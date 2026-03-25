Power Couple la Sectorul 2 - Hopincă & Dobre, sau cum se administrează 2,5 miliarde de lei printr-o rețea cu capete de pod Piedone și Oprea

Rareș Hopincă a câștigat Primăria Sectorului 2 în 2024 la o diferență de doar 402 voturi, suficient cât să preia controlul uneia dintre cele mai bogate administrații locale din București, cu un buget anual de peste 2,5 miliarde de lei. În jurul acestei victorii fragile s-a așezat rapid o structură de putere care spune mai mult decât orice organigramă oficială.

În centrul ei apare Elena-Alexandra Dobre, astăzi director general adjunct la DGASPC Sector 2, numită temporar, fără concurs, într-una dintre cele mai importante instituții din subordinea primăriei. Traseul ei politic și administrativ trece prin nodurile grele ale vechii puteri locale: Sectorul 2 al lui Neculai Onțanu, cercul lui Gabriel Oprea, apoi administrația Gabrielei Firea.

Ascensiunea ei începe în rețeaua construită în jurul fostei administrații Onțanu. Pasul decisiv vine în 2014-2015, când Alexandra Dobre devine consiliera personală a lui Gabriel Oprea, pe atunci vicepremier, ministru de Interne și lider UNPR. Potrivit presei vremii, ea se afla alături de Gabriel Oprea în noaptea morții lui Bogdan Gigină și a fost unul dintre puținii oameni care l-au apărat public după acel episod. UNPR a dispărut, Oprea a ieșit din prim-plan, dar Dobre a rămas în sistem.

În 2018, Gabriela Firea o numește fără concurs la conducerea Centrului pentru Seniori al Municipiului București. În paralel, Dobre cumulează funcții în mai multe consilii de administrație din zona publică. Când Firea pierde Primăria Generală, în 2020, Dobre nu dispare. În 2024 ajunge la Sectorul 2, lângă Rareș Hopincă. În paralel cu funcția de la DGASPC, Dobre coordonează și comunicarea publică a lui primarului.

Aici intervine a doua axă a rețelei: Piedone. Nucleul din care și Hopincă a plecat ca city manager înainte să devină prefect și apoi candidat la Sectorul 2. Alexandra Dobre este partenera de viață a lui Alexandru-Sebastian Lazarov, viceprimar PSD la Sectorul 5, în administrația condusă de Vlad Popescu Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone.

Rezultatul este o suprapunere limpede de filiere. Hopincă vine din zona de influență Piedone. Dobre vine din filiera Onțanu-Oprea. Relația ei cu Lazarov leagă astăzi Sectorul 2 de Sectorul 5.

Miza nu este deloc mică. DGASPC Sector 2, unde Dobre ocupă funcția de director general adjunct, administra în 2025 peste 350 de milioane de lei pe an și gestionează exact zona cea mai sensibilă a administrației publice: copii vulnerabili, persoane cu dizabilități, bătrâni, victime ale violenței domestice. Instituția este condusă de Akan Osman, adus de Hopincă tot de la Sectorul 5, și de Elena-Alexandra Dobre, numită fără concurs. Două instalări politice, fără o selecție publică reală.

Sub această conducere apare și unul dintre cele mai grăitoare episoade privind folosirea banilor publici. Potrivit Buletin de București, în septembrie 2025, DGASPC Sector 2 atribuie direct un contract de aproape 47.000 de euro firmei Viomar Best Distribution SRL pentru organizarea evenimentului „Octombrie, Luna Seniorilor". Firma avea un singur angajat declarat și era cunoscută mai ales pentru contracte legate de scule și produse tehnice, nu pentru evenimente publice de asemenea anvergură.

Iar când este întrebat, Hopincă se delimitează: nu cunoaște detaliile, pentru că DGASPC ar fi o instituție separată.

Povestea Sectorului 2 nu este, așadar, doar despre Rareș Hopincă sau doar despre Alexandra Dobre. Este despre felul în care o victorie obținută la limită a fost urmată de consolidarea unei administrații bazate pe relații, continuități și transfer de rețele. De o parte, filiera Piedone. De cealaltă, filiera Oprea-Onțanu. La mijloc, o administrație care gestionează miliarde.

Sursă foto - https://www.facebook.com/AlexandraDobr/photos