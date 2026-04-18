Rugăciunea ONU folosită pentru a-l chema pe Anticrist. Un istoric care s-a infiltrat într-un ordin ocult conectat la Națiunile Unite rupe un deceniu de tăcere

Ceea ce urmează să împărtășesc, nu am spus niciodată public și am păstrat acest lucru timp de mai bine de un deceniu. Am petrecut ani într-o școală a misterelor cu statut formal de consiliere la Națiunile Unite. Am fost studentă în programul lor de formare. Mi-a fost asignat un coordonator care era psiholog practicant în New York. Am depus rapoarte lunare sub supravegherea ei. Am un dulap de birou din oțel în biroul meu de acasă, plin cu materialele tipărite pe care le-am primit în acea perioadă, deliberate analogice, deliberate în afara înregistrării digitale, și până acum am ținut acel dulap închis.

Motivul pentru care o deschid acum este că rugăciunea învățată în acea școală va fi recitată la un eveniment global programat public în șase săptămâni de azi înainte, iar conținutul teologic al acelei rugăciuni se aliniază cu precizie cu ceea ce eshatologia ortodoxă creștină a numit întotdeauna Anticristul. Tucker Carlson l-a numit pe președinte Anticrist în podcastul său săptămâna trecută. Asociația Internațională a Exorcistilor din Vatican l-a avertizat pe Papa Leon al XIV-lea despre o urgență globală a satanismului în aceeași săptămână. Amândouă descriu simptome. Ceea ce urmează să vă arăt este infrastructura.

120 Wall Street

Lucis Trust își desfășoară în prezent activitatea de la 120 Wall Street în Lower Manhattan. Organizația a fost fondată în 1922 de Alice și Foster Bailey, o fostă membră a Societății Teozofice Americane și soțul ei, un francmason de gradul treizeci și trei din Ritul Scoțian. Numele inițial al companiei era Lucifer Publishing Company. Numele a fost schimbat în Lucis Publishing Company între 1924 și 1925, în funcție de care dintre sursele istorice proprii ale Trustului le consultați. Explicația organizației pentru numele original este că „Lucifer" și „Lucis" împărtășesc aceeași rădăcină latină care înseamnă „lumină." Literatura proprie a Trustului recunoaște că „unele grupuri creștine au identificat în mod tradițional greșit Lucifer cu Satan." Numele a fost schimbat din motive de relații publice. Învățătura nu s-a schimbat.

Alice Bailey a susținut că a început să primească dictare telepatică de la spiritul unui Maestru tibetan numit Djwhal Khul în noiembrie 1919. Ea a afirmat că Djwhal Khul era un discipol al unui alt Maestru numit Koot Humi, care era același Koot Humi pe care Helena Petrovna Blavatsky, fondatoarea Societății Teosofice din Rusia, îl revendicase ca propriul său profesor spiritual invizibil cu patruzeci de ani mai devreme. Bailey a transcris comunicările de la tibetan timp de treizeci de ani, din 1919 până la moartea sa în 1949, producând douăzeci și patru de cărți de filozofie esoterică care sunt încă tipărite astăzi prin intermediul Lucis Publishing Company. Aceste cărți constituie ceea ce organizația numește Înțelepciunea Veșnică, un corp de învățături pe care site-ul propriu îl descrie ca fiind „transmis de la vremuri antice într-o formă potrivită fiecărei ere."

Trustul a înființat în 1923 un braț educațional numit Școala Arcana. Școala oferă formare prin corespondență în ceea ce Bailey numea meditație ocultă, deosebită de contemplația mistică și rugăciunea devoțională creștină prin caracterul său mental, antrenat și direcțional. Studenții sunt asignați unui Secretar, un coleg student mai avansat, căruia îi depun lunar rapoarte scrise care urmăresc practica lor de meditație și progresul prin lecții. Școala face încă două afirmații în marketingul său public. Una dintre afirmații este că nu se predau dezvoltare psihică, magie rituală, magie sexuală și nici închinare devotată față de vreun Maestru. Cealaltă este că școala funcționează fără jurăminte, fără taxe, fără loialitate impusă. Ambele afirmații sunt adevărate într-un sens instituțional restrâns. Niciuna nu descrie experiența trăită a studenților în cadrul structurii de raportare.

Subiectul acestui articol este ceea ce Lucis Trust a realizat instituțional, unde învățătura a ajuns în aparatul de guvernare globală, și cum o rugăciune scrisă de Alice Bailey în 1945 circulă acum ca o observație ritualică programată public în sute de grupuri de meditație din întreaga lume, inclusiv în cadrul evenimentelor organizate pe teritoriul Națiunilor Unite.

Sala de Meditație

În aprilie 1949, Secretarul General al Națiunilor Unite, Trygve Lie, a anunțat că o cameră de meditație va fi amenajată în interiorul noului Clădiri a Secretariatului ONU. Decizia a venit după un lobby susținut din partea mai multor organizații, inclusiv Consiliul Mondial al Bisericilor și o organizație laică numită Mișcarea Laică pentru o Lume Creștină. Prima cameră temporară a fost deschisă la Lake Success pe 9 februarie 1951. O sală permanentă a fost deschisă pe 14 octombrie 1952, prima zi a celei de-a Șaptea Adunări Generale.

Sala așa cum există în prezent a fost reproiectată sub conducerea Secretarului General Dag Hammarskjöld între 1956 și 1957. Hammarskjöld a scris pliantele care sunt oferite vizitatorilor. A strâns fondurile pentru a redecora camera. El a comandat personal planul arhitectural și programul vizual. Camera reproiectată a fost deschisă pe 11 noiembrie 1957, la treizeci și trei de ani de la ziua în care Lucifer Publishing Company a fost redenumită Lucis Publishing Company pe 11 noiembrie 1924. Dacă acea dată a fost o coincidență sau un plan, nu pot spune.

Camera are formă de pană. Intrarea se face prin două uși cu geamuri fumurii. Vizitatorul merge pe un coridor întunecat, face dreapta și intră într-un spațiu îngust, lat de optsprezece picioare la intrare și nouă picioare la capătul opus. Un covor albastru țesut în Suedia acoperă podeaua coridorului și partea din spate a camerei. În centrul spațiului se află un bloc rectangular de minereu de fier cristalin cu o greutate de șase tone și jumătate, oferit Organizației Națiunilor Unite de către guvernul Suediei în 1957.

Blocul se sprijină pe un stâlp de beton care coboară până la roca de fundație. Un singur fascicul de lumină de la un obiectiv încastrat în tavan lovește suprafața lustruită a minereului. Restul camerei este menținut în semiîntuneric. Fresca din fundal este opera artistului suedez Bo Beskow. Pictată în forme geometrice albastre, albe, gri și galbene, cu culori pure și luminoase care se intersectează pentru a forma nuanțe mai profunde, fresca are 9 picioare înălțime și 6,5 picioare lățime.

Pe peretele din spate, în spatele minereului, se află fresca artistului suedez Bo Beskow, un prieten personal al lui Hammarskjöld. Fresca a fost pictată la fața locului între octombrie 1957 și noiembrie 1957, cu camera încuiată și închisă cu lanțul noaptea în timpul lucrărilor. Beskow a susținut că designul era non-obiectiv și nu conținea simboluri intenționale. De asemenea, a spus că modelele geometrice din frescă repetau proporțiile camerei și ale minereului de fier din centrul acesteia, ceea ce este matematică, nu abstractizare. Pictura murală a fost donată de familia Marshall Field.

Hammarskjöld a numit minereul un simbol al „ferm și permanent într-o lume de mișcare și schimbare." El a numit lumina „un simbol pentru mulți dintre noi al modului în care lumina spiritului dă viață materiei." El a descris altarul ca fiind dedicat „Dumnezeului pe care omul îl venerează sub multe nume și în multe forme." Această ultimă frază este cheia.

În vocabularul teologic al corpusului Bailey, Dumnezeul adorat sub multe nume și în multe forme este Învățătorul Mondial Viitor, figura pe care Bailey și succesorii săi au învățat-o că va apărea la sfârșitul acestui ciclu pentru a uni toate religiile sub o singură autoritate spirituală. Tradiția teologică ortodoxă creștină, de la Augustin până la Benedict al XVI-lea, a identificat constant acea figură, atunci când este revendicată în acel rol specific, ca fiind Anticristul din Cartea Apocalipsei.

Camera primește aproximativ o sută de mii de vizitatori pe an. Un grup care se numește Prietenii Camerei de Meditație, o ramură a Mișcării Laicilor, a întreținut cărți de oaspeți în interiorul spațiului din 1953. Cărțile de oaspeți cer vizitatorilor să își înregistreze numele, adresele și apartenențele religioase. Peste un milion de persoane au semnat.

Rugăciunea

Aceasta este Marea Invocare. A fost dată lui Alice Bailey în aprilie 1945, cu patru luni înainte de bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki și cu șase luni înainte ca Națiunile Unite să fie înființate oficial. Lucis Trust o publică pe prima pagină a site-ului lor.

