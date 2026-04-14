Frecvența Tăcută din Programul "Stargate": Despre experimentele secrete de manipulare a creierelor populației de către CIA
Postat la: 14.04.2026
La mijlocul anilor 1970, publicul american a fost captivat de „spionii psihici" ai programului STARGATE. Hollywoodul și cultura pop au imortalizat de atunci imaginea ofițerilor de informații care încearcă să „vizualizeze de la distanță" ținte îndepărtate folosind doar puterea minții. Cu toate acestea, ca istoric al științei, consider că informațiile deconspirate indică o realitate mult mai concretă-și mult mai înfricoșătoare. În timp ce publicul se uita la fantome, CIA stăpânea în liniște biofizica mașinii umane prin detectarea electromagnetică de la distanță.
Realitatea acestor programe nu se găsește în paranormal, ci în intersecția clinică dintre neurologie și inginerie. Până când publicul a auzit de STARGATE, Agenția era deja de decenii în cercetări privind modul în care frecvențele electromagnetice externe ar putea sincroniza cu activitatea neurală umană, creând efectiv un „pod la distanță" în sistemul nervos.
1. Nu a fost niciodată doar despre clarvăzători (Pivotul către detectarea la distanță)
Programul STARGATE este adesea prezentat ca o flirtare eșuată cu esotericul. În realitate, interesul CIA pentru Stanford Research Institute (SRI) era mult mai pragmatic: ei doreau „Senzori de la distanță," nu doar „Vizionare de la distanță." În timp ce Departamentul Apărării se concentra pe utilizarea psihicilor pentru a localiza inamicii pe câmpul de luptă, motivația CIA era înrădăcinată în „operațiuni anti-umane sau anti-societate."
Agenția și-a retras în cele din urmă subvențiile de la cercetările psihiatrice ale SRI deoarece oamenii de știință erau prea concentrați pe individul „dotat". CIA dorea o tehnologie care să funcționeze pe oricine. Ei au căutat să se îndepărteze de căutarea talentelor psihice rare către dezvoltarea unor instrumente electromagnetice care ar putea fi utilizate pentru interogare și manipulare neurală directă.
„Din punctul de vedere al agenției, acest program nu ar fi destinat promovării cercetării medicale într-un domeniu esoteric, ci mai degrabă ar fi conceput și implementat pentru a oferi un flux continuu de realizări care să îmbunătățească capacitatea instituției de a-și atinge obiectivele pe termen scurt și pe termen lung." - Robert P. Gow, Președinte al Develco, Inc.
2. Scrisoarea "Smoking" din 1973 și personalul din spatele cortinei
O scrisoare din 11 iunie 1973 de la Robert P. Gow, președintele Develco, Inc., servește drept plan pentru această tranziție. Gow nu era doar un inginer; el era un contractor legat de Agenție, coordonându-se cu un "nucleu de echipă" de cercetători de elită. Deși scrisoarea îi menționează pe Dr. Ross Adey și Dr. Robin Michelson, există un "doctor clasificat" menționat ca principal instigator.
Ca istoric investigator, datele indică spre Dr. Mary Brazier de la Institutul de Cercetare a Creierului de la UCLA. O pionieră în analiza EEG și membră fondatoare a Organizației Internaționale pentru Cercetarea Creierului, Brazier a fost o legătură cheie pentru Subproiectul 119 original MKULTRA. Implicarea ei sugerează că programele din anii 1970 au fost o evoluție directă a încercărilor anterioare ale CIA de a „activa organismul uman prin mijloace electronice de la distanță."
Această evoluție a fost codificată într-un plan în 8 puncte sintetizat din scrisoarea lui Gow și obiectivele MKULTRA 119:
* Senzori bioelectrici: Dezvoltarea unor metode de contact zero pentru a capta potențiale electrice semnificative din corp.
* Procesare avansată a semnalelor: Crearea de modelare pe computer pentru „crypto-analiza" ieșirii creierului.
* Optimizarea senzorilor: Perfecționarea senzorilor magnetici, electrici și optici pentru o utilitate maximă în teren.
* Standardizarea datelor: Corelarea măsurătorilor externe cu indicii biochimici, fiziologici și comportamentali.
* Modelare Predictivă: Oferirea de proiecții precise despre cum ar răspunde indivizii sau o „populație segmentată" la stimuli.
* Corelația gândurilor: Explorarea realității că măsurătorile externe ar putea fi corelate cu procesele simple de gândire umană.
