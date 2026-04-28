Dublu BIS si Turnul Babel financiar: Blackrock Investment Stewardship vrea tokenizarea activelor iar Bank of International Settlements moneda digitală
Postat la: 28.04.2026 |
Evoluția sistemului financiar global este marcată de o colaborare strânsă, dar adesea opacă, între sectorul privat și cel public. La vârful acestei piramide, BlackRock, prin divizia sa de Investment Stewardship exercită o putere imensă de guvernanță asupra companiilor globale, în timp ce promovează tokenizarea activelor, adică transformarea investițiilor tradiționale în jetoane digitale tranzacționabile 24/7.
Această viziune privată se intersectează cu activitatea Băncii Reglementelor Internaționale, o instituție din Basel care, deși protejată de o imunitate juridică totală ce alimentează teorii ale conspirației despre un „guvern mondial din umbră", funcționează ca arhitectul principal al noii infrastructuri monetare. Pe scurt, Blackrock urmareste prin Investment Stewardship implementarea tokenizarii activelor companiilor din intreaga lume, in vreme ce Banca Reglementelor Internaționale (numita si Banca Bancilor, fiind cea care coordoneaza toate bancile nationale) urmareste tot o tokenizare, a monedelor centrale ale statelor si a traseelor banilor globali pe marile tranzactii.
Piesa centrală a acestei noi ordini este reprezentată, asadar, de monedele digitale (Central Bank Digital Currency - CBDC). La nivel individual, acestea vor fi gestionate prin portofele digitale legate de identitatea cetățeanului, oferind statelor capacitatea de a introduce „bani programabili" și de a monitoriza tranzacțiile în timp real. În paralel, la nivel geopolitic, inițiative precum Project mBridge (dezvoltat de BIS împreună cu China și alte state) creează „autostrăzi" digitale care permit comerțul internațional instantaneu, ocolind sistemul tradițional SWIFT. Această inovație tehnologică accelerează de-dolarizarea globală, oferind pentru prima dată o alternativă viabilă la hegemonia dolarului american și fragmentând ordinea financiară stabilită după cel de-al Doilea Război Mondial.
Actorii Puterii: BlackRock și BIS
Arhitectura financiară a prezentului este susținută de doi piloni cu acronime similare, dar roluri diferite. Pe de o parte, avem BlackRock Investment Stewardship (BIS), brațul prin care cel mai mare administrator de active din lume își exercită influența. BlackRock nu doar deține acțiuni, ci, prin acest departament de „stewardship", votează în consiliile de administrație ale celor mai mari companii de pe planetă, impunând standarde de guvernanță care modelează economia globală. Mai mult, BlackRock este motorul din spatele tokenizării, dorind să transforme orice activ real (clădiri, acțiuni, aur) într-un jeton digital.
Pe de altă parte, avem adevărata „Bancă a Băncilor Centrale": Bank for International Settlements (BIS) din Basel. Aceasta este instituția unde guvernatorii băncilor centrale (precum Fed sau BCE) se întâlnesc în secret pentru a coordona politicile monetare globale.
Între Realitate și Teoria Conspirației
Secretomania BIS a dat naștere celei mai mari teorii a conspirației financiare: ideea unui „Guvern Mondial din Umbră". Această teorie se hrănește din fapte reale: BIS beneficiază de un regim de imunitate totală în Elveția, similar unui stat suveran. Arhivele lor sunt inviolabile, poliția nu poate intra în sediul lor, iar oficialii nu răspund în fața legilor naționale.
Teoreticienii susțin că această imunitate a permis instituției să joace un rol ambiguu de-a lungul istoriei (inclusiv colaborarea cu Germania Nazistă pentru tranzacții cu aur) și că astăzi este centrul din care se dictează „Marea Resetare", scopul fiind controlul total asupra fluxurilor de capital și eliminarea suveranității naționale.
Revoluția Digitală: CBDC și Portofelul Cetățeanului
Inima strategiei BIS pentru viitor este introducerea Monedelor Digitale ale Băncilor Centrale (CBDC). Spre deosebire de numerarul actual, aceste monede vor fi găzduite în portofele digitale direct legate de identitatea noastră biometrică.
Acest sistem aduce cu sine conceptul de „bani programabili". Statul sau banca centrală ar putea, teoretic, să decidă unde poți cheltui banii, să le seteze un termen de expirare pentru a stimula consumul sau să restricționeze achizițiile care nu se aliniază cu anumite politici (de exemplu, amprenta de carbon). Această tehnologie promite eficiență și eliminarea criminalității, dar ridică semne majore de întrebare privind pierderea intimității și a libertății individuale.
mBridge și De-dolarizarea: Noua Geopolitică
La scară macro, BIS nu lucrează doar pentru cetățeni, ci și pentru state. Proiectul mBridge reprezintă o revoluție tehnologică ce permite țărilor să facă schimburi comerciale transfrontaliere instantanee, folosind monede digitale proprii, fără a mai avea nevoie de dolarul american sau de sistemul SWIFT (controlat de Occident).
Acest sistem, condus de bănci centrale din Asia și Orientul Mijlociu, accelerează procesul de de-dolarizare. Pentru prima dată în ultimul secol, hegemonia dolarului este subminată nu doar politic, ci și tehnic. Dacă statele pot plăti petrolul sau resursele direct în monede digitale locale prin mBridge, sancțiunile economice ale SUA își pierd puterea, iar ordinea mondială se fragmentează în blocuri financiare concurente.
Unirea celor două lumi
În final, viziunea BlackRock despre o lume în care totul este tokenizat se întâlnește cu infrastructura BIS (Registrul Unificat sau Unified Ledger). Rezultatul este un sistem financiar global complet digitalizat, extrem de eficient, dar care concentrează o putere fără precedent în mâinile câtorva instituții nealese.
Teza 1: Instrument de Stabilitate și Eficiență Economică
În această paradigmă, digitalizarea banilor sub egida BIS și a marilor administratori de active precum BlackRock este văzută ca o necesitate istorică pentru a salva un sistem financiar învechit, lent și predispus la erori.
- Eliminarea Fricțiunilor și a Costurilor: În prezent, o plată internațională trece prin 3-5 bănci corespondente și durează zile întregi. Sistemul mBridge și conceptul de Unified Ledger reduc acest timp la câteva secunde și costurile la aproape zero. Această eficiență poate debloca trilioane de dolari în capital care astăzi „stă blocat" în procese de decontare.
- Combaterea Economiei Gri și a Infracționalității: Într-un sistem bazat pe CBDC, spălarea banilor, evaziunea fiscală și finanțarea terorismului devin aproape imposibile. Fiecare unitate monetară are o istorie digitală, ceea ce permite statelor să colecteze taxe mai echitabil și să elimine corupția la nivel înalt.
- Incluziune Financiară: Portofelele digitale permit miliardelor de oameni care nu au acces la bănci tradiționale să intre în circuitul economic global folosind doar un smartphone, oferindu-le acces la creditare și economisire sigură.
- Stabilitate prin Programabilitate: În caz de criză economică, băncile centrale pot injecta lichiditate direct în portofelele cetățenilor (stimulus), asigurându-se că banii sunt cheltuiți exact în sectoarele care au nevoie de susținere, evitând astfel inflația generalizată sau tezaurizarea banilor de către bănci.
Teza 2: Instrument de Supraveghere și Control Total
Această teză susține că ne îndreptăm spre un model de „Capitalism de Supraveghere" în care autonomia individului este sacrificată pe altarul eficienței tehnocratice.
- Dispariția Intimității (Privacy): Spre deosebire de numerar, care este anonim, fiecare tranzacție CBDC lasă o urmă digitală permanentă. Statul și instituțiile financiare (precum cele din spatele BIS) vor ști nu doar cât cheltuiești, ci și unde, când și cu cine ești în momentul achiziției. Aceasta este infrastructura perfectă pentru un sistem de „credit social" similar celui din China.
- Banii ca Armă Politică: „Programabilitatea" banilor este, în această viziune, o metodă de control comportamental. Dacă opiniile tale politice sau stilul tău de viață nu coincid cu agenda oficială, portofelul tău digital poate fi restricționat sau înghețat instantaneu, fără proces sau drept de apel. Nu vei mai putea cumpăra nici măcar alimente dacă sistemul te marchează ca „neconform".
- Concentrarea Puterii la Elita Nealeasă: Dacă BlackRock controlează activele prin tokenizare și BIS controlează emisia banilor prin CBDC, puterea se mută definitiv din mâna guvernelor naționale alese democratic către un grup restrâns de tehnocrați și administratori de capital care nu răspund în fața nimănui.
- Riscul de Confiscare prin Inflație sau Dobânzi Negative: Într-un sistem fără numerar, nu mai poți „scoate banii de la bancă" în caz de criză. Dacă banca centrală decide să introducă dobânzi negative de -5% pentru a forța consumul, banii tăi se vor evapora pur și simplu din portofelul digital, fără ca tu să ai vreo metodă de a-ți proteja economiile.
Diferența dintre cele două teze nu stă în tehnologia folosită (care este aceeași), ci în intenția celor care o controlează. Dacă prima viziune promite o lume a prosperității fără bariere, a doua avertizează asupra unei „închisori digitale" din care nu mai există evadare.
