România își distruge intenționat turismul la Marea Neagră în beneficiul Albaniei, Bulgariei, Greciei și Turciei. Cine încasează șpăgile falimentului HoReCa?!
Postat la: 04.05.2026 |
Refuzul autorităților de a respecta legea care prevede deschiderea sezonului estival pe 1 Mai a facut un eșec total din turismul pe litoral: lipsesc autorizații, sunt întârziate lucrările necesare pentru amenajare, iar Ministerul Mediului și Ministerul Economiei nu au găsit o variantă optimă de colaborare nici între instituții, nici cu administrația locală, nici cu mediul de afaceri. Hotelierii au făcut o listă scurtă, cu 4 puncte pe care ar trebui să le rezolve Ministerul Economiei.
Hotelierii, proprietarii de baruri, restaurante, terase și operatorii plajelor au încercat să atragă vizitatorii, au amenajat cât au putut, pe banii lor, dar sprijinul autorităților locale și centrale a lipsit și în acest an. Agențiile de turism care vor să vândă vacanțe pe litoralul românesc sunt în egală măsură afectate de lipsa de interes a instituțiilor statului. Mai mult, toți antreprenorii care lucrează în turism și industriile conexe se plâng de piedici puse de autorități, nu doar de neimplicarea acestora în amenajarea corespunzătoare a stațiunilor, în autorizare, control și îndrumare - toate acestea fiind necesare pentru buna desfășurare a activităților din turism.
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) - cel mai vechi patronat al hotelierilor din România - a transmis Ministerului Economiei patru puncte pe care ar trebui să le rezolve urgent:
- Primul punct se referă la situația plajelor care rămân neprietenoase cu turiștii, nu din cauza operatorilor care au câștigat licitațiile și investesc în amenajări, ci din cauza autorităților. FPTR a transmis că ar trebui să țină cont de situația reală a beach-barurilor pentru care nu ar trebui să fie nevoie de autorizație de construire, ci doar de aviz de la Primărie, fiind construcții provizorii. S-a legiferat eliminarea autorizației doar pentru barurile de pe plajă care au până la 21 de metri pătrați, dar toți cei din industria ospitalității au cerut modificarea normativului, pentru a include baruri din materiale ușoare care au o suprafață de până la 60 de metri pătrați, fiind vorba despre construcții provizorii, nu despre clădiri cu fundație - situație prevăzută chiar de legislația din domeniul construcțiilor, dar exceptată doar pentru barurile de pe plajă.
- Al doilea punct se referă la nevoia de a se crea un departament în cadrul Direcției de turism din minister care să se ocupe numai de propuneri de modificare și completare a legislației și să existe o relație directă a acestui departament cu reprezentanții industriei ospitalității, după mulți ani în care miniștrii Economiei nu au reușit nici măcar să afle, în perioada mandatelor, care sunt problemele din acest domeniu.
- Al treilea punct se referă la emiterea unui ordin de ministru pentru modificarea și completarea ordinului privind constituirea Consiliului Consultativ al Turismului (CCT), pe baza unor principii noi de organizare și funcționare, astfel încât să includă organizații patronale reprezentative pentru turism, asociații de promovare, asociații profesionale în domeniul turismului, operatori economici semnificativi din turism și reprezentanți ai mediului academic.
- Ultimul punct de pe lista FPTR cere modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al OMD-urilor (Organizațiilor de Management al Destinației) - acesta a fost „uitat" după ultima modificare legislativă, astfel încât nimeni nu verifică modul în care sunt cheltuiți banii în aceste instituții și nimeni nu poate fi tras la răspundere.
„Având în vedere că, în prezent, se refuză în mod sistematic efectuarea unor controale cu caracter de informare și îndrumare privind activitatea OMD-urilor, apreciem că este necesară completarea ROF-ului cu atribuții specifice pentru această nouă structură, creată la inițiativa ministerului. În același timp, subliniem că nu se va exercita un control asupra modului de cheltuire a banului public de către OMD-uri. FPTR își menține propunerile formulate în ultimul an către conducerea ministerului și către direcțiile de specialitate, cu precizarea că niciuna dintre acestea nu a fost soluționată până în prezent", a transmis asociația patronală a hotelierilor.
Proprietarii de hoteluri de pe litoral spun că sezonul estival ar fi trebuit să fie deschis cu toate problemele administrative rezolvate, dar este vina autorităților că lucrurile nu merg, de mulți ani, așa cum ar trebui. De aceeași părere sunt și reprezentanții agențiilor de turism și proprietarii de baruri, restaurante și terase de la malul mării, în timp ce toți acești reprezentanți ai industriei ospitalității se străduiesc, în fiecare an, să suplinească ceea ce instituțiile statului refuză să rezolve.
„Principalii vinovați de ratarea deschiderii sezonului estival în condiții decente sunt reprezentanții administrației publice locale, ministrul Mediului și ministrul Economiei, care în prezent coordonează autoritatea centrală pentru turism. Mamaia nu mai îndeplinește criteriile pentru stațiune de interes național. Cunoscând de mult timp operatorii economici din zonă, consider că principalul vinovat este primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac. Acesta și-a exprimat public părerea despre turism, spunând că nu îl interesează turismul în Mamaia, pentru că nu-i aduce venituri la bugetul local. Același lucru l-a reafirmat cu o zi înainte de deschiderea oficială a sezonului, în prezența reprezentanților Ministerului Economiei și a președintelui OMD Mamaia-Constanța - al cărei președinte este și consilierul personal al primarului. Un alt exemplu, care poate fi considerat nesemnificativ este că începând cu 1 aprilie 2026, Primăria municipiului Mangalia nu mai colectează sacii cu deșeurile vegetale din stațiuni, pe motiv că nu mai are bani", a declarat, pentru Jurnalul, Nicolae Istrate, vicepreședinte FPTR.
Despre declarațiile primarului Chițac, lipsa de implicare a instituțiilor și piedicile pe care le pun autoritățile centrale și locale vorbesc și reprezentanții agențiilor de turism. „Este pentru prima oară, în ultimii 20 de ani, cred, dacă nu mai mult, când Litoralul nu se deschide, efectiv, de 1 Mai. Nu s-a făcut nicio deschidere oficială, deși ministrul Darău a fost la o întâlnire cu patronatele de pe Litoral - prost organizată, de altfel -, pe 30 aprilie. Nici nu se putea organiza un astfel de eveniment, hotelurile fiind aproape toate închise. În plus, Secretarul de Stat care se ocupa de turism, Laurențiu Gîdei, fiind membru PSD, și-a dat demisia pe 29 aprilie. Oricum, hotelurile nu se deschid, din motive economice - pur și simplu, vânzările de 1 Mai au fost extrem de slabe. Pentru un hotel nu este eficient să deschidă 3 zile, de 1 Mai, să aducă zeci sau sute de salariați, apoi să închidă și să redeschidă în iunie. Cred că vă aduceți aminte de declarațiile primarului Chițac, de anul trecut, când a afirmat că nu îl interesează turismul, pentru că nu îi aduce venituri. A reiterat aceste declarații, zilele trecute. Practic, primarul Constanței nu este interesat de turism. Cel din Mangalia, Cristian Radu, ar trebui să fie direct interesat, fiind proprietar, împreună cu soția, a 3 hoteluri. Litoralul este sub asediul Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, care, de exemplu, la Năvodari a demolat toate beach-barurile. Fie că nu au PUZ, o parte dintre ele, fie nu sunt racordate la canalizare. Deci, nu vom avea beach-barurile în acest an", a explicat și Alin Burcea, fostul CEO al agenției de turism Paralela 45 și fost președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), până acum două săptămâni.
Reprezentanții industriei ospitalității mai spun că prețurile de pe litoral sunt mărite de taxele și impozitele aplicate de stat, în condițiile actuale, în care oricum traversăm o perioadă cu majorări ale prețurilor carburanților și ale facturilor la utilități, electricitate, gaze etc. în timp ce alte state sprijină turismul, inclusiv prin reducerea de taxe și impozite sau chiar acordă subvenții - de exemplu, Bulgaria, Grecia și Turcia, adică principalii competitori ai turismului pe litoral -, România îngreunează situația și suprataxează industria ospitalității, ajutând astfel concurența și exodul turiștilor români spre celelalte destinații, în detrimentul României.