"Din punctul de Lumină din Mintea lui Dumnezeu, să curgă lumină în mințile oamenilor. Să coboare Lumina pe Pământ.

Din punctul de Iubire din Inima lui Dumnezeu, să curgă iubirea în inimile oamenilor. Hristos să se întoarcă pe Pământ.

Din centrul unde Voia lui Dumnezeu este cunoscută, Să ghideze scopul voilele mici ale oamenilor - Scopul pe care Maeștrii îl cunosc și îl servesc.

Din centrul pe care îl numim rasa umană, să se desfășoare Planul de Iubire și Lumină și să sigileze ușa unde locuiește răul.

Să lase Lumina, Iubirea și Puterea să restaureze Planul pe Pământ."

Cuvântul „Hristos" din rugăciune duce la o notă de subsol pe care Lucis Trust o publică pe aceeași pagină. Reproduc nota de subsol cuvânt cu cuvânt:

"Multe religii cred într-un Învățător Mondial, un 'Cel Venit', cunoscându-l sub nume precum Domnul Maitreya, Imam Mahdi, Kalki Avatar și Bodhisattva. Aceste termeni sunt uneori folosiți în versiunile Invocației Mari pentru persoanele de credințe specifice."

Figura invocată în a treia strofă a rugăciunii nu este Isus din Nazaret. Lucis Trust îți spune asta chiar pe propriul lor site. Figura este o autoritate spirituală compusă pe care Bailey a numit-o „Hristos" și apoi a notat-o cu Maitreya budist, Imam Mahdi islamic din tradiția apocaliptică șiiită, Kalki Avatar hindus și Bodhisattva din budismul Mahayana. Figura este universalistă ca caracter. El este oferit adepților fiecărei religii ca figura pe care deja o așteptau, dar sub un alt nume.

Aceasta este structura teologică pe care Apostolul Ioan a descris-o în Prima Epistolă, capitolul doi, versetul douăzeci și doi. „Cine este mincinos, dacă nu cel ce neagă că Isus este Hristos?" El este anticristul, care neagă Tatăl și Fiul."

Sensul tehnic al cuvântului anticrist în teologia ioană nu este un demon cu coarne. Sensul tehnic este o figură care se prezintă ca fiind Hristos, în timp ce nu este Hristos. O figură oferită lumii ca Venitor, identificată cu Maitreya și Mahdi și Avatarul Kalki, este prin definiție o figură oferită ca Hristos, deși nu este Hristosul recunoscut de teologia creștină. Invocația Mare, citită prin orice cadru teologic ortodox creștin, este o rugăciune pentru venirea Anticristului. Lucis Trust a făcut identificarea teologică pentru tine. Nota de subsol este lucrarea lor, nu a mea.

Rugăciunea este concepută pentru recitare liturgică într-un registru de înaltă cultură. Nu este cântarea marginală a unui cult de margine. Este un text religios care a fost absorbit în tradiția de performanță ecleziastică a mediului academic de limbă engleză. Invocația era deja parte a establishment-ului politic și diplomatic american în termen de șapte ani de la compunerea sa.

În interiorul Establismentului

În Ziua Invocării Mondiale din 1952, fosta Primă Doamnă Eleanor Roosevelt, care la acea vreme era delegat al Statelor Unite la Comisia pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite și președinte al comitetului care redactase Declarația Universală a Drepturilor Omului, a înregistrat o difuzare a Marii Invocări. Înregistrarea este găzduită în prezent pe propriul site al Lucis Trust. Audio-ul este public, transcrierea este publică, iar atribuirea este incontestabilă. Cea mai influentă femeie din viața publică americană la mijlocul secolului al douăzecilea a înregistrat Marea Invocare pentru distribuție mondială ca parte a unei observații a Lucis Trust.

În octombrie 1962, jurnalista Edith Kermit Roosevelt, nepoata lui Theodore Roosevelt și comentatoră sindicată pentru New York Herald Tribune, a declarat că a participat la o întâlnire de meditație la lună plină a Noii Grupări de Servitori ai Lumii la Carnegie Endowment for International Peace din New York City. Ea l-a numit pe Foster Bailey, soțul lui Alice Bailey și pe atunci lider al Lucis Trust, ca fiind conducătorul grupului. Ea a mai spus că ei cântau Invocația Mare în unanimitate. Ea a reprodus versurile: „Să fie scopul cel care călăuzește voințele mici ale oamenilor, scopul pe care Maeștrii îl cunosc și îl servesc." Aceasta este a treia strofă a rugăciunii. Era cântată de către șeful Lucis Trust, în cadrul Carnegie Endowment, în 1962.