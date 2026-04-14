Frecvența Tăcută din Programul "Stargate": Despre experimentele secrete de manipulare a creierelor populației de către CIA

La mijlocul anilor 1970, publicul american a fost captivat de „spionii psihici" ai programului STARGATE. Hollywoodul și cultura pop au imortalizat de atunci imaginea ofițerilor de informații care încearcă să „vizualizeze de la distanță" ținte îndepărtate folosind doar puterea minții. Cu toate acestea, ca istoric al științei, consider că informațiile deconspirate indică o realitate mult mai concretă-și mult mai înfricoșătoare. În timp ce publicul se uita la fantome, CIA stăpânea în liniște biofizica mașinii umane prin detectarea electromagnetică de la distanță.

Realitatea acestor programe nu se găsește în paranormal, ci în intersecția clinică dintre neurologie și inginerie. Până când publicul a auzit de STARGATE, Agenția era deja de decenii în cercetări privind modul în care frecvențele electromagnetice externe ar putea sincroniza cu activitatea neurală umană, creând efectiv un „pod la distanță" în sistemul nervos.

1. Nu a fost niciodată doar despre clarvăzători (Pivotul către detectarea la distanță)

Programul STARGATE este adesea prezentat ca o flirtare eșuată cu esotericul. În realitate, interesul CIA pentru Stanford Research Institute (SRI) era mult mai pragmatic: ei doreau „Senzori de la distanță," nu doar „Vizionare de la distanță." În timp ce Departamentul Apărării se concentra pe utilizarea psihicilor pentru a localiza inamicii pe câmpul de luptă, motivația CIA era înrădăcinată în „operațiuni anti-umane sau anti-societate."

Agenția și-a retras în cele din urmă subvențiile de la cercetările psihiatrice ale SRI deoarece oamenii de știință erau prea concentrați pe individul „dotat". CIA dorea o tehnologie care să funcționeze pe oricine. Ei au căutat să se îndepărteze de căutarea talentelor psihice rare către dezvoltarea unor instrumente electromagnetice care ar putea fi utilizate pentru interogare și manipulare neurală directă.

„Din punctul de vedere al agenției, acest program nu ar fi destinat promovării cercetării medicale într-un domeniu esoteric, ci mai degrabă ar fi conceput și implementat pentru a oferi un flux continuu de realizări care să îmbunătățească capacitatea instituției de a-și atinge obiectivele pe termen scurt și pe termen lung." - Robert P. Gow, Președinte al Develco, Inc.

2. Scrisoarea "Smoking" din 1973 și personalul din spatele cortinei

O scrisoare din 11 iunie 1973 de la Robert P. Gow, președintele Develco, Inc., servește drept plan pentru această tranziție. Gow nu era doar un inginer; el era un contractor legat de Agenție, coordonându-se cu un "nucleu de echipă" de cercetători de elită. Deși scrisoarea îi menționează pe Dr. Ross Adey și Dr. Robin Michelson, există un "doctor clasificat" menționat ca principal instigator.

Ca istoric investigator, datele indică spre Dr. Mary Brazier de la Institutul de Cercetare a Creierului de la UCLA. O pionieră în analiza EEG și membră fondatoare a Organizației Internaționale pentru Cercetarea Creierului, Brazier a fost o legătură cheie pentru Subproiectul 119 original MKULTRA. Implicarea ei sugerează că programele din anii 1970 au fost o evoluție directă a încercărilor anterioare ale CIA de a „activa organismul uman prin mijloace electronice de la distanță."

Această evoluție a fost codificată într-un plan în 8 puncte sintetizat din scrisoarea lui Gow și obiectivele MKULTRA 119:

* Senzori bioelectrici: Dezvoltarea unor metode de contact zero pentru a capta potențiale electrice semnificative din corp.

* Procesare avansată a semnalelor: Crearea de modelare pe computer pentru „crypto-analiza" ieșirii creierului.

* Optimizarea senzorilor: Perfecționarea senzorilor magnetici, electrici și optici pentru o utilitate maximă în teren.

* Standardizarea datelor: Corelarea măsurătorilor externe cu indicii biochimici, fiziologici și comportamentali.

* Modelare Predictivă: Oferirea de proiecții precise despre cum ar răspunde indivizii sau o „populație segmentată" la stimuli.

* Corelația gândurilor: Explorarea realității că măsurătorile externe ar putea fi corelate cu procesele simple de gândire umană.

* Poligrafie fără contact: Utilizarea unor candidați criomagnetici sau cu microunde pentru a monitoriza răspunsurile fiziologice fără cunoștința subiectului.

* Activare de la distanță: Dezvoltarea tehnicilor pentru a influența organismul uman prin declanșatoare electronice de la distanță.

