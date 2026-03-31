Garda Forestieră Vrancea și Parchetele Focșani și Panciu anchetează un furt de masă lemnoasă de peste 500 de mii euro. Autorul e un cunoscut toporator: "Găbău - 13"

La sesizarea Bazei Experimentale Vidra din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" către Garda Forestieră Vrancea și Parchetele de pe lângă Judecătoriile Focșani și Panciu, au demarat o amplă acțiune de verificare și control asupra unui furt uriaș de masă lemnoasă atât din pădurile particulare și de stat, în valoare de peste 500 mii euro în decurs de 5 ani de zile. Autorul este un cunoscut șmenar din zonă pe nume Gabriel Păun alias "Găbău - 13„. Poreclă care i se trage de la ciocanul de marcat "VN-11-13" cu care a devalizat pădurile din zonă.

În UP III Valea Sarii u.a 19 A proprietate publica a statului administarată de Baza Experimentala Vidra la aceasta data , astăzi 30.03.2026 în urma deplasarilor în teren Poliția Panciu a identificat un numar de 9 arbori marcați cu dispozitivul special de marcat cu forma circulară VN-11-13, arbori marcați cu culoare verde și portocalie de către ing. Păun Gabriel , diametrele cuprinse între 70-96 cm la cioata ,neexistand delegație de marcare pentru aceasta parcela iar un volumul calculat depaseste 44 m.c. Aici exista dovezi clare că ciocanul lui Găbău-13 a marcat arbori din pădurea Proprietate publică a statului ca fiind arbori din afara fondului forestier național, pentru acest fapt a și încasat suma de 5000 euro de la numitul P.I.

Iată sesizarea Bazei Vidra către Garda Forestiera Focsani:

"Va aducem la cunoștința faptele grave savarsite de fostul salariat al Bazei Experimentale Vidra ing. Paun Gabriel în prezent salariat al S.C.D.E.P Focsani, Colectiv de Cercetare, fapte incadrate ca infractiuni în Legea 331/2024- codul silvic și anume:

⁠Folosirea fără drept și falsificarea dispozitivului special de marcat-introducerea de date informatice în sistemul informational integrat pentru păduri, rezultand date necorespunzatoare.

⁠In data de 13.09.2023 proprietarii unor suprafete de vegetație forestiera din afara fondului forestier național aduc la cunsotinta Bazei Exp. Vidra faptul ca ing. Paun Gabriel a procedat la evaluarea masei lemnoase pe proprietatile lor și au solicitat eliberarea documentelor de evaluare a masei lemnoase și autorizarea acesteia spre exploatare.

În urma cererilor de marcare depuse de proprietarii acestor suprafete (în baza raportului de solicitare a delegatiei de marcare ing. Paun Gabriel, i s-a eliberat delegatia de marcare D. 220012470103/03.11.2022, pentru dispozitivul special de marcat cu forma circulara VN-11-13.

Raportul Bazei Vidra către Garada Forestiera

În urma verificarii din teren s-a constatat ca sunt arborii marcati cu dispozitivul special de marcat VN-11-13, pe proprietatile unor cetateni din zona, acestia au depus o noua solicitare nr.4388/21.09.2023, prin care își retrag cererea nr.4210/13.09.2023 dar fără ca aceste aspecte să fie verificate în teren (din informatiile detinute, s-a confirmat ca ing. Paun Gabriel a fost informat de cererea nr. 4210/13.09.2023, a fost în teren cu ing. Popovici Laurențiu, cu dusterul din dotarea Colectivului de cercetare a procedat la demarcarea arborilor pe care ii mai știa și a vorbit cu proprietarii sa- și retragă solicitarea, se constata folosirea fără drept a dispozitivului special de marcat.

S-a identificat în teren infractiune de folosire fără drept a dispozitivului special de marcat VN-11-13, in suprafetele de fond forestier național proprietate privata pe care Baza Exp. Vidra nu le gestiona în acea perioada mai exact în UP IV VIZANTEA, u.a 214 Leg. In aceasta parcela s-au identificat un numar de 5 arbori/cioate din specia fag ce prezentau marca rotunda cu indicativ vn-11-13, imputernicit să folosească acest dispozitiv ing. Paun Gabriel, folosirea dispozitivului se apreciaza ca fiind în perioada 2022.În fosta UP IV VIZANTEA u.a 183 Leg trup VN.66.27. Suprafața preluata de către BAZA Exp. Vidra în paza fără proprietari cunoscuți, în acest moment se afla la în paza la un ocol silvic privat, predata de Baza Exp. Vidra în data de 30.06.2025. În aceasta parcela s-au identificat un numar de 4 arbori marcati cu dispozitivul special de marcat cu forma circulara VN-11-13, imputernicit sa folosească acest dispozitiv în acea perioada ing. Paun Gabriel, folosirea dispozitivului se apreciaza ca fiind în perioada 2022.

Se menționează că pentru cele doua parcele ing. Paun Gabriel angajat al Bazei Experimentale Vidra până în data de 14.01.2023 nu a solicitat și nu a primit delegații de folosire a dispozitivului special de marcat și nici nu a depus documentatia specifica de folosire a ciocanului de marcat pentru aceste doua parcele. Din cele aratate mai sus se constata folosirea fără drept a dispozitivului special de marcat și introducerea de date fictive în Sumal 2.0."

