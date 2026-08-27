Cel mai sigur loc de pe Pământ dacă vine apocalipsa: Țara care are cele mai mari șanse să scape întreagă dintr-o catastrofă

Un studiu recent a analizat sute de rapoarte științifice despre scenarii de apocalipsă, de la războaie nucleare și pandemii, până la erupții vulcanice sau atacuri cibernetice. S-a ajuns la o conlcuzie care ne poate speria. Există o singură țară care poate supraviețui cu brio.

Australia este țara cel mai bine pregătită să supraviețuiască unei catastrofe globale, scrie Sciencealert. Deși cercetătorii avertizează că nu există niciun loc 100% sigur pe Pământ, continentul australian oferă cel mai bun mix de avantaje pentru a trece peste un astfel de moment.

De ce Australia?

Fiind o țară-insulă îndepărtată de marile aglomerări urbane ale lumii, este mult mai ușor de protejat în cazul unor pandemii severe. Australia produce o cantitate uriașă de hrană pe plan intern și deține rezerve bogate de energie și minerale.

De asemenea, are instituții puternice, o economie dezvoltată și o industrie capabilă să susțină nevoile populației.

În ciuda tuturor plusurilor, izolarea vine și cu un cost. Australia rămâne dependentă de comerțul exterior pentru produse vitale precum combustibilii rafinați, medicamentele și îngrășămintele agricole.

Cine mai poate supraviețui

Alte țări care au șanse bune să reziste într-un scenariu extrem sunt Noua Zeelandă, Japonia, Elveția și Argentina. Totuși, primele trei au vulnerabilități geografice majore. Noua Zeelandă, Japonia și Argentina pot fi devastate de tsunamiuri sau erupții vulcanice locale.

Autorii cercetării sugerează că Australia și Noua Zeelandă nu doar că ar supraviețui, dar ar putea deveni „baza de salvare" a omenirii.