Cum i-au păcălit agenții sub acoperire pe hoții Coifului de la Coțofenești. Creierul din spatele operațiunii, dat de gol încă de la prima întâlnire cu presupușii cumpărători
Postat la: 14.04.2026 |
Procesul celor trei bărbați acuzați că au furat anul trecut, dintr-un muzeu olandez, Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur, a început marți, în Țările de Jos.
Jaful, care a șocat opinia publică atât în Olanda, cât și în România, a avut loc în ianuarie 2025. Hoții au provocat o explozie pentru a pătrunde în clădirea Muzeului Drents din Assen, în nord-estul țării, iar apoi au spart vitrinele pentru a sustrage cele patru obiecte de o valoare inestimabilă: coiful din secolul al IV-lea î.Hr. și trei brățări dacice de aur.
Cei trei bărbați, identificați drept Jan B., în vârstă de 21 de ani, Douglas Chesley W., de 37 de ani, și Bernhard Z., de 35 de ani, sunt urmăriți penal pentru furt și pentru distrugerea bunurilor muzeului.
În cadrul procesului, a fost derulat și filmul operațiunii sub acoperire a anchetatorilor. Aflăm că agenții sub acoperire s-au întâlnit cu Jan B. pentru a negocia achiziția artefactelor furate.
Intermediar a fost chiar fratele mai mic lui Jan B. Agenții sub acoperire s-au întâlnit cu acesta într-un supermarket în martie, prezentându-se drept potențiali cumpărători. I-au dat 500 de euro și un telefon pe care să îl dea fratelui său.
În aceeași zi, B. a folosit telefonul să îi sune pe polițiștii pe care îi credea posibili clienți. A aflat de la aceștia că sunt gata să dea 400.000 de euro pentru „lucrul acela". Nu a zis imediat ceva despre preț, spunând că „am fost o echipă, trebuie să discutăm".
Pe data de 5 martie, a avut loc o întâlnire între agenții sub acoperire și acesta. Suspectul pornise de acasă spre gară, iar în spatele său se afla o mașină cu număr de înmatriculare străin. La un moment dat, acel autovehicul l-a blocat pe suspect, un anchetator s-a dat jos și l-a constrâns pe Jan B. să urce. În mașină, B. le-a declarat agenților că jaful a fost comis de W. și Z., iar aceștia sunt cei care au planificat totul.
Pe 9 martie, a urmat o altă întâlnire, în timpul căreia B. a spus că a comis jaful împreună cu W. și Z. Pe 18 martie, agenții l-au luat iar pe B. de acasă, iar acesta le-a spus că avocatul lui W. trebuie contactat pentru a cumpăra obiectele furate.
Jan B. a suspectat că are de-a face cu agenți sub acoperire și chiar a fost înregistrat când a vociferat aceste îngrijorări. „Nu arătați a acoperiți, dar nici nu ar fi trebuit să arătați a acoperiți" scrie într-una dintre stenogramele de la filaj, citită de judecător în timpul audierii. Agenții i-au răspuns că „bineînțeles că nu suntem acoperiți", a continuat judecătorul, citind din același document.
Ulterior, B. a mers să mănânce împreună cu agenții sub acoperire, iar discuția a ajuns la bani. Oferta de 400.000 i s-a părut prea mică. Judecătorul remarcă faptul că B. a părut deschis la negocieri și că acceptase rolul de intermediar, dar nu a primit niciun răspuns din partea inculpatului la această observație.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
De ce Grupul Bilderberg este cea mai puternică organizație secretă din lume și care este rolul ei în Noua Ordine Mondială
Autor: William Cooper Grupul Bilderberg a fost organizat in 1952 și numit dupa hotelul unde a avut loc prima sa intalnir ...
-
Frecvența Tăcută din Programul "Stargate": Despre experimentele secrete de manipulare a creierelor populației de către CIA
La mijlocul anilor 1970, publicul american a fost captivat de „spionii psihici" ai programului STARGATE. Hollywood ...
