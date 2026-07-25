„Furtună" pe bursa americană. 7 giganți ai tehnologiei din SUA, pierdere uriașă de 767 de miliarde de dolari

O adevărată „furtună" s-a produs pe bursa americană de pe Wall Street din New York, unde acțiunile celor 7 giganți ai tehnologiei din SUA au înregistrat pierderi uriașe de 767 de miliarde de dolari. Grupul „Magnificent Seven" (Cei șapte magnifici), format din companiile americane Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA și Tesla, este pe cale să înregistreze cea mai mare scădere într-o singură zi de la criza tarifară din aprilie 2025.

Și asta din cauza rezultatelor firmelor Alphabet Inc. și Tesla Inc., care pun la îndoială durabilitatea tranzacțiilor cu inteligență artificială, care au alimentat piața bursieră timp de mai bine de trei ani, potrivit Bloomberg.

Indicele Bloomberg Magnificent 7 a scăzut cu 4,8% la jumătatea sesiunii de joi, anulând aproximativ 767 de miliarde de dolari din evaluarea pieței. Scăderile au fost conduse de Tesla și Alphabet, care au speriat Wall Street-ul cu câștigurile lor de miercuri. Alphabet și-a majorat previziunile de cheltuieli de capital până la 205 miliarde de dolari în acest an, în timp ce profiturile Tesla au fost mult sub așteptări, iar directorul executiv Elon Musk le-a spus investitorilor că 2026 va fi „un an masiv de cheltuieli de capital".

„Adevărata problemă este volumul de cheltuieli care se întâmplă", a declarat Ken Mahoney, director executiv al Mahoney Asset Management. „Nimeni nu știe care este rentabilitatea investiției."

Contextul macroeconomic, inclusiv creșterea prețurilor petrolului pe măsură ce războiul cu Iranul escaladează, pune din ce în ce mai multă presiune asupra acestor acțiuni, a adăugat el. „Este furtuna perfectă", a spus Mahoney.

Vânzarea masivă de acțiuni vine pe măsură ce investitorii devin din ce în ce mai precauți cu privire la sumele masive pe care firmele Big Tech le cheltuiesc pentru a-și construi infrastructura de inteligență artificială. Indicele este acum în scădere cu 11% față de o lovitură record de la sfârșitul lunii mai, ștergând 2 trilioane de dolari din valoarea de piață.

Acțiunile Tesla au coborât cu 13%, cea mai mare scădere din iunie 2025

Rapoartele de câștiguri de miercuri au alimentat aceste îngrijorări. În timp ce Alphabet, compania-mamă a Google, a publicat rezultate încurajatoare, cu o creștere robustă a afacerii sale de cloud computing, previziunile sale de cheltuieli au fost peste așteptări, chiar dacă Alphabet a anunțat creșterea atunci când a strâns capital la începutul lunii iunie. Cele 45 de miliarde de dolari cheltuite în al doilea trimestru au transformat fluxul de numerar în negativ pentru prima dată ca o companie publică.

„Acest lucru sugerează că există mult mai mult risc în acțiune acum decât era înainte, când era o mașină de generat numerar", a declarat Jason Lemire, director de investiții la Bold Wealth Partners.

Între timp, miliardarul Elon Musk a spus că Tesla „ar trebui să aloce bani pentru cheltuieli de capital cât mai repede posibil, fără a fi prea risipitor". Acțiunile Tesla au scăzut cu 13% joi, cea mai mare scădere intraday din iunie 2025, iar Alphabet a scăzut cu 7,3%, la cel mai scăzut nivel din aprilie.

Și alte companii importante care cheltuiesc pe inteligență artificială au scăzut, Microsoft Corp., în scădere cu 3,1%, Amazon.com Inc. cu 5% și Meta Platforms Inc. cu 4,7%. Toate trei au raportat câștiguri pentru săptămâna viitoare.

În timp ce fiecare membru al celor „șapte magnifici" a scăzut joi, Nvidia Corp. și Apple Inc. au avut cele mai mici scăderi. Apple a evitat în mare parte cheltuielile pentru inteligență artificială, lucru pe care investitorii l-au recompensat în ultima vreme. Acțiunile sale au crescut cu 11% luna aceasta și cu 18% anul acesta.

Acțiunile Nvidia sunt în urma grupului de semiconductori anul acesta, atenția îndreptându-se către producătorii de cipuri de memorie precum Micron Technology Inc. și Sandisk Corp., ale căror produse sunt cruciale pentru centrele de date cu inteligență artificială. Dar rămâne în creștere cu 13% în 2026.