Drona doborâtă în Deltă este reușita aceluiași pilot care a distrus și drona de la Buzău. Armata dă detalii despre operațiune

O a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață, în jurul orei 8:30, în spațiul aerian al României. Anunțul a fost făcut oficial de președintele Nicușor Dan, dar și de Ministerul Apărării Naționale.

"În această dimineață, la 08:22, același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României. Drona a fost doborâtă deasupra unei zone nepopulate din proximitatea frontierei cu Ucraina", informează Ministerul Apărării Naționale, pe Facebook.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.

Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.

Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.

„Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.

Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.

Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.

Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile."