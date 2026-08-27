Bill Gates face o nouă profeție despre inteligența artificială și despre cum ne va distruge pe toți
Postat la: 27.08.2026 |
Bill Gates trage un semnal de alarmă uriaș: inteligența artificială s-ar putea transforma într-un pericol fără precedent pentru omenire, adâncind prăpastia dintre oameni în loc să fie soluția pe care toți o așteptau.
Într-un eseu fluviu de aproape 6.000 de cuvinte, dublat de un turneu media intens, fondatorul Microsoft recunoaște că este de-a dreptul șocat de amploarea fenomenului. El se declară uimit de faptul că este printre puținii lideri mondiali care au curajul să spună deschis că direcția în care se îndreaptă lucrurile este o adevărată nebunie.
Avertismentul său este direct și sumbru: IA va deveni fie cea mai mare resursă de egalitate, fie cea mai mare sursă de nedreptate din istorie. Gates subliniază că, chiar și în cel mai bun scenariu posibil, omenirea se pregătește să intre într-una dintre cele mai haotice și turbulente perioade din întreaga sa existență.
Avertismentul lui Bill Gates: Pericolul nevăzut al inteligenței artificiale
Întrebarea care planează acum peste declarațiile sale este dacă această teamă tardivă reprezintă o revelație autentică sau doar o repoziționare calculată.
Economiștii au tras semnale de alarmă încă din momentul în care ChatGPT a devenit un fenomen global, iar companiile din domeniu au repetat frecvent aceleași avertismente.
Impactul asupra pieței muncii și riscul de bioterorism
Impactul depășește însă cu mult piața muncii - de la dezinformare până la efectele asupra sănătății mintale, IA își arată deja colții.
Gates recunoaște că este îngrijorat de toate acestea, dar subliniază o diferență esențială față de revoluțiile tehnologice anterioare: de data aceasta, locurile de muncă nu vor fi înlocuite cu altele noi, scrie incredibilia.ro.
„Nu există niciun loc de muncă care să nu fie afectat", spune el, explicând că nu viteza schimbării este cea care îl sperie, ci amploarea ei.
„Este diferit nu pentru că viteza este diferită, ci pentru că amploarea este cea care face ca acesta să fie un moment absolut, absolut unic în istoria evoluției." Mai mult decât atât, miliardarul dezvăluie că a finalizat o „carte întreagă" despre cum am putea evita o pandemie generată de un virus creat artificial.
„Riscul de bioterorism este acum de 50 de ori mai mare decât riscul unei pandemii naturale", avertizează el.
Totuși, Gates nu este împotriva IA - dimpotrivă, una dintre marile sale temeri este că reacția publicului ar putea bloca dezvoltarea acestei tehnologii înainte să ne arate adevăratul potențial. „Care va fi reacția negativă pe măsură ce aceste locuri de muncă vor dispărea?", se întreabă el.
„Va face ca problema centrelor de date să pară o nimica toată."
Tăcerea marilor lideri din tehnologie și miza banilor
Cea mai acuzatoare dintre declarațiile sale vizează însă propriul său cerc. Gates susține că liderii din tehnologie minimalizează în mod deliberat riscurile IA, de teamă să nu-și strice afacerile.
„În privat, oamenii care înțeleg cât de bună este această tehnologie și cât de mult se îmbunătățește sunt foarte îngrijorați", a declarat el pentru New York Times. Dar, în loc să facă publice aceste temeri, „acum își spun unii altora: «Hei, omule, nu spune asta. Ne face rău - următorul trilion de dolari pe care încercăm să-l strângem»."
Ce se ascunde în spatele avertismentului lansat de fondatorul Microsoft
Rămâne de văzut dacă această schimbare de ton este una reală sau doar o încercare de a citi direcția vântului.
Imaginea lui Gates a fost serios afectată de dezvăluirile recente legate de viața sa personală, iar divorțul intens mediatizat și infidelitățile din trecut au umbrit moștenirea sa filantropică.
Totuși, dacă el este un barometru al modului în care elitele tehnologice procesează furia publică tot mai mare față de IA, atunci s-ar putea să asistăm la un punct de cotitură în felul în care această tehnologie va fi construită, implementată și reglementată în anii următori.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Totul despre misteriosul Rhine Group: Eminențele cenușii ale Europei s-au unit într-un grup de forță ca să salveze continentul
Mario Draghi, fostul șef al Bancii Centrale Europene și fost premier al Italiei, și un miliardar tech irlandez au fondat ...
-
Alertă în SUA: a avut loc unul dintre cele mai extinse atacuri cibernetice asupra infrastructurii de apă din SUA din ultimii ani
Mai multe agentii federale americane au avertizat ca hackeri neidentificati incearca sa compromita dispozitive Siemens u ...
-
Semnal promițător în lupta cu demența: Această vitamină, consumată zilnic, dă boost de 13% creierului
O vitamina ieftina și ușor de gasit ar putea avea o legatura surprinzatoare cu funcționarea creierului la persoanele afl ...
-
Cel mai sigur loc de pe Pământ dacă vine apocalipsa: Țara care are cele mai mari șanse să scape întreagă dintr-o catastrofă
Un studiu recent a analizat sute de rapoarte științifice despre scenarii de apocalipsa, de la razboaie nucleare și pande ...
-
Stare de urgență națională decretată de Donald Trump! Decizia care vizează direct China
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decretat miercuri stare de urgența naționala pentru protejarea rețelei elec ...
-
S-a aflat cauza dezastrului din Nepal: Un ghețar s-a prăbușit, iar viitura rezultată a ras totul în cale. Peste 260 de turiști străini sunt dispăruți
Inundatiile devastatoare care au facut cel putin 165 de morti si sute de disparuti in Nepal si Tibet au fost cauzate de ...
-
Corupția din Ucraina pleacă de la cel mai înalt nivel: Mita se împarte cu generozitate și se profită de situația de război
Anchetatorii anticorupție din Ucraina au extins un dosar privind mituirea unor aleși locali pentru un proiect imobiliar ...
-
Primele cuvinte ale fostului politician Cazimir Ionescu după moartea fiicei sale: „Totul părea să meargă spre bine"
Cazimir Ionescu a vorbit pentru prima data despre tragedia care i-a lovit familia. Fostul deputat a dezvaluit ca fiica s ...
-
Nu se credea ca e posibil: Structuri imune ascunse în interiorul craniului care ajută la apărarea creierului
De-a lungul decadelor, creierul a fost descris ca fiind „privilegiat imunitar," protejat de mare parte din activit ...
-
Un cercetător renumit a spus că Planeta Pământ este "conștientă" - iar "mintea" ei modelează soarta întregii vieți. Teoria a devenit extrem de controversată
Conform ipotezei Gaia, Pamantul - și miile de procese biologice care au loc pe planeta - fac parte dintr-o singura entit ...
-
Părți ale corpului uman pe care evoluția nu le poate explica. Dezbateri între oamenii de știință cu privire la rolul lor
Corpul uman este o mașinarie ale carei numeroase parți - de la detaliile microscopice ale celulelor noastre pana la memb ...
-
Eveniment reușit, fără incidente: rolul echipelor de securitate profesionistă
Organizarea unui eveniment presupune mult mai mult decat alegerea locației, pregatirea programului și invitarea particip ...
-
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
O discuție pornita pe Reddit despre experiența romanilor care au emigrat a adunat povești foarte diferite: de la oameni ...
-
Baron al crimei organizate, împușcat mortal într-o benzinărie din Israel. Trei suspecți au fost arestați
Unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai crimei organizate din Israel, Yanis Yushvaev, in varsta de 40 de ani, a fost imp ...
-
Statele Unite au suspendat programările pentru vize în toată lumea. Ce se întâmplă cu cei care aveau deja interviuri
Guvernul Statelor Unite a suspendat marti programarile pentru vize la ambasadele si consulatele din intreaga lume, pentr ...
