecare creștere de 10 dolari a prețului
Conflictul din Orientul Mijlociu s-a transformat intr-un accelerator de venituri pentru un sector care, pana recent, era ...
-
Erezia americană: trebuie să-l ardem pe Peter Thiel?
Autor: Paolo Benanti Pentru a ințelege traiectoria intelectuala și operaționala a lui Peter Thiel, nu este suficient sa- ...
-
"Picătura chinezească" aplicată de Xi Jinping: Serviciile secrete americane dezvăluie strategia Chinei pentru capturarea Taiwanului
Agențiile de informații americane nu se așteapta ca armata din China sa invadeze Taiwanul in 2027. Spionii americani cre ...
-
Operațiunea "Armata din umbră" - unitatea de elită a Kremlinului gândită să comită asasinate în străinătate
La sfarșitul anului 2022, Rusia a inființat o unitate top secret formata din agenți de informații de elita cu un mandat ...
-
Cade jolly-jokerul? Eșecuri pe bandă rulantă pentru Nicușor Dan: judecătorii confirmă abuzurile fostului edil
Epopeea proceselor deschise de fostul primar general al Capitalei, pentru anularea autorizațiilor de construire emise de ...
-
Cum funcționează rețeaua digitală a escortelor din România? O cercetare pe surse deschise
Pe un forum romanesc cu peste un milion de postari, utilizatorii evalueaza femeile ca pe produse: nota la aspect, nota l ...
-
Autoritățile române au clasificat la regim „secret" cererea administrației SUA legată de Baza Kogălniceanu
Ce au cerut mai exact americanii legat de Baza de la Mihail Kogalniceanu? Pe scurt, sa amplaseze aici tehnica militara, ...
-
Părinții primarului Sectorului 3, investiții imobiliare de 2,8 milioane de euro în Italia. Ce au achiziționat Lidia și Ilie Negoiță
Parinții lui Robert Negoița au platit 2,8 milioane de euro pentru o casa și un restaurant intr-o zona de coasta a Italie ...
-
Miza dincolo de rachete: Teoriile escatologice care transformă conflictul dintre Israel și Iran într-un „Război pentru Templu”
În spatele calculelor geopolitice și a schimburilor de lovituri cu rachete balistice, o noua narativa capata amplo ...
-
Mesajul exorcistului supranumit "Demon Slayer" este pe cale să ajungă la milioane de oameni: "Extratereștrii sunt draci iar elitele globale se închină lui Satan"
Joi, 5 martie, emisiunea Shawn Ryan - unul dintre cele mai bine cotate podcasturi de astazi, gazduit de fostul Navy SEAL ...
-
"Teoria Jocurilor" - Profesorul care a prezis revenirea lui Trump și atacul asupra Iranului profeteste ca isralo-americanii vor pierde războiul VIDEO
Profesorul Jiang Xueqin — omul care a prezis revenirea lui Trump in mai 2024 și a prezis exact atacul SUA-Israel a ...
-
A căzut bomba la Casa Albă: Președintele SUA Donald Trump e acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein
Departamentul de Justiție a publicat trei interviuri FBI cu o femeie care a susținut ca președintele Donald Trump a agre ...
-
Resursele statului paralel "sub acoprire": Hotelurile SRI din stațiuni turistice, modernizate cu peste 20 de milioane de euro. O unitate de cazare din Mamaia - 7,2 milioane euro
Serviciul Roman de Informații investește zeci de milioane de euro in modernizarea mai multor unitați de cazare și baze d ...
-
Dughin spune că Rusia are o misiune sacra de a intarzia venirea Anticristului și de a opri Apocalipsa prin "Sabia lui Katehon"
Redefinirea ideologica a conflictului din Ucraina a capatat accente apocaliptice in discursul filosofului rus Aleksandr ...
-
Analiză: Geopolitica unei confruntări iminente – Pariul american asupra Iranului și unda de șoc globală. La ce să se aștepte Europa
Strategia administrației de la Washington, care mizeaza pe o prabușire a regimului de la Teheran intr-un interval optimi ...
-
Detalii de culise: Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei
SUA și Israelul au colaborat o lunga perioada de timp ca sa puna la punct eliminarea lui Ali Khamenei. New York Times sp ...
-
Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare
Foarte ciudat e ca in ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns in bunkerul sau personal, ci ...
-
Ali Khamenei s-a vazut in decembrie 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Unul abia preluase puterea, celalat urma să fie ucis de popor
18 decembrie 1989. Nicolae Ceausescu a plecat in ultima vizita oficiala in Republica Islamica Iran, chiar in timpul Revo ...
-
Miliarde "arse" în două zile la BNR pentru salvarea leului înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale
Tensiunile politice dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale au provocat un șoc major pe piața valutara, ...
