Un băiat de 6 ani din Botoșani a ajuns în comă la spital după ce sora lui de 10 ani i-a pus patru plasturi cu Fentanyl pe o zgârietură. Medic: "Depozitați opioidele sub cheie!"

Un copil în vârstă de 6 ani a ajuns în comă la spital, în Botoșani, din cauza unei supradoze severe de Fentanyl, relatează Monitorul de Botoșani.

Sora lui mai mare, în vârstă de 10 ani, a încercat să-i trateze o banală zgârietură de pe coapsă aplicându-i patru plasturi cu analgezice opioide găsiți în casă.

Substanțele extrem de periculoase aparținuseră bunicii copiilor, pacientă oncologică recent decedată, ale cărei medicamente rămăseseră neasigurate în locuință.

Echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă a intervenit la domiciliul familiei după ce băiatul a fost găsit inconștient. La sosirea salvatorilor, copilul se afla în stop respirator iminent, era cianotic (învinețit), complet lipsit de reacție la stimuli și prezenta o temperatură corporală de 38,5°C.

Starea critică a micuțului a fost explicată în momentul examinării fizice: sub hainele băiatului, lipiți direct peste rană, medicii au descoperit patru plasturi de Fentanyl cu o concentrație de 100 mcg/h.

Pentru un copil de 6 ani, aplicarea unei asemenea cantități dintr-un opioid sintetic extrem de puternic a eliberat instant o doză masivă de substanță anestezică, provocând o supradoză severă care i-a oprit aproape complet funcția respiratorie și l-a instalat în comă, susțin medicii.

Investigațiile au arătat că plasturii făceau parte din schema de tratament paliativ a bunicii copiilor, care a decedat recent din cauza unei afecțiuni oncologice. După decesul acesteia, medicația cu regim strict a rămas depozitată necorespunzător în locuință, la accesul liber al minorilor.

Fără să cunoască pericolul mortal al substanței, fetița de 10 ani a folosit plasturii crezând că își ajută fratele rănit.

„Copiii nu trebuie să aibă sub nicio formă acces la așa ceva. Păstrați medicamentele, în special analgezicele și opioidele, sub cheie. Nu lăsați tratamentele nefolosite ale pacienților decedați în locuință; predați-le la farmacii pentru distrugere. Educați-i pe cei mici cu privire la interdicția absolută de a se juca de-a doctorul cu plasturi, pastile sau siropuri reale", a precizat dr. Elena Guraliuc, medic primar și coordonator UPU-SMURD Botoșani.

Cazul este în continuare monitorizat de autorități, iar băiatul rămâne sub supraveghere medicală intensivă.