-
Vom îngheța când va veni factura la gaze din această iarnă: Care este stadiul depozitelor cu puțin timp înainte să înceapă sezonul rece
Europa s-ar putea confrunta cu cel mai dificil sezon rece pentru gaze de dupa 2022, in condițiile in care prețurile angr ...
-
S-au descoperit efectele pe care cafeaua le are în realitate asupra corpului: Diferențe mari între femei și bărbați, ca urmare a consumului de cafea
Cafeaua ar putea influența organismul mult mai profund decat se credea pana acum. Persoanele care beau mai multa cafea a ...
-
Prețurile petrolului au parte de o scădere spectaculoasă, după ce SUA au anunțat sancțiunile împotriva Iranului
Preturile petrolului au scazut cu aproximativ 3% marti, dupa ce administratia americana a ales sa intensifice presiunea ...
-
Panică pe străzile din Rusia. Armata folosește metode din ce în ce mai agresive pentru a recruta bărbați pentru războiul cu Ucraina
Teama de o noua mobilizare forțata crește de la o zi la alta in Rusia, pe fondul unor informații tot mai dese despre tac ...
-
Primele două țări care declară "alertă roșie" din cauza Super El Nino: Situația a devenit extrem de gravă, iar seceta afectează culturile la un nivel fără precedent
El Salvador a declarat marti alerta maxima din cauza unei secete asociate cu fenomenul El Nino, care a provocat pierderi ...
-
Român arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro
Un roman in varsta de 52 de ani a fost arestat in Mallorca, dupa ce ar fi furat un iaht de lux și ar fi incercat sa scap ...
-
De ce omenirea nu va mai putea controla AI-ul - avertizează Elon Musk
Cel mai bogat om al lumii, Elon Musk, crede ca inteligența artificiala va deveni, la un moment dat, atat de avansata, in ...
-
Românii caută tot mai multe mașini electrice după scumpirea carburanților. Cât costă 15 mii de kilometri în funcție de tipul motorului
Scumpirea carburanților schimba comportamentul de consum in toata Europa, inclusiv in Romania. Solicitarile pentru autom ...
-
Ucrainean reținut în România, bănuit de poliția germană că activa într-o rețea de agenți sabotori controlată de Rusia
Un ucrainean reținut in Romania este banuit de anchetatorii germani de apartenența la o rețea de agenți controlata de Ru ...
-
Un judecător a respins apelul „frivol" al lui asistentei lui Epstein. Ghislaine Maxwell este singura persoană condamnată în dosar
Un judecator federal american a respins, marți, 25 august, o cerere formulata de Ghislaine Maxwell, complicea principala ...
-
Cerceii pentru femei - perechea potrivită nu este cea mai spectaculoasă, ci cea pe care uiți că o porți
Cerceii arata minunat in cutie, dar adevarata proba incepe dupa cateva ore: lobul nu doare, inchiderea nu agața parul, i ...
-
Fizicianul Cristian Presură se ceartă de unul singur cu Călin Georgescu privind AI: „Cât de mult rău poate face această frază, pusă intenționat în cheie religioasă!"
Fizicianul Cristian Presura explica de inseamna inteligența artificiala, ca raspuns la declarația fostului candidat la p ...
-
O pandemie de Alzheimer: Boala s-ar putea transmite ca un patogen în anumite cazuri. "Este important să investigăm toate riscurile potențiale"
Alzheimerul a fost recunoscut de mult timp ca o afecțiune sporadica - influențata de factori precum varsta, genetica și ...
-
"Bossware" - metoda care îi arată șefului unde ești și cât muncești. Salariații sunt monitorizați de patroni prin laptop și telefonul de serviciu
Programele prin care angajatorii pot urmari locația salariaților, ritmul de lucru, activitatea din aplicații și chiar ca ...
-
Vasile Blaga a intrat dezbrăcat să o certe pe senatoarea Nadia Cerva în ședința online a unei comisii
Senatorul PNL Vasile Blaga a aparut, marți, dezbracat, in fața membrilor comisiilor de Administrație și Ape din Senat, d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu