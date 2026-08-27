Ce a închis Dolly Parton într-o cutie secretă, cu ordin să fie deschisă abia în anul 2046

Dolly Parton a lăsat în urmă o piesă pe care publicul nu o va putea asculta prea curând. Înregistrată în urmă cu mai bine de zece ani, melodia este păstrată într-o cutie specială și are o dată fixă la care va fi lansată: 19 ianuarie 2046.

Marea artistă a lăsat un secret ce va ieși la lumină abia peste aproape două decenii. Ea a înregistrat un cântec pe care a decis să nu îl publice imediat, închizându-l într-o cutie specială cu instrucțiuni clare ca aceasta să rămână sigilată până în anul 2046.

Piesa, intitulată „My Place in History", a fost trasă în studio în anul 2015 și face parte dintr-o capsulă a timpului pregătită de Dolly Parton pentru viitor. Înregistrarea a fost pusă într-o cutie din lemn de castan, numită „Dream Box", aflată la complexul DreamMore Resort, din apropiere de Dollywood, în statul Tennessee.

Capsula timpului și planul special al artistei pentru anul 2046

Planul vedetei era ca această cutie să fie deschisă pe 19 ianuarie 2046, ziua în care Dolly Parton ar fi împlinit vârsta de 100 de ani. Astfel, melodia urma să fie ascultată la exact trei decenii de la momentul înregistrării ei.

Ideea a fost una neobișnuită chiar și pentru Dolly Parton. Ea a dorit să lase o moștenire muzicală generațiilor viitoare, un mesaj creativ care să fie descoperit o dată cu trecerea anilor.

În interiorul cutiei se află atât înregistrarea piesei, cât și aparatura necesară pentru ca aceasta să poată fi redată. Dolly Parton s-a gândit inclusiv la riscul ca tehnologia folosită atunci să nu mai fie disponibilă peste zeci de ani.

Teama ca piesa să nu se deterioreze până la lansare

Într-un interviu acordat în anul 2022, Dolly Parton a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să respecte aceste reguli stricte. Cântăreața a mărturisit că își dorea foarte mult să deschidă cutia și să lanseze melodia, deoarece era încântată de rezultat.

Tot atunci, nașa lui Miley Cyrus a povestit că se temea ca înregistrarea audio să nu se strice înainte de momentul în care trebuia ascultată. Din acest motiv, a căutat soluții pentru a se asigura că piesa și echipamentul de redare vor rezista neatinse până în 2046.

Moștenirea muzicală și un titlu cu valoare de profetie

Acum, după moartea cântăreței, povestea melodiei „My Place in History" capătă o încărcătură emoțională și mai puternică. Artista nu va mai fi prezentă la momentul în care cântecul va fi scos din cutie și ascultat pentru prima dată de către public.

Titlul piesei pare, de altfel, aproape profetic: „My Place in History" se traduce prin „Locul meu în istorie".

Până în anul 2046, piesa rămâne unul dintre cele mai bine păstrate taine din cariera lui Dolly Parton. Atunci, la centenarul nașterii sale, fanii vor afla, în sfârșit, ce mesaj a lăsat artista pentru viitor.

Reacții uriașe în Statele Unite și decizia președintelui Donald Trump

Între timp, moartea artistei a stârnit un val puternic de reacții în Statele Unite. Președintele Donald Trump a dat ordin ca drapelele americane să fie coborâte în bernă timp de o săptămână, în semn de respect pentru legendara cântăreață.

„Este o pierdere adevărată pentru milioane de oameni. Nu a existat niciodată cineva ca ea și nu va mai exista... Odihnește-te în pace, Dolly! Lumea te iubește", a transmis Trump.