-
Totul e un mare blat! Pariuri suspecte înainte de armistițiul dintre SUA și Iran: Câștiguri de sute de mii de dolari de persoană pentru 50 de conturi observate deocamdata
Mai multe conturi create recent pe platforma de predicții Polymarket au obținut caștiguri de sute de mii de dolari pebtr ...
-
Cursa înarmării pentru Sfântul Graal: Epstein, Peter Thiel și formula matematică pentru nemurire
Autor: Dr. Heather Lynn Pitagoreii au inecat un om pentru ca a divulgat un adevar matematic. Francmasonii au codificat ...
-
De la CNSAS - Olimpiada de la Los Angeles din 1984: unul din șase membri ai delegației României era informator al Securității
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a publicat pe pagina proprie de Facebook un documentce conține ...
-
Garda Forestieră Vrancea și Parchetele Focșani și Panciu anchetează un furt de masă lemnoasă de peste 500 de mii euro. Autorul e un cunoscut toporator: "Găbău - 13"
La sesizarea Bazei Experimentale Vidra din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin D ...
-
N-avem militari dar avem o armată de academicieni. Sute de privilegiați - politicieni, generali și "elite" de carton - încasează milioane din bani publici
Academia Romana are un numar maxim de membri titulari si de membri corespondenți de 181, iar numarul maxim al membrilor ...
-
Jurnalist investigat pentru spoinaj face afirmații explozive: avioanele guvernului Orban ar fi adus în secret bani și obiecte de valoare din Rusia
Jurnalistul de investigație maghiar Szabolcs Panyi, acuzat de spionaj de catre autoritațile de la Budapesta, susține ca ...
-
Societăți secrete: Legăturile între marile familii cabalistice și elitele europene și americane sunt mult mai profunde și mai ritualice - Neocruciații și sionismul!
În anul de grație 1626, in localitatea Smirna din Imperiul Otoman (actualul Izmir/Turcia), se naștea Sabbatai Zevi ...
-
Power Couple la Sectorul 2 - Hopincă & Dobre, sau cum se administrează 2,5 miliarde de lei printr-o rețea cu capete de pod Piedone și Oprea
Rareș Hopinca a caștigat Primaria Sectorului 2 in 2024 la o diferența de doar 402 voturi, suficient cat sa preia control ...
-
Afacere de 580 de milioane de dolari - Tranzacții suspecte cu petrol fix înainte ca Trump să provoace prăbușirea bursei după declarațiile privind pacea cu Iran
Mai mulți afaceriști au dat lovitura și au cumparat petrol ieftin, la bursa. Se intampla ieri, cu numai 15 minute inaint ...
-
Dezvăluirea anului: Spargerea care a schimbat istoria SUA - Povestea incredibilă a unor oameni obișnuiți care au pătruns în FBI și au expus cele mai întunecate secrete
Într-o zi din inceputul anului 1971, o tanara cu ochelari a aparut la un birou regional al Biroului Federal de Inv ...
-
Producătorii de petrol fac o avere din conflictul Israel - Iran: între 25 - 30 de miliarde pentru fiecare creștere de 10 dolari a prețului
Conflictul din Orientul Mijlociu s-a transformat intr-un accelerator de venituri pentru un sector care, pana recent, era ...
-
Erezia americană: trebuie să-l ardem pe Peter Thiel?
Autor: Paolo Benanti Pentru a ințelege traiectoria intelectuala și operaționala a lui Peter Thiel, nu este suficient sa- ...
-
"Picătura chinezească" aplicată de Xi Jinping: Serviciile secrete americane dezvăluie strategia Chinei pentru capturarea Taiwanului
Agențiile de informații americane nu se așteapta ca armata din China sa invadeze Taiwanul in 2027. Spionii americani cre ...
