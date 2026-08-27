Bill Gates face o nouă profeție despre inteligența artificială și despre cum ne va distruge pe toți

Bill Gates trage un semnal de alarmă uriaș: inteligența artificială s-ar putea transforma într-un pericol fără precedent pentru omenire, adâncind prăpastia dintre oameni în loc să fie soluția pe care toți o așteptau.

Într-un eseu fluviu de aproape 6.000 de cuvinte, dublat de un turneu media intens, fondatorul Microsoft recunoaște că este de-a dreptul șocat de amploarea fenomenului. El se declară uimit de faptul că este printre puținii lideri mondiali care au curajul să spună deschis că direcția în care se îndreaptă lucrurile este o adevărată nebunie.

Avertismentul său este direct și sumbru: IA va deveni fie cea mai mare resursă de egalitate, fie cea mai mare sursă de nedreptate din istorie. Gates subliniază că, chiar și în cel mai bun scenariu posibil, omenirea se pregătește să intre într-una dintre cele mai haotice și turbulente perioade din întreaga sa existență.

Avertismentul lui Bill Gates: Pericolul nevăzut al inteligenței artificiale

Întrebarea care planează acum peste declarațiile sale este dacă această teamă tardivă reprezintă o revelație autentică sau doar o repoziționare calculată.

Economiștii au tras semnale de alarmă încă din momentul în care ChatGPT a devenit un fenomen global, iar companiile din domeniu au repetat frecvent aceleași avertismente.

Impactul asupra pieței muncii și riscul de bioterorism

Impactul depășește însă cu mult piața muncii - de la dezinformare până la efectele asupra sănătății mintale, IA își arată deja colții.

Gates recunoaște că este îngrijorat de toate acestea, dar subliniază o diferență esențială față de revoluțiile tehnologice anterioare: de data aceasta, locurile de muncă nu vor fi înlocuite cu altele noi, scrie incredibilia.ro.

„Nu există niciun loc de muncă care să nu fie afectat", spune el, explicând că nu viteza schimbării este cea care îl sperie, ci amploarea ei.

„Este diferit nu pentru că viteza este diferită, ci pentru că amploarea este cea care face ca acesta să fie un moment absolut, absolut unic în istoria evoluției." Mai mult decât atât, miliardarul dezvăluie că a finalizat o „carte întreagă" despre cum am putea evita o pandemie generată de un virus creat artificial.

„Riscul de bioterorism este acum de 50 de ori mai mare decât riscul unei pandemii naturale", avertizează el.

Totuși, Gates nu este împotriva IA - dimpotrivă, una dintre marile sale temeri este că reacția publicului ar putea bloca dezvoltarea acestei tehnologii înainte să ne arate adevăratul potențial. „Care va fi reacția negativă pe măsură ce aceste locuri de muncă vor dispărea?", se întreabă el.

„Va face ca problema centrelor de date să pară o nimica toată."

Tăcerea marilor lideri din tehnologie și miza banilor

Cea mai acuzatoare dintre declarațiile sale vizează însă propriul său cerc. Gates susține că liderii din tehnologie minimalizează în mod deliberat riscurile IA, de teamă să nu-și strice afacerile.

„În privat, oamenii care înțeleg cât de bună este această tehnologie și cât de mult se îmbunătățește sunt foarte îngrijorați", a declarat el pentru New York Times. Dar, în loc să facă publice aceste temeri, „acum își spun unii altora: «Hei, omule, nu spune asta. Ne face rău - următorul trilion de dolari pe care încercăm să-l strângem»."

Ce se ascunde în spatele avertismentului lansat de fondatorul Microsoft

Rămâne de văzut dacă această schimbare de ton este una reală sau doar o încercare de a citi direcția vântului.

Imaginea lui Gates a fost serios afectată de dezvăluirile recente legate de viața sa personală, iar divorțul intens mediatizat și infidelitățile din trecut au umbrit moștenirea sa filantropică.

Totuși, dacă el este un barometru al modului în care elitele tehnologice procesează furia publică tot mai mare față de IA, atunci s-ar putea să asistăm la un punct de cotitură în felul în care această tehnologie va fi construită, implementată și reglementată în anii următori.