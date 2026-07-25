Nivelurile apei din Dunăre au atins minime istorice în Serbia și Croația. Au apărut la suprafață vapoare eșuate în urmă cu zeci de ani

Zeci de ambarcațiuni dintr-un port de agrement din orașul Novi Sad, situat în nordul Serbiei, plutesc într-o nămol verde - tot ce a mai rămas după ce apele Dunării s-au retras cu câteva sute de metri, în timp ce barjele erau ancorate în porțiunile mai adânci ale râului, relatează Reuters

Nivelul apelor Dunării a scăzut săptămâna aceasta la minime record în Croația și Serbia, dezvăluind sute de kilometri pătrați de bancuri de nisip, în urma valurilor de căldură prelungite și a secetei din această vară, care au afectat cursurile de apă din întreaga Europă.

În Serbia, nivelurile scăzute ale apei din Dunăre și din râurile navigabile Tisa și Sava au afectat, de asemenea, sectorul pescuitului și turismul, în timp ce experții au avertizat asupra efectelor pe termen lung asupra faunei sălbatice. Vladimir Stakic, editorul revistei sârbe „Angling Magazine", a afirmat că schimbările climatice sunt de vină.

„Din cauza lipsei ploilor și a creșterii temperaturilor cauzate de schimbările climatice, evaporarea este mai intensă și... avem niveluri ale apei extrem de scăzute, îngrijorător de scăzute", a spus Stakic, stând pe stânci uscate care, în mod normal, s-ar afla la adâncime, pe fundul râului Sava din Belgrad.

Nivelul scăzut al apei din Croația a scos la iveală o navă de marfă care s-a scufundat în 1937. În estul Serbiei, epavele ruginite ale unei flote fluviale germane, scufundate în 1944, au ieșit la suprafață din Dunăre, punând în pericol navigația.

La Belgrad, proprietarul unui restaurant a așezat o masă și scaune pe o grămadă de pietre care a apărut în mijlocul râului. Serviciul hidrometeorologic din Serbia a prognozat o creștere minimă a nivelului Dunării în zilele următoare, ca urmare a precipitațiilor în amonte.