3. Creierul ca un Radio (Răspuns de Urmărire a Frecvenței)

Nucleul tehnic al acestei manipulări este „Sincronizarea de la Distanță" sau Răspunsul de Urmărire a Frecvenței (FFR). Cercetările efectuate de Dr. Michelson și Dr. Adey au demonstrat că creierul nu este un circuit izolat; este un sistem deschis care se sincronizează cu „atmosferele" electromagnetice (EM) externe.

Un program comun Michelson/Develco a identificat cu succes un „analog electric al unui semnal audio" pe o sondă de scalp. Au demonstrat că creierul reflectă frecvențele externe; de exemplu, într-un test cu o vocală de 98 Hz, ieșirea electrică a creierului a oglindit structura armonică a sunetului aplicat la urechea subiectului. Aceasta a oferit o „punct de legătură la distanță" în sistemul nervos. Crucial, Adey a identificat „feronii biologici" specifici-modulații de frecvență între 6 Hz și 16 Hz-care ar putea declanșa un „eflux de calciu" în creier, la fel ca frecvențele pe care le folosesc?

"Aceste studii preliminare indică o fezabilitate de a manipula și controla stările cerebrale prin modificări ale 'atmosferei' electromagnetice de mediu." - Dr. Ross Adey

4. Micșorarea tehnologiei (Reducerea în două etape)

Principalul obstacol în manipularea mobilă a creierului era fizica undelor de Frecvență Extrem de Joasă (ELF). Pentru a genera aceste unde, Marina SUA a construit Proiectul Sanguine în Michigan, care a utilizat o antenă masivă, staționară, de 56 de mile lungime.

Contractorii CIA de la Develco au realizat „Sfântul Graal" al portabilității printr-un salt tehnologic în două etape. În primul rând, au folosit tehnologia avansată a forajelor pentru a crea o instalație de 2 mile (11.000 de picioare) - o reducere semnificativă, dar încă imobilă. Descoperirea finală a venit cu supraconductori criomagnetici. Prin înlocuirea miezurilor standard cu materiale super-răcite, Develco a reușit să reducă aparatul la un magnetometru portabil de 10 picioare. Acest lucru a permis CIA să treacă de la instalații militare masive la „poligrafe fără contact" localizate și discrete, care puteau citi sau influența activitatea cerebrală a unui subiect într-un birou sau într-o cameră de interogare.

5. Punctul Orb al Armatei: Exploatarea Atermală

Cel mai înfricoșător aspect al acestei istorii este modul în care CIA a folosit armata americană ca „măcover." Pe parcursul anilor 1970 și 80, Marina și Departamentul Apărării au efectuat studii de mediu asupra undelor ELF, concluzionând că acestea erau inofensive pentru sistemele vii.

Cu toate acestea, armata căuta doar efecte „termale" - încălzirea țesutului biologie. Pentru că undele ELF sunt prea slabe pentru a găti o celulă, Ministerul Apărării le-a respins. Între timp, CIA profita de efectele „atermale". Știau că, chiar dacă un câmp nu încălzea creierul, putea totuși să realizeze „coordonarea neuronală" și să declanșeze schimbări chimice precum efuzia de calciu. În timp ce armata le spunea publicului că undele radio erau sigure, CIA perfecționa arta de a folosi aceleași unde „slabe" pentru a influența funcțiile fiziologice fără a lăsa urme.

„Din modelele bazate pe termodinamică de echilibru și efecte termice, aceste câmpuri au fost inițial considerate prea slabe pentru a interacționa cu sistemele biomoleculare... o concluzie clară emergentă este că multe interacțiuni observate nu se bazează pe încălzirea țesuturilor." - Dr. Ross Adey, 1993

Concluzie: O moștenire de influență ascunsă

Înregistrările declasificate ale Subproiectului 119 MKULTRA și corespondențele Gow dezvăluie că aceste programe nu au eșuat; ele s-au maturizat. Până în 1975, CIA deținea cele trei piloni ai manipulării la distanță: cunoștințele fiziologice despre „feronii biologici" (6-16 Hz), software-ul pentru decodarea FFR și hardware-ul „cryo-magnetic" pentru a face acest lucru portabil.

Pentru că aceste câmpuri „atermale" nu declanșează senzori de siguranță standard sau nu cauzează căldură fizică, ele rămân efectiv invizibile. Pe măsură ce pătrundem într-o eră a infrastructurii electromagnetice din ce în ce mai omniprezente, trebuie să ne întrebăm: dacă Agenția putea sincroniza și influența creierul uman acum cincizeci de ani folosind tuburi supraconductoare de trei metri, care este capacitatea tehnologiei „ascunse" de astăzi? Au încetat cu adevărat aceste programe, sau au devenit pur și simplu la fel de invizibile ca frecvențele pe care le folosesc?