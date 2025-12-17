Ce caută Nicușor Dan la Londra?...
Postat la: 17.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele nostru, Excelența Sa Nicușor Dan I-ul al României Pro-Europene, Inteligente și Olimpice, se află în aceste momente în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, într-o vizită absolut privată.
Nu are nici o întâlnire cu vreun oficial al statului britanic, nu îl primește premierul, nu nimic. Agenda sa oficială arată că se întâlnește cu românii din emigrație și cu niște oameni de afaceri britanici. După care pleacă la Bruxelles.
Ziariștii prezenți la Londra (români, ziariști români) transmit în direct speranțele lor umede că ES Președintele etc. va fi primit de Regele Charles.
Deci, totuși, ce caută domnul ND la Londra? Erau reduceri de Crăciun pe undeva, sau avea nevoie de un loc de unde să mai debiteze niște prostii, de genul spusei că partidele de la guvernare nu zic nimic despre Opoziție? Asta e treaba unor partide aflate la guvernare? Să critice Opoziția?
Mă rog... Totuși, ce caută domnul ăsta la Londra? Nu are treabă pe aici? În concediu știm că a fost deja prin Moldova (Republica) și pe la niște mănăstiri. Deci, ce caută la Londra?
Patrick Andre de Hillerin
-
Cazul "Stănoiu" - corpul femeii care a reglementat legea devine obiectul ei de investigație
Cazul Rodicai Stanoiu dezvaluie un jalnic paradox, aproape dickensian: corpul unei femei care, odata, a reglementat lege ...
-
Manevra "Recorder" - Schema operationala arata ca exista un Plan Centralizat desfășurat cu precizie militară
Remember: "A trebuit sa moara oameni" - pentru ca USR sa ajunga la Putere cu doar 6 la suta, cat un ONG de minoritari, U ...
-
Asaltul „paraditorilor" pentru a captura Justiția și a reveni la epoca de glorie a „unităților de elită" ale DNA
Deși este prezentat cu surle și trambițe ca fiind un documentar de informare, documentarul „Capturarea Justiției" ...
-
Zoomerii ies la muncă și conflictul lor cu boomerii care-i angajează: sau generația fără pachet
Partea cea mai interesanta pe conflictul generațional actual este probabil relația lor la locul de munca. Generația Z - ...
-
Confiscarea fondurilor suverane rusești depozitate în UE: o imposibilitate juridică, financiară șI morală
Ca unul care a negociat tratatele constitutive ale UE, pot depune marturie ca acestea nu permit Comisiei Europene sa dec ...
-
Mărturie. Am văzut aripi de înger
Nu am mai scris demult. Recuperez acum, cu aceasta marturie. Sunt la capatul unei veri tarzii, prelungita ca in prezicer ...
-
Tentativa (buna) de lovitura de stat?
In istoria romanilor, au existat tot felul de tentative de lovituri de stat. Unele au reusit (de exemplu cea impotriva l ...
-
În România nu a mers ca în Bulgaria
Sistemul vrea sa desavarșeasca lovitura de stat din 6 decembrie 2024 prin capturarea justiției, pentru a obține control ...
-
Și încă o dată moare ȚARA...
Și inca o data moare ȚARA, domnule general Radu Theodoru! Caci pentru noi toți cei care v-am cunoscut, v-am respectat ș ...
-
Bolojan a fost salvat de la demitere pe filiera Ungaria-Austria
Acum exact o saptamana, Ilie Bolojan se afla in vizita oficiala la Viena, dupa ce petrecuse ziua anterioara la Budapesta ...
-
Europa devine irelevantă!
Ceea ce la inceputul secolului le parea unora „sfarșitul istoriei" - un neoliberalism care face din competiție ese ...
-
Justiție capturată înseamnă stat captiv
Documentarul "Justiție capturata" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștita: ...
-
Agentul 00Vișan
Doua grupari ale mișcarii suveraniste au fost puternic afectate, mai ales imagologic, de așa-zisul analist politi ...
-
Cine conduce, cu adevărat, România?
Ieri, intr-o ședința semi-secreta, Guvernul Romaniei s-a intrunit pentru a aproba un singur act normativ: o hotarare de ...
-
Cum tastează ecranul: de la boomeri la mileniali și de la zoomeri la GenAlpha - lecții la coadă la cafea
Stau la coada la o cafea. Ca tot humanoidul conectat și tehnologizat: cu ochii in ecranul telefonului. Un puști zambește ...
-
În Bucureștiul iubit
Doar 12 procente din bucureștenii cu drept de vot l-au ales pe Ciucu, opt procente pe Alexandrescu și șapte pe Baluța. A ...
-
Cum am prevazut scorul lui Ciprian Ciucu și de ce ăia care spun "marș" nu câștigă
Lista predicțiilor mele politice din ultimii 5 ani arata in felul urmator: 2020: am zis ca Nicușor Dan ia primaria cu 4 ...
-
Europa între doctrina Monroe-Trump și "erodarea civilizațională"
Greu de ințeles de ce politicienii noștri refuza cu obstinație sa comenteze Strategia Naționala de Securitate a SUA, un ...
-
Rolul traseistului tactic Daniel Zamfir în strategiile PSD
Dupa ce da cate un tun, Daniel Zamfir iși șterge urmele ca țestoasele batrane care și-au depus ouale și o taie tiptil in ...
-
Novorusia, proiectul care ar deveni realitate? Dacă da, este casus belli? Pentru cine?
Reiau un text publicat la inceput de an 2022. Atunci cand analiștii noștri copiau, cum le sta in obicei, semnalelel date ...
-
Să izolăm musca de pe căciula lui Grindeanu
Nu cred ca SRI vrea sa aiba un ofițer acoperit ca Grindeanu, care sa aduca atatea prejudicii de imagine principalei noas ...
-
Dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie!
Ciprian Ciucu a fost lovit rau in aripa de sondajul comandat de catre HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arata ...
-
Povestea unei gene care a ținut cardiologii în șah
În cardiologie sunt puține momente cand simți ca știința schimba cu adevarat regulile jocului. Acesta este unul di ...
-
Asa cum a fost Artan!
Este poate cel mai nefiresc text pe care il pot scrie pentru ca imi vine permanent in memorie zambetul lui cvasi-curteni ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor legată de primăria lui Bolojan (II)
Așa cum am aratat in prima parte a articolului, existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afacer ...
-
1 Decembrie. România întreabă: mai știi că ești român?
Am cunoscut o persoana. O persoana pe care nu aș fi crezut ca voi ajunge sa o apreciez. Nu total, e drept, ci din anumit ...
-
Lupul Bolojan vânat de procurorii patriei!
Procurorii patriei sunt pe urmele premierului Ilie Bolojan intr-un context deloc favorabil, marcat de o stare acc ...
-
Ionuț Moșteanu a fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți în joc
E un deja-vu in toata aceasta poveste. Este povestea cu diploma care e reala, e vina lui. A facut ceva care nu se face. ...
-
Alegerile din 7 decembrie vor sfârși cariera politică a cel puțin unui candidat!
Daca "dreapta", adica Ciucu/Drula, va pierde alegerile de la PMB nu se va intampla din cauza doamnei Ciceala, ci pentru ...
-
Vreți America? Dați jos icoana lui Macron din birouri
Macronismul inseamna taierea punților peste Atlantic și investiția intr-un set de izmene pe calator luat din Place Vend& ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu