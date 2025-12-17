Ce caută Nicușor Dan la Londra?...

Președintele nostru, Excelența Sa Nicușor Dan I-ul al României Pro-Europene, Inteligente și Olimpice, se află în aceste momente în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, într-o vizită absolut privată.

Nu are nici o întâlnire cu vreun oficial al statului britanic, nu îl primește premierul, nu nimic. Agenda sa oficială arată că se întâlnește cu românii din emigrație și cu niște oameni de afaceri britanici. După care pleacă la Bruxelles.

Ziariștii prezenți la Londra (români, ziariști români) transmit în direct speranțele lor umede că ES Președintele etc. va fi primit de Regele Charles.

Deci, totuși, ce caută domnul ND la Londra? Erau reduceri de Crăciun pe undeva, sau avea nevoie de un loc de unde să mai debiteze niște prostii, de genul spusei că partidele de la guvernare nu zic nimic despre Opoziție? Asta e treaba unor partide aflate la guvernare? Să critice Opoziția?

Mă rog... Totuși, ce caută domnul ăsta la Londra? Nu are treabă pe aici? În concediu știm că a fost deja prin Moldova (Republica) și pe la niște mănăstiri. Deci, ce caută la Londra?

Patrick Andre de Hillerin