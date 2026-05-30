Atac "sub steag fals: "AI a decis că explozia dronei care a cazut pe blocul din Galați s-a produs cu cateva sute de grame de TNT si nu cu zeci de kg cum a anuntat MApN
Postat la: 30.05.2026 |
Initial, in informarile de la MApN s-a spus ca nu se stie incarcatura exacta a dronei care a lovit la etajul superior al unui bloc de la Galați, dar dintr-o prima estimare se apreciaza că ar fi vorba despre o incarcatura de aproximativ 30 de kg echivalent TNT, iar drona Geran 2 poate sa transporte intre 2-50 de kg de explozibil (functie de distanta de zbor - autonomie - cu cat este mai grea consuma mai mult combustibil si are raza de actiune mai mica, cu cat are incarcatura mai mica poate zbura pe distante mai lungi).
Este interesant ca daca doresti sa produci pagube masive, fireste ca vei incarca drona cu cat mai mult explozibil este posibil pentru distanta respectiva de zbor. Daca drona ar fi avut intr-adevar 25-35 de kg echivalent TNT atunci ar fi facut praf cel putin jumatate din blocul din Galati. Ceea ce vedem insa in fotografii este ca geamurile blocului de la celelalte etaje au ramas intacte, ca si cum incarcatura ar fi fost minima, ceea ce face ca drona sa fi fost trimisa doar pentru a produce o paguba minora, pentru a genera panica și a declansa o isterie nationala.
Fix ce trebuia, intr-o prima varianta, ca romaniis a ceara la unison inarmarea tarii, semnarea de urgenta a tuturor contractelor SAFE si oprirea cercetarilor procurorilor referitor la ilegalitatea semnarii acestor contracte de catre un guvern interimar, demis prin motiune. In a doua varianta se poate presupune ca Rusia a facut un test despre ceea ce e posibil sa se intample prin agresiunea cu o drona cu explozibil asupra unui oras populat de pe teritoriul NATO, dupa ce Donald Trump a anuntat ca in caz de agresiune Europa trebuie sa se descurce cat mai multa vreme fara sprijinul SUA. Din acest punct de vedere NATO nu a reactionat in niciun fel.
Iată ce răspuns a fost generat de Google IA, după ce i s-au oferit spre analiza imaginile de la fața locului, in care geamurile de la etajul 9 sunt intacte, tinand cont ca MApN vorbeste de zeci de kg de explozibil echivalent TNT:
Î: Cât ar trebui să fie încărcătura explozibilă pentru ca geamurile de la etajul 9 să nu fie sparte în aceste imagini?
R: Pentru ca geamurile de la etajul 9 să nu fie sparte în cazul unui impact direct la etajul 10 sau pe acoperiș, încărcătura de TNT ar trebui să fie extrem de mică, de maximum câțiva zeci de grame (echivalentul unei grenade de mână ușoare sau al unei petarde de mari dimensiuni). Sticla este cel mai fragil element al unei clădiri și cedează la o presiune foarte mică, de doar \(0.05 - 0.1 \{ bari}\) (\(0.7 - 1.5 \{ psi}\)). Având în vedere că distanța pe verticală dintre etajul 10 și etajul 9 este de doar aproximativ 3 metri, dinamica undei de șoc impune limite drastice: Corelația dintre cantitate, distanță și rezistența geamurilor. Impact direct la etajul 10 (distanță de ~3 metri față de etajul 9): O cantitate de doar 50 - 100 grame de TNT detonată la etajul 10 este suficientă pentru a sparge geamurile de la etajul imediat inferior prin suflul exterior care coboară pe fațadă. Orice încărcătură militară reală (chiar și o mină anti-personal sau un proiectil mic de \(20 \{ mm}\)) va sparge ferestrele la această distanță. Dacă impactul are loc la parter sau la sol (distanță de ~27 metri față de etajul 9): Dacă deflagrația se produce la baza blocului, pragul maxim pentru ca unda de șoc să se disperseze suficient înainte de a ajunge la etajul 9 este de aproximativ 1 - 1.5 kg de TNT. Orice depășește această cantitate la nivelul solului va genera o suprapresiune care va sparge geamurile până la etajele superioare. Recalcularea pragurilor de distrugere: Pentru a înțelege scara distrugerilor în funcție de cantitate la o distanță geometrică scurtă (3 metri între etaje): Peste 5 kg TNT: Distruge pereții de beton și spulberă geamurile pe o rază de câteva etaje.1 - 2 kg TNT: Lasă structura intactă, dar sparge toate geamurile pe o rază de 15-20 metri (minimum 4-5 etaje în jur). Sub 100 grame TNT: Produce doar daune locale (în camera respectivă), iar unda extinsă pe fațadă scade sub pragul de rupere al ferestrelor de la etajul inferior. Concluzie: Dacă o dronă sau un proiectil lovește etajul 10, geamurile de la etajul 9 vor rămâne intacte doar dacă încărcătura explozivă este aproape inexistentă (de exemplu, o dronă pur recenzională, fără explozibil, unde distrugerea este provocată pur mecanic, prin energia cinetică a impactului).
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum au transformat companiile private vizele pentru Europa într-o afacere de miliarde
Obținerea unei vize pentru UE a devenit, pentru milioane de oameni din intreaga lume, un proces tot mai scump și mai dep ...
-
Emil Constantinescu dezvăluie că a fost la un pas să fie asasinat de un om de încredere al lui Iliescu. Cine a oprit „execuția"
Fostul președinte al Romaniei Emil Constantinescu a vorbit intr-un interviu acordat recent despre un eveniment din 1999, ...
-
Nicușor Dan va fi "consultat strategic" și asistat în relațiile cu SUA în baza unui contract de 565.000 de dolari pe lună cu Eversheds Sutherland
Administrația Prezidențiala a anunțat luni ca a incheiat un contract de consultanța strategica și asistența in relațiile ...
-
Ciudata șpagă de la Bagdasar-Arseni: Pacientă condamnată după ce a dat bani unui medic neurochirurg. DNA anchetează un dosar uriaș de mită
O pacienta care a oferit 1.000 de lei unui medic neurochirurg de la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar-Arseni" d ...
-
Strada Ba'al: Egregorul de la numărul 120 de pe Wall Street - Lucis Trust și mașinăria ocultă care transformă logo-urile în sigilii și „voințele mici" în Plan
Dr. Heather Lynn La porțile lumii financiare americane se afla un taur. Se afla langa Bowling Green, in Lower Manhattan, ...
-
Pandemia de Covid a fost o operațiune militară - Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer ci de subcontractanți din armată"
Autor: Shannon Joy Robert Kennedy Jr: "Vaccinurile nu au fost dezvoltate de Moderna și Pfizer. Ele au fost puse la punct ...
-
Donald Trump vrea sa puna în aplicare un plan vechi de aproape 100 de ani. O doctrină din 1930 dorea unirea Statelor Unite, Canadei, Mexicului și Groenlandei
O doctrina care dorea sa uneasca America de Nord intr-o singura națiune și sa-și extinda granițele pana la Canalul Panam ...
-
Fascinația înfricoșătoare a lui Putin pentru ocultism
Autor: Mark Hollingsworth Îmbracat cu o eșarfa lunga alba și pantaloni militari de culoare kaki, ținand in mana un ...
-
Distrugătorul pe care Planul îl așteaptă, 250 de dosare active ale FBI-ului și numele pe care Peter Thiel l-a văzut la Stanford
Autor: Dr. Heather Lynn Acest articol descrie mecanismele de recrutare ale unei rețele transnaționale care face in preze ...
-
Sebastian Ghiță e devoalat ca agent rusesc într-o ampla dezvaluire despre Maia Sandu și Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor prezidențiale
Cu cateva zile in urma portalul FIP AM din Armenia a publicat o ampla investigație. O spargere masiva de comunicari și d ...
-
Clanul Cârpaci a cumpărat Palatul Marshall de sub nasul lui Dominic Fritz: Imobilul istoric s-a vândut cu 2.3 milioane de euro, printr-un terț
Mai știți povestea cu recuperam patrimoniul Timișoarei de la clanurile de romi, spusa cu atata emfaza de adminisrația co ...
-
De ce crede lumea despre Papa Negru de la Vatican și Nobilimea Neagră de la Roma că e de fapt la conducerea Imperiilor Occidentale
Mai ales in ultima vreme lumea pare ca are de a face din ce in ce mai mult cu teoriile conspiratiei. Se si spune in folc ...
-
Operațiune împotriva pornografiei infantile pe navele Disney Cruise: 28 de angajați arestați în urma unei acțiuni sub acoperire la San Diego
Între 23 și 27 aprilie 2026, agenții federali au urcat la bordul a opt nave de croaziera in San Diego și au reținu ...
-
O dezvăluire șocantă a unui expert în economie: "Salariul real al românilor este cu mult mai mic decât cel indicat oficial"
Salariul mediu net din Romania a ajuns in decembrie 2025 la 5.914 lei, insa aceasta suma nu reflecta realitatea pentru c ...
-
"Planul" și "Vițelul de Aur" - Cele Nouă Postulate de Bază ale Noului Grup al Servitorilor Lumii - "Guvernul spiritual interior al Planetei"
Autor: Dr. Heather Lynn „Omenirea nu urmeaza un drum intamplator sau necunoscut. Exista un Plan." Aceasta est ...
-
Adevăratul Zelenski dezvăluit de fosta sa purtătoare de cuvânt: De la consum de droguri, la actorie politică și dorința de a continua un război devastator
Iulia Mendel, fosta purtatoare de cuvant a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu jurnalistul ...
-
Raport cu nereguli grave la RAR: firma care a primit peste 10 milioane de lei, în timp ce auditorii vorbesc despre contracte divizate și plăți fără drept
Un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor finalizat inainte de demisia fostului ministru al Trans ...
-
Guvernul Bolojan mai dă un "tun" de sute de milioane în dauna industriei locale: cum a fost ignorată oferta internă pentru prețuri duble din străinătate
În septembrie 2025, la capatul a doi ani de discutii cu Fortele Navale Romane, Damen Galati se angaja sa construia ...
-
Ilie Bolojan este anchetat oficial pentru intervențiile făcute asupra Hidroelectrica
Acțiunile prim-ministrului interimar și Ministru al Energiei, Ilie Bolojan, au devenit obiectul unei analize riguroase d ...
-
Un nou guru spiritualo-sexual: Cazul "vizionarului Reiki" acuzat de șapte cliente de agresiuni intime în timpul terapiilor: "În realitate sunt de ordinul zecilor!"
Poliția Capitalei anunța ca s-a sesizat din oficiu și a demarat verificari dupa apariția in spațiul public a informațiil ...
-
Biblia și inventarea istoriei Israelului care nu se regăsește în nicio dovadă arheologică. Personajele religioase nu au lăsat vreo urmă reală nicăieri
Autor: Aline de Diéguez 1. Nihil sine ratione Nimic nu este fara motiv. Acest principiu enunțat de Leibniz și pre ...
-
Ilegalitate gravă a Guvernului Bolojan - OUG adoptată de guvernul demis, deși inclusiv avizele interne spuneau că se încalcă legea
Un document transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre Ministerul Economiei și Secretariatul Gen ...
-
PNRR - Sute de milioane de euro pierdute din cauza comitetului condus de Oana Gheorghiu. Documentul e zdrobitor
Romania a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul privind AMEPIP dupa ce, printr-o decizie a premier ...
-
Războiul Statelor Unite pentru dominația energetică vizează o dominație asupra Europei și Asiei
În ciuda unor infrangeri militare evidente, razboiul dus de Statele Unite impotriva Iranului ar putea face parte d ...
-
Românii care au pierdut bani achiziționând proprietați în Orașul-Fantomă: Mitul Dubaiului se prăbușește - economie la pământ, fără turiști: "Nu mai iei nici banii pe care i-ai dat"
Criza din Orientul Mijlociu a facut ravagii in Dubai. Investitorii au intrat in panica deoarece numarul de turiști a sca ...
-
Orgiile ca ritualuri secrete de invocare a "entităților divine" în toate marile religii ale antichității
Autor: Dr. Heather Lynn La sfarșitul anilor 1780, un fost evreu de origine poloneza, devenit catolic, pe nume Jacob Fran ...
-
România își distruge intenționat turismul la Marea Neagră în beneficiul Albaniei, Bulgariei, Greciei și Turciei. Cine încasează șpăgile falimentului HoReCa?!
Refuzul autoritaților de a respecta legea care prevede deschiderea sezonului estival pe 1 Mai a facut un eșec total din ...
-
Prezentăm "rețeta tuturor rețetelor": Big Pharma vrea să interzică un remediu miraculos împotriva cancerului care funcționează cu 85% rată de succes (lista ingredientelor)
Dr. William Makis, un oncolog canadian care folosește compuși reutilizați și inofensivi precum fenbendazolul și ivermect ...
-
Laptele care ne scapă printre degete: cum finanțează România fermele altora și își abandonează propriul sector
Datele comerciale pentru 2025, analizate și aduse in spațiul public de Ionuț Lupu, contureaza o realitate greu de ignora ...
-
De ce a venit de fapt Regele Charles la Donald Trump: Legea Amiralității Britanice redă suveranitatea SUA după 250 de ani printr-un ritual transmis global
Legea Amiralitații Britanice s-a modificat la 1 ianuarie 2026 pentru a pregati ca dupa 250 de ani (1776-2026) sa redea s ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu