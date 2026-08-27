Stare de urgență națională decretată de Donald Trump! Decizia care vizează direct China

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decretat miercuri stare de urgență națională pentru protejarea rețelei electrice americane. Prin această măsură, administrația de la Washington interzice cumpărarea și montarea de echipamente energetice provenite din țări vizate de embargoul american asupra armelor, o decizie îndreptată în mod evident împotriva Chinei.

Deși ordinul oficial nu numește direct nicio țară, el blochează achizițiile de la furnizori aflați sub sancțiuni sau restricții americane privind comerțul cu arme. În practică, China este singura națiune de pe această listă care exportă echipamente pentru rețele electrice către piața din Statele Unite.

Măsura Casei Albe și echipamentele vizate de noile interdicții

„Obiectivul este protejarea rețelei și a sistemelor electrice americane", a indicat Casa Albă pentru AFP, fără a preciza ce țări vor fi vizate. Normele de aplicare sunt așteptate în termen de 120 de zile.

Procedura nu este inedită. Un decret comparabil al președintelui Trump din mai 2020 nu numea nicio țară. Ordinul de aplicare, emis șapte luni mai târziu, viza în mod explicit echipamentele venite din China.

Sunt vizate transformatoarele, invertoarele, sistemele de stocare prin baterii și automatele industriale, precum și software-urile și accesul de la distanță asociate. Secretarul pentru energie va putea impune condiții pentru echipamentele deja instalate, mergând până la retragerea acestora.

Explozia consumului de energie generat de inteligența artificială

Decretul invocă creșterea numărului de centre de date, a inteligenței artificiale și a producției de apărare, factori care au sporit nevoile de electricitate ale Statelor Unite.

Autoritatea de reglementare a telecomunicațiilor din SUA (FCC) a restricționat la sfârșitul lunii iulie importul de invertoare străine, în urma unei decizii similare a Comisiei Europene din mai.

Concluziile inspecțiilor de siguranță ale Departamentului pentru Energie

Cu toate acestea, o analiză a Departamentului pentru Energie publicată în ianuarie a concluzionat, după inspectarea a 30 de invertoare chinezești, că nu există dovezi definitive privind existența unui echipament malițios ascuns.