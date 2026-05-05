Orgiile ca ritualuri secrete de invocare a "entităților divine" în toate marile religii ale antichității

Autor: Dr. Heather Lynn

La sfârșitul anilor 1780, un fost evreu de origine poloneză, devenit catolic, pe nume Jacob Frank, își ținea curtea într-un conac de lângă Frankfurt, sub protecția nobilimii locale. Se autointitula baron polonez. Autoritățile locale îi tolerau prezența deoarece îi fermecase pe oamenii potriviți și sosise cu o avere considerabilă. Adepții săi, care se numărau cu miile la apogeul său și îi finanțaseră stilul de viață prin donații provenite de la o rețea de cripto-convertiți răspândiți în Austria habsburgică, Polonia și statele germane, îi spuneau prin diverse titluri. Cel mai precis era cel pe care îl folosea el însuși. El era Marele Frate.

În teologia lui Frank, Marele Frate (Big Brother) era un rol cosmologic specific și nu figura de supraveghere pentru care George Orwell avea să inventeze expresia o sută cincizeci de ani mai târziu. Rolul era cel al Mesiei de etapa următoare, figura care urma să sosească după ce Mesia anterior, Sabbatai Zevi, își încheiase coborârea necesară în impuritate prin apostazia sa la islam în 1666. Frank învăța că Sabbatai fusese prima etapă a mântuirii. Sabbatai coborâse. Sabbatai eșuase public, în sensul că lumea nu recunoscu eșecul ca mântuire. Următoarea etapă necesita pe cineva care să împingă coborârea mai departe, să încalce sistematic fiecare lege care lega cosmosul și să o facă sub cadrul teologic explicit că încălcarea era operațiunea. Frank era acel cineva. Big Brother era Mesia coborât a cărui sarcină era să mântuiască universul prin încălcarea lui.

Fiica sa, Eva, care a trăit alături de el și a condus cercul interior după moartea sa, era considerată de adepți ca fiind încarnarea Shekhinah, prezența feminină a lui Dumnezeu care locuiește în interior. Unirea sexuală cu ea, simbolică sau reală, era considerată sacramentul mântuitor central al mișcării.

Riturile de la conac nu erau orgii în sensul colocvial modern, adică nu erau petreceri. Riturile erau practici structurate, desfășurate sub o autorizație teologică specifică, în condiții de lumină stinsă, participanții înțelegându-se pe ei înșiși ca punând în scenă coborârea divinului în impuritate, cu scopul de a răscumpăra scânteile prinse acolo. Doctrina care autoriza actul se numește ibbur. În Cabala lurianică, ibbur este impregnarea unui suflet de către altul, locuirea temporară a unui suflet superior într-un vas inferior.

Sabbateanii și frankiștii au folosit doctrina ibbur pentru a susține că participanții la ritualurile lor transgresive nu comiteau transgresiunea ca ființe individuale. Agentul actului nu era omul. Agentul era scânteia divină coborâtă care acționa prin vasul uman. Actul de transgresiune, săvârșit de sufletul superior prin vasul inferior, nu era, așadar, păcat, ci teurgie. Păcatul devenea mântuire. Transgresiunea devenea sacrament.

Aceasta nu este o metaforă în sursele frankiste. Doctrina lui Frank, transpusă de adepții săi în cuvintele adunate numite Słowa Pańskie (Cuvintele Domnului), este explicită. Legea trebuie încălcată pentru ca Mesia de nivel superior să se manifeste. Încălcarea este acțiunea. Corpul participantului este aparatul. Participantul nu este operatorul.

Preoțimile istorice ale fiecărei tradiții misterice dezvoltate de pe pământ au înțeles același principiu pe care Frank l-a articulat la curtea sa în 1788. Participantul la ritul de nivel înalt nu este operatorul. Corpul participantului este aparatul. Operatorul este entitatea care a fost invocată prin actul ritualic, iar entitatea folosește vasul uman pentru a îndeplini actul.

Aceasta este partea tehnologiei pe care preoțimile au rezervat-o cercului interior timp de cinci mii de ani. Aceasta este ceea ce Aleister Crowley a sistematizat prin Ordo Templi Orientis la sfârșitul secolului al XIX-lea și ceea ce Jack Parsons a încercat să ducă mai departe în deșertul Mojave în 1946, cu L. Ron Hubbard ca scrib. Acesta este ceea ce Consiliul celor Nouă și-a numit pe sine în fața lui Andrija Puharich și Phyllis Schlemmer într-o serie de sesiuni din 1974 și 1975 la care Gene Roddenberry a participat, a luat notițe și a codificat în cosmologia Star Trek: The Next Generation înainte de deteriorarea carierei sale din ultima perioadă.

Acesta este, de asemenea, ceea ce se lansează chiar acum, în 2026, către populația generală prin normalizarea culturală a sexului în grup, circuitul festivalurilor transformatoare, economia atelierelor derivate din Esalen, tradițiile contemporane de meditație în grup și infrastructura grupului-semințial Lucis Trust care operează cu statut consultativ la Națiunile Unite.

Orgiile erau ritualuri de invocare, nu doar petreceri swinger. Ni s-a spus pe tot parcursul vieții noastre culturale că termenul „orgie" denotă exces, decadență, libertinism sau, în registrul contemporan, eliberare sexuală. În vocabularul de lucru al preoțimilor care au dezvoltat tehnologia, termenul denotă cu totul altceva. Orgia este configurația. Configurația este tehnologia. Tehnologia cheamă.

Templul Kandariya Mahadeva din Khajuraho, finalizat sub dinastia Chandela în jurul anului 1030 e.n. Sculpturile erotice de pe pereții exteriori au fost reinterpretate de turismul modern ca o celebrare a sexualității umane. Conducătorii dinastiei Chandela aveau influențe tantrice și kaula documentate, iar sculpturile sunt interpretate de cercetători serioși, printre care Devangana Desai, ca iconografie ritualică, mai degrabă decât ca decor.

Cuvântul englezesc „orgie" provine direct din grecescul orgia, care nu însemna ceea ce înseamnă acum. Orgia se referea în mod specific la riturile secrete ale cultelor misterice, în special la riturile dionisiace. Termenul grecesc nu avea nicio implicație de exces sexual în sensul modern. El denota activitățile rituale structurate efectuate de inițiații tradițiilor misterelor, desfășurate în stări alterate, în geometrii specifice, cu cadrul doctrinar care autoriza participanții ca vase pentru entitățile invocate de rit.

Sensul contemporan al cuvântului „orgie" ca activitate sexuală de grup este o prăbușire culturală ulterioară a ceea ce cuvântul se referea inițial. Articolul pe care îl citiți reprezintă recuperarea sensului original. Dacă sensul original al cuvântului orgia era riturile secrete ale cultelor misterelor, cine a păstrat acel sens de-a lungul colapsului cultural? Cine mai practica riturile după ce cultura generală a uitat la ce se referea cuvântul?

Materialul frankist este cel mai clar caz documentat în care licența teologică este articulată sistematic. Ganachakra tantrică, thiasosul dionisiac, cultul templului egiptean, sabatul vrăjitoarelor medieval, așa cum îl descriu mărturisirile din procese, riturile sabateene și frankiste, toate funcționează pe același principiu. Geometria ritului contează. Numărul participanților contează. Pregătirea doctrinară a participanților contează. Ceea ce nu contează, în practică așa cum o înțelegeau preoțeștii, este consimțământul participanților în sensul modern, deoarece participanții nu sunt operatorii. Operatorii sunt entitățile pe care ritualul le invocă.

Am abordat operațiunea diadică în Money, Sex, and Sorcery. Doi operatori, intenție concentrată, substanța produsă curge către imaginea menținută în momentul punctului culminant. Lucrarea diadică produce ofrandă. Substanța curge de la partea umană a tranzacției către partea divină. Randamentul este limitat de ceea ce pot produce două sisteme nervoase. Randamentul este producția energetică pe care sistemul parazitar o extrage din sistemul nervos uman. Este ceea ce Robert Monroe a numit loosh. Este motivul pentru care ritualul există.

Lucrarea de grup produce altceva. Participanți multipli într-o geometrie specifică, angajați sexual, în stări alterate, cu cadrul doctrinar care autorizează corpul uman ca vas mai degrabă decât ca agent, produc condițiile în care entitățile pot intra funcțional în rit. Entitățile sosesc. Entitățile folosesc corpurile. Substanța produsă este generată prin activitatea entităților folosind participanții umani, nu prin ofranda participanților. Randamentul este calitativ diferit deoarece sursa este diferită.

Preoțimea a rezervat această tehnologie. Acum o oferă unei populații care nu știe ce este. Aveți nevoie de cadrul lurianic pentru a înțelege ce făceau de fapt frankiștii, deoarece teologia frankistă este o extensie radicală a unei doctrine mistice evreiești mult mai vechi, care străbate cercul din Safed al secolului al XVI-lea și se regăsește în fiecare tradiție cabalistică care a urmat.

