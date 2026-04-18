"Operațiunea Amurg" continuă fără mercenarii Wagner. Care sunt semnele că se pregătește un puci la adresa lui Vladimir Putin

Elita rusă este pregătită să îl înlăture pe liderul de la Kremlin pentru a-și salva propriile averi, a declarat dizidentul rus Igor Eidman pentru The Sun. Pentru prima dată după mulți ani, interesele elitei conducătoare „nu se mai aliniază fundamental cu cele ale dictatorului", a avertizat Eidman.

Un raport publicat de publicația estoniană Postimees preconizează o provocare la adresa puterii din partea unei coaliții de nezdruncinat formată din elite economice, politice și militare - supranumită „Operațiunea Amurg". Iar această schimbare fără precedent marchează o „situație foarte periculoasă" pentru regim, a spus Eidman. Apropiații lui Vladimir Putin sunt gata să lanseze o lovitură de stat pentru a răsturna „dictatorul toxic", pe măsură ce economia Rusiei se clatină pe marginea prăbușirii, susțin și alte surse din interior.

Oligarhii și înalții oficiali ruși au reprezentat multă vreme coloana vertebrală a puterii lui Putin, asigurând controlul asupra economiei, forțelor de securitate și mass-mediei de stat. Dar, după ce Putin a lansat invazia ilegală în Ucraina în 2022, multe dintre cele mai bogate personalități ale Rusiei au ajuns captive în țară din cauza sancțiunilor occidentale. „Acest lucru, desigur, le pune sub o presiune serioasă", a spus Eidman. Un val extraordinar de pesimism cu privire la războiul Rusiei în Ucraina a cuprins aliații statornici ai lui Putin.

Maksim Kalashnikov, un susținător fervent al războiului, a recunoscut deschis că elita Rusiei și-a pierdut încrederea în tiranul îmbătrânit. „Acum clasa noastră conducătoare vede actuala conducere de vârf ca pe o figură toxică - nu un atu, ci o povară", a spus el. „Își doresc foarte mult ca acest război să se încheie, pentru a reveni la vremurile bune de odinioară, când puteai călători liber în Vest, să nu-ți fie teamă de sancțiuni, să vinzi hidrocarburi și să recâștigi piața europeană."

Invazia Ucrainei de către Rusia a dus la creșterea vertiginoasă a costurilor de apărare, care au atins 15.500 de miliarde de ruble (144 de miliarde de lire sterline) în 2025. Războiul a lăsat economia Rusiei în derivă - prețurile alimentelor crescând cu 18,6% în doar doi ani. Confruntat cu colapsul economic, Putin a fost forțat să ceară ajutorul miliardarilor ruși pentru a-și menține economia devastată de război prin donații uriașe.

Eidman a spus: „Ei trăiau vieți relaxate, confortabile, de bogați. Acum sunt sub stres constant. Există un deficit bugetar constant și sunt presați să furnizeze mai multe fonduri. „Corporațiile sunt forțate să recruteze, să își creeze propriile companii militare private, să își înroleze angajații și să îi împingă să semneze contracte militare. Pe scurt, cerințele nu se opresc niciodată." În același timp, războiul a ajuns într-un impas. Aproximativ 1,2 milioane de soldați ruși au fost uciși, răniți sau sunt dispăruți de când Putin a ordonat invazia Ucrainei, acum aproape patru ani.

Peste 6.000 de militari au fost, de asemenea, pierduți într-o ofensivă reluată între 17 și 20 martie, potrivit comandantului-șef al armatei ucrainene. Eforturile președintelui american Donald Trump de a media negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina au „deschis o fereastră de oportunitate pentru elita și autoritățile ruse", a spus Eidman. „Ar fi fost posibil să se iasă din această aventură militară relativ rapid, să se înghețe situația de-a lungul liniei de contact și să se declare o încetare a focului. Acest lucru ar fi fost extrem de benefic pentru elita rusă."

Dar Putin a zădărnicit speranțele unei încetări a focului, cerând mai mult teritoriu și continuând războiul nemilos asupra Ucrainei. Într-unul dintre cele mai brutale atacuri din ultimele luni, Putin a lansat un val mortal de lovituri cu rachete și drone în toată capitala Ucrainei, ucigând cel puțin 15 persoane și rănind 90 doar în această săptămână. În ultimii ani, Putin a devenit „complet detașat de realitate", a afirmat Eidman. „El nu se mai vede ca un actor al politicii din lumea reală, ci mai degrabă ca o figură dintr-un manual de istorie - un mare conducător rus care a readus la viață Imperiul Rus", a adăugat Eidman.

Acum, elita conducătoare rusă este „motivată să scape de dictatorul său din ce în ce mai irațional" pentru a restabili confortul de care se bucura odinioară, a afirmat el. Eidman a spus că posibilitatea unei lovituri de stat „există cu siguranță" - și este doar o chestiune de timp. Ceea ce ar putea fi cel mai clar semn al dezacordului în creștere este faptul că un număr tot mai mare de bloggeri pro-război au rupt rândurile și s-au întors împotriva liderului lor - furioși din cauza blocajelor generalizate ale internetului și a presiunilor asupra aplicației Telegram.

Întreruperile de internet au cuprins Moscova și Sankt Petersburg, după ce Putin, paranoic, a promovat legi care permit paralizarea rețelelor mobile, de bandă largă, a liniilor fixe și a „oricăror alte mijloace de comunicație". Câinele de atac al lui Putin, bloggerul Ilia Remeslo, în vârstă de 42 de ani, a stârnit o furtună cu criticile sale fără precedent la adresa despotului - cerând ca Putin să fie judecat ca infractor de război. O zi mai târziu, a fost internat într-un spital de psihiatrie. Motivul rămâne neclar.

Potrivit lui Eidman, faptul că bloggerii pro-război se întorc împotriva Kremlinului este un semn clar că elita este pregătită să răstoarne dictatorul. „Un grup divers și neobișnuit de personalități publice a început să se exprime, unul după altul, împotriva acestor restricții", a spus el. „Nu ar fi putut face acest lucru fără un sprijin semnificativ de sus. Cineva le oferă un anumit grad de protecție; altfel, acest lucru pur și simplu nu ar fi posibil în Rusia."

Într-o altă mișcare împotriva regimului, organizațiile au început să raporteze un declin al ratingului de popularitate al lui Putin. Eidman a spus: „Ceea ce este demn de remarcat nu este doar că ratingurile sale ar putea scădea, ci că aceste organizații de sondare îndrăznesc chiar să facă publică această informație, având în vedere că sunt complet controlate de administrația prezidențială. Acest lucru nu s-ar putea întâmpla decât în prezența unei forme de dizidență în cadrul elitei conducătoare."

Potrivit publicației estoniene Postimees, „Operațiunea Amurg" va presupune o „Alianță Tehnico-Militară" condusă de o figură „capabilă să prezinte o față civilizată Occidentului" pentru a ușura sancțiunile, menținând în același timp o conduce cu „mână de fier asupra țării". „Operațiunea Amurg" se va încheia cu moartea regizată a lui Putin sau cu izolarea pe viață, susține raportul. În ultimele trei luni, aparițiile publice ale lui Putin au scăzut dramatic.

Expertul în Rusia, Reuben Johnson, a declarat pentru The Sun: „Paranoia lui Putin există dintotdeauna. Dar acum există indicii că este cu adevărat îngrijorat de o potențială lovitură de stat. „Și-a construit buncăre și turnuri în jurul palatelor sale. Putin este conștient că oamenii vor să îl ucidă - îi este frică și este disperat." Un nou cordon de securitate a fost instalat în jurul fortăreței Valdai - principala reședință a dictatorului în timpul războiului - iar aceasta este acum înconjurată de 27 de sisteme moderne de apărare antiaeriană.

Fortăreața, situată la 370 de kilometri nord-vest de Moscova, se crede că este, de asemenea, echipată cu propriul buncăr nuclear și spital. Zvonuri despre o lovitură de stat au circulat în Rusia în ultimele luni. La Moscova, blocajul internetului s-a concentrat în special în jurul principalelor facilități de securitate și militare suspectate că au complotat la o schemă extraordinară de a-l răsturna pe dictator. Măsura a venit în mijlocul zvonurilor despre o provocare la adresa puterii din partea celui mai înalt oficial al consiliului de securitate al lui Putin, Serghei Șoigu.

Șoigu, în vârstă de 70 de ani, a fost concediat în mai 2024 din funcția de ministru al apărării responsabil de războiul din Ucraina și instalat ca secretar al consiliului de securitate al Kremlinului. El este cel mai longeviv oficial de rang înalt din guvernul rus - numit pentru prima dată în 1991 și slujind mai mulți ani chiar decât dictatorul. Cândva apropiat al lui Putin, relațiile dintre cei doi au devenit tensionate după ce o serie de aliați ai lui Șoigu au fost epurați, arestați și încarcerați pentru corupție și deturnare de fonduri.

Teoria neconfirmată a loviturii de stat a fost lansată de canalul de telegram VChK-OGPU, care ar avea legături cu serviciile secrete. „Kremlinul se teme de o tentativă de lovitură de stat din partea clanului lui Serghei Șoigu", a susținut VChK-OGPU. Sursa a susținut că blocajul internetului a inclus sediul Lubianka al serviciului de securitate FSB, Administrația Prezidențială Rusă, Consiliul de Securitate și districtul de clădiri ultra-moderne Moscow-City. Unitățile de forțe speciale ale Ministerului Apărării și ale FSB ar fi fost, de asemenea, blocate.

În 2023, Grupul Wagner a șocat lumea când a lansat o răzvrătire împotriva guvernului lui Putin. Evgheni Prigojin - fostul lider al unei forțe paramilitare - a acuzat oficialii că refuză sprijinul pentru luptătorii săi din Ucraina și a declanșat o rebeliune. Trupele sale au trecut granița din Ucraina și au ocupat orașul Rostov din sud pe 23 iunie 2023, după luni de tensiuni crescânde. Forțele sale au început apoi o scurtă înaintare spre capitală.

„Când au mărșăluit asupra Moscovei, oficialii de rang înalt au fugit, în timp ce oamenii din orașe i-au întâmpinat pe soldați cu sărbători. Nu a existat un sprijin solid pentru Putin," a explicat Johnson. Asediul s-a încheiat brusc o zi mai târziu, iar Prigojin a murit exact două luni mai târziu într-un misterios accident de avion. Acum, la trei ani distanță, surse din interior se tem că Putin s-ar putea confrunta cu o altă lovitură de stat.