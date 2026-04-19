Rețeaua homosexualilor: Un grup care e bine văzut și respectat de conservatorii politici și religioși din întreaga lume

Din cand in cand, e de folos lectura din arhivele CIA. O precizare - poza asta e din cartea aflata in biblioteca CIA de mai bine de trei decenii, o buna parte din Arhiva este accesibila, daca stii ce sa cauti. Deci, nu este o schema a "conspirationistilor". În 1991, Dr. John Coleman, pe care l-am gasit in Arhiva CIA, descria Rețeaua homosexualilor, plus celelalte organizatii masonice implicate in "schimbarea" pe care o vedem astazi (George Roncea):

"În cariera mea ca ofițer de informații profesionist, am avut multe ocazii să accesez documente extrem de clasificate, dar în timpul serviciului ca ofițer de științe politice în teren în Angola, Africa de Vest, am avut ocazia să vizualizez o serie de documente clasificate ultra-secrete care erau neobișnuit de explicite. Ceea ce am văzut m-a umplut de furie și resentimente și m-a lansat pe un curs de la care nu m-am abătut, și anume să descopăr ce putere controlează și gestionează guvernele britanic și al Statelor Unite.

Eram pe deplin familiarizat cu toate societățile secrete bine cunoscute, cum ar fi Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale (RIIA), Consiliul pentru Relații Externe (CFR), Bilderbergii, Trilateralii, sioniștii, francmasoneria, bolșevismul, rozicrucianismul și toate ramificațiile acestor societăți secrete. Ca ofițer de informații, și chiar înainte de asta, ca tânăr student în timpul studiilor mele la British Museum din Londra, m-am familiarizat cu toate acestea, plus un număr mare din altele cu care îmi imaginam că americanii erau familiarizați.

Dar când am venit în Statele Unite în 1969, am descoperit că nume precum Ordinul Sf. Ioan din Ierusalim, Clubul de la Roma, Fondul German Marshall, Fundația Cini, Masa Rotundă, Fabianistii, Nobilimea Neagră Venețiană, Societatea Mont Pelerin, Cluburile Hellfire și multe altele erau, cel mult, complet necunoscute aici, sau, în cel mai bun caz, funcțiile lor reale erau slab înțelese, dacă nu chiar deloc.

În 1969-1970 m-am apucat să remediez situația printr-o serie de monografii și casete audio. Spre surprinderea mea, am descoperit curând o mulțime de oameni dispuși să citeze aceste nume ca și cum le-ar fi cunoscut pe parcursul întregii lor cariere de scriitori, dar care nu aveau deloc cunoștințe despre subiecte și erau destul de reticenți în a menționa sursa informațiilor pe care le-au dobândit recent.

M-am consolat cu gândul că imitația este cea mai sinceră formă de flatare. Am continuat investigațiile mele, mergând înainte în fața riscurilor severe, atacurilor asupra mea și asupra soției mele, pierderilor financiare, hărțuirii continue, amenințărilor și calomniei, toate parte a unui program atent conceput și orchestrat pentru a mă discredita, condus de agenți guvernamentali și informatori, infiltrați în așa-zisa dreaptă creștină, „Mișcarea Identitară” și grupurile „patriotice” de dreapta.

Acești agenți au operat și încă operează sub acoperirea unei opoziții puternice și neînfricate față de iudaism, principalul lor dușman, așa cum ar dori să ne facă să credem. Acești agenți-informatori sunt conduși și controlați de un grup de homosexuali care sunt bine văzuți și respectați de conservatorii politici și religioși din întreaga lume.

Programul lor de calomnie, minciuni și ură, dezinformare despre munca mea, chiar și recent atribuirea acesteia altor scriitori, continuă neabătut, dar nu a avut efectul dorit. Voi continua cu sarcina mea până când voi dezvălui în sfârșit masca întregului guvern secret de nivel înalt care conduce Marea Britanie și Statele Unite. Aceasta cartea face parte din acest efort continuu.

Dr. John Coleman, November 1991