Mărturie. Am văzut aripi de înger

Nu am mai scris demult. Recuperez acum, cu această mărturie. Sunt la capătul unei veri târzii, prelungită ca în prezicerile apostolilor încălzirii globale până azi, aproape de jumătatea lunii decembrie. Au fost aici în Corfu ceva ploi, care la noi in România ar fi socotite furtuni de vară. Arareori, în zori, înainte de răsărit sau târziu după miezul nopții temperatura a fost undeva între 12 și 15 grade. N-am simțit frigul. Poate că am și muncit peste măsură. Pentru a uita două capitole negre ale acestei veri lungi: am trecut greu peste moartea cățelușei mele dragi, Beleaua, atât de greu încât am căzut ispitei de a bea din nou, după zece ani de abstinență.

Nu a durat mult: îngerii mei păzitori, martirii lagărelor, rugăciunile preoților și ale călugărilor din țară cărora le am mărturisit căderea m-au ajutat ca după douăzeci de zile să pot să las din nou în urmă ispita. De astă dată, sunt încredințat, definitiv. După ce m-am trezit din coșmar, m-am gândit cum să mi plătesc obolul. M-a ajutat Leontin Iuhas. Mi-a povestit cum o doamna profesoară pensionară din București a donat, în două tranșe, nu mai puțin de 20.000 de lei, pentru scanerul care ne e necesar, de la anul, găsirii tuturor martirilor, începând cu cei din lagărul Salcia, unde ne așteaptă cel puțin 250 de morți în gropi fără cruce. Doamna Gologan nu e o pensionară specială. Are o pensie mică, dar totuși, tot ce a putut pune deoparte, renunțând la multe, a dat pentru martirii închisorilor.

Am hotărât să i urmez exemplul. Sunt de mai bine de două luni in Corfu singur, muncind cu frenezie și devotament. Am încheiat peste 20 de triptice și patru crucifixe, pentru mănăstiri, biserici și credincioși din România, care cred în puterea martirilor închisorilor. Putere mi-au dat și cei care mi-au trimis din puținul lor câte un mic ajutor: Mădălina Dușmănescu, Maria Vidican, Marius Nicolae Oprea (tiz atât al meu, cât și al fratelui meu), Maria Ghiusan, Monica Barna, Eugenia Drăgoi (în două rânduri), Mihaela Parache și Maria Luca. Tuturor celor ce m-au ajutat și mă vor mai ajuta să-i cinstesc pe martirii închisorilor și să i aduc în Casele Domnului, recunoștința mea.

Tot ce am lucrat acum e în albastru și auriu (foiță de aur sau aur lichid), cu cuie, lemn și rămășițe ale celor morți în lagăr miruite cu mir de la Sfântul Spiridon. Am făcut o întreagă expozitie, numită CERUL DIN LAGĂR. Nu știu încă unde o voi putea expune, aștept sugestii. La unele din triptice am primit atât har, încât ar trebui revărsat asupra câtor mai mulți. Vă mai rog frumos, nu mă ajutați doar pe mine, în truda pe care o port cu bucurie și seninătate, pentru a-i cinsti pe martirii închisorilor. Luați pildă doamnei Gologan, care ne a sprijinit din puținul ei să-i și găsim. Ajutați-ne ca până la primăvară, cel târziu, să mai adunăm cât ne a rămas din suma necesară pentru scaner... Cam 15.000 de euro. Fie donând direct în contul fundației Doina Cornea, unde puteți vedea toată socoteala donațiilor, fie trimițând un simplu SMS la 8845 cu mențiunea SCANER, ceea ce înseamnă 2 euro.

Bănuțul văduvei, ca în Evanghelie. Mă rog pentru toți cei ce au donat și o vor mai face, aici în căsuța mea din Corfu, ajunsă o adevărată chilie, înconjurat de martirii închisorilor, ale căror chipuri și nume le întrevăd atât în veghea trudnică, precum și în somnul care nu mai ține cont de noapte și zi, la capătul a optzeci de zile de singurătate in care pare că părul și barba crescute-mi au sporit vlaga trupului, toate ispitele s au îndepărtat și Dumnezeu mi a trimis în locul cățelușei pierdute un alt suflet, un câine mare, frumos și alb, care de trei săptămâni nu mi mai părăsește pragul, deși stăpânul său a venit de trei ori să l ia acasă.

Toate au capătul lor, ispitele pier, dacă simți și înțelegi că lumea e funciar bună, că Răul e accident și că până și suferința se poate întrupa, cu voia și puterea lui Dumnezeu, în aripi de înger. E lecția pe care, în fiecare zi o primesc de la martirii închisorilor și care mi a schimbat, cred, tot restul vieții în ceas de sărbătoare, iubire și putere de iertare și mai ales privire îndreptată spre Cer.

Marius Oprea