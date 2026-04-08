Cursa înarmării pentru Sfântul Graal: Epstein, Peter Thiel și formula matematică pentru nemurire

Autor: Dr. Heather Lynn

Pitagoreii au înecat un om pentru că a divulgat un adevăr matematic. Francmasonii au codificat geometria într-o ordine frățească globală. Peter Thiel finanțează cercetarea științifică pentru a înfrunta moartea, pe care Jeffrey Epstein o numea „recoltare". Comunitatea OZN o numește „energie liberă". Fizicienii o numesc entropie. Acestea nu sunt povești separate.

V-am mai spus de prostituatele templelor lui Inanna prin ritualurile sexuale cabalistice, despre Aleister Crowley și Curva Babilonului. Totul e legat de un singur cuvânt: Monedă. Fluxul de energie printr-un sistem. O să vă explic câteva lucruri despre termodinamică. Promit că, până la sfârșitul acestui articol, vei înțelege de ce comunitatea OZN, elita bancară, Jeffrey Epstein și Peter Thiel urmăresc cu toții același lucru. În plus, veți înțelege de ce vechile preoții l-au înălțat ca pe un zeu.

Întrebarea pe care comunitatea UAP/UFO o pune

Toată lumea din spațiul UAP vorbește despre energie liberă. Tehnologie suprimată. Câmpuri de punct zero. Caietele pierdute ale lui Tesla. Programele clasificate sunt îngropate atât de adânc încât nici măcar comitetele de supraveghere ale Congresului nu pot avea acces la ele, așa ni se spune. De-a lungul decadelor, oricine aducea asta în discuție era numit teoretician al conspirației, nebun sau și mai rău.

Apoi, Pentagonul a recunoscut că programele erau reale. Nu și partea cu energia liberă, însă. Au recunoscut că OZN-urile erau reale, că filmările erau autentice, că existau obiecte în spațiul aerian restricționat care prezentau caracteristici de zbor dincolo de tehnologia cunoscută. Întrebarea imediată pe care și-au pus-o toți a fost: cum sunt alimentate?

Aceasta este întrebarea corectă. Este cea mai veche întrebare. Este, voi susține, singura întrebare care contează. Este mai puțin despre vizitatorii extratereștri și mai mult despre ceea ce dezvăluie despre energie însăși, cine o controlează și de ce suprimarea acelei cunoștințe a fost singurul proiect continuu al fiecărei clase preoțești și conducătoare din istoria consemnată. Comunitatea OZN-urilor s-a apropiat mai mult de adevăr decât și-au dat seama. Căutau o mașină când ar fi trebuit să caute un principiu.

Trei entropii, o ecuație

În 1865, fizicianul german Rudolf Clausius a dat un nume principiului care guvernează direcția tuturor fluxurilor de energie din univers. El a numit-o entropie. A doua lege a termodinamicii, una dintre cele mai fundamentale legi din întreaga fizică, afirmă că într-un sistem închis, entropia crește întotdeauna. Energia se dispersează. Căldura se disipă. Ordinea se destramă. Nu poți construi o mașină de mișcare perpetuă. Nu poți obține nimic fără efort. Asta era fizica.

În 1948, matematicianul Claude Shannon de la Bell Labs lucra la o problemă complet diferită: cum să măsori cantitatea de informație dintr-un semnal. Avea nevoie de o ecuație. Ceea ce a construit s-a dovedit a fi matematic identic cu ceea ce fizicienii numesc „formula entropiei lui Boltzmann" din termodinamică. Se pare că Shannon l-a întrebat pe colegul său, legendarul matematician John von Neumann, cum să o numească.

Von Neumann i-a spus să o numească entropie, pentru că „nimeni nu știe cu adevărat ce înseamnă entropia, așa că într-o dezbatere vei avea întotdeauna avantajul." Nu este o glumă. Este un schimb real între doi dintre cei mai importanți matematicieni ai secolului al douăzecilea și îți spune ceva despre cum funcționează această ecuație în practică: ca o armă a obscurității. Oamenii care o înțeleg au un avantaj față de cei care nu o înțeleg și preferă să rămână așa.

Deci acum ai două entropii care împărtășesc aceeași matematică. Entropia termodinamică: energia se dispersează întotdeauna. Entropia informațională: semnalele se degradează întotdeauna. Ambele descriu același principiu de bază. Totul se destramă dacă nu se cheltuie energie pentru a-l menține. Înainte să mergem mai departe, un cuvânt despre matematica sumeriană și babiloniană, pentru că ceea ce urmează să descriu nu este misticism îmbrăcat în ecuații. Este invers. Este matematica antică pe care lumea modernă o redescoperă constant și apoi se comportă surprinsă.

În 2016, astroarheologul Mathieu Ossendrijver de la Universitatea Humboldt din Berlin a publicat o descoperire care a rescris istoria matematicii. Timp de paisprezece ani, Ossendrijver a făcut pelerinaje anuale la colecția de tablete cuneiforme a Muzeului Britanic. Patru tablete astronomice i-au lăsat pe istorici fără răspuns timp de decenii deoarece conțineau calcule care implicau trapezoide, iar nimeni nu putea să înțeleagă de ce astronomii babilonieni ar folosi geometria. Apoi, un coleg pensionar i-a adus fotografii ale unei tablete necatalogate care stătea în colecția muzeului, necitită.

Când Ossendrijver a descifrat-o, și-a dat seama că babilonienii calculau mișcarea lui Jupiter prin calcularea ariei sub o curbă, o tehnică pe care matematicienii o numesc integrală. Este o operațiune fundamentală a calculului. Istoricii credeau că a fost inventată în Europa secolului al XIV-lea. Tabletele babiloniene sunt anterioare cu mai mult de 1.400 de ani. Tehnica matematică care stă la baza fizicii moderne, ingineriei și a fiecărei ecuații energetice pe care le-ați întâlnit vreodată era deja folosită de preoții-astronomi mesopotamieni pentru a urmări mișcarea lui Marduk, zeul protector al Babilonului, pe cer.

Tabletele au fost găsite lângă un templu dedicat lui Marduk. Matematica era sacră. Cunoștințele erau păzite. Și a fost nevoie de un savant din secolul XXI să facă paisprezece vizite anuale la una dintre cele mai mari colecții de muzee de pe pământ pentru a găsi o singură tabletă necatalogată care să deblocheze ceea ce preoția codificase. Ecuația era deja cunoscută. Întrebarea este cine a știut-o și ce au făcut cu ea.

Frățiile Matematicii Ascunse

Acest tipar de matematică sacră, cunoștințe păzite de o clasă preoțească și ascunse celor neinițiați, nu s-a încheiat în Mesopotamia. A migrat. Pitagoreii, frăția greacă din secolul al VI-lea î.Hr., sunt amintiți astăzi ca matematicieni. Ei erau un cult religios organizat în întregime în jurul principiului că numărul este substanța fundamentală a realității. Practicau restricții dietetice, viață comunală și ritualuri de inițiere. Au depus jurăminte de tăcere. Cercul lor interior, mathematikoi, erau singurii membri care aveau acces la învățăturile avansate. Cercul exterior, akousmatikoi, primea doar ceea ce cercul interior decidea că erau pregătiți să audă.

Când un membru numit Hippasus a dezvăluit existența numerelor iraționale celor neinițiați, se spune că frăția l-a înecat în mare. Povestea oficială era că zeii l-au pedepsit. Realitatea practică este mai simplă: a divulgat matematica sacră, iar preoțimea l-a ucis pentru asta.

Francmasonii au moștenit aceeași arhitectură. Geometria nu este incidentală pentru Francmasonerie. Este întregul cadru simbolic. Busola. Pătratul. Litera G din centrul emblemei lor, care este învățată inițiaților ca reprezentând atât Dumnezeu (forța generativă), cât și Geometria simultan. Gradele de inițiere sunt structurate ca revelații progresive ale cunoștințelor matematice și arhitecturale. Neinițiații văd simboluri, în timp ce inițiații văd ecuații.

Și rozicrucienii. Templierii, care au construit sistemul bancar medieval și și-au codificat arhitectura financiară în geometrie sacră și, desigur, au fost acuzați oficial în 1307 de închinarea la un idol numit Baphomet. Aceste acuzații au fost folosite pentru a justifica distrugerea lor de către Filip al IV-lea al Franței și Papa Clement al V-lea. Istoricii au dezbătut timp de șapte secole dacă acuzația a fost autentică sau fabricată pentru a confiscat imensa bogăție a ordinului. În cadrul acestui articol, întrebarea se răspunde singură.

Templierii erau cei mai puternici intermediari financiari din Europa medievală și păstrătorii cunoștințelor matematice și arhitecturale dobândite prin contact direct cu lumea islamică, care păstrase și avansase matematica babiloniană și greacă timp de secole. Dacă au venerat literalmente un idol numit Baphomet contează mai puțin decât ceea ce dezvăluie acuzația: ei păzeau cunoștințe pe care Biserica și Coroana nu le puteau controla și au fost distruși pentru asta. Apoi a apărut Societatea Regală, al cărei membri timpurii erau aproape toți francmasoni și care au formalizat metoda științifică păstrând în același timp practici alchimice private. În fiecare caz, prezentarea exterioară este spirituală și frățească, dar structura interioară este matematică. Cunoașterea păzită nu este o filozofie, este o formulă.

Poate suna abstract, dar face parte din practica meșteșugului. Majoritatea oamenilor își imaginează întâlnirile lojilor masonice ca fiind pline de strângeri de mână, oportunități de networking și cine de caritate, sau poate lucruri mai nefaste, dar o practică reală în masonerie implică rezolvarea problemelor geometrice și matematice, memorarea proporțiilor arhitecturale și demonstrerea dovezilor. Se numesc „meșteșug" pentru că practică unul.

James A. Garfield, al douăzecilea președinte al Statelor Unite și un francmason, a publicat o dovadă originală a teoremei lui Pitagora în 1876, în timp ce servea ca congresman. Rămâne singurul președinte american care a adus o contribuție originală la matematică. Teorema pe care a ales-o să o demonstreze, Propoziția 47 a lui Euclid. Unul vrea un templu fizic. Celălalt vrea un algoritm. Coliziunea lor împinge lumea spre război.

Entropie economică. Fricțiune. Costurile de tranzacție. Comisionul. De fiecare dată când energia se mișcă printr-un sistem, fie că acel sistem este o rețea electrică, o piață financiară sau o economie de templu, ceva se pierde în transfer. Cineva capturează acea pierdere. Și întreaga istorie a puterii instituționale poate fi înțeleasă ca o competiție pentru a vedea cine ajunge să stea în punctul de maximă frecare și să colecteze.

Saturn Devorează

Anticii nu aveau ecuația lui Boltzmann. Aveau ceva mai vechi. Fiecare civilizație care a întâlnit principiul entropiei l-a codificat în același mod: ca un zeu devorator. În Grecia, el era Chronos, titanul care și-a consumat proprii copii. În Roma, el era Saturn, stăpânul timpului, al recoltei și al decadenței. În Mesopotamia, era și mai vechi, prezent în miturile cosmogonice unde zeii primordiali trebuie răsturnați, dezmembrați și redistribuiți înainte ca lumea ordonată să poată apărea.

