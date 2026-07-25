Mister neelucidat de jumătate de secol: cine sau ce este Omul cu Vioara care apare noaptea într-un teatru celebru din Anglia
Postat la: 25.07.2026 |
În impunătoarea clădire a Teatrului Devonshire Park din Eastbourne, Anglia, circulă de zeci de ani o legendă care continuă să stârnească fascinație. Se spune că, după încheierea spectacolelor și căderea cortinei, o fantomă ar continua să cânte la vioară.
Numeroși angajați și vizitatori susțin că au văzut de-a lungul timpului silueta misterioasă a unui muzician care dispare inexplicabil. Povestea presupusului violonist-fantomă, asociată de unii cu tragedia Titanicului, rămâne una dintre cele mai tulburătoare legende locale.
Teatrul Devonshire Park, inaugurat în 1884, este considerat unul dintre cele mai elegante teatre victoriene din Anglia. De-a lungul existenței sale, scena a găzduit mii de spectacole și numeroși artiști, însă faima clădirii nu se datorează doar istoriei sale culturale, ci și poveștilor despre apariții misterioase.
De peste 50 de ani, angajați și spectatori povestesc că au zărit un bărbat îmbrăcat elegant, în frac și cu papion alb, ținând o vioară sub bărbie. Acesta ar fi fost observat fie în fosa orchestrei, fie printre rândurile sălii, stând nemișcat. Martorii spun că silueta are o lumină discretă și dispare imediat ce cineva încearcă să o privească mai atent.
Primele relatări despre această apariție datează din anii 1960 și 1970. Actori, tehnicieni și spectatori au declarat că au observat pentru câteva clipe enigmaticul violonist în timpul repetițiilor sau al spectacolelor desfășurate târziu în noapte, scrie retetesivedete.ro.
În ultimii ani, astfel de apariții au fost semnalate mai rar. Totuși, cei care susțin că au trăit această experiență vorbesc despre o atmosferă apăsătoare și o stare de melancolie profundă, care pare să cuprindă teatrul atunci când se aud acorduri de vioară fără ca vreun muzician să fie prezent.
Multă vreme, localnicii au crezut că fantoma ar putea fi spiritul lui John Wesley Woodward, violoncelistul devenit celebru după tragedia Titanicului. Muzicianul avea o legătură strânsă cu Eastbourne, unde cânta atât la Grand Hotel, cât și în orchestra locală, înainte de a se alătura muzicienilor companiei White Star Line și de a interpreta muzică la bordul navelor transatlantice.
Pe 10 aprilie 1912, Woodward s-a îmbarcat în Southampton la bordul vasului RMS Titanic, aflat în călătoria sa inaugurală peste Atlantic. Cinci zile mai târziu, pe 15 aprilie, nava s-a scufundat după ce a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord.
Potrivit mărturiilor unor supraviețuitori, Woodward și ceilalți membri ai orchestrei au continuat să cânte pentru a-i liniști pe pasageri în timpul tragediei. Legenda spune că ultima melodie interpretată ar fi fost imnul religios „Nearer, My God, To Thee".
Reprezentanții teatrului au confirmat că, în 2005, mai mulți investigatori ai fenomenelor paranormale au vizitat clădirea. În timpul cercetărilor, un medium a afirmat că spiritul prezent în teatru ar aparține lui Murray King, actor și administrator al sălii de spectacole între sfârșitul secolului al XIX-lea și anii 1930.
Această ipoteză i-a făcut pe unii pasionați ai fenomenelor inexplicabile să se întrebe dacă fantoma observată de-a lungul deceniilor nu este, de fapt, Murray King și nu John Wesley Woodward. Totuși, până în prezent nu există dovezi care să confirme această teorie, iar identitatea presupusului muzician rămâne necunoscută.
Teatrul Devonshire Park continuă să fie unul dintre cele mai apreciate monumente victoriene din Marea Britanie. Pe lângă spectacolele organizate aici, renumele său este întreținut și de legenda violonistului-fantomă, care continuă să atragă iubitorii de mistere.
În prezent, numeroși turiști ajung la Eastbourne nu doar pentru a admira arhitectura impresionantă a teatrului, ci și cu speranța că vor surprinde măcar pentru o clipă silueta enigmatică despre care se spune că încă își cântă melodiile într-o sală aproape goală, după încheierea spectacolelor. Niciun membru al orchestrei Titanicului nu a supraviețuit, iar trupul lui John Wesley Woodward nu a fost recuperat niciodată.
Cu toate acestea, cercetările ulterioare au scos la iveală un detaliu important care pune sub semnul întrebării teoria legată de Woodward. Toți martorii descriu apariția ca fiind un violonist, nu un violoncelist. Diferența dintre cele două instrumente este esențială și i-a determinat pe istorici și pe cercetătorii fenomenelor paranormale să considere că fantoma nu poate fi cea a lui John Wesley Woodward. Astfel, adevărata identitate a misteriosului muzician rămâne, și astăzi, un mister.
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