Teologia frankistă se bazează pe Cabala lurianică, sistemul cosmologic articulat de Isaac Luria la Safed în anii 1570. Versiunea scurtă, pentru cititorii care nu sunt familiarizați cu opera mea, este că universul din sistemul lurianic este rupt. Scânteile divine au căzut în kelipot, cochiliile impurității, când vasele originale ale creației s-au spulberat. Sarcina cosmică-mântuitoare este tikkun, adunarea și înălțarea acelor scântei înapoi la sursa lor. Am prezentat arhitectura completă în articolul meu despre Charlie Kirk de la începutul acestui an, pentru cititorii care doresc să aprofundeze subiectul. Ceea ce contează aici este ce au făcut sabateenii și frankiștii cu acest cadru.

Cercul lui Luria a rezolvat sarcina tikkunului prin rugăciune, meditație și acte rituale efectuate în conformitate cu legea evreiască. Sabbateenii, care au apărut un secol mai târziu în jurul figurii lui Sabbatai Zevi, au rezolvat-o diferit. Sabbatai s-a autoproclamat Mesia în 1665 și 1666. Când sultanul otoman i-a prezentat alegerea între convertirea la islam sau moarte, Sabbatai s-a convertit. Mișcarea, în loc să se prăbușească, a dezvoltat o teologie sofisticată pentru a explica de ce Mesia a trebuit să coboare în impuritate. Nathan din Gaza, teologul șef al lui Sabbatai, a articulat doctrina în Tratatul său despre dragoni.

Sufletul lui Sabbatai era structurat în mod unic pentru a coborî în kelipot și a răscumpăra direct scânteile prinse acolo. Apostazia a fost reinterpretată nu ca un eșec, ci ca o coborâre necesară a Mesiei. Doctrina are un nume: Mitzvah ha-ba'ah ba-aveirah, porunca împlinită prin încălcare. Eseul lui Gershom Scholem, „Răscumpărarea prin păcat", rămâne lucrarea științifică fundamentală în acest domeniu (Scholem 1971).

Sabbateanii radicali au dus doctrina la practica ritualică. Comunitățile Dönmeh din Salonic, descendenți ai convertiților sabbateeni la islam care și-au păstrat practica sabbateană secretă de-a lungul generațiilor, sunt menționate atât în surse interne, cât și ostile, ca practicând rituri antinomiste care implicau cupluri căsătorite adunându-se în condiții de lumină stinsă și angajându-se în schimburi sexuale rituale care încălcau legăturile conjugale permise de legea evreiască. Transgresiunea era teurgie. Participanții efectuau tikkun coborând în impuritate și ridicând scânteile prinse acolo.

Frank a dus doctrina la punctul ei extrem. El a învățat că orice lege, inclusiv legea sabateană, trebuie încălcată pentru ca Mesia următoarei etape să se manifeste. Curtea de la conac a pus în aplicare acest lucru în mod sistematic. Cartea lui Pawel Maciejko, The Mixed Multitude, documentează riturile în detaliu (Maciejko 2011). Traducerea în engleză a lui Harris Lenowitz a cărții The Words of the Lord vă prezintă doctrina lui Frank în propriile sale cuvinte (Lenowitz 2004).

Mecanismul care a autorizat teologic încălcarea este doctrina ibbur pe care am menționat-o la început. În Cabala lurianică standard, ibbur este locuirea temporară a unui suflet într-un alt corp. Un suflet superior coboară într-un vas inferior pentru un scop mântuitor specific, îndeplinește acțiunea pe care sufletul superior este structurat în mod unic să o îndeplinească și se retrage. Vasul inferior, participantul uman, nu este agentul acțiunii. Vasul inferior este aparatul prin care sufletul superior îndeplinește lucrarea.

Aplicarea frankistă a doctrinei ibbur la ritul sexual transgresiv este teologic curată. Participantul nu comite transgresiunea ca sine individual. Participantul găzduiește un suflet superior, identificat în multe cazuri ca un fragment din propriul suflet al Mesiei coborât, care îndeplinește teurgia mântuitoare prin corpul participantului. Participantul nu este operatorul. Scânteia divină coborâtă este operatorul.

Aceasta este afirmația care străbate fiecare tradiție misterică dezvoltată. Participantul nu este operatorul. Tehnologia permite entităților, indiferent de identificarea lor cosmologică în vocabularul local, să intre în vasul uman și să-l folosească. Tradiția sabateană-frankistă este cel mai clar caz din documentația occidentală, deoarece doctrina este articulată sistematic și sursele primare au supraviețuit. Același principiu străbate fiecare altă tradiție dezvoltată care a funcționat la acest nivel.

Ritualurile tantrice ganachakra păstrează mecanismul în practica vie. Kaulajnananirnaya, atribuită maestrului Matsyendranath din secolul al IX-lea, prezintă ritualul central cu precizie inginerească. Opt practicante se așează într-un cerc corespunzător celor opt direcții. O a noua figură ocupă centrul. Poziția se numește navayogini chakra, roata celor nouă yogini. Textul precizează în mod explicit că participanții nu sunt opt oameni și un om. Participanții sunt deva-rupa, sub formă de zei. Yoginele sunt prezente în rit, folosind corpurile umane ale practicantelor ca vase pe durata lucrării. Cartea lui David Gordon White, Kiss of the Yogini, este sursa științifică serioasă privind acest material (White 2003).

Cultele misterioase grecești funcționau pe un principiu similar. Thiasosul dionisiac, grupul de adepți care intrau în frenezia bacchică în cadrul ritualurilor lui Dionis, era considerat a-l găzdui pe Dionis în corpurile lor pe durata ritualului. Euripide, scriind Bacantele în 405 î.e.n. pentru un public atenian care înțelegea riturile din proprie experiență, prezintă bakcheia ca starea reală de a-l avea pe Dionis în interiorul participantului, dirijând acțiunea. Termenul grecesc enthousiasmos, de la en (în) și theos (zeu), înseamnă exact acest lucru. Participantul îl are pe zeu în interior.

Conținutul sexual al riturilor dionisiace este documentat în iconografia pieselor cu satiri și în picturile de pe vasele care s-au păstrat. Participanții la thiasos se angajau în acte sexuale cu figuri pe care ritualul le identifica ca fiind Dionis și satirii săi. Participanții nu făceau sex între ei în costume. Participanții erau corpurile prin care Dionis și satirii făceau sex între ei, folosind corpul uman ca instrument.

Cultul templului egiptean funcționa în același mod. Faraonul, în teologia egipteană dezvoltată, era Horus în timpul vieții și Osiris după moarte. Regina era Isis și Hathor. Ritualul hieros gamos al jubileului heb-sed îi plasa pe faraon și pe regină în rolul de întruchipări funcționale ale lui Osiris și Isis, preoțimea ocupându-se de geometria templului, de substanțele farmacologice administrate participanților și de protocoalele elaborate de-a lungul secolelor pentru a asigura stabilitatea acestei întruchipări.

Templul sumerian al lui Inanna a implementat același proces prin intermediul preotesei care a săvârșit căsătoria sacră cu regele sau cu înlocuitorul său. Preoteasa era Inanna pe durata ritului. Regele era Dumuzi. Substanța produsă de uniune a fost generată prin activitatea zeităților folosind corpurile umane. Templul a colectat recolta prin arhitectura instituțională a preoțimii.

Mărturisirile din procesele medievale ale vrăjitoarelor, oricât de nesigure ar fi ele în ceea ce privește conținutul lor factual specific, descriu în mod consecvent sabatul ca un rit în care participanții intrau în stări alterate, întâlneau figura pe care o înțelegeau ca fiind diavolul și se angajau în acte sexuale cu acesta și între ei, în aranjamente geometrice pe care examinatorii preoțești le recunoșteau ca fiind inversiuni ale riturilor creștine.

Arhitectura este aceeași cu cea a riturilor păgâne mai vechi care au supraviețuit în practica populară pe parcursul perioadei medievale. Participanții intrau în stări de întrupare divină cu o inteligență diferită de cealaltă parte a contactului. Modelul este consecvent în toate culturile care nu au avut nicio posibilitate de contact istoric între ele. Sexul ritual de grup într-o geometrie specifică produce întruparea stabilă a inteligențelor non-fizice în corpurile umane. Vocabularul variază, dar substructura nu.

