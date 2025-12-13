În România nu a mers ca în Bulgaria
Sistemul vrea să desăvârșească lovitura de stat din 6 decembrie 2024 prin capturarea justiției, pentru a obține controlul cătușelor și dosarelor. Au făcut o întreagă regie cu implicarea TVR, cu bandele # rezist pe post de "opinie public revoltată", cu o petiție Declic și cu USR revendicând nu știu ce în parlament. Și-au găsit și niște "martiri" pentru care ar trebui să ne ridicăm cu toții, din "solidaritate".
Mandela al lor ar fi un pensionar special, care înainte să fie judecător a fost ofițer de informații. Au servit tot tacâmul, ca în vremurile "bune", doar că nu îi mai crede lumea. Cu excepția câtorva sute de rătăciți aduși de ONG-urile Soros nu au mai reușit să atragă pe nimeni. Ar fi putut să își facă mendrele și fără tot acest circ mediatic, pentru că sunt la putere și pot face ce vor, pot schimba pe oricine din funcție și pot modifica toate legile, însă nu se prea înțeleg ei. Marea lor dezamăgire este că modelul aplicat de Soros în Bulgaria nu a mers și în România.
În Bulgaria manifestațiile "Generatiei Z", adică ale bandelor # rezist locale au dus în cele din urmă la retragerea legii bugetului, care a constituit pretextul declanșării mișcărilor de stradă și apoi la căderea guvernului, adevăratul scop al lui Soros. În Bulgaria a mers regia lui Soros doar pentru că suveraniștii bulgari s-au alăturat și ei bandelor # rezist, altfel nu se atingea masa critică. Poporul bulgar se teme foarte tare de introducerea euro de la 1 ianuarie 2026, care va duce la creșterea prețurilor și la pierderea ultimelor resturi de suveranitate.
În România însă, suveraniștii nu se lasă păcăliți și ignoră cu dispreț circul lui Soros. De aici și obida păpușarilor Sistemului și atacurile lor la adresa AUR. Ce să caute AUR lângă ăștia? Vorba lui Nicu Steinhardt, alături de diavol nu trebuie să semnezi nici că există Dumnezeu. Niciun patriot român și nicio persoană cu vederi democratice nu poate intra în jocul Sistemului.
N-au decât să își regleze conturile între ei, pentru că sunt la putere. Pentru că bulgarii nu îl au pe Caragiale, USR bulgăresc e în opoziție, nu e la putere, ca versiunea USR din România. De exemplu, useristii spun că îl vor jos pe ministrul Predoiu. Păi să îi spună lui Bolojan că dacă nu îl demite, USR părăsește coaliția. Ce treabă avem noi cu viermuiala lor? Când Coaliția Răului se va prăbuși suveraniști vor asigura întoarcerea la democrație și normalitate. Vor face dreptate în România.
George Scarlat
