Power Couple la Sectorul 2 - Hopincă & Dobre, sau cum se administrează 2,5 miliarde de lei printr-o rețea cu capete de pod Piedone și Oprea
Postat la: 25.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Rareș Hopincă a câștigat Primăria Sectorului 2 în 2024 la o diferență de doar 402 voturi, suficient cât să preia controlul uneia dintre cele mai bogate administrații locale din București, cu un buget anual de peste 2,5 miliarde de lei. În jurul acestei victorii fragile s-a așezat rapid o structură de putere care spune mai mult decât orice organigramă oficială.
În centrul ei apare Elena-Alexandra Dobre, astăzi director general adjunct la DGASPC Sector 2, numită temporar, fără concurs, într-una dintre cele mai importante instituții din subordinea primăriei. Traseul ei politic și administrativ trece prin nodurile grele ale vechii puteri locale: Sectorul 2 al lui Neculai Onțanu, cercul lui Gabriel Oprea, apoi administrația Gabrielei Firea.
Ascensiunea ei începe în rețeaua construită în jurul fostei administrații Onțanu. Pasul decisiv vine în 2014-2015, când Alexandra Dobre devine consiliera personală a lui Gabriel Oprea, pe atunci vicepremier, ministru de Interne și lider UNPR. Potrivit presei vremii, ea se afla alături de Gabriel Oprea în noaptea morții lui Bogdan Gigină și a fost unul dintre puținii oameni care l-au apărat public după acel episod. UNPR a dispărut, Oprea a ieșit din prim-plan, dar Dobre a rămas în sistem.
În 2018, Gabriela Firea o numește fără concurs la conducerea Centrului pentru Seniori al Municipiului București. În paralel, Dobre cumulează funcții în mai multe consilii de administrație din zona publică. Când Firea pierde Primăria Generală, în 2020, Dobre nu dispare. În 2024 ajunge la Sectorul 2, lângă Rareș Hopincă. În paralel cu funcția de la DGASPC, Dobre coordonează și comunicarea publică a lui primarului.
Aici intervine a doua axă a rețelei: Piedone. Nucleul din care și Hopincă a plecat ca city manager înainte să devină prefect și apoi candidat la Sectorul 2. Alexandra Dobre este partenera de viață a lui Alexandru-Sebastian Lazarov, viceprimar PSD la Sectorul 5, în administrația condusă de Vlad Popescu Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone.
Rezultatul este o suprapunere limpede de filiere. Hopincă vine din zona de influență Piedone. Dobre vine din filiera Onțanu-Oprea. Relația ei cu Lazarov leagă astăzi Sectorul 2 de Sectorul 5.
Miza nu este deloc mică. DGASPC Sector 2, unde Dobre ocupă funcția de director general adjunct, administra în 2025 peste 350 de milioane de lei pe an și gestionează exact zona cea mai sensibilă a administrației publice: copii vulnerabili, persoane cu dizabilități, bătrâni, victime ale violenței domestice. Instituția este condusă de Akan Osman, adus de Hopincă tot de la Sectorul 5, și de Elena-Alexandra Dobre, numită fără concurs. Două instalări politice, fără o selecție publică reală.
Sub această conducere apare și unul dintre cele mai grăitoare episoade privind folosirea banilor publici. Potrivit Buletin de București, în septembrie 2025, DGASPC Sector 2 atribuie direct un contract de aproape 47.000 de euro firmei Viomar Best Distribution SRL pentru organizarea evenimentului „Octombrie, Luna Seniorilor". Firma avea un singur angajat declarat și era cunoscută mai ales pentru contracte legate de scule și produse tehnice, nu pentru evenimente publice de asemenea anvergură.
Iar când este întrebat, Hopincă se delimitează: nu cunoaște detaliile, pentru că DGASPC ar fi o instituție separată.
Povestea Sectorului 2 nu este, așadar, doar despre Rareș Hopincă sau doar despre Alexandra Dobre. Este despre felul în care o victorie obținută la limită a fost urmată de consolidarea unei administrații bazate pe relații, continuități și transfer de rețele. De o parte, filiera Piedone. De cealaltă, filiera Oprea-Onțanu. La mijloc, o administrație care gestionează miliarde.
