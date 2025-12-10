Justiție capturată înseamnă stat captiv

Documentarul "Justiție capturată" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștită: ambasadoarea ei plenipotențiară, Lia Savonea, președintele ÎCCJ, star al documentarului, nu va restitui un sfanț din foloasele necuvenite înșfăcate de-a lungul carierei de la marii penali pe care i-a albit.

Documentarul asta ne demonstrează: procesul de extragere prin toate metodele a mafioților din ghearele justiției, până la prescrierea faptelor. Se recurge la izolarea judecătorilor cu adevărat independenți, care și-au luat în serios meseria, prin avansarea sau detașarea acestora sau la anularea unor probe infailibile și incasabile din dosare, cum ar fi expertizele criminalistice sau înregistrările audio-video.

Schelălăitul de hienă care copulează cu diavolul al Liei Savonea, după ce a vizionat documentarul, că nu-i va legitima pe anonimii din justiție, plasați în registrul ambiguității și al insinuării, care apar în film, este absurd. Savonea dă proba inculturii pe toate palierele și a lipsei crase de orice reper moral.

Mărturiile actorilor anonimi din justiție, nu o pot acoperi pe cea a vicepreședintelui CSM, Claudiu Sandu, de la minutul 91 (1.31 h), un zguduitor rechizitoriu asupra puterii judecătorești, că România este mai aproape de starea de paradis al infractorilor, decât de cea a unui stat de drept.

România a ajuns aici din cauza sistemului piramidal în care funcționează justiția și a cutumelor care o guvernează, cu nimic deosebite de ale Cosei nostra, în care omertà, legea tăcerii, este cheia de boltă. Filmul Recorder ne lasă să subînțelegem care este reversul monedei: cu cât vei fura mai mult, cu atât vei conta mai tare pentru piramida justiției mafiei, care își va primi tainul din prăzi. Fără excepție, victima este avutul public.

Cornel Ivanciuc