„Prețul plajelor s-a triplat, deci vom avea, probabil, doar 50-60% din plaje funcționale în acest an. La ce scăderi de vânzări sunt, de 25-30%, nici nu rentează să fie deschise mai multe plaje. În plus, la 1 Mai, plajele arată ca și cum ar fi părăsite, Apele Române Dobrogea nu le aranjează, nu le curăță. În Mamaia sunt încă pline de scoici. Deschiderea sezonului este un eșec al tuturor. În primul rând, încă actualul prim-ministru Bolojan nu a fost, de la bun început, interesat de turism. De la începutul mandatului său nu a spus măcar o dată cuvântul «turism». Pentru el, pentru Dragoș Anastasiu, pentru doamna Gheorghiu, suntem niște infractori care nu declară încasările, niște evazioniști", mai spune Alin Burcea.
Acesta a amintit și, la fel ca hotelierii, de voucherele de vacanță care au fost, practic, tăiate de actualul guvern, generând, de la începutul anului trecut scăderi semnificative în turism și, implicit, în economia României. La aceste tăieri se adaugă și creșterea TVA și a tuturor taxelor, în general, situație care a dus la scăderea puterii de cumpărare a populației, începând de anul trecut, ceea ce s-a reflectat și în scăderile de vânzări din turism.
„În fapt, acesta este și temeiul moțiunii de cenzură. Miniștrii nu înțeleg și nu le pasă de turism. Nici lui Bogdan Ivan, nici lui Radu Miruță, nici lui Irinel Darău care parcă ar vrea să facă ceva, dar nu îi iese. Diana Buzoianu a desființat barurile și a crescut chiriile la plaje, deci e tot anti-turism. Primarii... toți o apă și-un pământ. La turiști străini suntem, cu 2,4 milioane, pe ultimul loc în Europa, rușinos. Deși aeroportul Mihail Kogălniceanu s-a modernizat, în această vară vom avea, din informațiile mele, doar un singur charter de turiști străini din Polonia, adus de Rainbow Tours", mai spune Alin Burcea.
Deși asociațiile patronale nu se înțeleg între ele și nu colaborează, au aceleași probleme cu autoritățile centrale și locale, iar punctele lor de vedere sunt aceleași. Și reprezentanta asociației patronale RESTO Constanța, Corina Martin, a declarat, pentru Jurnalul, că HoReCa a deschis sezonul estival pe litoral prin forțe proprii, ca în fiecare an, în timp ce instituțiile au fost aproape absente, iar ministrul Economiei și USR Constanța au organizat o întâlnire cu reprezentanții industriei ospitalității la care patronatul nu a fost nici măcar invitat.
„De foarte mulți ani, noi facem deschiderea sezonului - patronate, organizatori de evenimente, OMD-uri. Noi ne-am concentrat pe evenimente și hoteluri. Restul e treaba autorităților. Sudul nu deschide niciodată de 1 Mai, pentru că sunt altfel de stațiuni. Au rezervări de sejur lung, de vară, în general. Stațiunile nu sunt pregătite total nici în nord, de 1 Mai, dar plajele ar trebui să fie amenajate de Ministerul Mediului. În această privință, noi am epuizat toate resursele. Ministrul Economiei a venit la Constanța și USR Constanța a organizat o întâlnire cu operatorii privați joi, 30 aprilie, dar noi (RESTO) nici măcar nu am fost invitați", a explicat și Corina Martin, pentru Jurnalul.
Toate patronatele au criticat evenimentul organizat de USR Constanța pentru ministrul Economiei, tocmai pentru că acțiunea a avut loc în paralel cu tot ceea ce făceau efectiv hotelierii, agențiile de turism și proprietarii de restaurante, hoteluri, plaje etc. Niciun reprezentant real al industriei ospitalității nu a înțeles de ce acest eveniment a fost organizat la nivel de parttid și nu de minister, ținându-se cu ușile închise, în loc să fie o acțiune oficială de deschidere a sezonului estival pe litoral, la care să fie invitați toți reprezentanții turismului și ai HoReCa.