Sursă foto - https://www.facebook.com/AlexandraDobr/photos
-
Afacere de 580 de milioane de dolari - Tranzacții suspecte cu petrol fix înainte ca Trump să provoace prăbușirea bursei după declarațiile privind pacea cu Iran
Mai mulți afaceriști au dat lovitura și au cumparat petrol ieftin, la bursa. Se intampla ieri, cu numai 15 minute inaint ...
-
Dezvăluirea anului: Spargerea care a schimbat istoria SUA - Povestea incredibilă a unor oameni obișnuiți care au pătruns în FBI și au expus cele mai întunecate secrete
Într-o zi din inceputul anului 1971, o tanara cu ochelari a aparut la un birou regional al Biroului Federal de Inv ...
-
Producătorii de petrol fac o avere din conflictul Israel - Iran: între 25 - 30 de miliarde pentru fiecare creștere de 10 dolari a prețului
Conflictul din Orientul Mijlociu s-a transformat intr-un accelerator de venituri pentru un sector care, pana recent, era ...
-
Erezia americană: trebuie să-l ardem pe Peter Thiel?
Autor: Paolo Benanti Pentru a ințelege traiectoria intelectuala și operaționala a lui Peter Thiel, nu este suficient sa- ...
-
"Picătura chinezească" aplicată de Xi Jinping: Serviciile secrete americane dezvăluie strategia Chinei pentru capturarea Taiwanului
Agențiile de informații americane nu se așteapta ca armata din China sa invadeze Taiwanul in 2027. Spionii americani cre ...
-
Operațiunea "Armata din umbră" - unitatea de elită a Kremlinului gândită să comită asasinate în străinătate
La sfarșitul anului 2022, Rusia a inființat o unitate top secret formata din agenți de informații de elita cu un mandat ...
-
Cade jolly-jokerul? Eșecuri pe bandă rulantă pentru Nicușor Dan: judecătorii confirmă abuzurile fostului edil
Epopeea proceselor deschise de fostul primar general al Capitalei, pentru anularea autorizațiilor de construire emise de ...
-
Cum funcționează rețeaua digitală a escortelor din România? O cercetare pe surse deschise
Pe un forum romanesc cu peste un milion de postari, utilizatorii evalueaza femeile ca pe produse: nota la aspect, nota l ...
-
Autoritățile române au clasificat la regim „secret" cererea administrației SUA legată de Baza Kogălniceanu
Ce au cerut mai exact americanii legat de Baza de la Mihail Kogalniceanu? Pe scurt, sa amplaseze aici tehnica militara, ...
-
Părinții primarului Sectorului 3, investiții imobiliare de 2,8 milioane de euro în Italia. Ce au achiziționat Lidia și Ilie Negoiță
Parinții lui Robert Negoița au platit 2,8 milioane de euro pentru o casa și un restaurant intr-o zona de coasta a Italie ...
-
Miza dincolo de rachete: Teoriile escatologice care transformă conflictul dintre Israel și Iran într-un „Război pentru Templu”
În spatele calculelor geopolitice și a schimburilor de lovituri cu rachete balistice, o noua narativa capata amplo ...
-
Mesajul exorcistului supranumit "Demon Slayer" este pe cale să ajungă la milioane de oameni: "Extratereștrii sunt draci iar elitele globale se închină lui Satan"
Joi, 5 martie, emisiunea Shawn Ryan - unul dintre cele mai bine cotate podcasturi de astazi, gazduit de fostul Navy SEAL ...
-
"Teoria Jocurilor" - Profesorul care a prezis revenirea lui Trump și atacul asupra Iranului profeteste ca isralo-americanii vor pierde războiul VIDEO
Profesorul Jiang Xueqin — omul care a prezis revenirea lui Trump in mai 2024 și a prezis exact atacul SUA-Israel a ...
-
A căzut bomba la Casa Albă: Președintele SUA Donald Trump e acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein
Departamentul de Justiție a publicat trei interviuri FBI cu o femeie care a susținut ca președintele Donald Trump a agre ...
-
Resursele statului paralel "sub acoprire": Hotelurile SRI din stațiuni turistice, modernizate cu peste 20 de milioane de euro. O unitate de cazare din Mamaia - 7,2 milioane euro
Serviciul Roman de Informații investește zeci de milioane de euro in modernizarea mai multor unitați de cazare și baze d ...