-
Operațiunea "Armata din umbră" - unitatea de elită a Kremlinului gândită să comită asasinate în străinătate
La sfarșitul anului 2022, Rusia a inființat o unitate top secret formata din agenți de informații de elita cu un mandat ...
-
Cade jolly-jokerul? Eșecuri pe bandă rulantă pentru Nicușor Dan: judecătorii confirmă abuzurile fostului edil
Epopeea proceselor deschise de fostul primar general al Capitalei, pentru anularea autorizațiilor de construire emise de ...
-
Cum funcționează rețeaua digitală a escortelor din România? O cercetare pe surse deschise
Pe un forum romanesc cu peste un milion de postari, utilizatorii evalueaza femeile ca pe produse: nota la aspect, nota l ...
-
Autoritățile române au clasificat la regim „secret" cererea administrației SUA legată de Baza Kogălniceanu
Ce au cerut mai exact americanii legat de Baza de la Mihail Kogalniceanu? Pe scurt, sa amplaseze aici tehnica militara, ...
-
Părinții primarului Sectorului 3, investiții imobiliare de 2,8 milioane de euro în Italia. Ce au achiziționat Lidia și Ilie Negoiță
Parinții lui Robert Negoița au platit 2,8 milioane de euro pentru o casa și un restaurant intr-o zona de coasta a Italie ...
-
Miza dincolo de rachete: Teoriile escatologice care transformă conflictul dintre Israel și Iran într-un „Război pentru Templu”
În spatele calculelor geopolitice și a schimburilor de lovituri cu rachete balistice, o noua narativa capata amplo ...
-
Mesajul exorcistului supranumit "Demon Slayer" este pe cale să ajungă la milioane de oameni: "Extratereștrii sunt draci iar elitele globale se închină lui Satan"
Joi, 5 martie, emisiunea Shawn Ryan - unul dintre cele mai bine cotate podcasturi de astazi, gazduit de fostul Navy SEAL ...
-
"Teoria Jocurilor" - Profesorul care a prezis revenirea lui Trump și atacul asupra Iranului profeteste ca isralo-americanii vor pierde războiul VIDEO
Profesorul Jiang Xueqin — omul care a prezis revenirea lui Trump in mai 2024 și a prezis exact atacul SUA-Israel a ...
-
A căzut bomba la Casa Albă: Președintele SUA Donald Trump e acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein
Departamentul de Justiție a publicat trei interviuri FBI cu o femeie care a susținut ca președintele Donald Trump a agre ...
-
Resursele statului paralel "sub acoprire": Hotelurile SRI din stațiuni turistice, modernizate cu peste 20 de milioane de euro. O unitate de cazare din Mamaia - 7,2 milioane euro
Serviciul Roman de Informații investește zeci de milioane de euro in modernizarea mai multor unitați de cazare și baze d ...
-
Dughin spune că Rusia are o misiune sacra de a intarzia venirea Anticristului și de a opri Apocalipsa prin "Sabia lui Katehon"
Redefinirea ideologica a conflictului din Ucraina a capatat accente apocaliptice in discursul filosofului rus Aleksandr ...
-
Analiză: Geopolitica unei confruntări iminente – Pariul american asupra Iranului și unda de șoc globală. La ce să se aștepte Europa
Strategia administrației de la Washington, care mizeaza pe o prabușire a regimului de la Teheran intr-un interval optimi ...
-
Detalii de culise: Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei
SUA și Israelul au colaborat o lunga perioada de timp ca sa puna la punct eliminarea lui Ali Khamenei. New York Times sp ...
-
Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare
Foarte ciudat e ca in ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns in bunkerul sau personal, ci ...
-
Ali Khamenei s-a vazut in decembrie 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Unul abia preluase puterea, celalat urma să fie ucis de popor
18 decembrie 1989. Nicolae Ceausescu a plecat in ultima vizita oficiala in Republica Islamica Iran, chiar in timpul Revo ...
