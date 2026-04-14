De ce Grupul Bilderberg este cea mai puternică organizație secretă din lume și care este rolul ei în Noua Ordine Mondială

Autor: William Cooper

Grupul Bilderberg a fost organizat în 1952 și numit după hotelul unde a avut loc prima sa întâlnire în 1954. Omul care a organizat Grupul Bilderberg, Prințul Bernhard al Olandei, are drept de veto referitor la alegerea Vaticanului pentru orice Papă pe care îl selectează. Prințul Bernhard are acest drept deoarece familia sa, Habsburgii, este descendentă din împărații romani. Prințul Bernhard este liderul Familiilor Negre (Nobilimea Neagră - Black Nobility). El pretinde că este descendent al Casei lui David și, prin urmare, pretinde că este înrudit cu Iisus. Prințul Bernhard, cu ajutorul CIA, a adus corpul de conducere ascuns al Iluminaților în atenția publicului sub numele de Grupul Bilderberg. Aceasta este alianța oficială care formează corpul de conducere mondial.

Nucleul organizației este format din trei comitete compuse din câte treisprezece membri fiecare. Astfel, inima Grupului Bilderberg este formată din 39 de membri total ai Iluminaților. Cele trei comitete sunt formate exclusiv din membri ai tuturor grupurilor secrete care alcătuiesc Iluminații, Francmasonii, Vaticanul și Nobilimea Neagră. Această comisie lucrează pe tot parcursul anului în birouri din Elveția. Determină cine este invitat la întâlnirea anuală și ce politici și planuri vor fi discutate. Fiecare propunere sau plan care a fost discutat vreodată la o întâlnire anuală a Grupului Bilderberg s-a concretizat de obicei în termen de unu sau doi ani după întâlnire. Grupul Bilderberg conduce „războiul tăcut" care este purtat împotriva noastră. Aceștia sunt bărbații care cu adevărat conduc lumea. Femeile nu sunt admise.

Numerele 3, 7, 9, 11, 13, 39 și orice multiplu al acestor numere au o semnificație specială pentru Iluminați. Observați că Grupul Bilderberg are un nucleu de 39 de membri care sunt împărțiți în 3 grupuri de câte 13 membri fiecare. Observați că nucleul de 39 răspunde celor 13 care alcătuiesc Comitetul de Politică. Acordați o atenție deosebită faptului că cei 13 membri ai Comitetului de Politică răspund la Masa Rotundă a celor Nouă. Știți că numărul inițial de state din Statele Unite ale Americii a fost 13. De aici si cele 13 linii rosii si albe (in total) de pe steagul SUA. Constituția are 7 articole și a fost semnată de 39 de membri ai Convenției Constituționale.

Statele Unite s-au născut pe 4 iulie 1776. Iulie este a șaptea lună a anului. Adaugă 7 (pentru iulie) și 4 și ai 11; 1+7+7+6 = 21, care este un multiplu de 3 și 7. Adaugă 2+1 și obții 3. Uită-te la cifrele din 1776 și vezi două 7-uri și un 6, care este un multiplu de 3. Coincidență, zici? Eu spun, „Nonsense!" și mi-aș dori cu adevărat să pot spune ceva mult mai puternic. Pentru cei dintre voi care încă spun că este accidental, totuși, ofer următoarele dovezi. Aș putea scrie o carte doar despre legăturile numerice, dar nu o voi face.

Manly P. Hall, mason de gradul 33, probabil cel mai renumit expert în aceste subiecte, a scris în cartea sa Destinul Secret al Americii: „De mai bine de TREI MII DE ANI, societățile secrete au muncit pentru a crea fundamentele cunoștințelor necesare stabilirii unei democrații iluminate între națiunile lumii toate au continuat și încă există, ca Ordinul Căutării."

Bărbați legați printr-un jurământ secret să lucreze în favoarea democrației mondiale au decis că în coloniile americane vor planta rădăcinile unui nou mod de viață. Ordinul Căutării a fost înființat în America înainte de mijlocul secolului al XVII-lea. Franklin vorbea în numele Ordinului Căutării, iar majoritatea bărbaților care au lucrat cu el în primele zile ale Republicii Americane erau, de asemenea, membri. Nu doar că mulți dintre fondatorii Guvernului Statelor Unite erau masoni, dar au primit ajutor de la un corp secret și august existent în Europa, care i-a ajutat să stabilească această țară pentru un scop particular cunoscut doar de câțiva inițiați.

Treisprezece este numărul mistic atribuit lui Satan, conform lui Stan Deyo în excelenta sa carte intitulată Cosmic Conspiracy. Toate aceste numere mistice au, de asemenea, o semnificație specială pentru francmasoni. Ar trebui să fii un skeptic devotat pentru a rata semnificația enormă a tuturor acestor presupuse coincidențe.