Consiliul egiptean care guverna cosmosul era Enneada din Heliopolis, nouă zei structurați în trei generații descendente dintr-o singură sursă. Consiliul sumerian Anunna era format din trei noduri principale deasupra a șapte decretori. Din nou, nouă. Tradiția greacă îi atribuie lui Apollo nouă muze. Cosmosul nordic are nouă lumi. Calendarul aztec are nouă Lorzi ai Nopții. Ierarhia angelică creștină are nouă coruri de îngeri aranjate în trei triade. Navayogini tantrică este formată din opt participanți în jurul unui al nouălea central. Culturi fără nicio posibilitate de contact istoric au raportat aceeași topologie organizațională.

În 1952, în Glen Cove, Maine, un grup din jurul medicului Andrija Puharich a început să primească comunicări de la inteligențe care s-au identificat drept Consiliul celor Nouă. Entitățile au susținut că sunt aceleași entități pe care preoțimea egipteană le numea Ennead. Ele au afirmat că nouă era structura lor organizațională, că această structură a fost constantă pe întreaga perioadă istorică a umanității și că fiecărei preoțimi care a reușit vreodată să intre în contact direct cu ele i s-a arătat aceeași geometrie.

Geometria nu este o proprietate a culturilor umane care au primit-o. Geometria este o proprietate a entităților. Nouă este formația care produce un contact stabil cu consiliul în care entitățile se organizează. Templul este implementarea materială a geometriei. Ritualul este implementarea temporală. Participanții completează arhitectura. Se pare că, atunci când formația este asamblată corect, entitățile sosesc.

Preoțimile istorice au rezervat această tehnologie cercului restrâns. De-a lungul ultimilor o sută de ani, două figuri au încercat să împingă arhitectura în afara cadrelor protectoare ale tradițiilor istorice, iar înregistrarea documentară a ceea ce li s-a întâmplat este cea mai importantă informație pe care o avem pentru a înțelege ce va face actuala implementare participanților la ea.

Jack Parsons a realizat Babalon Working în deșertul Mojave în 1946, cu L. Ron Hubbard ca scrib. Ritualul a fost o încercare de a o invoca pe figura pe care Crowley o numise Babalon, Curva mântuită a Babilonului, pentru a se încarnă printr-o secvență de rituri sexuale și comunicări canalizate. Parsons era un inginer aerospațial, cofondator al Laboratorului de Propulsie Jet și un practicant serios al tradiției crowleyene. Nu era un amator. Ritualul a fost desfășurat cu toată seriozitatea teologică, folosind rituri pe care Parsons le studiase în corpusul crowleyan și le dezvoltase ulterior pe cont propriu.

Gene Roddenberry a participat la ședințele Consiliului celor Nouă la reședința lui Andrija Puharich din Ossining, New York, în anii 1974 și 1975. Ședințele au fost conduse cu Phyllis Schlemmer ca medium. Cei Nouă au vorbit prin ea într-o engleză simplă. Ei s-au identificat ca fiind Enneada egipteană, și-au asumat responsabilitatea pentru direcția civilizației umane de-a lungul întregii perioade istorice și au dictat materiale pe care Roddenberry le-a notat și le-a codificat în cosmologia Star Trek: The Next Generation, pe care a dezvoltat-o și a produs-o până la sfârșitul anilor 1980.

Ambii bărbați au consemnat ceea ce au făcut. Ambii au suferit de deteriorarea cauzată de contactul repetat, pe care preoțeștii din trecut știau că o va suferi oricine ar fi încercat să lucreze în mod susținut cu entitățile din afara protocoalelor de protecție. Parsons a murit la șase ani după „Babalon Working", ucis într-o explozie de laborator în 1952, în circumstanțe care nu au fost niciodată explicate în mod satisfăcător. Deteriorarea din ultima parte a carierei lui Roddenberry este documentată în literatura biografică, iar un interviu din perioada sa târzie, care circulă pe internet de câțiva ani, îl arată vorbind despre fete tinere într-un limbaj pe care îl va recunoaște oricine a citit materialele frankiste.

Parsons a închiriat o porțiune din deșertul Mojave, în afara orașului Pasadena, în ianuarie 1946. Ritualul pe care îl dezvoltase, bazându-se pe Liber Cheth și Liber 49 ale lui Crowley, împreună cu propriile sale modificări, era o secvență de rituri desfășurate pe parcursul a unsprezece nopți. Hubbard a servit ca scrib și ca vizionar, participantul al cărui rol era să perceapă ceea ce se întâmpla în timpul ritualului și să-i raporteze lui Parsons în timp real. Geometria era triadică, cu Parsons ca operator, Hubbard ca vizionar și figura lui Babalon ca entitate invocată prin ritual.