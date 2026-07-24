Orașul preistoric uriaș din Banat. Locul se numește Cornești–Iarcuri iar cetatea ocupa peste 17 km pătrați
Postat la: 24.07.2026 |
În Banat există o fortificație preistorică întinsă pe 17,2 kilometri pătrați. Nu știm cine a ridicat-o și nici de ce a dispărut. Din satul Cornești, aflat la nord de Timișoara, peisajul nu trădează imediat dimensiunea locului. Se văd câmpuri, drumuri agricole și ridicături lungi de pământ. Unele par simple limite între terenuri. Privite de sus, ele încep să se lege și formează cercuri uriașe în jurul unei suprafețe atât de mari încât un om aflat la sol nu îi poate cuprinde forma.
Locul se numește Cornești–Iarcuri. Sub pământ se află urmele celei mai mari așezări preistorice descoperite până acum în Europa, potrivit cercetătorilor Muzeului de Preistorie și Istorie Timpurie din Berlin. Patru incinte fortificate înconjurau o suprafață de aproximativ 17,2 kilometri pătrați. Lungimea totală a sistemelor defensive ajunge la aproape 33 de kilometri. Pentru comparație, întreaga cetate medievală a unui oraș putea încăpea de mai multe ori în interiorul acestor cercuri.
Fortificațiile au fost datate în epoca târzie a bronzului, aproximativ în secolele XIV–XIII înaintea erei noastre. Asta înseamnă că oamenii de la Cornești ridicau această așezare cu peste trei mii de ani în urmă, într-o vreme din care nu avem niciun text scris de populațiile care trăiau în Banat. Nu le știm numele. Nu știm ce limbă vorbeau, cum își numeau conducătorii sau ce poveste spuneau despre locul în care trăiau. Au rămas valurile uriașe de pământ.
Dimensiunea lor arată că lucrarea nu putea fi rezultatul unor familii răzlețe care și-au apărat separat gospodăriile. Tăierea lemnului, aducerea pământului și ridicarea a zeci de kilometri de fortificații presupuneau o comunitate numeroasă, hrană pentru muncitori și oameni capabili să organizeze efortul pe perioade lungi. Cineva hotăra unde va trece zidul. Cineva îi convingea sau îi obliga pe ceilalți să muncească.
Cercetările moderne au început sistematic în 2007, iar din 2010 situl este studiat într-un proiect internațional la care participă specialiști români și germani. Măsurătorile magnetometrice au scos la iveală urme de locuințe răspândite pe zone întinse din interior. Cornești–Iarcuri nu pare să fi fost doar o incintă goală, folosită temporar în vreme de război. Cercetătorii vorbesc despre o așezare cu aspect urban, locuită pe suprafețe mari și apărată printr-un sistem pe care puține comunități ale epocii l-ar fi putut construi.
Aici începe întrebarea cea mai grea. De ce avea nevoie o comunitate din epoca bronzului de un spațiu atât de mare? Poate că locul controla drumuri comerciale, turme, metale și terenuri fertile. Poate că adăpostea oameni veniți din așezări mai mici atunci când izbucnea un conflict. Poate că era centrul unei puteri regionale despre care nu avem încă suficiente urme. Fortificațiile pot vorbi despre putere, dar și despre frică.
Cine ridică ziduri lungi de zeci de kilometri se teme de un pericol pe măsură sau vrea să arate că dispune de suficiente resurse pentru a controla un teritoriu imens. În interior nu au fost descoperite palate cu inscripții și nici morminte care să ne ofere numele unei dinastii. Arheologii găsesc fragmente de ceramică, urme de locuințe și pământ ars. Din aceste bucăți încearcă să refacă viața unei comunități care a dispărut fără să lase o cronică.
Sfârșitul așezării rămâne una dintre principalele întrebări ale proiectului. La începutul epocii fierului, marele centru nu mai funcționa în forma sa de odinioară. Nu știm dacă oamenii au plecat treptat, dacă structura politică s-a destrămat sau dacă o criză violentă a golit locul. Timp de secole, valurile au rămas în câmp, tocite de ploi, arături și vegetație. Oamenii au cultivat pământul fără să vadă întregul desen de sub pașii lor.
Abia fotografiile aeriene, imaginile din satelit și aparatele moderne au făcut vizibilă adevărata scară a locului. Cornești–Iarcuri nu este o cetate mică pierdută într-un colț al Banatului. Este urma unei lumi capabile să mobilizeze mii de oameni și să ridice una dintre cele mai mari construcții de pământ ale preistoriei europene. Cunoaștem zidurile. Orașul încă nu ne-a spus cine l-a construit.
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