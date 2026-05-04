Laptele care ne scapă printre degete: cum finanțează România fermele altora și își abandonează propriul sector
Postat la: 04.05.2026 |
Datele comerciale pentru 2025, analizate și aduse în spațiul public de Ionuț Lupu, conturează o realitate greu de ignorat: România a importat din Ungaria peste 203.750 de tone de lapte crud (cod 0401), în valoare de peste 114 milioane de euro. Echivalentul a peste 700 de camioane lunar care intră în țară. Dincolo de cifre, concluzia este simplă și dură: deficit comercial consistent într-un sector unde România ar trebui să fie competitivă. Practic, consumatorul român ajunge să susțină indirect producția altor state.
România - piață de desfacere, nu jucător strategic
În timp ce marii exportatori europeni - Germania, Olanda, Franța, Italia sau Irlanda - transformă laptele într-un motor economic de miliarde de euro, România rămâne blocată într-un rol de importator. Chiar și state precum Polonia au reușit să construiască un sector competitiv și orientat spre export. Diferența nu este de resurse, ci de strategie, dezvăuile agroexpert-tv.ro
Paradoxul productivității
Analiza indică un aspect esențial: dacă efectivul de aproximativ 350.000 de vaci eligibile pentru Sprijin Cuplat în Zootehnie ar produce cu doar 3 litri în plus pe zi, deficitul de materie primă ar putea fi acoperit. Așadar, problema nu este lipsa capacității, ci modul în care aceasta este gestionată.
Unde se rupe lanțul
Pornind de la observațiile formulate de Ionuț Lupu, apar câteva blocaje structurale:
- Politici publice fără impact real - subvențiile nu sunt suficient corelate cu performanța și eficiența fermelor
- Instituții care frânează, nu sprijină - relația dintre fermieri și autorități rămâne una rigidă, birocratică
- Piață dezechilibrată - pozițiile dominante ale unor mari jucători afectează prețul și competitivitatea
- Procesare vulnerabilă - micile unități nu sunt suficient susținute pentru modernizare și eficiență
- Priorități greșite - accent excesiv pe culturile vegetale pentru export, în detrimentul zootehniei
Lecția pe care o ignorăm
Exemplul Poloniei este relevant: investiții constante, cooperative funcționale, politici coerente și orientare spre piață. Nu este o diferență de potențial, ci de viziune și consecvență.
Concluzie
Semnalul tras de Ionuț Lupu nu este unul izolat, ci reflectă o problemă sistemică. România nu duce lipsă de resurse, ci de coordonare strategică. Fără o schimbare reală de direcție, vom continua să importăm ceea ce am putea produce, să finanțăm alte economii și să pierdem treptat un sector esențial pentru securitatea alimentară
Simona Man