* Poligrafie fără contact: Utilizarea unor candidați criomagnetici sau cu microunde pentru a monitoriza răspunsurile fiziologice fără cunoștința subiectului.
* Activare de la distanță: Dezvoltarea tehnicilor pentru a influența organismul uman prin declanșatoare electronice de la distanță.
3. Creierul ca un Radio (Răspuns de Urmărire a Frecvenței)
Nucleul tehnic al acestei manipulări este „Sincronizarea de la Distanță" sau Răspunsul de Urmărire a Frecvenței (FFR). Cercetările efectuate de Dr. Michelson și Dr. Adey au demonstrat că creierul nu este un circuit izolat; este un sistem deschis care se sincronizează cu „atmosferele" electromagnetice (EM) externe.
Un program comun Michelson/Develco a identificat cu succes un „analog electric al unui semnal audio" pe o sondă de scalp. Au demonstrat că creierul reflectă frecvențele externe; de exemplu, într-un test cu o vocală de 98 Hz, ieșirea electrică a creierului a oglindit structura armonică a sunetului aplicat la urechea subiectului. Aceasta a oferit o „punct de legătură la distanță" în sistemul nervos. Crucial, Adey a identificat „feronii biologici" specifici-modulații de frecvență între 6 Hz și 16 Hz-care ar putea declanșa un „eflux de calciu" în creier, la fel ca frecvențele pe care le folosesc?
"Aceste studii preliminare indică o fezabilitate de a manipula și controla stările cerebrale prin modificări ale 'atmosferei' electromagnetice de mediu." - Dr. Ross Adey
4. Micșorarea tehnologiei (Reducerea în două etape)
Principalul obstacol în manipularea mobilă a creierului era fizica undelor de Frecvență Extrem de Joasă (ELF). Pentru a genera aceste unde, Marina SUA a construit Proiectul Sanguine în Michigan, care a utilizat o antenă masivă, staționară, de 56 de mile lungime.
Contractorii CIA de la Develco au realizat „Sfântul Graal" al portabilității printr-un salt tehnologic în două etape. În primul rând, au folosit tehnologia avansată a forajelor pentru a crea o instalație de 2 mile (11.000 de picioare) - o reducere semnificativă, dar încă imobilă. Descoperirea finală a venit cu supraconductori criomagnetici. Prin înlocuirea miezurilor standard cu materiale super-răcite, Develco a reușit să reducă aparatul la un magnetometru portabil de 10 picioare. Acest lucru a permis CIA să treacă de la instalații militare masive la „poligrafe fără contact" localizate și discrete, care puteau citi sau influența activitatea cerebrală a unui subiect într-un birou sau într-o cameră de interogare.
5. Punctul Orb al Armatei: Exploatarea Atermală
Cel mai înfricoșător aspect al acestei istorii este modul în care CIA a folosit armata americană ca „măcover." Pe parcursul anilor 1970 și 80, Marina și Departamentul Apărării au efectuat studii de mediu asupra undelor ELF, concluzionând că acestea erau inofensive pentru sistemele vii.
Cu toate acestea, armata căuta doar efecte „termale" - încălzirea țesutului biologie. Pentru că undele ELF sunt prea slabe pentru a găti o celulă, Ministerul Apărării le-a respins. Între timp, CIA profita de efectele „atermale". Știau că, chiar dacă un câmp nu încălzea creierul, putea totuși să realizeze „coordonarea neuronală" și să declanșeze schimbări chimice precum efuzia de calciu. În timp ce armata le spunea publicului că undele radio erau sigure, CIA perfecționa arta de a folosi aceleași unde „slabe" pentru a influența funcțiile fiziologice fără a lăsa urme.
„Din modelele bazate pe termodinamică de echilibru și efecte termice, aceste câmpuri au fost inițial considerate prea slabe pentru a interacționa cu sistemele biomoleculare... o concluzie clară emergentă este că multe interacțiuni observate nu se bazează pe încălzirea țesuturilor." - Dr. Ross Adey, 1993
Concluzie: O moștenire de influență ascunsă
Înregistrările declasificate ale Subproiectului 119 MKULTRA și corespondențele Gow dezvăluie că aceste programe nu au eșuat; ele s-au maturizat. Până în 1975, CIA deținea cele trei piloni ai manipulării la distanță: cunoștințele fiziologice despre „feronii biologici" (6-16 Hz), software-ul pentru decodarea FFR și hardware-ul „cryo-magnetic" pentru a face acest lucru portabil.
Pentru că aceste câmpuri „atermale" nu declanșează senzori de siguranță standard sau nu cauzează căldură fizică, ele rămân efectiv invizibile. Pe măsură ce pătrundem într-o eră a infrastructurii electromagnetice din ce în ce mai omniprezente, trebuie să ne întrebăm: dacă Agenția putea sincroniza și influența creierul uman acum cincizeci de ani folosind tuburi supraconductoare de trei metri, care este capacitatea tehnologiei „ascunse" de astăzi? Au încetat cu adevărat aceste programe, sau au devenit pur și simplu la fel de invizibile ca frecvențele pe care le folosesc?
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Totul e un mare blat! Pariuri suspecte înainte de armistițiul dintre SUA și Iran: Câștiguri de sute de mii de dolari de persoană pentru 50 de conturi observate deocamdata
Mai multe conturi create recent pe platforma de predicții Polymarket au obținut caștiguri de sute de mii de dolari pebtr ...
-
Cursa înarmării pentru Sfântul Graal: Epstein, Peter Thiel și formula matematică pentru nemurire
Autor: Dr. Heather Lynn Pitagoreii au inecat un om pentru ca a divulgat un adevar matematic. Francmasonii au codificat ...
-
De la CNSAS - Olimpiada de la Los Angeles din 1984: unul din șase membri ai delegației României era informator al Securității
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a publicat pe pagina proprie de Facebook un documentce conține ...
-
Garda Forestieră Vrancea și Parchetele Focșani și Panciu anchetează un furt de masă lemnoasă de peste 500 de mii euro. Autorul e un cunoscut toporator: "Găbău - 13"
La sesizarea Bazei Experimentale Vidra din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin D ...
-
N-avem militari dar avem o armată de academicieni. Sute de privilegiați - politicieni, generali și "elite" de carton - încasează milioane din bani publici
Academia Romana are un numar maxim de membri titulari si de membri corespondenți de 181, iar numarul maxim al membrilor ...
-
Jurnalist investigat pentru spoinaj face afirmații explozive: avioanele guvernului Orban ar fi adus în secret bani și obiecte de valoare din Rusia
Jurnalistul de investigație maghiar Szabolcs Panyi, acuzat de spionaj de catre autoritațile de la Budapesta, susține ca ...
-
Societăți secrete: Legăturile între marile familii cabalistice și elitele europene și americane sunt mult mai profunde și mai ritualice - Neocruciații și sionismul!
În anul de grație 1626, in localitatea Smirna din Imperiul Otoman (actualul Izmir/Turcia), se naștea Sabbatai Zevi ...
-
Power Couple la Sectorul 2 - Hopincă & Dobre, sau cum se administrează 2,5 miliarde de lei printr-o rețea cu capete de pod Piedone și Oprea
Rareș Hopinca a caștigat Primaria Sectorului 2 in 2024 la o diferența de doar 402 voturi, suficient cat sa preia control ...
-
Afacere de 580 de milioane de dolari - Tranzacții suspecte cu petrol fix înainte ca Trump să provoace prăbușirea bursei după declarațiile privind pacea cu Iran
Mai mulți afaceriști au dat lovitura și au cumparat petrol ieftin, la bursa. Se intampla ieri, cu numai 15 minute inaint ...
-
Dezvăluirea anului: Spargerea care a schimbat istoria SUA - Povestea incredibilă a unor oameni obișnuiți care au pătruns în FBI și au expus cele mai întunecate secrete
Într-o zi din inceputul anului 1971, o tanara cu ochelari a aparut la un birou regional al Biroului Federal de Inv ...
-
Producătorii de petrol fac o avere din conflictul Israel - Iran: între 25 - 30 de miliarde pentru fiecare creștere de 10 dolari a prețului
Conflictul din Orientul Mijlociu s-a transformat intr-un accelerator de venituri pentru un sector care, pana recent, era ...
-
Erezia americană: trebuie să-l ardem pe Peter Thiel?
Autor: Paolo Benanti Pentru a ințelege traiectoria intelectuala și operaționala a lui Peter Thiel, nu este suficient sa- ...
-
"Picătura chinezească" aplicată de Xi Jinping: Serviciile secrete americane dezvăluie strategia Chinei pentru capturarea Taiwanului
Agențiile de informații americane nu se așteapta ca armata din China sa invadeze Taiwanul in 2027. Spionii americani cre ...
