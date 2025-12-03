Ciprian Ciucu a fost lovit rău în aripă de sondajul comandat de către HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arată pe un trend descrescător, căzut pe locul 3. Am explicat, ieri, pe larg procedurile de interpretare a acestei baterii de sondaje.

Deși a beneficiat imediat de un aparent ajutor prin retragerea lui Vlad Gheorghe în favoarea sa, la comanda lui Nicușor Dan, Ciucu a continuat să se căineze în serie, ieri după-amiază și aseară, pe la toate televiziunile, invocând pericolul Anca Alexandrescu și cerându-i lui Drulă de la USR să se retragă și el, declarându-și sprijinul pentru el, pentru liberal. Spun în titlu că „dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie" și o să-i explic pe scurt:

1. Retragerile candidaților din alegeri se practică drept procedură de ultim moment, dar meseriașii știu că de acestea beneficiază candidații rămași în cursă, dar doar aceia cu trend crescător și public compatibil cu al retrasului. O parte din cei ce l-ar fi votat pe cel retras oricum vor deveni inactivi din punct de vedere electoral, le dispare favoritul, iar procentul poate trece de 50% dacă nu-și pot identifica un nou favorit corespunzător aspirațiilor lor. E simplu de observat că Ciucu nu se califică spre a beneficia de retragerea lui Drulă; liberalul este deja pe trend descendent, iar prin lupta fratricidă Ciucu vs. Drulă din ultima lună, electoratele lor s-au incompatibilizat în mod radical. Cea care va primi voturi mai multe de la Drulă va fi, însă, Ciceală în acest scenariu. Ciceală care este în creștere și nu l-a atacat pe Drulă. Asta ar fi fost o minimă analiză și deloc greu de realizat pe care Ciucu și ai săi trebuiau să o facă.

2. Numărul nehotărâților este semnificativ, este cifrat la circa 20% dintre cei ce vor merge la vot și doar aici și la acest capitol ar fi avut Ciprian Ciucu o pâine de mâncat, dar ar fi trebuit să se apuce să o facă încă de acum minimum două săptămâni și nu oricum, ci analizând ce anume îi nemulțumește pe acești nehotărâți, apoi să procedeze în favoarea aspirațiilor lor, în mod ferm și spectaculos, coerent în orice caz. Astăzi, însă, cu patru zile înaintea votului, la influențarea acestor nehotărâți mai pot spera doar Băluță, care beneficiază de locul întâi în toate sondajele, Anca Alexandrescu, care are tendința de creștere cea mai accelerată, chiar și Ana Ciceală, care crește și ea, dar la un plafon inferior.

3. Din cele expuse mai sus, apare clar că, dacă Ciucu ar fi vrut să pară responsabil și credibil în fața așa-zisului „pericol extremist", atunci liberalul ar fi trebuit să propună retragerea din campanie de mânuță, a sa și a lui Drulă, amândoi, dar în favoarea Anei Ciceală, ce ar fi putut apărea în chip de Ecaterina Teodoroiu sau Ana Ipătescu. Votanții liberalului și useristului ar fi căpătat astfel o soluție de vot pe care ar fi acceptat-o în proporție mare. Ana Ciceală, astfel și doar așa, ar fi putut conta în lupta pentru primul loc, cu Daniel Băluță și Anca Alexandrescu.

În fine, ce a reușit însă Ciucu prin smiorcăiala lui de ieri? Să-și convingă electoratul, dar și nehotărâții, că el însuși nu este o opțiune câștigătoare, l-a cvasianulat și pe Cătălin Drulă, care mai apare acum doar ca o roată de rezervă, uzată rău oricum în urma scandalului lor din USR, bun de nimic, de fapt, din punct de vedere electoral. Ciucu a mai reușit ceva, dar în folosul Ancăi Alexandrescu, care apare acum ca alternativă a electoratului revoltat împotriva guvernării coaliției, electorat suveranist sau nu, activându-i în favoarea candidatei AUR, chiar și pe unii care nu voiau să meargă la vot. Da, da, Ciprian Ciucu, asta ai reușit! Așadar, prin evoluția sa de ieri, Ciucu s-a autodinamitat, dar odată cu el a fost avariat grav și Bolojan, al cărui favorit Ciucu este, și care Bolojan va deconta asta după 7 decembrie. Repet, în această viziune este vorba despre disperare și prostie.

Cum ar fi, însă, un plan al Sistemului, despre care vorbeam tot în titlu? Ca Drulă să se retragă, azi sau mâine, în favoarea lui Ciucu, să se mimeze, apoi, public o emoție colectivă, de fapt, inexistentă, ce să fie cuplată imediat cu sondaje false, ce l-ar arăta pe Ciucu câștigător, și mai ales, și în primul rând, să se poată proceda la o fraudă majoră la numărătoarea voturilor de duminică seara, operată, această fraudă, tot cu același STS, iar Ciucu să fie astfel declarat câștigător pe modelul Nicuşor Dan din mai 2025. Dar pentru asta ar mai fi nevoie și ca PSD și AUR să nu efectueze numărătorile paralele, ceea ce nici asta nu este de exclus, în urma unor posibile presiuni uriașe. Dar în acest scenariu intră și decizia PSD de a ieși de la guvernare dacă PNL și USR își unesc forțele la alegerile din București, și se va ajunge tot la criza guvernamentală și invalidarea lui Ilie Bolojan, iar la orizont va apărea, în plus, și perspectiva suspendării lui Nicuşor Dan, cu o majoritate PSD-AUR. Mai e puțin și vom afla în care dintre scenarii suntem, vom analiza și comenta minut cu minut, cum se zicea pe vremuri la radio, atunci când se comenta etapa de fotbal.

Cozmin Gușă