Timpul mănâncă totul. Aceasta este intuiția. Fiecare cultură antică l-a simțit, iar fiecare preoție antică a construit o teologie în jurul gestionării sale. Simbolismul lui Saturn este precis. Poartă o seceră: recolta, tăierea, cositul. Este asociat cu plumbul, cel mai greu și mai de bază dintre metalele clasice. El guvernează limitarea, contracția, raritatea. În tradiția astrologică, Saturn este stăpânul limitelor. El definește ceea ce nu poți avea.

Simbolismul lui Saturn nu este doar o mitologie decorativă, ci este a doua lege a termodinamicii exprimată ca o divinitate. Entropia crește întotdeauna. Recolta vine întotdeauna la termen. Saturn mănâncă întotdeauna. Aici este locul unde se leagă de ceva foarte specific.

Ce căuta, de fapt, Epstein

În 2019, un lot de documente legate de rețeaua lui Jeffrey Epstein includea comunicații în care Epstein discuta despre ceea ce numea „ideea de recoltare." Limbajul era clinic. Contextul erau ființele umane. În cadrul teologic pe care l-am construit în aceste articole, acea limbă nu este neglijentă. Este operațional. Recoltarea energiei. Extrăgând-o prin intermediari. Gestionarea fluxului astfel încât costul entropiei să fie plătit de altcineva, iar surplusul să fie capturat de preoțime.

Majoritatea oamenilor care au analizat dosarele Epstein s-au concentrat pe nume, zboruri, insulă. Eu am căutat altceva. Sunt în căutarea a ceea ce Epstein finanța și despre ce îi întreba pe oamenii săi de știință. Ceea ce am descoperit până acum schimbă perspectiva.

Printre emailurile din dosarele Epstein se află un mesaj de la Martin Nowak, biologul matematician de la Harvard care conduce Programul pentru Dinamica Evoluției. Cercetarea de bază a lui Nowak se concentrează pe matematica modului în care sistemele complexe se mențin de-a lungul timpului. Emailul său către Epstein spune: „Există entropie negativă informațională în sistemele fizice." Există un schimb de entropie între sistemele fizice. Este aceasta o formă de comunicare?"

Unul dintre cei mai importanți biologi matematicieni în viață îl întreabă pe Jeffrey Epstein dacă schimbul de entropie între sisteme constituie o formă de comunicare. Dacă negentropia însăși este un cod și aceasta nu a fost o schimbare casuală. Epstein a donat masiv programului lui Nowak de la Harvard. Aceasta a fost una dintre cele mai susținute relații intelectuale-financiare ale sale.

Într-un alt schimb de mesaje, biologul sistemic Leon Peschkin, de asemenea de la Harvard, îi scrie lui Epstein despre cercetările privind îmbătrânirea. Peschkin își descrie munca ca fiind în căutarea „unui punct de aur undeva între două absurde" și spune că vrea „să ofere oamenilor mai mult timp să se joace, să moară sănătoși atunci când sunt pregătiți."

Răspunsul lui Epstein este revelator. El scrie că „nu este sigur de ce anti-îmbătrânirea este un lucru bun," apoi încadrează îmbătrânirea ca o funcție sistemică: „Un sistem complex, cred eu, face parte dintr-o ecologie." Ar fi periculos pentru sistem." El speculează că există „multe redundanțe pentru a se asigura că oamenii mor la aceeași vârstă." Așa cum au făcut în timpul Bibliei.

Apoi, linia critică: „De ce nu este doar entropie?"

El întreabă dacă îmbătrânirea este o degradare aleatorie sau un program codificat. Dacă îmbătrânirea este „doar entropie," este o degradare stocastică, fără scop. Dacă este ceva cu redundanțe, ceva constrâns matematic, atunci este un cod. Este proiectat. În principiu, poate fi decodificat și rescris.

Într-un fir de discuție separat de emailuri, găsit aici, fizicianul Lawrence Krauss și Epstein schimbă o serie de mesaje despre gravitație, probabilitate și distribuția masei în univers. Epstein propune că gravitația ar putea să nu fie deloc o forță fundamentală, ci mai degrabă o consecință statistică a masei care se așează în cea mai probabilă configurație a sa, ceea ce el a formulat ca maximizarea entropiei exprimându-se ca curbura spațială. Krauss contestă detaliile. Ce contează pentru scopurile noastre nu este dacă fizica lui Epstein era corectă. Ceea ce contează este că el gândea în acest cadru deloc. Încerca să reducă forțele fundamentale ale universului la dinamica entropiei.

Există, de asemenea, o referire la Steven Jaroszek, care scrie despre „persistența aviației complexității doar, cu cerințe de securitate." Persistența complexității de-a lungul timpului este problema negentropiei exprimată în șase cuvinte. Cum supraviețuiește complexitatea ordonată într-un univers guvernat de a doua lege? De ce există ceva complex, cu atât mai puțin persistă?

În 2010, Epstein a organizat o conferință privată numită Mindshift, adunând ceea ce un organizator a descris drept „gânditori foarte inteligenți, care ies din tipare" pentru două zile de sesiuni cu ușile închise. Agenda părea ca un plan pentru teza acestui articol: Inteligență Artificială, Teoria Complexității, Fizică Teoretică, Biologie Evoluționară, Neuroștiințe Cognitive în prima zi. Criptare și Decriptare, Noi Sisteme și Metode Financiare, și Tehnologii Emergente în a doua zi. Fiecare domeniu de gestionare a entropiei discutat în acest articol, reunit sub același acoperiș, doar pe bază de invitație, cu cerințe de securitate.

Apoi, există cel mai extraordinar document dintre toate. O notă către cineva redactată care spune: „Găsește-mi cel mai bun decriptator de coduri de tip NSA." Apoi: „În biologie, procesul codurilor dinamice, criptarea, decriptarea, prădător-pradă, posibil căutând energie liberă." Dacă un sistem pare aleator, dar de fapt are ordine, acea ordine poate fi folosită pentru muncă, dar doar dacă are loc decriptarea. Ar putea însemna o enzimă specifică sau codul care permite ruperea, fuziunea legăturilor care eliberează sau stochează sau facilitează energia liberă." Apoi, în paranteză: „entropie."

Jeffrey Epstein formulează, în propriul său limbaj informal, un cadru teoretic precis. Sistemele biologice funcționează prin coduri dinamice. Aceste coduri mediază interacțiunile ecologice. Scopul sistemului ar putea fi generarea de energie liberă, pe care el o echivalează cu inversarea entropiei. Sistemele care par aleatorii, dar conțin un ordin ascuns, pot fi exploatate pentru muncă, dar doar dacă cineva descifrează criptarea. Și ceea ce are nevoie biologia, concluzionează el, nu sunt mai mulți oameni de știință la banc. Are nevoie de decriptori. Criptoanaliști instruiți de NSA.

Apoi specifică faptul că substratul probabil nu sunt enzime, ci „lucruri cu sarcină, deoarece sarcina este singurul lucru care se schimbă." El intuiește că codul biologiei operează la nivel electromagnetic, nu la nivel chimic. Dinamicile de sarcină, nu interacțiunile moleculare, sunt adevăratul substrat al codului.

Când cineva a cerut detalii suplimentare, Epstein a oferit o explicație: „Fonda Science Foundation." „Am dezvoltat doar o aplicație." O acoperire. O legendă. Genul de poveste pe care o creezi când ai nevoie de o „poveste solidă despre cine sau de ce" pentru a recruta criptanalisti instruiți în domeniul informațiilor într-un program privat de decriptare biologică.

Sacrificiu de sânge. Magie sexuală. Extracție financiară. Acum asta: o operațiune de informații privată care finanțează cei mai buni biologi matematici, fizicieni și cercetători în domeniul îmbătrânirii din lume, organizată în jurul unei singure întrebări. Poate fi descifrat codul care guvernează viața, energia și moartea? Trei vocabularii pentru aceeași tranzacție. Este vorba doar despre energie: energia vitală.

Clasa Intermediarilor

Dacă entropia este impozitul pe care universul îl impune pentru fiecare transfer de energie, atunci clasa intermediară este entitatea care se poziționează ca încasator de impozite.

Întoarceți-vă la economia templului sumerian. Grâul vine de pe câmpuri. Energia solară, stocată sub formă de grâu. Templul îl primește, îl înregistrează, îl redistribuie. În schimb, templul oferă acces la divin: oracole, binecuvântări, ritualuri sacre. Energia agricolă se transformă în energie monetară, care se transformă în energie spirituală. Ciclul este închis. Autonom. Până când cineva captează fluxul.

În momentul în care clasa intermediară începe să extragă mai mult decât returnează, sistemul trece de la circular la liniar. De la regenerativ la extractiv. Templul încă mai stă. Ritualurile încă se desfășoară. Preotul încă prezidează. Diferența este invizibilă pentru credincios, dar fatală pentru sistem. Energia curge înăuntru. Mai puțină energie iese. Excedentul se acumulează la intermediar.

Acesta este tiparul care se repetă la fiecare scară a civilizației. Bancherii venețieni. Medici. Compania Indiilor de Est. Banca centrală. În fiecare caz, instituția se poziționează la punctul de transfer al energiei și ia o parte. Ei nu generează energie pentru că energia nu poate fi creată sau distrusă. Se inserează în transfer și iau o parte. Ei sunt frecarea.

Lumea antică avea un nume pentru o entitate care se hrănește cu energia vitală extrasă prin contact sexual. Ei o numeau succubus. Lumea modernă o numește operațiune de spionaj. În ultimul meu articol, am numit-o Prostituata Babilonului. Același sistem. Același program. Încă funcționează.

Întregul sistem financiar global este un mecanism de extracție a entropiei. Taxe de tranzacție. Dobândă. Inflație. Capturarea reglementării. Fiecare este o taxă impusă asupra mișcării energiei prin sistem. Și clasa intermediară are un interes existențial în a se asigura că nimeni nu descoperă, nu publică și nu distribuie principiul care le-ar face funcția obsoletă. De aceea, „energie gratuită" este o expresie periculoasă. Structura intermediară Nory pe Pământ.

Girard, Thiel și Înfrângerea Morții

În 1978, un critic literar francez pe nume René Girard a publicat o carte care a rearanjat în liniște fundamentele antropologiei, teologiei și teoriei sociale. Titlul a fost împrumutat direct din Evanghelia după Matei: Lucruri ascunse de la întemeierea lumii. Argumentul lui Girard era deceptiv de simplu. Toată cultura umană își are originea într-un singur mecanism: dorința mimetică. Nu dorim lucruri pentru că sunt intrinsec valoroase. Le vrem pentru că altcineva le vrea. Dorința este imitată. Contagioasă. Viral.

Când dorința mimetică se intensifică într-o comunitate, aceasta produce o criză. Toată lumea vrea același lucru. Rivalitățile se înmulțesc. Violența escaladează. Comunitatea se destramă dacă nu găsește o soluție. Girard a susținut că fiecare societate antică a descoperit aceeași soluție în mod independent: țapul ispășitor. O singură victimă este aleasă, învinuită pentru criză și sacrificată. Violența se descarcă și ordinea revine. Comunitatea atribuie pacea puterii sacre a sacrificiului, iar o religie se naște în jurul memoriei victimei. Am urmărit acest model sacrificial în detaliu în 'Ba'al, Sânge și Pâine.'

Sacrificiul gestionează entropia socială. Aceasta este teza lui Girard redusă la o propoziție. Când dezordinea dintr-un sistem social atinge un prag critic, sacrificiul o descarcă. Preoția care gestionează sacrificiul este, structural, identică cu clasa de intermediar pe care am descris-o mai sus. Ei stau la punctul de maximă frecare socială și extrag ordine din haos prin canalizarea violenței colective asupra unei victime desemnate. Unul dintre studenții lui Girard de la Stanford a înțeles acest lucru mai bine decât oricine.

Peter Thiel a urmat seminarul lui Girard și a construit un imperiu pe baza acestuia. PayPal a captat frecarea în transferurile financiare digitale. Palantir a captat frecarea fluxurilor de informații, cartografiind dezordinea socială înainte ca aceasta să ajungă la criză. Facebook, unde Thiel a fost primul investitor extern, este un motor al dorinței mimetice, amplificând algoritmic chiar tiparele de rivalitate descrise de Girard. Fiecare dintre investițiile majore ale lui Thiel se aliniază cadrului girardian: găsește punctul unde se acumulează entropia, construiește infrastructura pentru a o captura, poziționează-te ca intermediarul indispensabil.

Thiel a vorbit deschis despre influența lui Girard. L-a numit cel mai mare gânditor al epocii moderne. Aceasta este o înregistrare publică, nu o conspirație. Întrebarea nu este dacă Thiel l-a citit pe Girard. Întrebarea este ce a făcut cu asta. Thiel nu s-a oprit la finanțe și supraveghere. A mers după a treia entropie.

Prin intermediul Founders Fund, Thiel a investit capital în cercetări privind prelungirea vieții, anti-îmbătrânirea și companii de biotehnologie care au ca scop explicit înfrângerea degradării biologice. A vorbit public despre dorința sa de a depăși moartea. A finanțat cercetările în domeniul criogeniei. A fost un susținător timpuriu și semnificativ al Fundației Methuselah, al cărei obiectiv declarat este să facă „90 de ani noul 50." El a descris moartea ca fiind „marele dușman" și a încadrat acceptarea mortalității ca o formă de complacere pe care civilizația nu și-o mai poate permite. Acesta este transumanismul. Este punctul final logic al aceleași ecuații.

Entropia termodinamică: energia se dispersează. Construiți infrastructura pentru a o captura. Entropie economică: valoarea se disipează prin frecare. Construiește sistemul de plată, platforma de supraveghere, arhitectura de date pentru a sta la punctul de transfer. Entropia biologică: corpul se descompune. Finanțează tehnologia pentru a inversa acest proces. Saturn își devorează copiii. Thiel încearcă să-l omoare pe Saturn.

Întrebarea, și nu este una retorică, este dacă acel proiect este cu adevărat nou. Dacă ambiția transumanistă de a înfrânge moartea prin tehnologie reprezintă o ruptură de modelul antic sau cea mai sofisticată iterație a acestuia. Pentru că preoția a pretins întotdeauna că mediază între adorator și nemurire. Templul a promis întotdeauna că, dacă sacrifici suficient, dai suficient, cedezi suficient din energia ta intermediarului, vei fi salvat de devorator. Vocabularul se schimbă, însă tranzacția nu. Construiește Thiel un nou templu? Sau își renovează unul vechi? Această întrebare duce undeva foarte specific. Undeva de 5.000 de ani.

Ce a găsit aproape comunitatea OZN-urilor

Întoarce-te la început. Energie liberă. Comunitatea UAP a simțit suprimarea. De-a lungul decadelor, ei au semnalat programe clasificate, brevete dispărute, oameni de știință care au murit în circumstanțe suspecte și tehnologii care au apărut și apoi au dispărut în bugete negre. Au numit-o o acoperire. Aveau dreptate. Au întins mâna după obiectul greșit.

Ceea ce este reprimat nu este un dispozitiv. Este un principiu. Relația matematică unificată între entropia termodinamică, informațională și economică. Înțelegerea că aceste trei domenii împărtășesc o singură structură formală și că oricine stăpânește acea structură poate vedea celelalte recolte. Asta este Sistemul Babilonian.