-
Dughin spune că Rusia are o misiune sacra de a intarzia venirea Anticristului și de a opri Apocalipsa prin "Sabia lui Katehon"
Redefinirea ideologica a conflictului din Ucraina a capatat accente apocaliptice in discursul filosofului rus Aleksandr ...
-
Analiză: Geopolitica unei confruntări iminente – Pariul american asupra Iranului și unda de șoc globală. La ce să se aștepte Europa
Strategia administrației de la Washington, care mizeaza pe o prabușire a regimului de la Teheran intr-un interval optimi ...
-
Detalii de culise: Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei
SUA și Israelul au colaborat o lunga perioada de timp ca sa puna la punct eliminarea lui Ali Khamenei. New York Times sp ...
-
Ayatollahul Ali Khamenei a ales să nu se ascundă în bunker și să moară ca martir pentu ca succesorii săi să lupte cu mai multă înverșunare
Foarte ciudat e ca in ciuda tuturor avertismentelor, Ayatollahul Ali Khamenei nu s-a ascuns in bunkerul sau personal, ci ...
-
Ali Khamenei s-a vazut in decembrie 1989 cu Nicolae Ceaușescu. Unul abia preluase puterea, celalat urma să fie ucis de popor
18 decembrie 1989. Nicolae Ceausescu a plecat in ultima vizita oficiala in Republica Islamica Iran, chiar in timpul Revo ...
-
Miliarde "arse" în două zile la BNR pentru salvarea leului înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale
Tensiunile politice dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale au provocat un șoc major pe piața valutara, ...
-
Prin cine a ajuns infuencerul Lucian Mîndruță să aibă acces în numai 24 de ore la cel mai important summit de la Washington al lui Donald Trump
Anunțul lui Nicușor Dan cu privire la participarea sa la Consiliul Pacii a produs mare valva printre jurnaliștii din țar ...
-
Justiția, o frază de dânșii inventată: Padocul groazei din Vrancea - 15.000 de animale omorâte cu bani publici
SC Vetmedan SRL funcționeaza inca din 2003 in localitatea Suraia din Vrancea și gestioneaza adaposturi pentru caini in b ...
-
Jocul lui Ilie de la Șpăgărie: Companiile franceze, deranjate că România a semnat contracte mai scumpe prin SAFE cu Germania. "Să ne explice cineva de ce"
O disputa mocnita a izbucnit in industria de aparare, dupa ce au aparut informații conform carora Romania ar pregati con ...
-
Misterul morții lui Jeffrey Epstein. Anunțul oficial al decesului a fost făcut cu o zi înainte ca miliardarul pedofil să fie găsit inconștient în celula sa
Un act oficial care confirma moartea lui Jeffrey Epstein cu o zi inainte ca acesta sa fie gasit inconștient in celula sa ...
-
Dezvăluire: Cum au izbucnit scandalurile Groenlanda și Canada înainte de dosarul Epstein
Peste trei milioane de pagini din dosarul traficantului de persoane Jeffrey Epstein au fost desecretizate recent, iar in ...
-
Rețeaua din umbră care ține economia Rusiei conectată la exterior, în pofida sancțiunilor occidentale
O firma apropiata Kremlinului muta miliarde prin numerar, crypto și cambii, ajutand Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa ...
-
Dosarele Epstein dezvăluie legături directe cu înființarea, lansarea și finanțarea Bulei Bitcoin
Ultima serie de „dosare Epstein" a aruncat o noua lumina asupra relațiilor defunctului infractor sexual cu unii di ...
-
Președintele Donald Trump e acuzat că a bătut și a violat în serie o fetița de 13 ani chiar în anul cand a câștigat primul mandat
Presedintele SUA Donald Trump este acuzat ca a violat o fetița de 13 ani, a carei identitate reala nu a fost difuzata di ...
-
Dosarul Epstein - complicii din România care apar în documentele desecretizate. Cine patrona reteaua de fete din Europa de Est
Departamentul de Justiție a facut publice peste un milion de documente, care atrag atenția asupra unei liste impresionan ...
