Initial, in informarile de la MApN s-a spus ca nu se stie incarcatura exacta a dronei care a lovit la etajul superior al unui bloc de la Galați, dar dintr-o prima estimare se apreciaza că ar fi vorba despre o incarcatura de aproximativ 30 de kg echivalent TNT, iar drona Geran 2 poate sa transporte intre 2-50 de kg de explozibil (functie de distanta de zbor - autonomie - cu cat este mai grea consuma mai mult combustibil si are raza de actiune mai mica, cu cat are incarcatura mai mica poate zbura pe distante mai lungi).

Este interesant ca daca doresti sa produci pagube masive, fireste ca vei incarca drona cu cat mai mult explozibil este posibil pentru distanta respectiva de zbor. Daca drona ar fi avut intr-adevar 25-35 de kg echivalent TNT atunci ar fi facut praf cel putin jumatate din blocul din Galati. Ceea ce vedem insa in fotografii este ca geamurile blocului de la celelalte etaje au ramas intacte, ca si cum incarcatura ar fi fost minima, ceea ce face ca drona sa fi fost trimisa doar pentru a produce o paguba minora, pentru a genera panica și a declansa o isterie nationala.

Fix ce trebuia, intr-o prima varianta, ca romaniis a ceara la unison inarmarea tarii, semnarea de urgenta a tuturor contractelor SAFE si oprirea cercetarilor procurorilor referitor la ilegalitatea semnarii acestor contracte de catre un guvern interimar, demis prin motiune. In a doua varianta se poate presupune ca Rusia a facut un test despre ceea ce e posibil sa se intample prin agresiunea cu o drona cu explozibil asupra unui oras populat de pe teritoriul NATO, dupa ce Donald Trump a anuntat ca in caz de agresiune Europa trebuie sa se descurce cat mai multa vreme fara sprijinul SUA. Din acest punct de vedere NATO nu a reactionat in niciun fel.

Iată ce răspuns a fost generat de Google IA, după ce i s-au oferit spre analiza imaginile de la fața locului, in care geamurile de la etajul 9 sunt intacte, tinand cont ca MApN vorbeste de zeci de kg de explozibil echivalent TNT:

Î: Cât ar trebui să fie încărcătura explozibilă pentru ca geamurile de la etajul 9 să nu fie sparte în aceste imagini?

R: Pentru ca geamurile de la etajul 9 să nu fie sparte în cazul unui impact direct la etajul 10 sau pe acoperiș, încărcătura de TNT ar trebui să fie extrem de mică, de maximum câțiva zeci de grame (echivalentul unei grenade de mână ușoare sau al unei petarde de mari dimensiuni). Sticla este cel mai fragil element al unei clădiri și cedează la o presiune foarte mică, de doar \(0.05 - 0.1 \{ bari}\) (\(0.7 - 1.5 \{ psi}\)). Având în vedere că distanța pe verticală dintre etajul 10 și etajul 9 este de doar aproximativ 3 metri, dinamica undei de șoc impune limite drastice: Corelația dintre cantitate, distanță și rezistența geamurilor. Impact direct la etajul 10 (distanță de ~3 metri față de etajul 9): O cantitate de doar 50 - 100 grame de TNT detonată la etajul 10 este suficientă pentru a sparge geamurile de la etajul imediat inferior prin suflul exterior care coboară pe fațadă. Orice încărcătură militară reală (chiar și o mină anti-personal sau un proiectil mic de \(20 \{ mm}\)) va sparge ferestrele la această distanță. Dacă impactul are loc la parter sau la sol (distanță de ~27 metri față de etajul 9): Dacă deflagrația se produce la baza blocului, pragul maxim pentru ca unda de șoc să se disperseze suficient înainte de a ajunge la etajul 9 este de aproximativ 1 - 1.5 kg de TNT. Orice depășește această cantitate la nivelul solului va genera o suprapresiune care va sparge geamurile până la etajele superioare. Recalcularea pragurilor de distrugere: Pentru a înțelege scara distrugerilor în funcție de cantitate la o distanță geometrică scurtă (3 metri între etaje): Peste 5 kg TNT: Distruge pereții de beton și spulberă geamurile pe o rază de câteva etaje.1 - 2 kg TNT: Lasă structura intactă, dar sparge toate geamurile pe o rază de 15-20 metri (minimum 4-5 etaje în jur). Sub 100 grame TNT: Produce doar daune locale (în camera respectivă), iar unda extinsă pe fațadă scade sub pragul de rupere al ferestrelor de la etajul inferior. Concluzie: Dacă o dronă sau un proiectil lovește etajul 10, geamurile de la etajul 9 vor rămâne intacte doar dacă încărcătura explozivă este aproape inexistentă (de exemplu, o dronă pur recenzională, fără explozibil, unde distrugerea este provocată pur mecanic, prin energia cinetică a impactului).