Pe lângă faptul că a marcat arbori în fals Găbău-13 a purces și la introducerea de date fictive în Sumal 2.0. faptă prevăzută și pedepsită de Codul Penal cu închisoare de la 1 la cinci ani de închisoare. Proprietarii de de pădure de pe raza Bazei Experimentale Vidra, au solicitat autorizarea masei lemnoase puse în valoare de ing. Găbău-13 în cursul anilor 2021 și 2022, în urma verificarilor efectuate în teren de angajații Bazei Exp. Vidra s-a constatat că pentru 8 proprietari nu exista nici o fișă de proprietate deschisa în Sumal 2.0 și nici un carnet de inventar de masa lemnoasă pusa în valoare transmis, iar pentru 13 proprietari exista fișă de proprietate dar nu exista nici un carnet de inventar transmis în Sumal 2.0.Iar acuzațiile la adresa lui Găbău-13 curg fluviu, inclusiv cea de fals informatic".

În data de 07.11.2022 în baza delegatiei de marcare D. 220012470105 delegatul B. E. Vidra. Ing. Paun Gabriel constituie APV 1359/2200124704120 cu un volum de 2.49 mc cu un numar de 13 arbori marcați care parcurge etapele legale de autorizare și în data de 16.12.2022 parchetul se reprimeste de către Paun Gabriel cu mentionea ca exista stoc în platforma primara de 2.45 mc fără material lemnos transportat.

În urma deplasării în teren s-au identificat 8 arbori pe picior și 3 cioate din partida constituita APV 1359 cu dimensiuni de peste 50 cm diametrul la înălțimea de 1.30 m, fapt ce reiese ca a comis aceasta infractiune pentru a dobandi bunuri materiale și bani.În urma informațiilor primite ing. Paun Gabriel ar fi marcat singur fără a fi însoțit de padurarul titular de canton, de obicei el marca parcela , o preda în teren și tot el o reprimea.

În concluzie volumul estimat prin cubaj expeditiv al arborilor pe picior identificați în teren este de circa 25 mc. Asta numai într-o singură zi.Se constata reprimirea defectuoasa a parchetului și nerespecatrea prevederilor O.M. 1540/2011 art. 26 alin (3) și diferente semnificative intre datele dendrometrice mentionate în carnetul de inventar al partizii constituite în SUMAL 2.0 și situația din teren. Din cele aratate mai sus se constata introducerea de date informatice în sistemul informational integrat pentru păduri, rezultand date necorespunzatoare adevărului precum și fals informatic în silvicultură."



Sesizarea către Parchetul Focșani pentru fals informatic

Găbău-13 nu s-a oprit aici în activitatea sa multiinfracțională. Astfel Unitatea la care a lucrat a sesizat și Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani prntru suspiciunea de fals informatic, prevăzut de art. 325 din Codul Penal, faptă constatată în baza raportului nr, 1251 din 24.03.2026 depus de un angajat al Bazei Vidra. S-a dispus verificarea aspectelor arătate, astfel comisia constituită s-a deplat în UP III Valea Sării, UA 58Leg, proprietar Tânjală Toader, cu o suprafață de FFN de 5 ha, contract de prestări servicii silvice nr. 3469/09.10.2017, unde s-a identificat o partidă constituită în anul 2022, respectiv nr. P. 1359/ Tânjală Toader/ APV 2200124704120.

Dintr-un calcul simplu de pe suprafața de circa 14 mii ha de pădure aflată în administrarea Bazei Experimentale Vidra a ICAS Vrancea, numitul Gabriel Păun prin celebrul său ciocan -13 a reușit să devalizeze în ultimii 5 ani de zile circa 3000 m.c. de masă lemnoasă numai din pădurile particulare aflate în administrarea ICAS și alte 3500 m.c. de masă lemnoasă din pădurile proprietate de stat. La o valoare medie de numai 500 RON/m.c rezultă o valoare de "numai" 2.600.000 RON circa 500-550 mii euro.

Găbău-13 șpăgar sancționat cu mutarea într-o altă unitate

În urma anchetelor repetate la sesizările lui Gabriel Păun, DNA Galați a făcut mai multe anchete derulate pe parcursul a circa 18 luni de zile. În cele din urmă DNA a dat soluție de clasare pentru șase dintre silvicultorii bănuiți de implicare în fraudarea fondurilor europene, pe motiv că "fapta nu există". Inclusiv pentru șeful Bazei Experimentale Vidra. Au rămas în cauză ing. Gabriel Păun responsabil cu implementarea proiectului deoarece "nu a cerut și verificat certificatele de proveniență a puieților de foioase în punctul Magura Odobești, u.p. (unități de producție, parcele forestiere în limbaj tehnic forestier) I Bolotești, u.a.130C, 131A, 132B, 132C, 132D, 133C, 133D si U.a. 176B, din U.P. II CHILIMETEA, cu toate că avea în fișa postului această obligație", se arată în referatul de la DNA Galați.

Mai mult de atât în 2022 Găbău -13 în cere administratorului ANGHELESCU CORNEL al SC BEJI TRANS DEEA LOGISTIC, firma ce lucra la amenajarea unui drum forestier, o șpagă de 10.000 RON pentru virarea banilor în contul lucrării. Administratorul Anghelescu îi virează șpaga prin.... cont bancar, dar în același timp sesizează conducerea ICAS și Parchetul. Din 2022 până acum nu s-a făcut nimic în acest caz. Dealtfel Găbău-13 se bazează pe faptul că faptele comise s-au prescris din Codul penal. După această rezoluție DNA și după șpaga primită prin cont bancar, consiliul director al ICAS l-a sancționat pe Găbău-13 cu mutarea într-o altă unitate, mai aproape de casă, de domiciliul său din Odobești, la sediul central al ICAS VN de la Focșani.



Marian Gârleanu