Am citit un raport secret în timp ce eram în serviciul de informații navale că cel puțin o dată pe an, poate mai des, două submarine nucleare se întâlnesc sub calota polară și se cuplează într-o ecluză. Reprezentanții Uniunii Sovietice se întâlnesc cu Comitetul de Politică al Grupului Bilderberg. Rușii primesc scenariul pentru următoarea lor reprezentație. Punctele de pe ordinea de zi includ eforturile combinate în programul secret spațial care guvernează Alternativa 3. Această metodă de întâlnire este singura care este sigură anti-detectare și/sau de interceptare. Protestul public care ar rezulta ar distruge totul dacă aceste întâlniri ar fi descoperite.

Un program documentar al BBC-TV intitulat "Science Report" a dezvăluit aceleași fapte, dar ulterior a emis o retractare. În retractare, au declarat că emisiunea fusese ficțiune. Trebuie menționat aici că „Science Report" era un program documentar foarte respectat - non-ficțiune - în Marea Britanie. Niciodată în istoria sa nu a difuzat ficțiune. Nu există nicio altă metodă pe care o cunosc pentru a verifica aceste întâlniri, în afară de a deveni cumva membru al echipajului pe unul dintre submarine. Alternativa 3 este adevărată și face parte din planul de instaurare a Noii Ordini Mondiale.

Membrii Grupului Bilderberg sunt cei mai puternici finanțatori, industriași, oameni de stat și intelectuali, care se reunesc în fiecare an pentru o conferință privată despre afacerile mondiale. Întâlnirile oferă o oportunitate informală, neoficială, pentru liderii internaționali de a socializa și sunt notorii pentru mantia de secret pe care o au. Biroul central se află în Haga, în Elveția, singura țară europeană care nu a fost niciodată invadată sau bombardată în timpul Primelor și Celui de-al Doilea Război Mondial. Elveția este sediul puterii mondiale. Scopul Grupului Bilderberg este un guvern și un sistem economic socialist totalitar la nivel mondial.

Chiar și faptul că o întâlnire este secretă îmi spune că se întâmplă ceva ce nu aș aproba. Nu credeți niciodată că bărbați maturi se întâlnesc regulat doar pentru a purta robe elegante, a ține lumânări și a se felicita reciproc. George Bush, de pildă, când a fost inițiat în Skull & Bones, nu a stat gol într-un sicriu cu o panglică legată în jurul organelor genitale și nu a strigat detaliile tuturor experiențelor sale sexuale pentru că era distractiv. Avea mult de câștigat acceptând inițierea în Ordin. Acești bărbați se întâlnesc din motive importante, iar întâlnirile lor sunt secrete deoarece ceea ce se întâmplă în timpul întâlnirilor nu ar fi aprobat de comunitate.

John Robison a scris Dovezi ale unei Conspirații în 1798, și cred că a spus cel mai bine în următorul pasaj din carte: "Nimic nu este atât de periculos ca o Asociație mistică. Un obiect mistic îi permite liderului să își schimbe poziția după cum dorește și să se adapteze la orice modă sau prejudecată curentă. Aceasta îi oferă din nou aproape putere nelimitată; pentru că poate folosi aceste prejudecăți pentru a conduce oamenii în grupuri. Îi găsește deja asociați prin prejudecățile lor și așteptând un lider care să le concentreze forțele și să le pună în mișcare. Și când mari mase de oameni sunt puse în mișcare, cu o ființă pe care și-o doresc ca ghid, chiar și inginerul însuși nu poate spune: 'Până aici vei merge și nu mai departe.' Este omul de rând chiar atât de prost pe cât cred elitele? Dacă este, atunci poate că cetățeanul mediu este mai bine să rămână ignorant, fiind manipulat în fel și chip, ori de câte ori elita consideră necesar".

V-am arătat rolul societăților secrete și grupurilor în cadrul structurii de putere mondială. Sper că puteți vedea cum aceste grupuri dobândesc și mențin puterea. Ar trebui să aveți o oarecare înțelegere a modului în care, operând în secret și infiltrând fiecare nivel al guvernului și al industriei vitale, inclusiv presa, cei aleși manipulează oamenii și națiunile lumii în orice direcție dorită. Structura secretă de putere tinde spre un stat socialist totalitar (fascism). Nu sunt naziștii, deoarece ei erau un produs al acestei structuri de putere. Nu sunt evreii, deși sunt implicați unii evrei foarte bogați. Nu sunt comuniștii, deoarece se încadrează în aceeași categorie cu naziștii. Nu sunt bancherii, dar ei joacă un rol important.