Jurnalista dată în judecată de directorul FBI dezvăluie cum a aflat de "comportamentul haotic și consumul excesiv de alcool" al lui Kash Patel

Jurnalista Sarah Fitzpatrick, de The Atlantic, dată în judecată pentru defăimare de directorul FBI, Kash Patel, își apără public ancheta și explică în detaliu cum a documentat materialul controversat: pe baza a zeci de surse din interiorul instituțiilor de securitate, verificări încrucișate și un proces editorial riguros.

Într-o intervenție la Radio Atlantic, aceasta a susținut că „stă în picioare fiecare cuvânt" din articol și a dezvăluit că, după publicare, a fost contactată de noi surse care îi confirmă informațiile, în ciuda presiunilor și climatului de teamă din interiorul FBI. Sarah Fitzpatrick, jurnalista de la Atlantic, a scris un articol despre cum colegii directorului FBI, Kash Patel, sunt alarmați de ceea ce descriu drept un comportament haotic și consum excesiv de alcool. Sursele jurnalistei au declarat, în repetate rânduri, că membrii echipei sale de securitate ar fi avut probleme în a-l trezi pe Patel.

Jurnalista a relatat și un episod de anul trecut, unde s-ar fi solicitat accesul la „echipamente speciale", folosite în mod normal de echipele SWAT pentru a intra prin efracție în clădiri, deoarece Patel nu răspundea din spatele ușilor încuiate. Patel a numit povestea o „minciună" și la începutul săptămânii a dat în judecată The Atlantic pentru defăimare. Când a fost întrebat despre acest lucru la o conferință de presă de marți, el a spus: „Pot spune fără echivoc că nu ascult niciodată mafia știrilor false. Și când devin mai zgomotoase înseamnă doar că îmi fac treaba."

Jurnalista a anunțat în interviul dat postului de radio că, după publicarea articolului, a fost „inundată" de surse care îi întăresc relatarea și: „susțin fiecare cuvânt din acest raport". Fitzpatrick spune că sursele sale au fost reticente în a-și exprima îngrijorările prin canalele tradiționale, deoarece Patel a contribuit la un climat de frică în cadrul departamentului, obligându-i pe angajați să facă chiar teste poligraf. Patel este un apropiat și un suspus al președintelui Donald Trump, până acum concediind mai mulți agenți FBI implicați în anchetele privindu-l pe pereședinte.

"Au fost oameni care au considerat că acest comportament nu era doar jenant, nepotrivit, ci și că reprezenta o vulnerabilitate la adresa securității naționale și că, prin urmare, americanii erau probabil mai puțin în siguranță", a declarat Fitzpatrick, la Radio Atlantic. Ea a relatat că toată povestea a început cu o ilustrare clară a "paranoiei" Lui Kash Patel, care s-a întâmplat pe 10 aprilie. "Era într-o seară de vineri. Și încerca să se conecteze la un sistem intern al FBI-ului. Dar nu reușea. Și aproape imediat, fără să aștepte verificarea, a îceput să-și sune aliații, personalul și să spună: "Am fost concediat ..." Și asta a declanșat panică la Washington. Oamenii din cadrul FBI sunau la Casa Albă întrebând: este Kash Patel încă directorul FBI? Și dacă nu, cine este la conducerea FBI-ului?", a spus jurnalista.

Fitzpatrick a dat câteva exemple din ceea ce ce i-au relatat sursele sale despre comportamentul lui Patel. "Deci, acestea includ absențe inexplicabile sau consum de alcool în locuri publice sau semipublice, în contextul a ceea ce colegii săi percep ca exces. Situații în care nu a fost disponibil să se implice în decizii foarte specifice la nivel înalt, pe care doar directorul le putea aproba. Se știa în tot FBI-ul, membrii Departamentului de Justiție și membrii Casei Albe că echipa sa de securitate avea dificultăți în a-l contacta în spatele ușilor închise. Și cred că asta e ceea ce, de fapt, a provocat alarmă în cadrul forțelor de Securitate", a afirmat jurnalista. Ea a explicat că directorul FBI ar fi fost "indisponibil" în multe situații în care era absolut necesară prezența sa.

"Au existat mai multe ocazii în care echipa sa de securitate, care este responsabilă pentru două lucruri - protejarea lui și posibilitatea de a-l mișca rapid - nu a putut face acest lucru. Și, de fapt, la un moment dat, alarma a devenit atât de puternică încât s-a solicitat echipament suplimentar folosit pentru a sparge ușile, deoarece exista o îngrijorare în această privință. Nu auzisem niciodată așa ceva ca reporter și cred că am petrecut foarte mult timp, foarte atent, verificând situația. Și cred că faptul că acest lucru era cunoscut în tot FBI-ul, în tot Departamentul de Justiție, că a ajuns la Casa Albă se datorează faptului că era atât de alarmant. Și oamenii erau foarte speriați, a explicat Fitzpatrick.

Ea a mai spus că a vorbit cu zeci de oameni: de la actuali și foști oficiali FBI, oficiali ai Departamentului de Justiție, oameni apropiați Casei Albe, oameni implicați în agențiile de informații, avocați, lobbyiști, lucrători în industria hotelieră. "Ceea ce mi-a atras cel mai mult atenția a fost nivelul incredibil de ridicat de alarmă, pe care l-aș descrie ca fiind aproape de panică, din partea acestor surse. Aceste tipuri de oameni cu care vorbeam sunt oameni care nu se supără ușor. Nu sunt predispuși la exagerări. Nu vor să vorbească niciodată cu un reporter și s-au alarmat.

Am avut atât de multe conversații în care am putut simți un nivel nu doar de panică, ci și de emoție, adică bărbați maturi care nu au făcut altceva decât contrainformații și au rezolvat unele dintre cele mai grave crime, care nu se lasă ușor speriați, intimidați, îngrijorați - erau înspăimântați. Și asta mi-a rămas întipărit în minte. Și acesta a fost un element suplimentar al responsabilității acestei relatări și al grijii pe care a trebuit să o acord. Dar a fost și un semnal că aceasta este o alarmă care vine din interiorul clădirii și pe care trebuie să o luăm în serios", a mai declarat jurnalista. După publicarea articolului, Patel a spus într-un interviu acordat Reuters că: „Articolul din The Atlantic este o minciună". Apoi a dat în judecată The Atlantic pentru defăimare.

"Susțin fiecare cuvânt al acestui articol. Am fost foarte sârguincioși. Am fost foarte atenți. A trecut prin mai multe niveluri de editare, revizuire, atenție. Și cred că unul dintre lucrurile care au fost cele mai satisfăcătoare, imediat după publicarea articolului, a fost că am fost inundat de surse suplimentare care au ajuns până la cele mai înalte niveluri ale guvernului, mulțumindu-ne pentru munca depusă și furnizând informații suplimentare care coroborează informațiile. Deci, din păcate, acesta era un secret deschis la Washington și am avut mare grijă să-l scoatem la iveală", a reacționat jurnalista Sara Fitzpatrick.