Semnal promițător în lupta cu demența: Această vitamină, consumată zilnic, dă boost de 13% creierului

O vitamină ieftină și ușor de găsit ar putea avea o legătură surprinzătoare cu funcționarea creierului la persoanele aflate în primele etape ale declinului cognitiv. Un nou studiu arată că administrarea zilnică de vitamina D a fost asociată cu scoruri cognitive cu aproximativ 13% mai mari în cazul unor adulți cu insuficiență cognitivă ușoară și tulburări de somn.

Cercetarea, publicată în revista Sleep Medicine, a analizat 54 de adulți cu vârsta de cel puțin 50 de ani, diagnosticați sau suspectați de insuficiență cognitivă ușoară, MCI, și care prezentau probleme de somn.

Diferența observată la testele cognitive

Participanții au fost evaluați cu Montreal Cognitive Assessment, MoCA, un test utilizat pentru măsurarea funcției cognitive. Cercetătorii au analizat în paralel calitatea somnului și aportul zilnic de vitamina D.

După ajustarea rezultatelor în funcție de factori precum vârsta, sexul, indicele de masă corporală, tipul de vitamina D și nivelul de educație, cercetătorii au observat o asociere între administrarea unei doze de peste 5.000 UI de vitamina D pe zi și rezultate mai bune la testul MoCA, notează Scinence Alert.

Participanții care au raportat acest nivel de suplimentare au obținut, în medie, scoruri cu aproximativ 13% mai mari, respectiv cu 3,78 puncte mai mult, decât persoanele care nu luau suplimente de vitamina D.

La doze mai mici s-au observat, de asemenea, scoruri ceva mai bune, însă diferențele nu au fost suficient de mari pentru a fi considerate semnificative statistic.

Cercetătorii avertizează: nu este o recomandare pentru doze mari

Rezultatul trebuie privit cu prudență. Studiul este de mici dimensiuni și are un caracter observațional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra că vitamina D îmbunătățește în mod direct funcția cognitivă.

Mai mult, doza de peste 5.000 UI pe zi asociată cu rezultatele mai bune este peste limita superioară de 4.000 UI pe zi considerată în general sigură pentru adulți. Prin urmare, cercetarea nu recomandă oamenilor să crească doza de vitamina D pe cont propriu.

Autorii consideră că sunt necesare studii mai ample pentru a vedea dacă există într-adevăr un efect benefic și, mai ales, care ar fi doza potrivită.

O posibilă fereastră de intervenție

Cercetătorii de la Universitatea Emory spun că perioada în care apar primele modificări cognitive ar putea reprezenta o etapă importantă pentru intervenții menite să protejeze sănătatea creierului.

„Aceasta ar putea reprezenta o fereastră critică pentru intervenție, atunci când apar schimbări cognitive, dar oportunitățile de a sprijini sănătatea creierului pot rămâne", a declarat Victoria Pak, specialistă în somnologie la Universitatea Emory.

Vitamina D este deja studiată pentru posibilele sale legături cu sănătatea creierului, îmbătrânirea, sănătatea cardiovasculară și depresia. Noile rezultate se adaugă acestor cercetări, însă nu înseamnă că vitamina D poate preveni sau trata demența ori boala Alzheimer.

Pentru moment, concluzia este mai degrabă o pistă de cercetare decât o soluție medicală. Tocmai pentru că vitamina D este accesibilă și relativ ieftină, cercetătorii consideră că merită investigată mai atent în studii viitoare, cu grupuri mult mai mari de participanți.

Studiul a fost publicat în revista Sleep Medicine.