Alertă în SUA: a avut loc unul dintre cele mai extinse atacuri cibernetice asupra infrastructurii de apă din SUA din ultimii ani

Mai multe agenţii federale americane au avertizat că hackeri neidentificaţi încearcă să compromită dispozitive Siemens utilizate pentru monitorizarea şi operarea instalaţiilor de apă şi a altor infrastructuri critice, în contextul unui val recent de atacuri cibernetice asupra sistemelor locale de alimentare cu apă din SUA.

Este cea mai extinsă campanie cibernetică împotriva infrastructurii de apă din SUA din ultimii ani, potrivit unei analize a Center for Strategic and International Studies (CSIS): cel puțin 100 de instalații din minimum 12 state au fost vizate.

Atacul

Avertismentul vizează toate controlerele logice programabile din seria Siemens S7, utilizate în sectoare precum alimentarea cu apă şi tratarea apelor uzate, energie, industrie, industria chimică, alimentaţie şi agricultură.

Alerta a fost emisă de Agenţia Naţională de Securitate (NSA), FBI, Departamentul Energiei, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Agenţia pentru Securitate Cibernetică şi Infrastructură (CISA).

Autorităţile avertizează că o compromitere a acestor echipamente ar putea provoca întreruperea unor procese critice, incidente de siguranţă, oprirea instalaţiilor, deteriorarea echipamentelor sau compromiterea unor date sensibile. În anumite situaţii, efectele s-ar putea propaga şi către alte sisteme interconectate.

Potrivit avertismentului, atacatorii folosesc inteligenţa artificială pentru a reduce considerabil timpul şi nivelul de expertiză tehnică necesare dezvoltării unor metode capabile să compromită aceste sisteme.

Context

Alerta apare după o creştere semnificativă a atacurilor asupra controlerelor industriale din Statele Unite. CISA avertizase încă din 22 iulie asupra unor hackeri afiliaţi Iranului care exploatau astfel de dispozitive produse de Siemens, Rockwell Automation şi Schneider Electric.

În ultimele săptămâni au fost raportate incidente cibernetice asupra sistemelor locale de apă din mai multe state americane.

Minnesota a fost primul stat care a raportat un val de cel puţin 30 de incidente legate de infrastructura de apă, produse în 26 şi 27 iulie.

Experţii în securitate cibernetică suspectează o posibilă legătură între unele dintre atacurile recente şi Iran, însă autorităţile federale nu au atribuit oficial Teheranului aceste incidente.

Preşedintele Donald Trump declara la sfârşitul lunii iulie că nu crede că Iranul s-a aflat în spatele atacurilor raportate în Minnesota.

Siemens nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta avertismentul autorităţilor americane.