-
Operațiunea "Armata din umbră" - unitatea de elită a Kremlinului gândită să comită asasinate în străinătate
La sfarșitul anului 2022, Rusia a inființat o unitate top secret formata din agenți de informații de elita cu un mandat ...
-
Cade jolly-jokerul? Eșecuri pe bandă rulantă pentru Nicușor Dan: judecătorii confirmă abuzurile fostului edil
Epopeea proceselor deschise de fostul primar general al Capitalei, pentru anularea autorizațiilor de construire emise de ...
-
Cum funcționează rețeaua digitală a escortelor din România? O cercetare pe surse deschise
Pe un forum romanesc cu peste un milion de postari, utilizatorii evalueaza femeile ca pe produse: nota la aspect, nota l ...
-
Autoritățile române au clasificat la regim „secret" cererea administrației SUA legată de Baza Kogălniceanu
Ce au cerut mai exact americanii legat de Baza de la Mihail Kogalniceanu? Pe scurt, sa amplaseze aici tehnica militara, ...
-
Părinții primarului Sectorului 3, investiții imobiliare de 2,8 milioane de euro în Italia. Ce au achiziționat Lidia și Ilie Negoiță
Parinții lui Robert Negoița au platit 2,8 milioane de euro pentru o casa și un restaurant intr-o zona de coasta a Italie ...
-
Miza dincolo de rachete: Teoriile escatologice care transformă conflictul dintre Israel și Iran într-un „Război pentru Templu”
În spatele calculelor geopolitice și a schimburilor de lovituri cu rachete balistice, o noua narativa capata amplo ...
-
Mesajul exorcistului supranumit "Demon Slayer" este pe cale să ajungă la milioane de oameni: "Extratereștrii sunt draci iar elitele globale se închină lui Satan"
Joi, 5 martie, emisiunea Shawn Ryan - unul dintre cele mai bine cotate podcasturi de astazi, gazduit de fostul Navy SEAL ...
-
"Teoria Jocurilor" - Profesorul care a prezis revenirea lui Trump și atacul asupra Iranului profeteste ca isralo-americanii vor pierde războiul VIDEO
Profesorul Jiang Xueqin — omul care a prezis revenirea lui Trump in mai 2024 și a prezis exact atacul SUA-Israel a ...
-
A căzut bomba la Casa Albă: Președintele SUA Donald Trump e acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein
Departamentul de Justiție a publicat trei interviuri FBI cu o femeie care a susținut ca președintele Donald Trump a agre ...
-
Resursele statului paralel "sub acoprire": Hotelurile SRI din stațiuni turistice, modernizate cu peste 20 de milioane de euro. O unitate de cazare din Mamaia - 7,2 milioane euro
Serviciul Roman de Informații investește zeci de milioane de euro in modernizarea mai multor unitați de cazare și baze d ...
-
Dughin spune că Rusia are o misiune sacra de a intarzia venirea Anticristului și de a opri Apocalipsa prin "Sabia lui Katehon"
Redefinirea ideologica a conflictului din Ucraina a capatat accente apocaliptice in discursul filosofului rus Aleksandr ...
-
Analiză: Geopolitica unei confruntări iminente – Pariul american asupra Iranului și unda de șoc globală. La ce să se aștepte Europa
Strategia administrației de la Washington, care mizeaza pe o prabușire a regimului de la Teheran intr-un interval optimi ...
-
Detalii de culise: Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei
SUA și Israelul au colaborat o lunga perioada de timp ca sa puna la punct eliminarea lui Ali Khamenei. New York Times sp ...
-
Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare
Foarte ciudat e ca in ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns in bunkerul sau personal, ci ...
-
Ali Khamenei s-a vazut in decembrie 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Unul abia preluase puterea, celalat urma să fie ucis de popor
18 decembrie 1989. Nicolae Ceausescu a plecat in ultima vizita oficiala in Republica Islamica Iran, chiar in timpul Revo ...
-
Miliarde "arse" în două zile la BNR pentru salvarea leului înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale
Tensiunile politice dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale au provocat un șoc major pe piața valutara, ...
-
Prin cine a ajuns infuencerul Lucian Mîndruță să aibă acces în numai 24 de ore la cel mai important summit de la Washington al lui Donald Trump
Anunțul lui Nicușor Dan cu privire la participarea sa la Consiliul Pacii a produs mare valva printre jurnaliștii din țar ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu