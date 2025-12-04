Să izolăm musca de pe căciula lui Grindeanu

Nu cred că SRI vrea să aibă un ofițer acoperit ca Grindeanu, care să aducă atâtea prejudicii de imagine principalei noastre agenții de informații, workshop serios, care livrează informații cosmice despre hibrizi blocului atlantic. Grindeanu se află la originea dezastrului din Prahova, județ unde pe 100.000 de oameni îi paște criza sanitară.

Grindeanu a băgat-o pe Monica Hunyadi în structurile statului. A luat-o din Voluntari, de la societatea Hunymoo, de coafură și alte activități de înfrumusețare. La și "altele" am aflat că scula nambăr uan a social-democrației își injecta la Hunymoo botox și hialuronic să pară mai june pe sticlă, atunci când își rânjește fasolea și promite bunăstare fraierilor.

Ea îi inocula alea-alea, el îi pompa snagă în conturi. Așa se face că fetița cu chibrituri din Hațeg, venită la Bucale cu trenul foamei, cu o pereche de slipi și două mentosane în traistă, să-i miroasă papița a primăvară când îi zice, te ador, Sorinele, s-a procopsit repede cu două Porsche și un BMW, deși beneficiile coaforului sunt pur simbolice.

În 2016 Hunyadi este băgată consultant la Camera Deputaților pe o filieră PSD, iar în 2022 este numită la intervenția lui Grindeanu administrator la Compania CFR Electrificare. Rog SRI să bifeze informația, deși ofițerul său acoperit Grindeanu s-a zvârcolit pe jos în plen, că nu o cunoaște.

Anul 2022 le-a adus lui Huny și lui Grindy bucurii nespuse. Conform informațiilor G4Media, Hunyadi a călătorit împreună cu Grindeanu la Nisa, în mai multe zboruri private decartate de Nordis. Au benchetuit pe Coasta de Azur, s-au bălăcit într-un jacuzzi umplut cu șampanie, au fost în tribune la Marele Premiu de Formula 1 din Monaco.

Rog SRI să bifeze informația, deși în ciuda tuturor evidențelor și pus în fața dovezii că biletele de avion au fost plătite de Nordis, Grindeanu a intrat în convulsii în direct și la mai multe ore de vârf, că n-a fost el, ci altul. OK, să ne întoarcem la musca de pe căciula celui mai drept dintre strâmbii pesedeului.

De la CFR Electrica Hunyadi este transferată ca manager servicii suport la societatea Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, până deunăzi, firmă aflată la originea dezastrului apei din Prahova. Rog SRI să bifeze informația, deși ofițerul său acoperit Grindeanu face spume la gură că nu ESZ a provocat dezastrul apei, ci ministrul Mediului.

Din 2022, la intervenția lui Grindeanu, Hunyadi este numită membru în consiliile de administrație ale companiei CFR Electrificare, Autorității de Siguranță Feroviară Română și societății ESZ. Până la noi comandamente, ar fi potrivit cu natura dezastrului din Prahova ca ministrul Mediului să desființeze parazitul ESZ, iar Oana Gheorghiu să spulbere schemele de acționariat din companiile de stat, cu tot cu companii.

Cornel Ivanciuc