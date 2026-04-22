Agențiile de spionaj recrutează studente frumoase de la facultățile de elită ale Rusiei pe care să le trimită în paturile țintelor occidentale
Postat la: 22.04.2026 |
În universitățile din Rusia au loc recrutări de noi agenți secreți, care să semene cu celebra Anna Chapman - arestată în Statele Unite în 2010 sub acuzații de spionaj. Spionajul rusesc caută femei tinere, care să arate suficient de bine încât să seducă țintele și să obțină informații secrete.
Recrutarea este coordonată de agente feminine ale SVR - serviciul de informații externe al Rusiei. La prestigioasa Universitate de Stat din Novosibirsk, în Siberia, studenții au fost convocați la ședințe obligatorii, unde li s-a spus că nici măcar consumul de droguri nu reprezintă un obstacol în calea unei cariere de spion, scrie ziarul britanic The Sun. SVR caută „persoane capabile să obțină informații relevante în conformitate cu obiectivele și sarcinile stabilite, să le prelucreze, să le analizeze corect și să prezinte rezultatele".
La Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, unde a studiat chiar Vladimir Putin, fost ofițer KGB, o femeie-spion pe nume Tamara Netîksa le-a spus studenților: „Avem mare nevoie de tineri și tinere inteligenți, serioși, buni și bine pregătiți". „Avem mare nevoie de fete", a subliniat ea. O veterană a serviciilor de informații ruse, Elena Vavilova, în vârstă de 63 de ani, le-a povestit studenților: „Cel mai înalt nivel în munca de informații este atunci când sursa începe să vă vorbească singură despre munca sa, să aibă încredere în voi".
Vavilova s-a dat drept Tracy Ann Foley în Canada și Statele Unite și a fost căsătorită cu un alt agent acoperit, Andrei Bezrukov, cunoscut sub numele de Donald Howard Heathfield. Identitatea lor a fost dezvăluită în 2010, când spioana rusă Anna Chapman a fost arestată de FBI. Anna Chapman, care a devenit celebră în Rusia în 2010, a declarat într-un interviu că a fost recrutată de SVR după ce un agent rus cu sediul la Londra s-a arătat impresionat de abilitățile sale de a stabili relații - în special de influența sa asupra bărbaților bogați și puternici.
Ea a pătruns în elita politică și de afaceri britanică folosind ceea ce ea numea „calitățile necesare". Chapman a recunoscut: „Știam ce efect am asupra bărbaților. Natura m-a înzestrat din plin cu calitățile necesare... Nu am purtat niciodată bijuterii - nu am avut nevoie". A scris o carte despre perioada petrecută la Londra, în care descrie călătorii la Paris și Geneva cu iubiți și admiratori extrem de bogați, precum și jocuri de strip-poker cu un grup de multimilionari.
O fostă spioană rusă, Alia Roza, a povestit că a fost instruită să seducă persoane cu funcții înalte pentru a le putea manipula ulterior. Ea scrie acum un blog în care spune că, fiind fiică a unui ofițer de rang înalt, a fost trimisă la școala KGB unde a studiat și Vladimir Putin. Instruită în arta farmecului, psihologie și conexiune emoțională, Alia a învățat să extragă informații de la țintele sale - adesea bărbați influenți.
„După ce studiezi psihologia diferitelor personalități, vei înțelege cum să le manipulezi, cum să le faci să facă ceea ce vrei tu", a spus Roza, adăugând că ulterior a lucrat pentru FSB, unde i s-a cerut să se infiltreze în carteluri de droguri și rețele de trafic de persoane.
Anul trecut, în Marea Britanie au fost arestate două femei bulgare, Țvetelina Ghenceva și Țvetanka Donceva, acuzate de legături cu o rețea de spionaj rusă, unde ar fi lucrat într-o operațiune complexă de supraveghere. Alături de ele au acționat și alte femei, legate de ofițerul rus de informații Orlin Rusev, care dorea să obțină informații de la jurnalistul Hristo Grozev - cel care a investigat otrăvirea cu Noviciok la Salisbury. De altfel, Anna Romanova (fostă Chapman) a devenit în 2025, în Rusia, directoarea „Muzeului Spionajului Intern".
