Totul e un mare blat! Pariuri suspecte înainte de armistițiul dintre SUA și Iran: Câștiguri de sute de mii de dolari de persoană pentru 50 de conturi observate deocamdata
Postat la: 09.04.2026 |
Mai multe conturi create recent pe platforma de predicții Polymarket au obținut câștiguri de sute de mii de dolari pebtru fiecare entitate după ce au pariat "corect", cu foarte puțin timp înainte de anunțul oficial, că Statele Unite și Iranul vor ajunge la un armistițiu. In total e vorba despre milioane de dolari și asta doar pentru conturile care au fost ținute sub observație.
Situația ridică suspiciuni privind posibila utilizare a unor informații privilegiate, potrivit unor analize citate de presa internațională. Datele analizate din blockchain arată că cel puțin 50 de conturi noi au plasat pariuri importante chiar înainte ca Donald Trump să anunțe pe platforma Truth Social că Washingtonul și Teheranul au convenit un armistițiu de două săptămâni. Pariurile au fost făcute într-un moment în care semnalele publice indicau mai degrabă o escaladare a tensiunilor, liderul american avertizând anterior asupra unor consecințe grave dacă Iranul nu respectă condițiile impuse.
Potrivit unei analize realizate cu ajutorul platformei de date cripto Dune, unele dintre conturile nou create au plasat sume semnificative chiar în orele premergătoare anunțului. Un portofel digital a pariat aproximativ 72.000 de dolari pe scenariul unui armistițiu și a obținut ulterior un profit de circa 200.000 de dolari. Alte conturi au realizat câștiguri de peste 100.000 de dolari, inclusiv unul creat cu doar câteva minute înainte de anunț. Numai pentru cele 50 de conturi suspecte raportate in blockchain s-au inregistrat castiguri de peste 10 milioane de dolari.
Momentul exact al tranzacțiilor și dimensiunea sumelor investite au atras atenția analiștilor, care nu exclud posibilitatea ca unii utilizatori să fi avut acces la informații nepublice. Cazuri similare au mai fost observate anterior în legătură cu evenimente geopolitice majore, alimentând suspiciuni privind eventuale avantaje informaționale. În ciuda anunțului oficial, contractul legat de încetarea focului a fost marcat drept „disputat" pe platformă. Decizia vine în contextul în care situația din regiune rămâne instabilă, iar unele restricții și atacuri continuă să fie raportate. Ceea ce a deschis o noua lista de pariuri referitor la situația din Orientul Mijlociu.
Datele publice de pe blockchain nu permit identificarea persoanelor din spatele portofelelor digitale, iar structura platformei permite crearea mai multor conturi de către același utilizator, ceea ce îngreunează verificarea eventualelor nereguli. Cazul a reaprins dezbaterea privind reglementarea piețelor de predicție. Mai mulți experți și legislatori americani atrag atenția că astfel de tranzacții pot submina încrederea în aceste platforme, dacă există suspiciuni de utilizare a informațiilor privilegiate. „Nu putem avea participanți care tranzacționează pe baza informațiilor interne și să ne așteptăm ca ceilalți să aibă încredere în aceste piețe.", a declarat Todd Phillips, profesor la Georgia State University și specialist în reglementarea piețelor de predicție.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu