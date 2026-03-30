Jurnalist investigat pentru spoinaj face afirmații explozive: avioanele guvernului Orban ar fi adus în secret bani și obiecte de valoare din Rusia
Postat la: 30.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Jurnalistul de investigație maghiar Szabolcs Panyi, acuzat de spionaj de către autoritățile de la Budapesta, susține că aeronave guvernamentale și private asociate unor oficiali unguri ar fi adus din Rusia sume consistente de bani și obiecte de valoare. Informațiile au fost relatate de European Pravda.
Potrivit jurnalistului, astfel de date au început să circule încă din perioada 2016-2017 în rândul serviciilor de securitate din state membre UE și NATO. Panyi a scris pe Facebook că a obținut confirmări de la oficiali din cel puțin șase țări diferite, care susțin că avioane din Ungaria s-ar fi întors din Rusia transportând valori importante. Jurnalistul a explicat că informațiile nu provin din interceptarea oficialilor unguri, ci din monitorizarea unor oficiali ruși care discutau despre pregătirea acestor transporturi.
În același context, Panyi consideră că dosarul de spionaj deschis împotriva sa de Ministerul Justiției din Ungaria, la 26 martie, ar avea legătură directă cu investigația privind aceste zboruri. El a avertizat că autoritățile ar putea continua cu noi acuzații fabricate, inclusiv unele extrem de grave, precum implicarea în pregătirea unui act terorist. Publicația Mandiner, apropiată guvernului și cunoscută pentru atacurile la adresa Ucrainei și a criticilor premierului, a difuzat luni o înregistrare audio cu o discuție între Panyi și o femeie neidentificată.
În conversație, jurnalistul afirma că știa despre interceptarea ministrului maghiar de externe Péter Szijjártó de către un serviciu de informații străin și făcea referire la o astfel de discuție. Publicațiile apropiate partidului de guvernământ Fidesz au folosit aceste declarații pentru a-l acuza de spionaj și au declanșat o campanie de presiune publică asupra acestuia, notează sursa citată.
Pe 23 martie, Panyi a publicat transcrierea unei discuții din 2020 între ministrul ungar de externe și omologul său rus, Serghei Lavrov. Documentul ar indica faptul că oficialul ungar ar fi cerut sprijin pentru ca partidul condus de Robert Fico să câștige alegerile din Slovacia. În Ungaria, pe 12 aprilie, urmează să aibă loc alegerile parlamentare. Ultimele sondaje dinaintea scrutinului arată un avantaj al partidului de opoziție Tisza, al politicianului Péter Magyar, în fața partidului de guvernare Fidez, al premierului Viktor Orbán. Campania electorală a fost un agresivă cu acuzații dure din ambele tabere.
