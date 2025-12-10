Justiție capturată înseamnă stat captiv

Postat la: 10.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Justiție capturată înseamnă stat captiv

Documentarul "Justiție capturată" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștită: ambasadoarea ei plenipotențiară, Lia Savonea, președintele ÎCCJ, star al documentarului, nu va restitui un sfanț din foloasele necuvenite înșfăcate de-a lungul carierei de la marii penali pe care i-a albit.

Documentarul asta ne demonstrează: procesul de extragere prin toate metodele a mafioților din ghearele justiției, până la prescrierea faptelor. Se recurge la izolarea judecătorilor cu adevărat independenți, care și-au luat în serios meseria, prin avansarea sau detașarea acestora sau la anularea unor probe infailibile și incasabile din dosare, cum ar fi expertizele criminalistice sau înregistrările audio-video.

Schelălăitul de hienă care copulează cu diavolul al Liei Savonea, după ce a vizionat documentarul, că nu-i va legitima pe anonimii din justiție, plasați în registrul ambiguității și al insinuării, care apar în film, este absurd. Savonea dă proba inculturii pe toate palierele și a lipsei crase de orice reper moral.

Mărturiile actorilor anonimi din justiție, nu o pot acoperi pe cea a vicepreședintelui CSM, Claudiu Sandu, de la minutul 91 (1.31 h), un zguduitor rechizitoriu asupra puterii judecătorești, că România este mai aproape de starea de paradis al infractorilor, decât de cea a unui stat de drept.

România a ajuns aici din cauza sistemului piramidal în care funcționează justiția și a cutumelor care o guvernează, cu nimic deosebite de ale Cosei nostra, în care omertà, legea tăcerii, este cheia de boltă. Filmul Recorder ne lasă să subînțelegem care este reversul monedei: cu cât vei fura mai mult, cu atât vei conta mai tare pentru piramida justiției mafiei, care își va primi tainul din prăzi. Fără excepție, victima este avutul public.

Cornel Ivanciuc

loading...
PUTETI CITI SI...

Justiție capturată înseamnă stat captiv

Postat la: 10.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Documentarul "Justiție capturată" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștită: ambasadoarea ei plenipotențiară, Lia Savonea, președintele ÎCCJ, star al documentarului, nu va restitui un sfanț din foloasele necuvenite înșfăcate de-a lungul carierei de la marii penali pe care i-a albit.

Documentarul asta ne demonstrează: procesul de extragere prin toate metodele a mafioților din ghearele justiției, până la prescrierea faptelor. Se recurge la izolarea judecătorilor cu adevărat independenți, care și-au luat în serios meseria, prin avansarea sau detașarea acestora sau la anularea unor probe infailibile și incasabile din dosare, cum ar fi expertizele criminalistice sau înregistrările audio-video.

Schelălăitul de hienă care copulează cu diavolul al Liei Savonea, după ce a vizionat documentarul, că nu-i va legitima pe anonimii din justiție, plasați în registrul ambiguității și al insinuării, care apar în film, este absurd. Savonea dă proba inculturii pe toate palierele și a lipsei crase de orice reper moral.

Mărturiile actorilor anonimi din justiție, nu o pot acoperi pe cea a vicepreședintelui CSM, Claudiu Sandu, de la minutul 91 (1.31 h), un zguduitor rechizitoriu asupra puterii judecătorești, că România este mai aproape de starea de paradis al infractorilor, decât de cea a unui stat de drept.

România a ajuns aici din cauza sistemului piramidal în care funcționează justiția și a cutumelor care o guvernează, cu nimic deosebite de ale Cosei nostra, în care omertà, legea tăcerii, este cheia de boltă. Filmul Recorder ne lasă să subînțelegem care este reversul monedei: cu cât vei fura mai mult, cu atât vei conta mai tare pentru piramida justiției mafiei, care își va primi tainul din prăzi. Fără excepție, victima este avutul public.

Cornel Ivanciuc

albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE